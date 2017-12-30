В Москве в новогоднюю ночь запустят салют с 38 точек

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Праздничный салют в российской столице запустят в новогоднюю ночь с 38 точек, посмотреть пиротехническое шоу можно будет во всех столичных округах, сообщили РИА Новости в оргкомитете цикла уличных городских мероприятий "Московские сезоны" в субботу.
На Тверской улице каждый час будут звучать залпы конфетти.
"На десяти площадках на праздничной Тверской улице вместо салютов каждый час 31 декабря, 1 и 2 января будут проходить залпы разноцветных конфетти", — пояснили организаторы.