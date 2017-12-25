В московском метро запустили еще один новогодний поезд

МОСКВА 25 дек РИА Новости. Еще один тематический поезд, посвященный новогодним праздникам, начал курсировать в столичном метро на Кольцевой линии, передает корреспондент РИА Новости в понедельник.

"В преддверии Нового года к нам поступало очень много обращений от пассажиров с просьбой запустить новогодние тематические поезда. Поэтому мы решили порадовать их и запустить в этом году несколько новогодних поездов", — сказал первый замначальника метро Роман Латыпов.

Он рассказал, что состав оформлен в стиле общегородской концепции празднования Нового года. Снаружи поезд украшен снеговиками, снежинками и надписями "С Новым годом, Москва", внутри его украшают гирлянды, шары и мишура, а стены — новогодние картинки. Запускать поезд также приехал Дед Мороз и музыканты, которые cыграли новогодние хиты.

© РИА Новости / Виталий Белоусов Перейти в фотобанк Первый заместитель начальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов, Дед Мороз и Снегурочка на церемонии запуска двух тематических поездов, посвященных Новому 2018 году © РИА Новости / Виталий Белоусов Перейти в фотобанк Первый заместитель начальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов, Дед Мороз и Снегурочка на церемонии запуска двух тематических поездов, посвященных Новому 2018 году

Ранее на Кольцевой линии запустили тематический поезд "Путешествие в Рождество", который знакомит горожан с лучшими традициями празднования Нового года в столице в разное время. Один из вагонов украсили снимки МИА "Россия сегодня" в исполнении легендарных отечественных фотографов, сотрудничавших с агентством: Якова Берлинера, Юрия Сомова, Юрия Абрамочкина, а также личного фотографа первого президента России — Дмитрия Донского. Пассажиры поезда смогут увидеть советские новогодние ярмарки, гуляния, ледовые катки, новогодние кремлевские балы и даже сцены из балета "Щелкунчик".

Как добавил Латыпов, в общей сложности два новогодних состава за месяц перевезут более двух миллионов человек.

Впервые поезд, посвящённый зимним праздникам, запустили в декабре прошлого года. Тогда состав курсировал 3 недели и перевез свыше одного миллиона пассажиров.