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Новый год 2018
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В московском метро запустили еще один новогодний поезд

12:2625.12.2017
(обновлено: 12:48 25.12.2017)
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© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкТематический поезд, посвященный Новому 2018 годуТематический поезд, посвященный Новому 2018 году
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА 25 дек РИА Новости. Еще один тематический поезд, посвященный новогодним праздникам, начал курсировать в столичном метро на Кольцевой линии, передает корреспондент РИА Новости в понедельник.

Алексей Немерюк, Юлия Темникова и Александр Штоль на церемонии торжественного запуска нового поезда московского метро Путешествие в Рождество
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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В Новый год пассажиры московского метро отправятся с "Россией сегодня"

"В преддверии Нового года к нам поступало очень много обращений от пассажиров с просьбой запустить новогодние тематические поезда. Поэтому мы решили порадовать их и запустить в этом году несколько новогодних поездов", — сказал первый замначальника метро Роман Латыпов.

Он рассказал, что состав оформлен в стиле общегородской концепции празднования Нового года. Снаружи поезд украшен снеговиками, снежинками и надписями "С Новым годом, Москва", внутри его украшают гирлянды, шары и мишура, а стены — новогодние картинки. Запускать поезд также приехал Дед Мороз и музыканты, которые cыграли новогодние хиты.

© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкПервый заместитель начальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов, Дед Мороз и Снегурочка на церемонии запуска двух тематических поездов, посвященных Новому 2018 году
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Первый заместитель начальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов, Дед Мороз и Снегурочка на церемонии запуска двух тематических поездов, посвященных Новому 2018 году

Ранее на Кольцевой линии запустили тематический поезд "Путешествие в Рождество", который знакомит горожан с лучшими традициями празднования Нового года в столице в разное время. Один из вагонов украсили снимки МИА "Россия сегодня" в исполнении легендарных отечественных фотографов, сотрудничавших с агентством: Якова Берлинера, Юрия Сомова, Юрия Абрамочкина, а также личного фотографа первого президента России — Дмитрия Донского. Пассажиры поезда смогут увидеть советские новогодние ярмарки, гуляния, ледовые катки, новогодние кремлевские балы и даже сцены из балета "Щелкунчик".

Запуск поезда "Путешествие в Рождество"
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкНовый тематический поезд "Путешествие в Рождество" начал курсировать в четверг на кольцевой ветке столичного метрополитена.Новый поезд московского метро Путешествие в Рождество. 21 декабря 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Новый тематический поезд "Путешествие в Рождество" начал курсировать в четверг на кольцевой ветке столичного метрополитена.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкЗапустили тематический метропоезд руководитель Департамента торговли и услуг города Москвы Алексей Немерюк(в центре), заместитель начальника Московского метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова и глава фотослужбы МИА "Россия Сегодня" Александр Штоль.Александр Штоль, Алексей Немерюк и Юлия Темникова на церемонии торжественного запуска нового поезда московского метро Путешествие в Рождество
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Запустили тематический метропоезд руководитель Департамента торговли и услуг города Москвы Алексей Немерюк(в центре), заместитель начальника Московского метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова и глава фотослужбы МИА "Россия Сегодня" Александр Штоль.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкОдин из вагонов состава оформлен фотографиями из архива МИА "Россия сегодня", рассказывающими о традициях встречи москвичами Нового года в разное время.Пассажиры еду в новом поезде московского метро Путешествие в Рождество. В оформлении вагона использованы фотографии из архива МИА Россия сегодня
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Один из вагонов состава оформлен фотографиями из архива МИА "Россия сегодня", рассказывающими о традициях встречи москвичами Нового года в разное время.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВсего для украшения вагонов поезда было использовано более 100 фотографий.Девушка в костюме Снежной королевы в вагоне нового поезда московского метро Путешествие в Рождество
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Всего для украшения вагонов поезда было использовано более 100 фотографий.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПоезд "Путешествие в Рождество" запущен в рамках одноименного фестиваля, который пройдет на 83 площадках по все Москве.Новый поезд московского метро Путешествие в Рождество
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Поезд "Путешествие в Рождество" запущен в рамках одноименного фестиваля, который пройдет на 83 площадках по все Москве.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкЯркое оформление поезда "Путешествие в Рождество" призвано подарить праздничное предновогоднее настроение всем пассажирам.Поезд московского метро Путешествие в Рождество
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Яркое оформление поезда "Путешествие в Рождество" призвано подарить праздничное предновогоднее настроение всем пассажирам.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВ специальном вагоне поезда "Путешествие в Рождество" пассажиры столичного метро смогут увидеть новогодние фотоработы легендарных советских и российских фотографов, работавших с агентством МИА "Россия сегодня".Новый поезд московского метро Путешествие в Рождество. В оформлении вагона использованы фотографии из архива МИА Россия сегодня
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
В специальном вагоне поезда "Путешествие в Рождество" пассажиры столичного метро смогут увидеть новогодние фотоработы легендарных советских и российских фотографов, работавших с агентством МИА "Россия сегодня".
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВ оформление вагона использовались работы мэтров отечественной фотографии: Якова Берлинера, Юрия Сомова, Юрия Абрамочкина, а также личного фотографа первого президента России — Дмитрия Донского.Новый поезд московского метро Путешествие в Рождество. В оформлении вагона использованы фотографии из архива МИА Россия сегодня
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
В оформление вагона использовались работы мэтров отечественной фотографии: Якова Берлинера, Юрия Сомова, Юрия Абрамочкина, а также личного фотографа первого президента России — Дмитрия Донского.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкНовый поезд московского метро "Путешествие в Рождество".Новый поезд московского метро Путешествие в Рождество
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Новый поезд московского метро "Путешествие в Рождество".
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПассажиры поезда смогут на архивных кадрах рассмотреть советские новогодние ярмарки, гулянья, ледовые катки, новогодние кремлевские балы и даже сцены из балета "Щелкунчик".Новый поезд московского метро Путешествие в Рождество. В оформлении вагона использованы фотографии из архива МИА Россия сегодня
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Пассажиры поезда смогут на архивных кадрах рассмотреть советские новогодние ярмарки, гулянья, ледовые катки, новогодние кремлевские балы и даже сцены из балета "Щелкунчик".
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкНовый поезд московского метро "Путешествие в Рождество".Новый поезд московского метро Путешествие в Рождество
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Новый поезд московского метро "Путешествие в Рождество".
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Как добавил Латыпов, в общей сложности два новогодних состава за месяц перевезут более двух миллионов человек.

Впервые поезд, посвящённый зимним праздникам, запустили в декабре прошлого года. Тогда состав курсировал 3 недели и перевез свыше одного миллиона пассажиров.

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1 пользователь оставил 1 комментарий
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S F
... в Сибирь не пойдет?
12:49
25.12.2017
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