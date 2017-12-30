Как Москва отметит Новый год

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Празднование Нового года в Москве обещает стать грандиозным: яркая праздничная программа для новогодней ночи готовится не только в московских парках, но и на центральных улицах города. Москвичей и тех, кто приедет погостить в столицу на новогодние каникулы и не захочет отсиживаться дома в праздничную ночь, ожидают многочисленные театральные выступления, впечатляющие шоу и залпы тысячи фейерверков.
Только на площадках самого масштабного фестиваля "Путешествие в Рождество" пройдут около 8 тысяч культурных и развлекательных мероприятий. Особенная программа готовится на Тверской улице, которая в новогоднюю ночь превратится в одну большую театральную сцену.
Праздничный концерт на красной площади
Традиционно Красная площадь станет центральным местом в столице в Новый год. Все потому, что в новогоднюю ночь она превратится в праздничную площадку, куда придут тысячи жителей столицы, туристов со всей России и из других стран. В Новый год на Красной площади пройдет масштабный праздничный концерт, трансляцию которого будет вести Первый канал.
На ГУМ-ярмарке, расположенной рядом с катком, можно будет полакомиться блинами с икрой, медовухой, глинтвейном, печеной картошкой, венскими вафлями или жареными каштанами. Тут же желающие смогут приобрести рождественские сувениры в русском стиле — елочные шары и расписные жостовские подносы, декорированные хэндмейд-валенки и вязаные варежки, матрешки, оренбургские и павлопосадские платки.
Тот, кто пришел с детьми или просто захотел окунуться в детство, сможет покататься на каруселях. Здесь на площади их целых пять и все они разные — с воздушными шарами, с чашками, цепочная, с машинками и даже двухэтажная с резными лошадками.
Мероприятия в центральных и окружных парках
Как сообщили ранее в пресс-службе парка, празднование Нового года начнется на катке уже в 17.00 по мск, а завершится праздничная вечеринка только под утро, в 03.00 мск. Поздним вечером, в 22.00 свои диджей-сеты начнут отыгрывать резиденты команды Deep Fried Friends, которые дадут старт четырехчасовому диджей-марафону.
Не пропустят посетители парка и традиционное поздравление президента: трансляция обращения начнется в 23.50 на десятиметровом экране, после чего бой курантов ознаменует начало нового года.
Гости Сокольников в новогоднюю ночь услышат целый ряд мюзиклов, которые будут сопровождаться танцевально-вокальными номерами. В парке Красная Пресня пройдет необычная мандариновая вечеринка, а также шоу театра светового перфоманса.
Новогодняя ночь в парке Кузьминки на юго-востоке начнется с театрально-музыкальной постановки "Щелкунчик": на главной сцене артисты московского театра воспроизведут сюжет одноименной новогодней сказки Эрнста Гофмана. Представление будет сопровождаться композициями русского композитора Петра Чайковского, написанными к балету "Щелкунчик". Продолжением театральной программы станет концерт, который завершится праздничным салютом.
В каждом из них гостей ожидает уникальное световое шоу. Например, в Бабушкинском будут запускать искристые сферы и мерцающие пионы со звуковыми эффектами и цветок из золотых нитей, а в саду Эрмитаж небо озарят золотые пионы и хризантемы, искристые сферы и пальмы.
Весело провести новый год жители города смогут также в Измайловском парке, в парке Красногвардейские пруды, Кузьминки, Садовники, Фили, Северное Тушино и других.
Вечеринка на главном катке страны
Так, сцена новогодней программы ВДНХ будет выполнена в виде космической ракеты. При этом сцена станет одновременно медийным полотном со спецэффектами и лазерными установками, отметили ранее в пресс-службе выставки. Именно на ней в праздничную ночь выступят сразу несколько музыкальных групп из Израиля и США.
На одну ночь ВДНХ превратится в танцплощадку, откуда будет раздаваться музыка самых разных стилей. К примеру, гости выставки смогут услышать музыку в стиле хип-хоп, фанк, соул от израильского коллектива Lucille Crew, электронную музыку — от чешско-американского проекта N.O.H.A, а также послушать уже успевших покорить российскую публику группу из Тель-Авива — OSOG. Кроме того, в новогоднюю ночь на ВДНХ можно будет услышать госпел и американский фолк.
В Новый год ВДНХ станет уникальным еще и потому, что только здесь жители и гости столицы смогут услышать новогоднее поздравление с МКС от российских космонавтов.
Как отмечалось ранее, идущая на территории ВДНХ реконструкция никак не помешает весело и ярко отметить Новый год. На ВДНХ ожидают, что отметить Новый год к ним съедутся свыше 4 тысяч гостей.
Ночь театра на Тверской
Представления и концерты на театральной Тверской начнутся 31 декабря в 12.00 мск и продолжатся до 03.00 мск 1 января.
Так, например, на площадке "Обыкновенное чудо" пройдет концерт камерной капеллы "Русская консерватория" под руководством Николая Ходзинского. В 00.05 на площадке "Щелкунчик" специальный новогодний проект представят артисты Большого театра. На площадке "Снегурочка" состоится концерт симфонического оркестра под управлением Ильи Гайсина и артистов Мариинского театра, а на площадке "Руслан и Людмила" выступят артисты Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии, которые представят специальную программу "Бродвей-land".
Всего же на 83 площадках "Путешествия в Рождество" пройдут порядка восьми тысяч мероприятий. Главными территориями праздника станут также Красная, Манежная и Тверская площади, площадь Революции, улицы Рождественка, Новый Арбат и Арбат, Камергерский переулок, Тверской и Гоголевский бульвары, Климентовский переулок и Новопушкинский сквер.