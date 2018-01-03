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Новый год 2018
Новости

Как начать новую жизнь после Нового года: советы психологов

14:2703.01.2018
(обновлено: 14:48 03.01.2018)
218142
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкВо время празднования Нового года в Москве. Архивное фотоВо время празднования Нового года в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Можно ли начать новую жизнь с наступлением Нового года, сколько попыток удастся сделать и какие ловушки могут встретиться на этом пути, рассказали опрошенные РИА Новости психологи.

Праздничный стол во время встречи Нового года. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Россия начала жить немного по-новому

В 2018 году новогодние каникулы в России продлятся до 8 января.

Новый год — новая жизнь

Желание начать новую жизнь сразу после боя курантов можно считать провальным, считает кандидат психологических наук, психолог Ольга Маховская.

"Резко начать, когда все за столами, очень трудно. А начало новой жизни после новогодних праздников происходит. Если кто-то хочет действительно что-то поменять, это нужно делать немедленно, не раздумывая", — отмечает она.

Празднование Нового года в России
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкВо Владивостоке новый, 2018 год встречали на центральной площади праздничным концертом и салютом.Праздничный салют во время празднования Нового года во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Во Владивостоке новый, 2018 год встречали на центральной площади праздничным концертом и салютом.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкВ российской столице празднование новогодних праздников проходит в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество".Во время празднования Нового года в Москве. 31 декабря 2017
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
В российской столице празднование новогодних праздников проходит в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество".
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкВ новогоднюю ночь на Красной площади состоялся масштабный праздничный концерт, который транслировал Первый канал.Во время празднования Нового года в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
В новогоднюю ночь на Красной площади состоялся масштабный праздничный концерт, который транслировал Первый канал.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкРазнообразная развлекательная программа ждала тех москвичей и гостей столицы, которые не захотели сидеть дома перед телевизором на Новый год.Во время празднования Нового года в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Разнообразная развлекательная программа ждала тех москвичей и гостей столицы, которые не захотели сидеть дома перед телевизором на Новый год.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкВ Симферополе на главной площади города прошла праздничная дискотека, а в первые минуты нового года небо озарилось огнями фейерверка.Во время празднования Нового года в Симферополе
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
В Симферополе на главной площади города прошла праздничная дискотека, а в первые минуты нового года небо озарилось огнями фейерверка.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкНесмотря на моросящий дождь, на площади Ленина в крымской столице собрались несколько сотен человек.Во время празднования Нового года в Симферополе
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Несмотря на моросящий дождь, на площади Ленина в крымской столице собрались несколько сотен человек.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкВо Владивостоке на центральной площади были организованы несколько фотозон, где любители селфи фотографировались с героями русских сказок.Праздничный концерт , посвященный встрече нового, 2018 года во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Во Владивостоке на центральной площади были организованы несколько фотозон, где любители селфи фотографировались с героями русских сказок.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкВ Санкт-Петербурге главные торжества в честь встречи Нового года прошли на Дворцовой площади, а в три часа небо над городом расцветил праздничный салют.Праздничный салют над Петропавловской крепостью в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
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В Санкт-Петербурге главные торжества в честь встречи Нового года прошли на Дворцовой площади, а в три часа небо над городом расцветил праздничный салют.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкКатание с ледяных гор — традиционная зимняя забава и любимое развлечение на новогодние праздники.
На фото: жители Владивостока катаются с горы во время встречи Нового года.Горожане катаются на ледянках с горы во время встречи нового, 2018 года во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Катание с ледяных гор — традиционная зимняя забава и любимое развлечение на новогодние праздники.
На фото: жители Владивостока катаются с горы во время встречи Нового года.
© РИА Новости / Саид ЦарнаевПерейти в фотобанкВ центре чеченской столицы дома, аттракционы и даже деревья были оформлены разноцветными гирляндами.Горожане во время встречи нового, 2018 года в Грозном
© РИА Новости / Саид Царнаев
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В центре чеченской столицы дома, аттракционы и даже деревья были оформлены разноцветными гирляндами.
© РИА Новости / Саид ЦарнаевПерейти в фотобанкГорожан и гостей Чечни в центре Грозного встречали Дед Мороз и Снегурочка вместе с героями народных сказок.Горожане во время встречи нового, 2018 года в Грозном
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Горожан и гостей Чечни в центре Грозного встречали Дед Мороз и Снегурочка вместе с героями народных сказок.
© РИА Новости / Саид ЦарнаевПерейти в фотобанкОтсутствие снега в Грозном не помешало создать праздничное настроение для тысяч людей, пришедших встретить Новый год на главной площади республики.Во время празднования Нового года в Грозном
