МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поздравил президента России Владимира Путина с наступающим Новым годом, отметив высокий уровень развития отношений между двумя государствами.

"В преддверии наступающего Нового года я поздравляю президента Владимира Путина с отличными отношениями между нашими странами и хочу пожелать всем россиянам счастливого Нового года", — говорится в поздравлении, опубликованном канцелярией премьера.

Послание завершается по-русски "С Новым Годом!", записанной буквами на иврите.

Ранее Путин в поздравлении с Новым годом и Рождеством премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху отметил, что рассчитывает на продолжение работы для обеспечения безопасности на Ближнем Востоке. Путин в поздравлении подчеркнул, что российско-израильские отношения носят дружественный, конструктивный характер.