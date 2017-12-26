Жители Юга России стали писать Деду Морозу втрое чаще

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 дек — РИА Новости, Юлия Насулина. Жители южных регионов России в текущем году написали втрое больше писем в резиденцию Деда Мороза в Великий Устюг по сравнению с предыдущими годами, рассказал РИА Новости директор ФГУП "Почта России" Макрорегион "Южный" Роман Костенко.
"В этом году мы отправили рекордное количество писем на родину Деда Мороза в Великий Устюг — более 50 тысяч писем", — сказал Костенко, уточнив, что, к примеру, в прошлом году таких писем с юга России было отправлено около 16,7 тысячи.
Он заверил, что выемка писем из специализированных ящиков осуществлялась ежедневно, и все они дойдут в срок и без опозданий. Кроме того, все отправители, верно указавшие свой обратный адрес, получат ответ от Деда Мороза.
В состав Макрорегиона "Южный" Почты России входят отделения в Ростовской, Белгородской, Волгоградской, Курской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской областях, республике Адыгея и Краснодарском крае.