Жители Юга России стали писать Деду Морозу втрое чаще

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 дек — РИА Новости, Юлия Насулина. Жители южных регионов России в текущем году написали втрое больше писем в резиденцию Деда Мороза в Великий Устюг по сравнению с предыдущими годами, рассказал РИА Новости директор ФГУП "Почта России" Макрорегион "Южный" Роман Костенко.

В начале декабря текущего года в ряде почтамтов был установлен специальный почтовый ящик, в который дети и взрослые могли опустить новогодние письма, рисунки и красочные открытки для Деда Мороза, 25 декабря прием такой специализированной почты был завершен.

"В этом году мы отправили рекордное количество писем на родину Деда Мороза в Великий Устюг — более 50 тысяч писем", — сказал Костенко, уточнив, что, к примеру, в прошлом году таких писем с юга России было отправлено около 16,7 тысячи.

Возросшую популярность Деда Мороза почтовики связывают с работой над информированием населения. "В 2016 году эта акция пользовалась популярностью среди наших маленьких клиентов, поэтому мы решили увеличить количество специализированных почтовых ящиков, одновременно уделив больше внимания информированию населения о работе этой волшебной услуги – отправке писем Деду Морозу", — пояснил собеседник агентства.

Он заверил, что выемка писем из специализированных ящиков осуществлялась ежедневно, и все они дойдут в срок и без опозданий. Кроме того, все отправители, верно указавшие свой обратный адрес, получат ответ от Деда Мороза.

В состав Макрорегиона "Южный" Почты России входят отделения в Ростовской, Белгородской, Волгоградской, Курской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской областях, республике Адыгея и Краснодарском крае.