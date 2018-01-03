Как начать новую жизнь после Нового года: советы психологов

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Можно ли начать новую жизнь с наступлением Нового года, сколько попыток удастся сделать и какие ловушки могут встретиться на этом пути, рассказали опрошенные РИА Новости психологи.
В 2018 году новогодние каникулы в России продлятся до 8 января.
Новый год — новая жизнь
Желание начать новую жизнь сразу после боя курантов можно считать провальным, считает кандидат психологических наук, психолог Ольга Маховская.
"Резко начать, когда все за столами, очень трудно. А начало новой жизни после новогодних праздников происходит. Если кто-то хочет действительно что-то поменять, это нужно делать немедленно, не раздумывая", — отмечает она.
На фото: жители Владивостока катаются с горы во время встречи Нового года.
По словам Маховской, россиянам свойственно откладывать исполнение своих заветных желаний до наступления неких идеальных условий. "Если сознание настроено искать эти помехи, то оно их всегда найдет: то заболел, то зарплата низкая. Это цепляние за неудачи, чтобы не нести ответственность за серьезный проигрыш", — сказала психолог.
"Это, скорее, время, когда человек расслабляется и фантазирует. И это тоже важно для начала года – насытить свое воображение, помечтать, загадать желание, понять, что бы вы хотели… Мечта сбывается, когда она конкретна, когда верно оценивается ресурс", — добавила Маховская.
Профессор кафедры общей психологии Московского государственного психолого-педагогического университета Алексей Осницкий отмечает, что шансы зажить по-новому после Нового года все-таки выше, чем после одного из понедельников, просто потому, что праздник – событие более знаковое.
Не дари те свои мечты другим
По словам Маховской, сразу после Нового года растет число посетителей в фитнес-клубах, что является ярким примером попытки начать новую жизнь.
Она отметила, что цель подарков — это сделать приятное, подбодрить, повысить самооценку людей. "А какие-то серьёзные планы… это за собой. Это ваша ответственность, не надо дарить свои мечты другим", — добавила она.
Идеальные условия
Осницкий отмечает, что, желая начать новую жизнь, нужно проявить самостоятельность и решить, что именно хочется изменить. Также следует поменьше оглядываться на других, потому что "у каждого забот полон рот, поэтому не надо думать, что все так уделяют внимание вашим каким-то неудачным ходам, главное с ними справляться самостоятельно".
"Например, приучаться к холодным обливаниям лучше не с нового года начинать, а делать это летом, когда водопроводная вода – комнатной температуры", — сказал Осницкий.
"Самое главное – не откладывать радикально, но планировать на праздники – это заведомо обречь себя на неудачу, потому что Новый год – это период расслабления, а не активного начала", — замечает в свою очередь Маховская.
Несколько шансов
Начать новую жизнь сложно, поэтому нужно понимать, что не все может идти гладко с первого раза.
Она отмечает, что человеку сложно все сразу осознать, поэтому "себе нужно давать три попытки, потому что договариваться придется с внутренним ребенком, инфантильным "я", которое сопротивляется".
Традиционное зимнее развлечение – катание на коньках – этой зимой можно будет совместить с прогулками на природе, потому что более десятка катков открыто на особо охраняемых территориях – проще говоря, в лесопарках, которые после благоустройства превратились в комфортные места для активного отдыха, не потеряв при этом "дикой" природной составляющей.
Катки открылись в Битцевском лесе, Измайловском парке, Москворецком и Тушинском парках, в парке "Царицыно", заказниках "Теплый Стан", "Долина реки Сетунь", в усадьбе "Кусково" и Серебряном бору. Плюс от нас никуда не денутся катки в парке Горького и на ВДНХ. Все на лёд!
Зимой принято кататься с горки! Это круто и здорово хотя бы потому, что даже учиться не надо. Веселый московский тренд – катание на тюбингах (круглых надувных санях). Заняться этим можно, например, в самом центре – в парке искусств "Музеон", где с 29 декабря будет работать тюбинг-парк с горкой высотой 6,5 метра и длиной почти 180 метров. На ВДНХ будет аж две горы – длиной 18 и 120 метров, а самый длинный двухсотметровый спуск ждет вас в Сокольниках.
Помимо упомянутых мест покататься можно в 15 московских парках, среди которых "Фили", "Воронцовский", "Садовники", "Парк 60-летия Октября", "Кузьминки", "Бабушкинский" и другие.
Отдельное удовольствие – кормить разную живность. Часто горожане забывают, что в Москве кроме голубей водятся и настоящие лесные звери: белки, зайцы, лесные птицы и другие. Зайцев вот подсчитали – их в столице живет 852. Специально для них в семи парках запускается программа "Сытый заяц". Горожане могут приносить для "ушастых москвичей" морковь, овес и прочие лакомства и оставлять в специальных кормушках. Самые везучие и терпеливые смогут дождаться и сфотографировать зверьков.
"Сытый заяц" будет проходить всю зиму в парках "Тушинский", "Москворецкий", "Кузьминки-Люблино", "Битцевский лес", "Северный", "Измайлово" и "Серебряный бор".
Кстати, добавляют в департаменте Москвы по капремонту, в парк можно взять и своего питомца, так как во многих из них организованы места для выгула собак, где есть возможность убрать за своим питомцем. Только с собакой у вас будет меньше шансов увидеть зайца (зато больше поводов подвигаться).
Зимой в Москве можно покататься и на лыжах – для этого специально создаются условия. Так, в рамках комплексного благоустройства во многих парках было предусмотрено устройство павильонов для проката инвентаря с возможностью круглогодичной эксплуатации, рассказали РИА Недвижимость в столичном департаменте капремонта.
Практически по всем велодорожкам, которые были созданы либо обновлялись в рамках работ по благоустройству, в зимнее время прокладываются лыжные трассы. "Устройство лыжных трасс планируется, например, в таких парках как: парк 850-летия Москвы, зона отдыха Левобережный, зона отдыха Терлецкая дубрава", - уточнили в департаменте.
В московских парках можно и просто прогуляться и полюбоваться природой. В каждом парке в рамках комплексного благоустройства были установлены скамейки, а в некоторых есть павильоны-навесы, под которыми можно спрятаться от непогоды, либо закрытые павильоны, рассказывают в департаменте капремонта.
В рамках комплексного благоустройства парков прокладывается дорожно-тропиночная сеть, создаются прогулочные зоны, прокладываются новые маршруты, которые соединяют пространства, делаются экотропы.
Например, новый парк Академический соединил улицу Ферсмана, Дмитрия Ульянова и проспект 60-летия Октября. По периметру парка установили несколько входов. Жители прилегающих домов теперь могут выйти к магазинам, детскому саду, школе или Эндокринологическому научному центру напрямую через парк. Раньше им приходилось добираться в обход.
Будет ошибкой считать, что активный отдых в новогодней Москве будет доступен только в парковых зонах. Прокатиться с горок, пострелять в тире и даже встать на сноуборд можно будет на площадках, где проходит традиционный фестиваль "Путешествие в Рождество". Самым масштабным из них будет сноуборд-парк "Балансборд", расположенный на Новом Арбате.
Все дни каникул в московских парках проходят образовательные и игровые мероприятия. Например, 4 января в экошколе "Кусково" состоится экскурсия "Природа и цивилизация".
Зимой деревья находятся в состоянии покоя, поясняют в департаменте капремонта. Уход за ними сводится к обрезке сломавшихся веток и очистке крон от снега, кроме того, при необходимости специалисты заменяют древесную щепу в приствольных кругах. Основные работы начинаются ранней весной. Но на экскурсии об этом можно будет узнать подробнее.
Полный список мероприятий можно увидеть на сайте Мосприроды.