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
Отсутствие снега в Грозном не помешало создать праздничное настроение для тысяч людей, пришедших встретить Новый год на главной площади республики.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкНекоторые москвичи и гости столицы отметили Новый год на ГУМ-ярмарке, где для взрослых и детей установлены каток, несколько каруселей и горка.Во время празднования Нового года в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Некоторые москвичи и гости столицы отметили Новый год на ГУМ-ярмарке, где для взрослых и детей установлены каток, несколько каруселей и горка.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкЦентральная елка в Казани по традиции украсила площадь Тысячелетия. В этом году 12-метровую красавицу декорировали гирляндами, шарами и фигурами в виде валенок и леденцов.Празднование Нового года в Казани
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Центральная елка в Казани по традиции украсила площадь Тысячелетия. В этом году 12-метровую красавицу декорировали гирляндами, шарами и фигурами в виде валенок и леденцов.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкЖители и гости Казани встретили Новый год на катке в парке "Черное озеро", где для них установили ель и арт-объект в виде люстры.Во время празднования Нового года в Казани
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Жители и гости Казани встретили Новый год на катке в парке "Черное озеро", где для них установили ель и арт-объект в виде люстры.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкИз-за теплой погоды были опасения, что огромный каток площадью шесть тысяч квадратных метров не сможет работать, но 31 декабря подморозило и каток был открыт всю ночь.Во время празднования Нового года в Казани
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Из-за теплой погоды были опасения, что огромный каток площадью шесть тысяч квадратных метров не сможет работать, но 31 декабря подморозило и каток был открыт всю ночь.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкЧтобы все желающие смогли услышать новогоднее обращение российского президента, на катке установили гигантский экран.Во время празднования Нового года в Казани
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Чтобы все желающие смогли услышать новогоднее обращение российского президента, на катке установили гигантский экран.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкВ Санкт-Петербурге желающие встретить Новый год нестандартно смогли сделать это на крыше лофт-проекта "Этажи".Девушки во время празднования Нового года на крыше лофт-проекта Этажи в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
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В Санкт-Петербурге желающие встретить Новый год нестандартно смогли сделать это на крыше лофт-проекта "Этажи".
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкПраздничные мероприятия в честь встречи Нового года прошли во всех городах России. Дискотеки, ярмарки, аттракционы, концерты — каждый участник смог выбрать развлечение по вкусу.Во время празднования Нового года в Симферополе
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Праздничные мероприятия в честь встречи Нового года прошли во всех городах России. Дискотеки, ярмарки, аттракционы, концерты — каждый участник смог выбрать развлечение по вкусу.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкСогласно опросу Ria.ru, около 75 процентов россиян непременно собирались отмечать Новый год и большинство по традиции встретили его с родными и близкими.Во время празднования Нового года в Симферополе
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Согласно опросу Ria.ru, около 75 процентов россиян непременно собирались отмечать Новый год и большинство по традиции встретили его с родными и близкими.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкВ этом году взрослые россияне чаще всего просили у Деда Мороза в качестве подарка на Новый год здоровья, счастья и денег.Во время празднования Нового года в Симферополе
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
В этом году взрослые россияне чаще всего просили у Деда Мороза в качестве подарка на Новый год здоровья, счастья и денег.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкДля детей Новый год — праздник особенный, время волшебства, подарков и зимних забав.Во время празднования Нового года в Симферополе
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Для детей Новый год — праздник особенный, время волшебства, подарков и зимних забав.
© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкСамый зимний праздник совсем необязательно встречать дома перед телевизором или на городской площади под елкой — так, в Калининграде участники клуба "Янтарные моржи" в полночь плескались в воде.Члены клуба Янтарные моржи во время празднования Нового года в Калининграде
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Самый зимний праздник совсем необязательно встречать дома перед телевизором или на городской площади под елкой — так, в Калининграде участники клуба "Янтарные моржи" в полночь плескались в воде.
© РИА Новости / Саид ЦарнаевПерейти в фотобанкНовогодние гулянья в российских городах по традиции продолжались до утра, а самым ярким их событием стали праздничные салюты и фейерверки.Салют в честь празднования Нового года в Грозном
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Новогодние гулянья в российских городах по традиции продолжались до утра, а самым ярким их событием стали праздничные салюты и фейерверки.
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По словам Маховской, россиянам свойственно откладывать исполнение своих заветных желаний до наступления неких идеальных условий. "Если сознание настроено искать эти помехи, то оно их всегда найдет: то заболел, то зарплата низкая. Это цепляние за неудачи, чтобы не нести ответственность за серьезный проигрыш", — сказала психолог.

Новогодняя иллюминация. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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При этом нельзя говорить о том, что длинные новогодние праздники бесполезны.

"Это, скорее, время, когда человек расслабляется и фантазирует. И это тоже важно для начала года – насытить свое воображение, помечтать, загадать желание, понять, что бы вы хотели… Мечта сбывается, когда она конкретна, когда верно оценивается ресурс", — добавила Маховская.

Профессор кафедры общей психологии Московского государственного психолого-педагогического университета Алексей Осницкий отмечает, что шансы зажить по-новому после Нового года все-таки выше, чем после одного из понедельников, просто потому, что праздник – событие более знаковое.

Что изменится в России с 1 января 2018 года
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Что изменится в России с 1 января 2018 года

Не дари те свои мечты другим

По словам Маховской, сразу после Нового года растет число посетителей в фитнес-клубах, что является ярким примером попытки начать новую жизнь.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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"Количество людей пополняется хотя бы потому, что друг другу дарят фитнес-абонемент, но в феврале уже все спадает. Потому что для того, чтобы человек ходил в фитнес, нужно, чтобы он этого сам хотел… Ошибка новогодних поздравлений состоит в том, что мы дарим не то, что людям нужно, а то, что мы хотим", — сказала психолог.

Она отметила, что цель подарков — это сделать приятное, подбодрить, повысить самооценку людей. "А какие-то серьёзные планы… это за собой. Это ваша ответственность, не надо дарить свои мечты другим", — добавила она.

Идеальные условия

Осницкий отмечает, что, желая начать новую жизнь, нужно проявить самостоятельность и решить, что именно хочется изменить. Также следует поменьше оглядываться на других, потому что "у каждого забот полон рот, поэтому не надо думать, что все так уделяют внимание вашим каким-то неудачным ходам, главное с ними справляться самостоятельно".

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© Fotolia / Jakub Krechowicz
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ачинать новую жизнь стоит постепенно. Например, начав заниматься спортом, нужно не бросаться сразу к тяжелым тренировкам, а приступить с легкой разминки. Введение в свою жизнь некоторых других полезных привычек стоит отложить.

"Например, приучаться к холодным обливаниям лучше не с нового года начинать, а делать это летом, когда водопроводная вода – комнатной температуры", — сказал Осницкий.

"Самое главное – не откладывать радикально, но планировать на праздники – это заведомо обречь себя на неудачу, потому что Новый год – это период расслабления, а не активного начала", — замечает в свою очередь Маховская.

Несколько шансов

Начать новую жизнь сложно, поэтому нужно понимать, что не все может идти гладко с первого раза.

Дед Мороз из Великого Устюга
© РИА Новости / Александр Гальперин
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"Надо понимать, что у любого начинания есть тормозной путь, инерционный. Он занимает какое-то время, и надо готовить себя даже к той же диете. Надо, например, сначала купить нужные продукты, домашних предупредить, понимать, что ты, может быть, сорвёшься через три дня, но это ничего", — сказала Маховская.

Она отмечает, что человеку сложно все сразу осознать, поэтому "себе нужно давать три попытки, потому что договариваться придется с внутренним ребенком, инфантильным "я", которое сопротивляется".

Отставить оливье: какой экшен ждет посетителей парков Москвы в январе
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкВстать на коньки

Традиционное зимнее развлечение – катание на коньках – этой зимой можно будет совместить с прогулками на природе, потому что более десятка катков открыто на особо охраняемых территориях – проще говоря, в лесопарках, которые после благоустройства превратились в комфортные места для активного отдыха, не потеряв при этом "дикой" природной составляющей.

Катки открылись в Битцевском лесе, Измайловском парке, Москворецком и Тушинском парках, в парке "Царицыно", заказниках "Теплый Стан", "Долина реки Сетунь", в усадьбе "Кусково" и Серебряном бору. Плюс от нас никуда не денутся катки в парке Горького и на ВДНХ. Все на лёд!Открытие катка на ВДНХ
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Встать на коньки

Традиционное зимнее развлечение – катание на коньках – этой зимой можно будет совместить с прогулками на природе, потому что более десятка катков открыто на особо охраняемых территориях – проще говоря, в лесопарках, которые после благоустройства превратились в комфортные места для активного отдыха, не потеряв при этом "дикой" природной составляющей.

Катки открылись в Битцевском лесе, Измайловском парке, Москворецком и Тушинском парках, в парке "Царицыно", заказниках "Теплый Стан", "Долина реки Сетунь", в усадьбе "Кусково" и Серебряном бору. Плюс от нас никуда не денутся катки в парке Горького и на ВДНХ. Все на лёд!
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкСъехать с горки

Зимой принято кататься с горки! Это круто и здорово хотя бы потому, что даже учиться не надо. Веселый московский тренд – катание на тюбингах (круглых надувных санях). Заняться этим можно, например, в самом центре – в парке искусств "Музеон", где с 29 декабря будет работать тюбинг-парк с горкой высотой 6,5 метра и длиной почти 180 метров. На ВДНХ будет аж две горы – длиной 18 и 120 метров, а самый длинный двухсотметровый спуск ждет вас в Сокольниках.

Помимо упомянутых мест покататься можно в 15 московских парках, среди которых "Фили", "Воронцовский", "Садовники", "Парк 60-летия Октября", "Кузьминки", "Бабушкинский" и другие.Фестиваль “Путешествие в Рождество”
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Съехать с горки

Зимой принято кататься с горки! Это круто и здорово хотя бы потому, что даже учиться не надо. Веселый московский тренд – катание на тюбингах (круглых надувных санях). Заняться этим можно, например, в самом центре – в парке искусств "Музеон", где с 29 декабря будет работать тюбинг-парк с горкой высотой 6,5 метра и длиной почти 180 метров. На ВДНХ будет аж две горы – длиной 18 и 120 метров, а самый длинный двухсотметровый спуск ждет вас в Сокольниках.

Помимо упомянутых мест покататься можно в 15 московских парках, среди которых "Фили", "Воронцовский", "Садовники", "Парк 60-летия Октября", "Кузьминки", "Бабушкинский" и другие.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкПокормить зайцев

Отдельное удовольствие – кормить разную живность. Часто горожане забывают, что в Москве кроме голубей водятся и настоящие лесные звери: белки, зайцы, лесные птицы и другие. Зайцев вот подсчитали – их в столице живет 852. Специально для них в семи парках запускается программа "Сытый заяц". Горожане могут приносить для "ушастых москвичей" морковь, овес и прочие лакомства и оставлять в специальных кормушках. Самые везучие и терпеливые смогут дождаться и сфотографировать зверьков.

"Сытый заяц" будет проходить всю зиму в парках "Тушинский", "Москворецкий", "Кузьминки-Люблино", "Битцевский лес", "Северный", "Измайлово" и "Серебряный бор".

Кстати, добавляют в департаменте Москвы по капремонту, в парк можно взять и своего питомца, так как во многих из них организованы места для выгула собак, где есть возможность убрать за своим питомцем. Только с собакой у вас будет меньше шансов увидеть зайца (зато больше поводов подвигаться).Собака бежит по льду
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Покормить зайцев

Отдельное удовольствие – кормить разную живность. Часто горожане забывают, что в Москве кроме голубей водятся и настоящие лесные звери: белки, зайцы, лесные птицы и другие. Зайцев вот подсчитали – их в столице живет 852. Специально для них в семи парках запускается программа "Сытый заяц". Горожане могут приносить для "ушастых москвичей" морковь, овес и прочие лакомства и оставлять в специальных кормушках. Самые везучие и терпеливые смогут дождаться и сфотографировать зверьков.

"Сытый заяц" будет проходить всю зиму в парках "Тушинский", "Москворецкий", "Кузьминки-Люблино", "Битцевский лес", "Северный", "Измайлово" и "Серебряный бор".

Кстати, добавляют в департаменте Москвы по капремонту, в парк можно взять и своего питомца, так как во многих из них организованы места для выгула собак, где есть возможность убрать за своим питомцем. Только с собакой у вас будет меньше шансов увидеть зайца (зато больше поводов подвигаться).
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПокататься на лыжах

Зимой в Москве можно покататься и на лыжах – для этого специально создаются условия. Так, в рамках комплексного благоустройства во многих парках было предусмотрено устройство павильонов для проката инвентаря с возможностью круглогодичной эксплуатации, рассказали РИА Недвижимость в столичном департаменте капремонта.

Практически по всем велодорожкам, которые были созданы либо обновлялись в рамках работ по благоустройству, в зимнее время прокладываются лыжные трассы. "Устройство лыжных трасс планируется, например, в таких парках как: парк 850-летия Москвы, зона отдыха Левобережный, зона отдыха Терлецкая дубрава", - уточнили в департаменте.
Морозы в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Покататься на лыжах

Зимой в Москве можно покататься и на лыжах – для этого специально создаются условия. Так, в рамках комплексного благоустройства во многих парках было предусмотрено устройство павильонов для проката инвентаря с возможностью круглогодичной эксплуатации, рассказали РИА Недвижимость в столичном департаменте капремонта.

Практически по всем велодорожкам, которые были созданы либо обновлялись в рамках работ по благоустройству, в зимнее время прокладываются лыжные трассы. "Устройство лыжных трасс планируется, например, в таких парках как: парк 850-летия Москвы, зона отдыха Левобережный, зона отдыха Терлецкая дубрава", - уточнили в департаменте.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкПросто погулять

В московских парках можно и просто прогуляться и полюбоваться природой. В каждом парке в рамках комплексного благоустройства были установлены скамейки, а в некоторых есть павильоны-навесы, под которыми можно спрятаться от непогоды, либо закрытые павильоны, рассказывают в департаменте капремонта.

В рамках комплексного благоустройства парков прокладывается дорожно-тропиночная сеть, создаются прогулочные зоны, прокладываются новые маршруты, которые соединяют пространства, делаются экотропы.

Например, новый парк Академический соединил улицу Ферсмана, Дмитрия Ульянова и проспект 60-летия Октября. По периметру парка установили несколько входов. Жители прилегающих домов теперь могут выйти к магазинам, детскому саду, школе или Эндокринологическому научному центру напрямую через парк. Раньше им приходилось добираться в обход.
Женщина с коляской в парке Коломенское в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Просто погулять

В московских парках можно и просто прогуляться и полюбоваться природой. В каждом парке в рамках комплексного благоустройства были установлены скамейки, а в некоторых есть павильоны-навесы, под которыми можно спрятаться от непогоды, либо закрытые павильоны, рассказывают в департаменте капремонта.

В рамках комплексного благоустройства парков прокладывается дорожно-тропиночная сеть, создаются прогулочные зоны, прокладываются новые маршруты, которые соединяют пространства, делаются экотропы.

Например, новый парк Академический соединил улицу Ферсмана, Дмитрия Ульянова и проспект 60-летия Октября. По периметру парка установили несколько входов. Жители прилегающих домов теперь могут выйти к магазинам, детскому саду, школе или Эндокринологическому научному центру напрямую через парк. Раньше им приходилось добираться в обход.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПутешествие в Рождество

Будет ошибкой считать, что активный отдых в новогодней Москве будет доступен только в парковых зонах. Прокатиться с горок, пострелять в тире и даже встать на сноуборд можно будет на площадках, где проходит традиционный фестиваль "Путешествие в Рождество". Самым масштабным из них будет сноуборд-парк "Балансборд", расположенный на Новом Арбате.
Фестиваль “Путешествие в Рождество”
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Путешествие в Рождество

Будет ошибкой считать, что активный отдых в новогодней Москве будет доступен только в парковых зонах. Прокатиться с горок, пострелять в тире и даже встать на сноуборд можно будет на площадках, где проходит традиционный фестиваль "Путешествие в Рождество". Самым масштабным из них будет сноуборд-парк "Балансборд", расположенный на Новом Арбате.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкКвесты и мастер-классы

Все дни каникул в московских парках проходят образовательные и игровые мероприятия. Например, 4 января в экошколе "Кусково" состоится экскурсия "Природа и цивилизация".

Зимой деревья находятся в состоянии покоя, поясняют в департаменте капремонта. Уход за ними сводится к обрезке сломавшихся веток и очистке крон от снега, кроме того, при необходимости специалисты заменяют древесную щепу в приствольных кругах. Основные работы начинаются ранней весной. Но на экскурсии об этом можно будет узнать подробнее.

Полный список мероприятий можно увидеть на сайте Мосприроды.
В московском парке Кусково зимой
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Квесты и мастер-классы

Все дни каникул в московских парках проходят образовательные и игровые мероприятия. Например, 4 января в экошколе "Кусково" состоится экскурсия "Природа и цивилизация".

Зимой деревья находятся в состоянии покоя, поясняют в департаменте капремонта. Уход за ними сводится к обрезке сломавшихся веток и очистке крон от снега, кроме того, при необходимости специалисты заменяют древесную щепу в приствольных кругах. Основные работы начинаются ранней весной. Но на экскурсии об этом можно будет узнать подробнее.

Полный список мероприятий можно увидеть на сайте Мосприроды.
/

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S F
с рассола...........
14:45
03.01.2018
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В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

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