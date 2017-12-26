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Итоги года: как ЦБ три банка удочерил

16:3226.12.2017
(обновлено: 16:56 26.12.2017)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкЗдание Центрального банка России на Неглинной улице в Москве. Архивное фотоЗдание Центрального банка России на Неглинной улице в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Банк России в уходящем году помимо смягчения денежно-кредитной политики вдвое снизил темпы расчистки банковского сектора: с начала 2017 года рынок покинули 50 игроков против почти сотни в 2016 году. Однако мягкой надзорную политику ЦБ назвать сложно — взгляд регулятора пал на крупнейшие банки из топ-30.

Председатель правления Сбербанка России Герман Греф. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Греф не исключает возможность санации еще ряда банков через новый механизм
В этой связи вспоминаются масштабные кадровые перестановки прошлого года в надзорном блоке ЦБ, которые выглядят как подготовительный этап к такому повороту событий. Тогда ключевые руководители надзорного блока, проработавшие в ЦБ свыше 20 лет — первый зампред Алексей Симановский и зампред Михаил Сухов, лишились своих постов. Их должности заняли ныне курирующие надзор Дмитрий Тулин и Василий Поздышев.

Несмотря на старания экс-владельцев сохранить банк, в июле под гребенку регулятора попал "Югра", чей страховой случай признан крупнейшим с назначения главы Банка России Эльвиры Набиуллиной в 2013 году.

В ЦБ неоднократно напоминали о том, что оздоровление рынка в ближайшие два-три года продолжится, но основная фаза уже пройдена.

Братство кольца 

Флаг на здании Центрального банка России на Неглинной улице в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ЦБ отозвал лицензию у московского банка "Преодоление"
Уходящий год запомнился не столько громким отзывом лицензий, сколько санациями крупнейших частных банков. В июле ЦБ запустил Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС) и фактически стал новым игроком на рынке.

Уже в августе новый механизм впервые был опробован на банке "ФК Открытие", который занимал на тот момент восьмое место по размеру активов. Не успел закончиться год, как под раздачу ФКБС попали еще две крупные финансовые группы — Бинбанк (восьмое место) и Промсвязьбанк (девятое место).

Нельзя не вспомнить историю "Московского кольца" из нашумевшей рассылки "Альфа-капитала". Так неформально называется группа банков из-за частичного перекрестного владения активов друг друга. Летом аналитик компании объявил, что судьба четырех банков может быть окончательно решена уже этой осенью.

Пленарное заседание Госдумы РФ. 20 декабря 2017
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Госдума приняла закон об удаленной идентификации клиентов банков
Прогноз почти сбылся, все кредитные организации, кроме Московского кредитного банка, перешли под контроль ЦБ. Теперь, помимо него, в топ-10 крупнейших банков РФ частным остался только Альфа-банк.

Интересно отметить, что все три санируемые банковские группы сами выступали банками-санаторами, только по старой кредитной схеме, что в числе прочего усугубило их финансовое положение.

Банк "ФК Открытие" санировал "Траст", Бинбанк — "Рост банк", Промсвязьбанк — Автовазбанк. ЦБ, создавая новый механизм через ФКБС, указывал, что он прозрачнее, быстрее и дешевле кредитной схемы.

В целом же ЦБ взял на санацию три банковские группы по нескольким причинам: из-за неправильной бизнес-модели и финансирования проектов собственников. Самый большой дефицит ликвидности был зафиксирован в "Открытии".

В итоге на докапитализацию "ФК Открытие" регулятор направит чуть более 456 миллиардов рублей. По последним данным ЦБ, Бинбанку и Промсвязьбанку понадобится 350-370 миллиардов рублей и 100-200 миллиардов рублей соответственно.

Спасение санаторов 

Глобальная атака. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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По новому механизму ЦБ становится единственным собственником санируемых банков с последующей их продажей частному инвестору. Регулятор планирует оздоровить три банка меньше чем за год и потратить на их спасение почти триллион рублей. При этом Набиуллина отмечала, что докапитализация банков через новый механизм санации не оказывает влияния ни на инфляцию, ни на процентные ставки, а также не окажет существенного влияния на баланс Банка России по итогам 2017 года.

После объявления о первой санации глава ВТБ Андрей Костин не исключал, что ВТБ может подумать о покупке банка "ФК Открытие", однако позднее усомнился в реальности дальнейшей продажи "удочеренных" регулятором банков. Из объявленных претендентов остался только Альфа-банк.

В ЦБ неоднократно говорили, что объединение "ФК Открытие", Бинбанка и Промсвязьбанка является возможным рабочим вариантом, целесообразность этого будет понятна после их докапитализации. По словам Набиуллиной, окончательное решение по этому вопросу пока не принято.

Вице-президент, старший кредитный специалист рейтингового агентства Moody's Ольга Ульянова полагает, что поставить санируемые банки на ноги и отправить их в свободное плавание можно будет лишь в ближайшие два-три года.

Российские деньги. Архивное фото
© Fotolia / Rrraum
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Управляющий директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Александр Сараев отмечает в свою очередь, что круг потенциальных покупателей санируемых банков ограничен российскими крупными финансово-промышленными группами и банками.

"Иностранные инвесторы реализуют свои доли даже в довольно устойчивых российских компаниях, поэтому вряд ли заинтересуются банком, который недавно проходил процедуру финансового оздоровления. Поэтому, если ЦБ РФ удастся реализовать банк после санации, то, скорее всего, себе в убыток", — полагает Сараев.

Если вкладчики оставшейся без лицензии "Югры" устраивали протесты, то клиенты санируемых банков паниковали не сильно, массового оттока средств не было, так как ЦБ сразу объявил, что все банки продолжают работу в обычном режиме.

Банки под прицелом государства

Президент РФ Владимир Путин во время большой ежегодной пресс-конференции
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин в конце августа даже поздравил клиентов, кредиторов и вкладчиков "ФК Открытие" с тем, что у банка сильный и надежный инвестор в лице ЦБ. По мнению Набиуллиной, санация крупных банков позволила сохранить финансовую стабильность в банковской сфере.

Тем не менее, агентство S&P отмечает, что уровень доверия к банковскому сектору со стороны розничных и корпоративных клиентов в настоящее время низкий. "Сейчас ситуация с доверием к системе очень хрупкая и подвижная, это способствует дальнейшей концентрации банковского сектора и усилению государственных и квазигосударственных банков", — отмечает замдиректора группы "Финансовые институты" рейтингового агентства S&P Ирина Велиева.

Политика регулятора вызывает опасения и у самих участников рынка. Некоторые банкиры указывают на возможный конфликт интересов. Однако в ЦБ не согласны с такой позицией. "Нет никакой политики огосударствления банков, есть временное вхождение государство в капитал санируемых банков", — заверяет Набиуллина.

Монеты России. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Совладелец Альфа-банка Петр Авен в начале декабря озвучил долю государства в банковской системе: если в 2008 году доля банков с госучастием составляла 45%, то сейчас выросла до 62%. "Новая схема санации к этому подталкивает", — сетовал банкир. Главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников в свою очередь указывал, что из топ-30 банков девять уже находятся под санацией, пять являются государственными и четыре – иностранными.

При этом, по мнению экспертов, "жертвы надзора" еще будут всплывать в следующем году. "Регулятор перейдет от количества к качеству: мы ожидаем, что в поле его зрения в следующем году будут находиться, прежде всего, крупные и средние банки, чьи проблемы грозят цепной реакцией всему сектору", — считает Ульянова из Moody's.

Сараев из "Эксперт РА" связывает снижение количества отозванных лицензий в 2017 году с обеспокоенностью финансовым положением нескольких крупных банков. "Среди крупных банков есть несколько банков с не слишком устойчивым финансовым положением, поэтому в 2018 году не исключены новые санации через ФКБС", — заключил эксперт.

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