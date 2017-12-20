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Выбор РИА Новости: главные космические события 2017 года

14:2420.12.2017
(обновлено: 14:25 20.12.2017)
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© Фото : страница ГК "Роскосмос" в Twitter/Александр МисуркинСтыковка пилотируемого корабля Союз МС-07. Архивное фотоСтыковка пилотируемого корабля Союз МС-07. Архивное фото
© Фото : страница ГК "Роскосмос" в Twitter/Александр Мисуркин

МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Уходящий год однозначно можно назвать богатым на события в российской космонавтике: РФ договорилась участвовать в проекте окололунной станции Deep Space Gateway; решено, что перспективный корабль "Федерация" на орбиту будет доставлять не "Ангара", а новая ракета "Союз-5"; началась серия наземных экспериментов по имитации полетов к Луне и Марсу.

Вместе с тем нельзя забывать, что и в этом году "Роскосмосу" не удалось изменить печальной статистики и закончить год без неудачных запусков. О взлетах и падениях российской космонавтики в 2017 году – в подборке РИА Новости.

Лунная станция 

Космические корабли на орбите Луны. Архивное фото
© NASA
Россия и США создадут на орбите Луны новую станцию Deep Space Gateway
Глава "Роскосмоса" Игорь Комаров объявил на Международном астронавтическом конгрессе-2017 в Австралии, что договорился вместе с NASA создавать новую международную окололунную станцию Deep Space Gateway. Ожидается, что первые модули станции будут доставлены на лунную орбиту в 2024-2026 годах.

Россия может разработать для новой станции от одного до трех модулей – на первом этапе это могут быть шлюзовой и жилой модули. Также российские инженеры должны будут разработать для станции стандарт стыковочного механизма для всех кораблей, которые будут доставлять людей или грузы на станцию, и стандарт для систем жизнеобеспечения.

РКК "Энергия" собирается участвовать в проекте станции, технический облик которой определят в 2018 году, с разрабатываемым сейчас кораблем "Федерация".

Чтобы определиться с финансированием российского участия в проекте, возможно, после 2020 года будет пересмотрена Федеральная космическая программа – именно тогда начнутся основные расходы на Deep Space Gateway.

Луна. Архивное фото
© РИА Новости / Саид Царнаев
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"Роскосмос" принял конструкторский макет станции "Луна-25"
Академик Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков выражал мнение, что отправить первые модули в 2024 году удастся, но только если сосредоточить усилия именно на проекте Deep Space Gateway.

"Сейчас нет полной определенности с нашими даже ближайшими масштабными планами по освоению космоса: нет понимания о сроках работы МКС, нет понимания, будем ли мы строить национальную орбитальную околоземную станцию или будем сотрудничать с Китаем… Если взять техническую сторону дела и финансовую, если мы действительно сосредоточим свои усилия на совместном строительстве с американцами окололунной станции, то 2024 год, конечно, реален", — заявлял академик РИА Новости.

Руководитель отдела ядерной планетологии Института космических исследований РАН Игорь Митрофанов в свою очередь говорил журналистам, что продолжительность первых миссий на новую станцию будет ограничена двумя неделями. Именно на такой срок можно дать достаточно точный прогноз солнечной активности, чтобы обезопасить экипаж от радиации.

Суперлуние на космодроме Байконур. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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В "Роскосмосе" рассказали о ведущих участниках проекта лунной станции
Кроме того, по его словам, окололунная станция может быть оснащена автоматическими аппаратами для посадки на поверхность естественного спутника Земли. Такие аппараты смогут прилуняться в различных точках, проводить исследования и самостоятельно возвращаться в состав орбитального комплекса.

Космонавты и астронавты будут обслуживать их, заправлять топливом для обеспечения следующих посадок, готовить научную аппаратуру к следующим миссиям на поверхности, а также обрабатывать полученные данные и изучать собранные образцы грунта.

© NASAКосмические корабли на орбите Луны
© NASA
Космические корабли на орбите Луны

Расчет по "Морскому старту" 

Как рассказывали РИА Новости в РКК "Энергия", окончательный расчет по плавучему космодрому "Морской старт" с компанией S7 "Космические транспортные системы" будет произведен до конца 2017 года.

© Фото : Sea Launch SAПлавучий космодром "Морской старт"
© Фото : Sea Launch SA
Плавучий космодром "Морской старт"

Платформа для запуска ракет в рамках программы Морской старт в Тихом океане. Архивное фото
© Фото : Sea Launch
S7 уже получает заказы на коммерческие пуски с платформы "Морской старт"
"Морской старт" — первый в истории коммерческий международный проект по созданию космодрома морского базирования. Уникальность плавучего космодрома заключается, в том, что пуски можно проводить прямо с экватора, используя максимальный эффект вращения Земли для увеличения массы грузов, доставляемых на орбиту.

Единственной ракетой, предназначенной для запусков с платформы "Морского старта", был носитель "Зенит", изготавливаемый на украинском предприятии "Южмаш" с использованием большого количества российских комплектующих, в том числе двигателей РД-171, поставки которых прекратились после обострения российско-украинских отношений в 2014 году.

Первый демонстрационный пуск состоялся 28 марта 1999 года. Всего с платформы провели 36 пусков, последний из которых — 27 мая 2014 года.

О подписании контракта S7 Group объявила в 2016 году. Предметом сделки являлись корабль Sea Launch Commander, платформа Odyssey с установленным на них оборудованием ракетного сегмента, наземное оборудование в базовом порту Лонг-Бич (США) и интеллектуальные права, принадлежащие компании Sea Launch, включая товарный знак. На момент подписания контракта 95% акций компании принадлежали Energia Overseas Limited (EOL) — "внучке" РКК "Энергия", 3% — американскому Boeing, 2% — норвежской Aker Solution.

Платформа для запуска ракет в рамках проекта Морской старт. Архивное фото
© Фото : официальный сайт ОАО "РКК "Энергия" им. С.П. Королева"
"Морской старт" могут подготовить под "Союз-5" вместо украинского "Зенита"
Гендиректор S7 Group Владислав Филев уже заявил, что с 2019 года на плавучем космодроме будут возобновлены пуски ракет "Зенит". Изначально собиравшиеся на Украине ракеты планируется запускать до 2023 года, то есть до тех пор, пока не будет готова новая российская ракета среднего класса "Союз-5". S7 рассчитывают заказать 50 таких ракет с возможностью опциона еще на 35.

Как рассказала журналистам совладелица S7 Наталия Филева, заказы на запуски уже есть, "куча людей стоит в очереди".

Новая ракета "Союз-5"

"Роскосмос" определился с именем новой ракеты среднего класса – новый носитель, раньше проходивший под такими названиями, как "Феникс", "Сункар" и даже "Базовые элементы ракеты-носителя сверхтяжелого класса", нарекли "Союзом-5".

© Фото : страница ГК "Роскосмос" в Twitter/Александр МисуркинСтыковка пилотируемого корабля "Союз МС-07" с экипажем и Международной космической станции
© Фото : страница ГК "Роскосмос" в Twitter/Александр Мисуркин
Стыковка пилотируемого корабля "Союз МС-07" с экипажем и Международной космической станции

Рабочие в цехе космического центра. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Эскизный проект ракеты "Союз-5" одобрен
Новая ракета, разрабатываемая на замену украинским "Зенитам", будет способна выводить на низкую околоземную орбиту до 17 тонн полезного груза, в том числе по пилотируемой программе, а на геостационарную орбиту (с помощью разгонного блока) — до 2,5 тонн.

По словам гендиректора "Роскосмоса" Игоря Комарова, "Союз-5", специально для которого модернизируют инфраструктуру Байконура и плавучего космодрома "Морской старт", снизит стоимость космических запусков на 20% — с 70 до 55 миллионов долларов за пуск.

Первый запуск ракеты, эскизный проект которой уже одобрен, намечен на 2022 год с Байконура.

По оценкам совладельца компании S7 Group Владислава Филева, которой сейчас принадлежит "Морской старт", конкурентная себестоимость новой ракеты должна составить 600 долларов за килограмм сухой массы носителя. Ракета "Зенит", на замену которой разрабатывается "Союз-5", имеет вместе с головным обтекателем массу порядка 38 тонн.

Таким образом, себестоимость "Союза-5", по словам Филева, должна составить порядка 20-25 миллионов долларов.

"Федерация" сменила носитель 

Установка ракеты-носителя Союз-ФГ. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Ракета-носитель "Союз-5" может заменить "Протоны"
Разрабатываемый в России новый пилотируемый корабль "Федерация" изначально планировалось впервые запустить в космос в 2021 году на ракете "Ангара-А5П" с космодрома Восточный. Однако, в итоге, "Федерацию" пересадили на новую ракету среднего класса "Союз-5".

Первый полет в автоматическом режиме планируется в 2022 году с космодрома Байконур. В 2023 году "Федерация" должна будет самостоятельно пристыковаться к МКС, и лишь после этого, в 2024 году, ей доверят отправку на станцию самого ценного груза – экипажа космонавтов.

Новый набор в космонавты 

Второй открытый набор в отряд российских космонавтов стартовал 14 марта 2017 года. Изначально заявки планировалось принимать до 14 июля, после чего комиссия должна была отобрать 6-8 человек и объявить о результатах в декабре 2017 года, однако заявок поступило слишком много, и отбор продлили до 15 декабря.

Центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Кого возьмут в космонавты. В отряде "Роскосмоса" новые вакансии
Как рассказывал РИА Новости начальник Центра подготовки космонавтов имени Гагарина Юрий Лончаков, результаты отбора будут получены к концу июня 2018 года.

В пресс-службе "Роскосмоса" отмечали, что отобранные космонавты смогут стать первыми членами экипажей нового российского космического корабля "Федерация", будут работать по программе Международной космической станции, а также смогут стать первыми россиянами, которые полетят к Луне.

По словам начальника летной службы РКК "Энергия" Александра Калери, новые члены отряда могут и не успеть подготовиться к полету на корабле "Федерация". Управление кораблем будет отличаться от всех кораблей, которые когда-либо летали в космос, поэтому "средства подготовки космонавтов будут объективно опаздывать", а общая подготовка может занять больше двух лет.

Чтобы в срок подготовить экипажи, "Энергия" предложила совместить экспериментальную наземную отработку "Федерации" с начальным этапом подготовки экипажа. Для этого нужно не позже середины 2018 года назначить летные экипажи.

Возьмут ли меня в космонавты?
© Инфографика
Возьмут ли меня в космонавты?

Неудавшийся пуск с Восточного

Вывоз ракеты-носителя Союз-2.1б на стартовый комплекс космодрома Восточный
© Фото : страница ГК "Роскосмос" в Facebook
Представитель "Роскосмоса" рассказал о расследовании аварии с "Фрегатом"
Второй в истории пуск с космодрома Восточный завершился аварией. Ракета "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 19 спутниками стартовала 28 ноября и штатно достигла промежуточной орбиты, однако разгонный блок не смог выйти на целевую орбиту и вместе со спутниками рухнул в океан.

Выдвигались различные причины произошедшего – от неправильной работы аппаратуры, связанной со спутниковой навигационной системой ГЛОНАСС, до взрыва на ракете или разгонном блоке. Для расследования причин организовано две комиссии.

Впоследствии одна из них пришла к выводу, что причиной стало "несовершенство алгоритмов программного обеспечения системы управления" разгонного блока "Фрегат". Кроме того, не были учтены особенности азимутов пуска с нового космодрома Восточный.

По словам первого заместителя гендиректора "Роскосмоса" Александра Иванова, "в момент отделения разгонного блока от носителя ошибка по вращению составляла 363 градуса. "Фрегат" начал разворот, но просто не успел его отработать, так как … включился маршевый двигатель, который придал импульс при неверно ориентированном блоке, после чего началось его падение в океан".

Третий пуск с Восточного, планировавшийся на 22 декабря 2017 года, перенесен на конец января 2018 года.

В результате аварии потерян спутник гидрометеорологического обеспечения "Метеор-М" № 2-1. С его помощью планировалось получить глобальные и локальные изображения облаков у поверхности Земли, ледового и снежного покрова в разных диапазонах, данные о температуре на поверхности морей, распределение температуры и влажности в атмосфере Земли, а также о составляющих радиационного баланса системы "Земля-атмосфера".

В качестве попутной нагрузки на "Фрегате" находился аппарат "Бауманец-2" и 17 иностранных малых спутников.

Старт наземных "лунных" экспериментов

Александр Железняков на онлайн-конференции. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Натрускин
Эксперт прокомментировал слова Трампа о возобновлении лунной программы
Седьмого ноября стартовала серия наземных изоляционных экспериментов по имитации полета к Луне. Шесть членов экипажа корабля заперли в ограниченном пространстве в рамках 17-суточного эксперимента — первого из серии SIRIUS (Scientific International Research In Unique Terrestrial Station).

В рамках эксперимента планируется выяснить, как поведет себя экипаж из шести человек разной национальности в условиях практически полного отсутствия связи с Землей. Ученые Института медико-биологических проблем (ИМБП), проводящего эксперимент, планируют установить, сможет ли в подобных условиях экипаж самостоятельно разработать программу действий и адаптировать её под меняющиеся внешние условия, насколько эффективно члены экипажа будут использовать возможности космического корабля и оборудования.

Также планируется изучить, как будут распределяться роли, выделяться лидеры, как мужчины будут контактировать с женщинами, смогут ли космонавты рассчитывать на личное пространство.

Президент США Дональд Трамп после подписания директивы по политике, направленной на возвращение американских астронавтов на Луну. 11 декабря 2017
© REUTERS / Carlos Barria
И он сказал: "поехали!", или Как Трамп на Луну собирался
Директор ИМБП Олег Орлов сообщил РИА Новости, что далее в рамках проекта SIRIUS планируется отработать элементы полета на перспективную окололунную станцию Deep Space Gateway.

Ради этого весь проект SIRIUS могут дополнить и расширить. Ранее планировалось, что он будет включать, кроме 17-суточного эксперимента, трехнедельную и четырехмесячную изоляцию экипажей в 2018 году, восьмимесячный эксперимент в 2019 году и годовое "заточение" в 2020–2021 годах.

Сокращение российского сегмента МКС 

Начиная с апреля, "Роскосмос" отказался от традиционного экипажа из трех человек на российском сегменте Международной космической станции до ввода в состав МКС нового многоцелевого лабораторного модуля (МЛМ) "Наука".

Луна. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Вильф
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Ученые рассказали, как можно создать лунную навигационную систему
Таким образом, в каждом втором пилотируемом корабле "Союз", полет на котором сегодня является единственным способом попасть на МКС, освободилось одно место.

Однако "недогруженным" отправился к станции лишь корабль "Союз МС-04", на котором на станцию 20 апреля попали россиянин Федор Юрчихин и американец Джек Фишер. На Землю корабль вернулся уже с экипажем из трех человек – компанию Юрчихину и Фишеру составила американка Пегги Уитсон, задержавшаяся на станции (корабль "Союз МС-03", доставивший её на орбиту, совершил посадку 2 июня).

Таким образом, Уилсон поставила рекорд по пребыванию в космосе среди женщин – 290 суток — и по суммарному пребыванию на орбите среди всех астронавтов США – более 650 дней за три полета.

Руководство предприятий космической отрасли уверено, что новый модуль МЛМ удастся запустить до конца 2018 года. Вместе с тем, на портале профильного журнала "Новости космонавтики" уже были опубликованы составы экипажей, которые отправятся к станции в 2018 году. Согласно графику, российский сегмент вернется к составу экипажа из трех человек уже в сентябре 2018 года.

Первый центр виртуального проектирования 

Первый в России центр виртуального проектирования космической техники открылся в стенах РКК "Энергия". Новый центр позволит на самых ранних этапах создания избегать всех возможных ошибок и экономить время и деньги, которые при использовании стандартных технологий пришлось бы потратить на создание полноценных макетов.

Суперлуние. Архивное фото
© AFP 2017 / Jack Guez 
Луна подошла к Земле на рекордно близкое расстояние
Как рассказывал гендиректор "Энергии" Владимир Солнцев, подобная технология позволит поддерживать "постоянную виртуальную связь" между "макетом" и конструкторской документацией. Инженеры смогут "входить" в "корабли, которых в материале пока нет", чтобы в дальнейшем аппараты получили оптимальную компоновку.

Кроме отработки инженерных решений, центр позволит разрабатывать оптимальную технологию изготовления космического аппарата — у "вошедшего" в виртуальный корабль имеется возможность выбрать технологический инструмент из тех, которыми пользуются рабочие "на местах". Таким образом, удастся тренировать определенные навыки сборщиков и контролеров на производстве.

РКК "Энергия" планирует в дальнейшем создать не только виртуальные макеты отдельных аппаратов, но целое "производственное облако", объединяющее рабочие места.

В новом центре можно будет моделировать не только технику, но и отдельные этапы освоения космического пространства, например высадку на Луну и работу окололунной орбитальной станции.

Сотрудничество с ОАЭ

Россия может помочь Объединенным Арабским Эмиратам подготовить первый арабский отряд космонавтов – это следует из подписанного Россией с ОАЭ соглашения о сотрудничестве. Кроме того, страны могут наладить сотрудничество в области создания космической техники и строительства технопарков.

Спутники на Земной орбите. Архивное фото
© Fotolia / Vadimsadovski
ОАЭ запустили в космос первый наноспутник
Как сообщал в интервью РИА Новости генеральный директор Космического агентства ОАЭ Мухаммед Насер аль-Ахбаби, планируется создание совместного технического комитета. Арабскую сторону, помимо возможности отправить своих космонавтов на МКС, интересует дистанционное зондирование Земли и спутниковая навигация.

РФ также может поучаствовать в создании "марсианского городка" в Дубае. Город, площадью более 170 тысяч квадратных километров оборудуют лабораториями для изучения продуктов питания, энергии, воды и их сохранения. Также будет построена лаборатория для исследований сельскохозяйственных культур. Кроме того, в "городе" построят музей и научные центры.

Первых арабских космонавтов, по оценкам гендиректора "Роскосмоса" Игоря Комарова, можно будет подготовить к отправке на МКС в 2021-2022 годах. Аль-Ахбаби в свою очередь говорил, что сотрудничество с Россией Эмираты рассматривают как приоритетное, так как лететь к станции первому в истории космонавту ОАЭ предстоит на российском корабле.

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