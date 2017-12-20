Итоги года: сталь пошла на перелом

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Уходящий год российские сталелитейные компании единодушно считают удачным, особенно на фоне кризисного 2016 года с его падением цен на металлопродукцию и снижением внутреннего спроса. И хотя основные отраслевые проблемы сохранились: протекционизм на зарубежных рынках растет, а внутренний рынок по-прежнему остается одним из самых незащищенных в мире, 2017 год для отечественный металлургии ознаменовался переходом от спада к росту.

"Это был хороший год, год очередных рекордов – производства, роста продаж, улучшения показателей эффективности на фоне восстановления рынка. Цены на сталь восстановились после обвального падения в период 2014 – середины 2016 года, спровоцированного снижением спроса в Китае и беспрецедентным ростом экспорта из Китая", — отмечает экономист НЛМК Сергей Тахиев.

Избыточность металлургических мощностей, исчисляемая миллиардами тонн, остается главной бедой сталеваров всего мира. По оценке World steel association (WSA, worldsteel), загрузка действующих мощностей в течение года колебалась в диапазоне 70-74%. Следствием остается усиление конкуренции на региональных рынках, ведущее к протекционистским мерам со стороны соответствующих государств.

В отношении российской металлопродукции на экспортных рынках, по данным ассоциации "Русская сталь", продолжает действовать более 50 ограничительных мер, шесть из которых были введены в уходящем году, а наиболее заметными стали антидемпинговые пошлины ЕС в отношении импорта горячекатаного проката из РФ. Российский рынок при этом остается одним из самых незащищенных в сравнении с другими странами-лидерами сталелитейной отрасли. В результате импорт стали в РФ в 2017 году по сравнению с прошлым годом вырос на 58%, преимущественно из КНР, Украины и Казахстана.

Тем не менее, большинство российских металлургических компаний в течение года сумели увеличить объемы производства и, пользуясь традиционно высокими для отрасли показателями рентабельности, получить положительные финансовые результаты. Позитивными при этом стали как внутренние, так и внешние факторы.

Китайская консервация

Ключевым фактором для отрасли на глобальном уровне отечественные металлурги считают решение Китая закрыть часть мощностей. Так, по оценке экономиста из НЛМК, в КНР в уходящем году было законсервировано до 150 миллионов тонн мощностей.

"За этот период в 2,5 года Китай выбросил на рынок около 300 миллионов тонн стальной продукции – столько Россия экспортирует за 12-13 лет!" — отмечает Тахиев.

"Экспорт стали из Китая снижается, в то время как спрос на ключевых рынках сбыта только растет, что, безусловно, оказывает значительную поддержку ценам на металл. В результате реальный рост мирового потребления стали по итогам года, по прогнозам Worldsteel, вырастет на 3-4%, в то время как в прошлом году этот показатель был всего лишь 1,3%, а в 2015 году и вовсе было зафиксировано снижение на уровне 5,4%.", — констатирует представитель "Северстали".

Глава угольно-металлургического "Мечела" Олег Коржов также указывает на Китай, правда, в данном случае на реформу его угольной отрасли, как на важнейший фактор, влияющий на ценообразование в сегменте коксующегося угля. В частности, напомнил Коржов, власти Китая заявляли о намерении закрыть 800 миллионов тонн неэффективных угольных мощностей до 2020 года, и по состоянию на четвертый квартал 2017 года из оборота в КНР было выведено около 500 миллионов тонн.

"В 2017 году наметилась тенденция роста импорта высококачественного коксующегося угля потребителями из Китая. Рыночные данные говорят о том, что объем импорта коксующегося угля в Китай в 2017 году достигнет четырехлетнего максимума. За весь 2016 год российские угольщики направили в Китай 2,6 миллиона тонн коксующегося угля премиальных марок, а за 10 месяцев 2017 года данный показатель увеличился на 50% и составил уже более 3,9 миллиона тонн. Для участников отрасли в России это позитивная и обнадеживающая информация", — рассказал РИА Новости гендиректор "Мечела".

Впрочем, и на внутреннем рынке, как отмечают в "Северстали", наблюдается восстановление спроса на сталь, обусловленное, прежде всего, постепенным оживлением инвестиционной активности в России.

"Мы ожидаем, что по итогам года спрос на сталь в РФ вырастет до 40 миллионов тонн, или на 5-7% по сравнению с показателем 2016 года. Таким образом, 2017 год станет первым годом именно роста спроса на сталь на внутреннем рынке, а не падения, как это было в предыдущие периоды. Причем, что отрадно, рост шел по всем основным отраслям-потребителям. Рост был разный: стройка, по нашим прогнозам, вырастет на 1,6%, машиностроение – на 3,9%, автопром аж на 14%, но здесь, во многом, сыграл эффект низкой базы", — сказал РИА Новости представитель "Северстали".

