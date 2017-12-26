Итоги года: как ЦБ три банка удочерил

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Банк России в уходящем году помимо смягчения денежно-кредитной политики вдвое снизил темпы расчистки банковского сектора: с начала 2017 года рынок покинули 50 игроков против почти сотни в 2016 году. Однако мягкой надзорную политику ЦБ назвать сложно — взгляд регулятора пал на крупнейшие банки из топ-30.
Несмотря на старания экс-владельцев сохранить банк, в июле под гребенку регулятора попал "Югра", чей страховой случай признан крупнейшим с назначения главы Банка России Эльвиры Набиуллиной в 2013 году.
В ЦБ неоднократно напоминали о том, что оздоровление рынка в ближайшие два-три года продолжится, но основная фаза уже пройдена.
Братство кольца
Уже в августе новый механизм впервые был опробован на банке "ФК Открытие", который занимал на тот момент восьмое место по размеру активов. Не успел закончиться год, как под раздачу ФКБС попали еще две крупные финансовые группы — Бинбанк (восьмое место) и Промсвязьбанк (девятое место).
Нельзя не вспомнить историю "Московского кольца" из нашумевшей рассылки "Альфа-капитала". Так неформально называется группа банков из-за частичного перекрестного владения активов друг друга. Летом аналитик компании объявил, что судьба четырех банков может быть окончательно решена уже этой осенью.
Интересно отметить, что все три санируемые банковские группы сами выступали банками-санаторами, только по старой кредитной схеме, что в числе прочего усугубило их финансовое положение.
Банк "ФК Открытие" санировал "Траст", Бинбанк — "Рост банк", Промсвязьбанк — Автовазбанк. ЦБ, создавая новый механизм через ФКБС, указывал, что он прозрачнее, быстрее и дешевле кредитной схемы.
В целом же ЦБ взял на санацию три банковские группы по нескольким причинам: из-за неправильной бизнес-модели и финансирования проектов собственников. Самый большой дефицит ликвидности был зафиксирован в "Открытии".
В итоге на докапитализацию "ФК Открытие" регулятор направит чуть более 456 миллиардов рублей. По последним данным ЦБ, Бинбанку и Промсвязьбанку понадобится 350-370 миллиардов рублей и 100-200 миллиардов рублей соответственно.
Спасение санаторов
После объявления о первой санации глава ВТБ Андрей Костин не исключал, что ВТБ может подумать о покупке банка "ФК Открытие", однако позднее усомнился в реальности дальнейшей продажи "удочеренных" регулятором банков. Из объявленных претендентов остался только Альфа-банк.
В ЦБ неоднократно говорили, что объединение "ФК Открытие", Бинбанка и Промсвязьбанка является возможным рабочим вариантом, целесообразность этого будет понятна после их докапитализации. По словам Набиуллиной, окончательное решение по этому вопросу пока не принято.
Вице-президент, старший кредитный специалист рейтингового агентства Moody's Ольга Ульянова полагает, что поставить санируемые банки на ноги и отправить их в свободное плавание можно будет лишь в ближайшие два-три года.
"Иностранные инвесторы реализуют свои доли даже в довольно устойчивых российских компаниях, поэтому вряд ли заинтересуются банком, который недавно проходил процедуру финансового оздоровления. Поэтому, если ЦБ РФ удастся реализовать банк после санации, то, скорее всего, себе в убыток", — полагает Сараев.
Если вкладчики оставшейся без лицензии "Югры" устраивали протесты, то клиенты санируемых банков паниковали не сильно, массового оттока средств не было, так как ЦБ сразу объявил, что все банки продолжают работу в обычном режиме.
Банки под прицелом государства
Тем не менее, агентство S&P отмечает, что уровень доверия к банковскому сектору со стороны розничных и корпоративных клиентов в настоящее время низкий. "Сейчас ситуация с доверием к системе очень хрупкая и подвижная, это способствует дальнейшей концентрации банковского сектора и усилению государственных и квазигосударственных банков", — отмечает замдиректора группы "Финансовые институты" рейтингового агентства S&P Ирина Велиева.
Политика регулятора вызывает опасения и у самих участников рынка. Некоторые банкиры указывают на возможный конфликт интересов. Однако в ЦБ не согласны с такой позицией. "Нет никакой политики огосударствления банков, есть временное вхождение государство в капитал санируемых банков", — заверяет Набиуллина.
При этом, по мнению экспертов, "жертвы надзора" еще будут всплывать в следующем году. "Регулятор перейдет от количества к качеству: мы ожидаем, что в поле его зрения в следующем году будут находиться, прежде всего, крупные и средние банки, чьи проблемы грозят цепной реакцией всему сектору", — считает Ульянова из Moody's.
Сараев из "Эксперт РА" связывает снижение количества отозванных лицензий в 2017 году с обеспокоенностью финансовым положением нескольких крупных банков. "Среди крупных банков есть несколько банков с не слишком устойчивым финансовым положением, поэтому в 2018 году не исключены новые санации через ФКБС", — заключил эксперт.