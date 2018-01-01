Кадыров прочитал стихотворение на Новый год

МОСКВА, 01 янв — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал на своем канале в Telegram видеообращение с поздравлением на Новый год и прочитал новогоднее стихотворение.

Кадыров пожелал в наступившем году счастья, удачи и благополучия.