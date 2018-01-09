Исследование показало, что россияне предпочитали смотреть в Новый год

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Новогоднее обращение президента РФ Владимира Путина, советские кинокомедии и праздничные концерты с участием звезд эстрады стали самыми рейтинговыми событиями телеэфира 31 декабря; лидерами же традиционно стали Первый канал и Россия-1, говорится в исследовании компании Mediascope, поступившем в РИА Новости.
При этом Первый канал и Россия-1 сохранили свое лидерство по просмотрам новогодних ночных шоу, их показатели в сравнении с прошлым годом практически не изменились.
Так, рейтинг концерта-шоу "Новогодняя ночь на Первом" составил 9,2%, доля — 23,4% (в 2016 показатель рейтинга был 8,3%, доля — 20,4%). Показатели "Новогоднего парада звезд" на канале "Россия 1": рейтинг — 7,9%, доля — 20,5% (в 2016 — 8% и 19,8% соответственно). "Голубой огонек на Шаболовке" ("Россия 1") — рейтинг 6,8%, доля 28,2% (в 2016 году его рейтинг был 6,3%, доля — 24,4%).
Новогодние передачи ТНТ и СТС также попали в топ программ. Рейтинг музыкального новогоднего баттла Comedy Club Karaoke Star на ТНТ составил 4%, доля аудитории – 10,3%. Комедийное шоу "Однажды в России" на ТНТ показало рейтинг 3,4%, доля аудитории составила 9%. Шоу-программа "Уральские пельмени" на СТС продемонстрировала рейтинг в 3,6%, доля просмотра — 9,7%.