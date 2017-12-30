В Москве в новогоднюю ночь запустят салюты с десяти площадок на Тверской

Праздничный салют во время празднования Нового года в Москве. Архивное фото

Праздничный салют во время празднования Нового года в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Красочные салюты в новогоднюю ночь запустят со всех 10 площадок фестиваля "Путешествие в Рождество" на Тверской улице, сообщили РИА Новости в оргкомитете цикла уличных городских мероприятий "Московские сезоны" в субботу.

"Наступление Нового года на Тверской улице будет отмечено праздничным салютом. На всех 10 театральных площадках, которые откроются в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество", в 00 часов 00 минут 00 секунд будут запущены фейерверки на высоту от 60 до 100 метров. Небо над Москвой раскрасится в красный, зеленый, синий и фиолетовый цвета", — рассказали организаторы.

Всего на Тверской будет запущено 1,5 тысячи зарядов. А во время работы площадок на улице 31 декабря, 1 и 2 января через каждые два часа будут совершаться залпы конфетти.

"Уникальный эффект фейерверка на Тверской улице будет достигнут непосредственным присутствием зрителей на месте, тогда как обычный салют смотрят издалека. А на самой улице засверкают трехметровые фонтаны холодных искр. Еще одним сюрпризом станут столпы дыма, "подкрашенные" цветным светом. Этот эффект напомнит о фейерверках петровских времен", — добавили в оргкомитете.

Организаторы гарантируют безопасность людей при запуске фейерверков, поскольку будет использоваться безоболочная пиротехника, которая применяется на мероприятиях с большим скоплением людей — на Олимпиадах, Универсиадах и других масштабных событиях. Радиус безопасности вокруг каждой пневмопушки составит 5 метров.

"Путешествие в Рождество" проходит по всей Москве на более 80 площадках до 14 января.