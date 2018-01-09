РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Новый год 2018
Новогодний досуг

Показ "Последнего богатыря" на ТВ обошел по популярности "Вести" и "Время"

17:5109.01.2018
24804
© Walt Disney Pictures, 2017Кадр из фильма Последний богатырьКадр из фильма Последний богатырь
© Walt Disney Pictures, 2017

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Сказочный блокбастер "Последний богатырь", телевизионная премьера которого состоялась на телеканале "Россия 1" 1 января 2018 года, продемонстрировал самые высокие рейтинги на российском телевидении в первую неделю праздничных каникул, говорится в исследовании компании Mediascope, поступившем в РИА Новости.

Праздничный стол во время встречи Нового года. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Исследование показало, что россияне предпочитали смотреть в Новый год

Блокбастер производства компании Disney в России и СНГ и компании Yellow Black and White режиссера Дмитрия Дьяченко побил все рекорды популярности и на сегодняшний день стал самым кассовым релизом в истории российского кино, собрав 1,73 миллиарда рублей. По сюжету "Последнего богатыря", обычный парень Иван по воле случая переносится из современной Москвы в фантастическую страну Белогорье. В этом параллельном мире живут герои русских сказок, волшебство — неотъемлемая часть быта, а спорные вопросы решаются битвой на богатырских мечах. Неожиданно Иван оказывается в самом центре борьбы светлых и темных сил. В фильме снялись Виктор Хориняк, Мила Сивацкая, Екатерина Вилкова, Елена Яковлева, Константин Лавроненко.

Рейтинг киносказки (процент целевой аудитории, видевший эфирное событие) составил 11,8%, доля аудитории (процент всех смотревших в это время телевизор россиян) — 32,2%.

Рейтинг программы "Вести" (20.00) на телеканале "Россия 1" 1 января составил 6,9% (с 2016 года этот показатель не изменился), доля — 19,4% (17% — в 2016). У программы "Время" на Первом канале 2 января рейтинг составил 5,5%, а доля составила 16,1% (18,3% — в 2016). Спецвыпуск телепрограммы "Время" 1 января по случаю ее 50-летнего юбилея, в которой принял участие президент России Владимир Путин, продемонстрировал рейтинг в 5,3%, доля составила 14,3%.

Праздничный салют во время празднования Нового года. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Новый год на ТВ: советская классика и розыгрыш двух миллиардов рублей

Также в топ программ в новогодние праздники вошли передача "Юмор года" на "России 1" (рейтинг 6,1%, доля — 18,3%), кинофильм Федора Бондарчука "Притяжение" о корабле пришельцев, который сбивают российские военные и он терпит крушение в московском районе Чертаново (рейтинг 6%, доля — 22%), а также розыгрыш "Новогоднего миллиарда" на НТВ (рейтинг 6%, доля — 16,5%).

Рейтинг киноленты "Аватар" Джеймса Кэмерона, самого кассового фильма мира за всю историю, показанного на Первом канале 2 января, составил 6%, доля аудитории — 19,8%. Советская комедия "Иван Васильевич меняет профессию" на Первом канале продемонстрировала рейтинг в 6%, доля составила 20,3%.

Исследование проводилось среди россиян старше 4 лет в период новогодних праздников с 1 по 6 января.

Какой вы герой новогоднего фильма (new)
© Инфографика
Какой вы герой новогоднего фильма
Комментировать
Новогодний досуг
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
Комментировать
ars0761
А скоро снимут фильм,как хороший гитлер пришёл спасать СССР от деспота Сталина,ничего порядочного уже не осталось.Богатыри во все века за Русь стояли,а главный враг кощей был,а теперь перевернулось всё с ног на голову.
18:08
09.01.2018
ОтветитьНе отвечать
Шитов Алексей
Нормальная сказка посмотреть один раз с семьёй.
18:05
09.01.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена