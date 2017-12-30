Как Москва отметит Новый год

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Празднование Нового года в Москве обещает стать грандиозным: яркая праздничная программа для новогодней ночи готовится не только в московских парках, но и на центральных улицах города. Москвичей и тех, кто приедет погостить в столицу на новогодние каникулы и не захочет отсиживаться дома в праздничную ночь, ожидают многочисленные театральные выступления, впечатляющие шоу и залпы тысячи фейерверков.

Только на площадках самого масштабного фестиваля "Путешествие в Рождество" пройдут около 8 тысяч культурных и развлекательных мероприятий. Особенная программа готовится на Тверской улице, которая в новогоднюю ночь превратится в одну большую театральную сцену.

Праздничный концерт на красной площади



Традиционно Красная площадь станет центральным местом в столице в Новый год. Все потому, что в новогоднюю ночь она превратится в праздничную площадку, куда придут тысячи жителей столицы, туристов со всей России и из других стран. В Новый год на Красной площади пройдет масштабный праздничный концерт, трансляцию которого будет вести Первый канал.

Ранее, 29 ноября на Красной площади открылся каток и рождественская ярмарка. В центре катка установили одну из самых больших елей, декорированную огромными воздушными шарами, масштабными моделями аэростатов и других воздушных кораблей. Все желающие смогут прокатиться по катку у самых стен Кремля под веселую новогоднюю музыку.

На ГУМ-ярмарке, расположенной рядом с катком, можно будет полакомиться блинами с икрой, медовухой, глинтвейном, печеной картошкой, венскими вафлями или жареными каштанами. Тут же желающие смогут приобрести рождественские сувениры в русском стиле — елочные шары и расписные жостовские подносы, декорированные хэндмейд-валенки и вязаные варежки, матрешки, оренбургские и павлопосадские платки.

Тот, кто пришел с детьми или просто захотел окунуться в детство, сможет покататься на каруселях. Здесь на площади их целых пять и все они разные — с воздушными шарами, с чашками, цепочная, с машинками и даже двухэтажная с резными лошадками.

Мероприятия в центральных и окружных парках

В центральном парке им. Горького для посетителей устроят настоящую вечеринку на льду под открытым небом: гости катка в Новогоднюю ночь покатаются на ярком стереокатке под зажигательную музыку самых интересных диджеев и исполнителей.

Как сообщили ранее в пресс-службе парка, празднование Нового года начнется на катке уже в 17.00 по мск, а завершится праздничная вечеринка только под утро, в 03.00 мск. Поздним вечером, в 22.00 свои диджей-сеты начнут отыгрывать резиденты команды Deep Fried Friends, которые дадут старт четырехчасовому диджей-марафону.

Не пропустят посетители парка и традиционное поздравление президента: трансляция обращения начнется в 23.50 на десятиметровом экране, после чего бой курантов ознаменует начало нового года.

Весело провести ночь с 31 декабря на 1 января можно будет и в окружных парках. Основная программа в них начнется в 22.00 31 декабря и продлится до 02.00-03.00 по мск 1 января. Так, посетители Таганского парка смогут отметить праздник тематическим "Квартирником у Высоцкого". В январе 2018 года легендарному советскому актеру и музыканту Владимиру Высоцкому исполнилось бы 80 лет. В честь юбилея музыканта здесь прозвучат его всеми любимые песни, а молодые актеры покажут отрывки из спектаклей, главные роли в которых исполнил Высоцкий, — "Гамлет" и "Живой".

Гости Сокольников в новогоднюю ночь услышат целый ряд мюзиклов, которые будут сопровождаться танцевально-вокальными номерами. В парке Красная Пресня пройдет необычная мандариновая вечеринка, а также шоу театра светового перфоманса.

Новогодняя ночь в парке Кузьминки на юго-востоке начнется с театрально-музыкальной постановки "Щелкунчик": на главной сцене артисты московского театра воспроизведут сюжет одноименной новогодней сказки Эрнста Гофмана. Представление будет сопровождаться композициями русского композитора Петра Чайковского, написанными к балету "Щелкунчик". Продолжением театральной программы станет концерт, который завершится праздничным салютом.

