ПВО США и Канады зафиксировали сани Санта-Клауса над Чукоткой

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Россия стала первой страной, куда заглянул новогодний волшебник Санта-Клаус, начавший в воскресенье движение по своему рождественскому кругосветному маршруту, передает в своей онлайн-трансляции Объединенное командование ПВО США и Канады (NORAD).

В воскресенье Санта-Клаус вылетел из своей резиденции на Северном полюсе около 13:00 мск на санях, запряженных девятью оленями. За первые полтора часа полета он успел раздать более 70 тысяч подарков. Приблизительно в 14:07 мск он посетил первый населенный пункт. Им стало село Новое Чаплино в Чукотском автономном округе, затем Санта-Клаус направился в Камчатский край.

Проект "NORAD следит за Сантой" был запущен в 1955 году, когда один из крупных универмагов в штате Колорадо разместил рекламу с призывом к детям позвонить Санта-Клаусу. Однако в телефонный номер вкралась ошибка и вместо Санты на звонки пришлось отвечать оператору горячей линии континентального командования ПВО (предшественника NORAD).

Ежегодно в канун Рождества база ВВС в Колорадо становится центром слежения за рождественским путешествием Санта-Клауса. Чтобы оперативно отслеживать маршрут новогоднего волшебника, NORAD использует четыре системы контроля — спутники, радары, самолеты-истребители (в небе над США и Канадой) и специальные Санта-камеры, видео с которых доступно на YouTube. Ориентиром для радаров служит мерцающий, подобно маяку, красный нос вожака упряжки — оленя Рудольфа.