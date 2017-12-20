РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Новый год 2018
Итоги и ожидания

Итоги года: сталь пошла на перелом

15:3920.12.2017
05080
© РИА Новости / Александр КондратюкПерейти в фотобанкРабочий в кислородно-конвертерном цехе Магнитогорского металлургического комбината. Архивное фотоРабочий в кислородно-конвертерном цехе Магнитогорского металлургического комбината. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Уходящий год российские сталелитейные компании единодушно считают удачным, особенно на фоне кризисного 2016 года с его падением цен на металлопродукцию и снижением внутреннего спроса. И хотя основные отраслевые проблемы сохранились: протекционизм на зарубежных рынках растет, а внутренний рынок по-прежнему остается одним из самых незащищенных в мире, 2017 год для отечественный металлургии ознаменовался переходом от спада к росту.

"Это был хороший год, год очередных рекордов – производства, роста продаж, улучшения показателей эффективности на фоне восстановления рынка. Цены на сталь восстановились после обвального падения в период 2014 – середины 2016 года, спровоцированного снижением спроса в Китае и беспрецедентным ростом экспорта из Китая", — отмечает экономист НЛМК Сергей Тахиев.

Избыточность металлургических мощностей, исчисляемая миллиардами тонн, остается главной бедой сталеваров всего мира. По оценке World steel association (WSA, worldsteel), загрузка действующих мощностей в течение года колебалась в диапазоне 70-74%. Следствием остается усиление конкуренции на региональных рынках, ведущее к протекционистским мерам со стороны соответствующих государств.

В отношении российской металлопродукции на экспортных рынках, по данным ассоциации "Русская сталь", продолжает действовать более 50 ограничительных мер, шесть из которых были введены в уходящем году, а наиболее заметными стали антидемпинговые пошлины ЕС в отношении импорта горячекатаного проката из РФ. Российский рынок при этом остается одним из самых незащищенных в сравнении с другими странами-лидерами сталелитейной отрасли. В результате импорт стали в РФ в 2017 году по сравнению с прошлым годом вырос на 58%, преимущественно из КНР, Украины и Казахстана.

Тем не менее, большинство российских металлургических компаний в течение года сумели увеличить объемы производства и, пользуясь традиционно высокими для отрасли показателями рентабельности, получить положительные финансовые результаты. Позитивными при этом стали как внутренние, так и внешние факторы.

Китайская консервация

Ключевым фактором для отрасли на глобальном уровне отечественные металлурги считают решение Китая закрыть часть мощностей. Так, по оценке экономиста из НЛМК, в КНР в уходящем году было законсервировано до 150 миллионов тонн мощностей.

"За этот период в 2,5 года Китай выбросил на рынок около 300 миллионов тонн стальной продукции – столько Россия экспортирует за 12-13 лет!" — отмечает Тахиев.

"Экспорт стали из Китая снижается, в то время как спрос на ключевых рынках сбыта только растет, что, безусловно, оказывает значительную поддержку ценам на металл. В результате реальный рост мирового потребления стали по итогам года, по прогнозам Worldsteel, вырастет на 3-4%, в то время как в прошлом году этот показатель был всего лишь 1,3%, а в 2015 году и вовсе было зафиксировано снижение на уровне 5,4%.", — констатирует представитель "Северстали".

Глава угольно-металлургического "Мечела" Олег Коржов также указывает на Китай, правда, в данном случае на реформу его угольной отрасли, как на важнейший фактор, влияющий на ценообразование в сегменте коксующегося угля. В частности, напомнил Коржов, власти Китая заявляли о намерении закрыть 800 миллионов тонн неэффективных угольных мощностей до 2020 года, и по состоянию на четвертый квартал 2017 года из оборота в КНР было выведено около 500 миллионов тонн.

"В 2017 году наметилась тенденция роста импорта высококачественного коксующегося угля потребителями из Китая. Рыночные данные говорят о том, что объем импорта коксующегося угля в Китай в 2017 году достигнет четырехлетнего максимума. За весь 2016 год российские угольщики направили в Китай 2,6 миллиона тонн коксующегося угля премиальных марок, а за 10 месяцев 2017 года данный показатель увеличился на 50% и составил уже более 3,9 миллиона тонн. Для участников отрасли в России это позитивная и обнадеживающая информация", — рассказал РИА Новости гендиректор "Мечела".

Впрочем, и на внутреннем рынке, как отмечают в "Северстали", наблюдается восстановление спроса на сталь, обусловленное, прежде всего, постепенным оживлением инвестиционной активности в России.