Фейерверки в честь наступления Нового года запустят в 19 парках восьми округов столицы. В центре города пиротехнические шоу пройдут в Парке Горького, Таганском парке и саду Эрмитаж. На юге Москвы праздничный салют украсит небо в парке Садовники, а на северо-востоке — в Бабушкинском, Лианозовском и Гончаровском парках.

В каждом из них гостей ожидает уникальное световое шоу. Например, в Бабушкинском будут запускать искристые сферы и мерцающие пионы со звуковыми эффектами и цветок из золотых нитей, а в саду Эрмитаж небо озарят золотые пионы и хризантемы, искристые сферы и пальмы.

Весело провести новый год жители города смогут также в Измайловском парке, в парке Красногвардейские пруды, Кузьминки, Садовники, Фили, Северное Тушино и других.

Вечеринка на главном катке страны

По-настоящему космический Новый год ожидается на Главном катке страны, расположенном на ВДНХ. В самую волшебную ночь года ВДНХ приглашает посетителей отправиться в межгалактическое путешествие.

Так, сцена новогодней программы ВДНХ будет выполнена в виде космической ракеты. При этом сцена станет одновременно медийным полотном со спецэффектами и лазерными установками, отметили ранее в пресс-службе выставки. Именно на ней в праздничную ночь выступят сразу несколько музыкальных групп из Израиля и США.

На одну ночь ВДНХ превратится в танцплощадку, откуда будет раздаваться музыка самых разных стилей. К примеру, гости выставки смогут услышать музыку в стиле хип-хоп, фанк, соул от израильского коллектива Lucille Crew, электронную музыку — от чешско-американского проекта N.O.H.A, а также послушать уже успевших покорить российскую публику группу из Тель-Авива — OSOG. Кроме того, в новогоднюю ночь на ВДНХ можно будет услышать госпел и американский фолк.

Последние 10 минут каждого часа будут полностью отданы зрителям: каждому пришедшему на ВДНХ дадут возможность поделиться своими впечатлениями о вечеринке, поздравить своих близких в прямой трансляции на экране сцены. Пожелания и поздравления прозвучат на весь Главный каток страны. Кроме того, все желающие смогут пройти танцевальные мастер-классы и научиться зажигательным движениям, чтобы принять участие в ярких танцевальных флешмобах.

В Новый год ВДНХ станет уникальным еще и потому, что только здесь жители и гости столицы смогут услышать новогоднее поздравление с МКС от российских космонавтов.

Как отмечалось ранее, идущая на территории ВДНХ реконструкция никак не помешает весело и ярко отметить Новый год. На ВДНХ ожидают, что отметить Новый год к ним съедутся свыше 4 тысяч гостей.

Ночь театра на Тверской



На одной из главных площадок фестиваля "Путешествие в Рождество", на Тверской улице, в новогоднюю ночь растянется настоящая театральная сцена, на которой будут идти постановки всемирно известных спектаклей, опер, балетов, от "Садко" до "Щелкунчика". Гости фестиваля смогут увидеть порядка 150 представлений из классических постановок и суперсовременных спектаклей российских и зарубежных режиссеров.

Представления и концерты на театральной Тверской начнутся 31 декабря в 12.00 мск и продолжатся до 03.00 мск 1 января.

Так, например, на площадке "Обыкновенное чудо" пройдет концерт камерной капеллы "Русская консерватория" под руководством Николая Ходзинского. В 00.05 на площадке "Щелкунчик" специальный новогодний проект представят артисты Большого театра. На площадке "Снегурочка" состоится концерт симфонического оркестра под управлением Ильи Гайсина и артистов Мариинского театра, а на площадке "Руслан и Людмила" выступят артисты Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии, которые представят специальную программу "Бродвей-land".

Еще одной площадкой Большого театра станет "Золотой Петушок" в Театральном проезде, где балетмейстеры Екатерина Миронова и Александр Сомов поставят сюиты по сказке Александра Пушкина.

Всего же на 83 площадках "Путешествия в Рождество" пройдут порядка восьми тысяч мероприятий. Главными территориями праздника станут также Красная, Манежная и Тверская площади, площадь Революции, улицы Рождественка, Новый Арбат и Арбат, Камергерский переулок, Тверской и Гоголевский бульвары, Климентовский переулок и Новопушкинский сквер.