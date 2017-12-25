МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Статьи про президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа и самую популярную в мире криптовалюту биткоин вошли в топ-10 самых читаемых статей русскоязычного раздела "Википедии" по итогам 2017 года, сообщает интернет-энциклопедия.

Первое место занимает статья про Россию, про Путина — второе место. Тройку закрывает статья про биткоин.

На четвертом месте располагается материал про сериал "Игра престолов", на пятом — статья про императрицу Екатерину Вторую. Материалы про Трампа и США занимают 8 и 9 строчки соответственно. Топ-10 замыкает российский оппозиционер Алексей Навальный.

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