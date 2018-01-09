Показ "Последнего богатыря" на ТВ обошел по популярности "Вести" и "Время"

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Сказочный блокбастер "Последний богатырь", телевизионная премьера которого состоялась на телеканале "Россия 1" 1 января 2018 года, продемонстрировал самые высокие рейтинги на российском телевидении в первую неделю праздничных каникул, говорится в исследовании компании Mediascope, поступившем в РИА Новости.

Блокбастер производства компании Disney в России и СНГ и компании Yellow Black and White режиссера Дмитрия Дьяченко побил все рекорды популярности и на сегодняшний день стал самым кассовым релизом в истории российского кино, собрав 1,73 миллиарда рублей. По сюжету "Последнего богатыря", обычный парень Иван по воле случая переносится из современной Москвы в фантастическую страну Белогорье. В этом параллельном мире живут герои русских сказок, волшебство — неотъемлемая часть быта, а спорные вопросы решаются битвой на богатырских мечах. Неожиданно Иван оказывается в самом центре борьбы светлых и темных сил. В фильме снялись Виктор Хориняк, Мила Сивацкая, Екатерина Вилкова, Елена Яковлева, Константин Лавроненко.

Рейтинг киносказки (процент целевой аудитории, видевший эфирное событие) составил 11,8%, доля аудитории (процент всех смотревших в это время телевизор россиян) — 32,2%.

Рейтинг программы "Вести" (20.00) на телеканале "Россия 1" 1 января составил 6,9% (с 2016 года этот показатель не изменился), доля — 19,4% (17% — в 2016). У программы "Время" на Первом канале 2 января рейтинг составил 5,5%, а доля составила 16,1% (18,3% — в 2016). Спецвыпуск телепрограммы "Время" 1 января по случаю ее 50-летнего юбилея, в которой принял участие президент России Владимир Путин, продемонстрировал рейтинг в 5,3%, доля составила 14,3%.

Также в топ программ в новогодние праздники вошли передача "Юмор года" на "России 1" (рейтинг 6,1%, доля — 18,3%), кинофильм Федора Бондарчука "Притяжение" о корабле пришельцев, который сбивают российские военные и он терпит крушение в московском районе Чертаново (рейтинг 6%, доля — 22%), а также розыгрыш "Новогоднего миллиарда" на НТВ (рейтинг 6%, доля — 16,5%).

Рейтинг киноленты "Аватар" Джеймса Кэмерона, самого кассового фильма мира за всю историю, показанного на Первом канале 2 января, составил 6%, доля аудитории — 19,8%. Советская комедия "Иван Васильевич меняет профессию" на Первом канале продемонстрировала рейтинг в 6%, доля составила 20,3%.

Исследование проводилось среди россиян старше 4 лет в период новогодних праздников с 1 по 6 января.