Плюсы и минусы различного диаметра

Для российских производителей труб 2017 год также был скорее удачным: по данным Фонда развития трубной промышленности (ФРТП), выпуск данной продукции по сравнению с прошлым годом вырастет на 9%, до 11,4 миллиона тонн. Правда, основным драйвером роста здесь стал уже не внутренний рынок, а экспортные поставки, увеличившиеся сразу на 60%, прежде всего за счет труб большого диаметра (ТБД), предназначенных для строительства международных трубопроводов.

Внутреннее потребление труб в РФ при этом вырастет лишь на 3% (до 10 миллионов тонн), в том числе российский рынок ТБД упадет на 19% (до 1,7 миллиона тонн). ФРТП объясняет это завершением строительства таких крупных проектов, как "Южный коридор", "Бованенко-Ухта — 2", "Ухта-Торжок — 2", а также переносом сроков реализации проекта по расширению газотранспортных мощностей в Северо-Западном регионе России.

Правда, это падение отчасти компенсируется в других сегментах, например, потребление труб нефтегазового сортамента (OCTG) должно увеличиться на 12% (до 2,3 миллиона тонн). "Объемы бурения у нас постоянно растут: объемы добычи достаточно стабильные, но бурить приходится все более сложные и глубокие скважины. Поэтому группа OCTG, куда входят обсадные трубы для укрепления скважин, насосно-компрессорные и бурильные, стабильно растет", — пояснил журналистам глава ФРТП Игорь Малышев.

По его словам, в 2017 году растет и спрос на индустриальные трубы (на 14%, до 0,9 миллиона тонн), прежде всего благодаря импортозамещению в таких отраслях, как нефтегазовое, сельскохозяйственное и атомное машиностроение. А потребление труб в строительстве и ЖКХ по итогам года ожидается в объеме 4,1 миллиона тонн (рост на 9% к 2016 году), что в ФРТП связывают с подготовкой к чемпионату мира по футболу в 2018 году, а также реализацией государством программ капремонта и льготного ипотечного кредитования.

"Итого в 2017 году именно внутренний рынок вырос на 3%. Если бы не падение ТБД, которое всегда носит скачкообразный характер, то рост бы был гораздо более существенный, в районе 4,5%", — резюмировал Малышев.

Покупки за долги

Для российской металлургии с давно разделенными активами и сферами влияния крупные сделки становятся редкостью. Тем не менее, в уходящем году две компании сочли конъюнктуру благоприятной для таких приобретений.

В июле "Северсталь" стала владельцем Яковлевского рудника, отрабатывающего запасы одноименного железорудного месторождения в Белгородской области с запасами около 9,6 миллиарда тонн. Контроль над предприятием был получен путем выкупа у Газпромбанка долговых претензий к ООО "Металл-групп" на сумму более 12 миллиардов рублей, сумма сделки составила около 6 миллиардов рублей.

Текущие мощности рудника составляют около 1 миллиона тонн в год, но "Северсталь" уже заявила о намерении увеличить производительность рудника в ближайшие годы в 3-4 раза, а в перспективе, возможно, и до 8-8,5 миллиона тонн в год.

Приобретенный актив должен обеспечить компанию собственным железорудным концентратом, 4,5 миллиона тонн которого, то есть примерно половину от необходимого объема, "Северсталь" до сих пор закупала на рынке. При этом источники, близкие к компании, также отмечали, что в настоящее время на отечественном рынке железорудного концентрата, где доминируют два основных производителя — "Металлоинвест" и "Ковдор", на этот продукт возникает неоправданная премия.

Кроме того, в декабре ММК закрыл сделку по покупке 100% акций Лысьвенского металлургического завода (Пермский край) — единственного в РФ производителя металла с электролитически нанесенным цинковым покрытием и проката с многослойным декоративным покрытием мощностью 360 тысяч тонн в год. За два месяца до этого газета "Коммерсант" сообщала со ссылкой на источники, что данная сделка может пройти за переуступку долгов ЛМЗ, составляющих около 5 миллиардов рублей.

Как поясняли в компании, приобретение ЛМК позволит "Магнитке" укрепить свои позиции на рынке благодаря расширению продуктовой линейки, а также "повысить совокупную эффективность и конкурентоспособность ММК благодаря увеличению объемов производства и реализации продукции с высокой добавленной стоимостью".