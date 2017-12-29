Дед Мороз раздал сто тонн подарков во время путешествия по стране

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Более 100 тонн новогодних подарков вручили россиянам в рамках программы "Путешествие Деда Мороза", рассказал генеральный продюсер телеканала НТВ Тимур Вайнштейн на пресс-конференции Всероссийского Деда Мороза.

"У нас был целый вагон подарков, а всего подарков, так как мы их перевозим и взвешиваем, было больше 100 тонн. Санки, ледянки, куклы, машины, ноутбуки, планшеты, фотоаппараты, сладости, книги, лекарства, телевизоры, спортинвентарь… Ну, можно список ещё продолжать",- сказал Вайнштейн.

Программа "Путешествие Деда Мороза", отметил Вайнштейн, важна тем, что Дед Мороз имеет возможность поехать к людям, нуждающимся в помощи.

"За это время мы посетили более 100 детских домов вместе с Дедушкой Морозом, заехали примерно в 95 многодетных или малообеспеченных семей, многие из которых пережили какую-то трагедию",- отметил Вайнштейн.

"Для нас самым важным было ехать в гости к тем людям, которые действительно очень нуждаются в помощи", — подчеркнул он.

Вайнштейн рассказал, что команда проекта во главе с всероссийским Дедом Морозом подарила более 100 специальных подарков, среди которых были лекарства, инвалидные коляски, слуховые аппараты и развивающие игры. Также в рамках проекта вручили более 1,7 тысячи подарков для юных спортсменов и более полутора тысяч подарков для детей, занимающихся творчеством.

"Мы не просто приезжаем и дарим какие-то одинаковые подарки, а обзваниваем все социальные учреждения и узнаем конкретно, что и какому социальному учреждению в данный момент нужно",- сказал Вайнштейн.

Организатором проекта "Путешествие Деда Мороза" является телеканал НТВ. Большое новогоднее путешествие Деда Мороза по России началось 2 ноября во Владивостоке. За это время Дед Мороз побывал в крупных городах Дальнего Востока, Сибири, Урала, Поволжья, Южного и Центрального регионов России. Всего Дед Мороз посетил 29 городов и проехал 20 тысяч километров, Москва стала завершающим городом в путешествии.