В Москве в новогоднюю ночь запустят салют с 38 точек

Жители Москвы и туристы во время празднования Нового года на Манежной площади в Москве. Архивное фото

Жители Москвы и туристы во время празднования Нового года на Манежной площади в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Праздничный салют в российской столице запустят в новогоднюю ночь с 38 точек, посмотреть пиротехническое шоу можно будет во всех столичных округах, сообщили РИА Новости в оргкомитете цикла уличных городских мероприятий "Московские сезоны" в субботу.

Большую часть фейерверков запустят 1 января в 01.00, на ВДНХ, Поклонной гору и у подножия Большого Москворецкого моста салюты озарят небо Москвы в полночь.

На Тверской улице каждый час будут звучать залпы конфетти.

"На десяти площадках на праздничной Тверской улице вместо салютов каждый час 31 декабря, 1 и 2 января будут проходить залпы разноцветных конфетти", — пояснили организаторы.