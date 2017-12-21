СМИ назвали главные кинопровалы 2017 года

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Кинокритики американского журнала Variety составили список главных провалов в киноиндустрии в 2017 году.
Так, в числе картин-неудачников оказался фильм-катастрофа "Геошторм" Дина Девлина, показ которого откладывался в США четыре раза из-за ураганов, обрушившихся на страну в 2017 году. В итоге, несмотря на популярность у международной аудитории, внутренние сборы оказались чрезвычайно малы — всего 33 миллиона долларов.
По мнению критиков издания, фиаско в этом году потерпел и проект Люка Бессона "Валериан и город тысячи планет"- самый дорогой фильм, снятый во Франции. Эксперты предупреждали, что картина сможет оправдать свой бюджет и получить шанс на продолжение только в том случае, если соберет в прокате не менее 400 миллионов долларов, однако лента принесла создателям вдвое меньше.
Также в список вошли картины "Темная башня" Николая Арселя, разочаровавшая критиков и зрителей слишком запутанным сюжетом, "Обещание" Терри Джорджа и "Монстр-траки" Криса Уэджа.
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