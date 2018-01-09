Исследование показало, что россияне предпочитали смотреть в Новый год

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Новогоднее обращение президента РФ Владимира Путина, советские кинокомедии и праздничные концерты с участием звезд эстрады стали самыми рейтинговыми событиями телеэфира 31 декабря; лидерами же традиционно стали Первый канал и Россия-1, говорится в исследовании компании Mediascope, поступившем в РИА Новости.

Рейтинг новогоднего обращения президента РФ в этом году на Первом канале составил 15,1%, на телеканале "Россия 1" — 12,5%. Доля аудитории — 33,9% и 28,2% соответственно. В прошлом году обращение Путина также было самым рейтинговым: на Первом он составил 15,2%, %, доля — 33,4%. У "России 1"- рейтинг составил 11,8%, доля — 26%.

При этом Первый канал и Россия-1 сохранили свое лидерство по просмотрам новогодних ночных шоу, их показатели в сравнении с прошлым годом практически не изменились.

Так, рейтинг концерта-шоу "Новогодняя ночь на Первом" составил 9,2%, доля — 23,4% (в 2016 показатель рейтинга был 8,3%, доля — 20,4%). Показатели "Новогоднего парада звезд" на канале "Россия 1": рейтинг — 7,9%, доля — 20,5% (в 2016 — 8% и 19,8% соответственно). "Голубой огонек на Шаболовке" ("Россия 1") — рейтинг 6,8%, доля 28,2% (в 2016 году его рейтинг был 6,3%, доля — 24,4%).

Также телезрители в Новый год смотрели кинофильм "Иван Васильевич меняет профессию" (Первый канал) — рейтинг 7,9%, доля — 20,7%. У фильма "Кавказская пленница или Новые приключения Шурика" (Первый канал) рейтинг составил 6,9%, доля – 19,1%. "Бриллиантовая рука" (Россия-1) и "Ирония судьбы, или с легким паром", в этом году впервые за долгое время переместившаяся с Первого канала на Россию-1, также привлекли внимание россиян. Показатели комедии Гайдая – рейтинг 6,2%, доля 16,5%, мелодрамы Рязанова — 5,1% и 15% соответственно. При этом доля аудитории Первого канала за весь день 31 декабря составила 17,35% (в 2016 году этот показатель был 19,7%), России-1 — 18,38% (в 2016 году — 17,9%).

Новогодние передачи ТНТ и СТС также попали в топ программ. Рейтинг музыкального новогоднего баттла Comedy Club Karaoke Star на ТНТ составил 4%, доля аудитории – 10,3%. Комедийное шоу "Однажды в России" на ТНТ показало рейтинг 3,4%, доля аудитории составила 9%. Шоу-программа "Уральские пельмени" на СТС продемонстрировала рейтинг в 3,6%, доля просмотра — 9,7%.