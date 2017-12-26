Астролог Павел Глоба исключил вероятность апокалипсиса в 2018 году

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Астролог Павел Глоба пообещал, что 2018 год обойдется без апокалипсиса.

"В целом 2018 год — невоенный, нереволюционный, мы живем без апокалипсиса и жутких страшных потрясений, это вполне оптимистичный прогноз", — сказал Глоба во вторник на пресс-конференции.

Астролог напомнил, что по восточному календарю 2018 год — это год Желтой собаки. По его словам, в этот год возникает "очень много конфронтаций — судебных процессов, которые вызовут мировой резонанс".

"Создание союзов, альянсов, корпораций и оппозиций — главный тренд года Собаки, в то же время 2018 год — невоенный, нереволюционный, это "год подготовки опричнины", — отметил он.

"Именно в год Собаки в XVI веке у нас началась опричнина, когда первые шаги были сделаны Иваном Грозным", — сказал он, добавив, что в 2018 году возможен "шквал жесткой критики, черного пиара".