"Мы ожидаем, что по итогам года спрос на сталь в РФ вырастет до 40 миллионов тонн, или на 5-7% по сравнению с показателем 2016 года. Таким образом, 2017 год станет первым годом именно роста спроса на сталь на внутреннем рынке, а не падения, как это было в предыдущие периоды. Причем, что отрадно, рост шел по всем основным отраслям-потребителям. Рост был разный: стройка, по нашим прогнозам, вырастет на 1,6%, машиностроение – на 3,9%, автопром аж на 14%, но здесь, во многом, сыграл эффект низкой базы", — сказал РИА Новости представитель "Северстали".

Плюсы и минусы различного диаметра

Для российских производителей труб 2017 год также был скорее удачным: по данным Фонда развития трубной промышленности (ФРТП), выпуск данной продукции по сравнению с прошлым годом вырастет на 9%, до 11,4 миллиона тонн. Правда, основным драйвером роста здесь стал уже не внутренний рынок, а экспортные поставки, увеличившиеся сразу на 60%, прежде всего за счет труб большого диаметра (ТБД), предназначенных для строительства международных трубопроводов.

Внутреннее потребление труб в РФ при этом вырастет лишь на 3% (до 10 миллионов тонн), в том числе российский рынок ТБД упадет на 19% (до 1,7 миллиона тонн). ФРТП объясняет это завершением строительства таких крупных проектов, как "Южный коридор", "Бованенко-Ухта — 2", "Ухта-Торжок — 2", а также переносом сроков реализации проекта по расширению газотранспортных мощностей в Северо-Западном регионе России.

Правда, это падение отчасти компенсируется в других сегментах, например, потребление труб нефтегазового сортамента (OCTG) должно увеличиться на 12% (до 2,3 миллиона тонн). "Объемы бурения у нас постоянно растут: объемы добычи достаточно стабильные, но бурить приходится все более сложные и глубокие скважины. Поэтому группа OCTG, куда входят обсадные трубы для укрепления скважин, насосно-компрессорные и бурильные, стабильно растет", — пояснил журналистам глава ФРТП Игорь Малышев.

По его словам, в 2017 году растет и спрос на индустриальные трубы (на 14%, до 0,9 миллиона тонн), прежде всего благодаря импортозамещению в таких отраслях, как нефтегазовое, сельскохозяйственное и атомное машиностроение. А потребление труб в строительстве и ЖКХ по итогам года ожидается в объеме 4,1 миллиона тонн (рост на 9% к 2016 году), что в ФРТП связывают с подготовкой к чемпионату мира по футболу в 2018 году, а также реализацией государством программ капремонта и льготного ипотечного кредитования.

"Итого в 2017 году именно внутренний рынок вырос на 3%. Если бы не падение ТБД, которое всегда носит скачкообразный характер, то рост бы был гораздо более существенный, в районе 4,5%", — резюмировал Малышев.

Покупки за долги

Для российской металлургии с давно разделенными активами и сферами влияния крупные сделки становятся редкостью. Тем не менее, в уходящем году две компании сочли конъюнктуру благоприятной для таких приобретений.

В июле "Северсталь" стала владельцем Яковлевского рудника, отрабатывающего запасы одноименного железорудного месторождения в Белгородской области с запасами около 9,6 миллиарда тонн. Контроль над предприятием был получен путем выкупа у Газпромбанка долговых претензий к ООО "Металл-групп" на сумму более 12 миллиардов рублей, сумма сделки составила около 6 миллиардов рублей.

Текущие мощности рудника составляют около 1 миллиона тонн в год, но "Северсталь" уже заявила о намерении увеличить производительность рудника в ближайшие годы в 3-4 раза, а в перспективе, возможно, и до 8-8,5 миллиона тонн в год.

Приобретенный актив должен обеспечить компанию собственным железорудным концентратом, 4,5 миллиона тонн которого, то есть примерно половину от необходимого объема, "Северсталь" до сих пор закупала на рынке. При этом источники, близкие к компании, также отмечали, что в настоящее время на отечественном рынке железорудного концентрата, где доминируют два основных производителя — "Металлоинвест" и "Ковдор", на этот продукт возникает неоправданная премия.

Кроме того, в декабре ММК закрыл сделку по покупке 100% акций Лысьвенского металлургического завода (Пермский край) — единственного в РФ производителя металла с электролитически нанесенным цинковым покрытием и проката с многослойным декоративным покрытием мощностью 360 тысяч тонн в год. За два месяца до этого газета "Коммерсант" сообщала со ссылкой на источники, что данная сделка может пройти за переуступку долгов ЛМЗ, составляющих около 5 миллиардов рублей.

Как поясняли в компании, приобретение ЛМК позволит "Магнитке" укрепить свои позиции на рынке благодаря расширению продуктовой линейки, а также "повысить совокупную эффективность и конкурентоспособность ММК благодаря увеличению объемов производства и реализации продукции с высокой добавленной стоимостью".

Комментировать
Итоги и ожидания
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена