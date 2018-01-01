Кадыров прочитал стихотворение на Новый год

03:3001.01.2018
(обновлено: 03:34 01.01.2018)
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МОСКВА, 01 янв — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал на своем канале в Telegram видеообращение с поздравлением на Новый год и прочитал новогоднее стихотворение.
Кадыров пожелал в наступившем году счастья, удачи и благополучия.
Ранее с Новым годом россиян поздравили многие политические деятели, включая премьер-министра Дмитрия Медведева, вице-премьера Дмитрия Рогозина, сенатора Алексея Пушкова и многих других. Президент России Владимир Путин в своем новогоднем обращении к согражданам пожелал
здоровья и перемен к лучшему в наступившем году.