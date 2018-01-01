ДОНЕЦК, 1 янв — РИА Новости. Процессы по экономическому восстановлению самопровозглашенной Донецкой народной республики будут продолжены в 2018 году, говорится в ежегодном поздравлении главы ДНР Александра Захарченко.

"Мы продолжили работу по восстановлению и строительству народного хозяйства, и в этом направлении. Есть ряд несомненных достижений и трудовых подвигов нашего народа. Мы запустили крупнейшие предприятия, сберегли производственный потенциал государства, сохранили рабочие места, увеличили поступления в бюджет. Но даже не это самое главное. Мы смогли запустить цепную реакцию, когда возвращение в строй предприятия позволяет начать работу смежным. Этот процесс набирает обороты и его уже не остановить. Все эти процессы будут продолжены и в 2018 году", — сказал глава ДНР Захарченко.

Глава ДНР поздравил жителей республики с новым 2018 годом и пожелал побед и достижений.

"Дорогие земляки, я желаю вам всем счастья и добра, любви и радости. Пусть 2018 год станет годом побед и достижений во благо нашей родины", — сказал Захарченко.