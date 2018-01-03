Праздник на высоте: Новый год в горах Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв — РИА Новости. Ежегодно не менее 100 тысяч туристов приезжают в Крым на новогодние и рождественские праздники. Среди них немало людей, традиционно встречающих Новый год в горах полуострова. Речь идет не только о туристических базах и горных шале, где гости собираются у камина с бокалами вина. Палатки, спальники, рюкзаки и зимняя новогодняя ночь на природе — этот вид отдыха привлекает опытных туристов. Они заранее планируют путешествие в Крым, собирают группы из различных регионов и даже стран. Тем не менее такой отдых является экстремальным и требует тщательной подготовки. О том, насколько спокойной для крымских спасателей оказалась новогодняя ночь, рассказал РИА новости начальник части горной поисково-спасательной специализированного отряда ГУМЧС по республике Крым Владимир Паршенко.

Горы Крыма ежегодно забирают 10 жизней

В первые дни 2018 года и в саму новогоднюю ночь в спасательные службы полуострова не поступило ни одного сигнала о помощи от туристов, сообщил Владимир Паршенко. Возможно, говорит спасатель, причиной этой хорошей новости стало то, что в горах Крыма сейчас практически нет снега, что уменьшило поток желающих выбраться на природу.

Это обстоятельство является исключением из правил, говорит спасатель. Согласно статистике, ежегодно в новогодние и рождественские дни сотрудники МЧС Крыма и подразделения "Крым-Спас" получают сообщения и оказывают помощь попавшим в беду туристам и путешественникам.

Крымские горы в сравнении c Кавказом невысоки, самая высокая вершина — пик Роман-Кош высотой 1545 метров. Тем не менее, говорит Владимир Паршенко, неприятные сюрпризы для неподготовленных путешественников в горах полуострова — не редкость. Даже незначительные изменения в погоде или легкая травма могут привести с серьезным последствиям. Если добавить к этому плохую связь в горах, отсутствие у путешественника фонарика и навигатора, неправильно подобранную одежду, то риск потерять здоровье или жизнь увеличивается многократно, считает крымский спасатель.

"Традиционно зимой происходит наибольшее число обращений за помощью. Продолжительность светлого времени суток невелика, а времени для спасения человека также существенно меньше — пострадавший может замерзнуть, здесь нельзя терять ни минуты. Пиковые нагрузки на спасателей — по количеству вызовов об оказании помощи — приходятся на новогодние праздники, а также на майские", — рассказывает Паршенко.

Наиболее часто люди обращаются за помощью, когда не могут спуститься со скальных обрывов, отмечает спасатель. Происходит это так: человек сбивается с маршрута или тропы, достигает того участка, где дальнейший спуск опасен, а подняться обратно становится трудно или на это нет сил. В результате турист достигает так называемой "точки невозвращения". Такие случаи часто происходят на южном берегу Крыма, например, на горе Аю-Даг или в Судакском регионе, рассказывает Паршенко.

Нередко туристы срываются со скал и травмируются. Тогда спасатели эвакуируют пострадавших с помощью специального альпинистского оборудования, говорит представитель крымского МЧС.

"Что касается географии, то спасработы на южном берегу Крыма, в горно-лесной части, проводятся круглогодично, Судак (юго-восток) — больше лето и осень. В Белогорском районе (восток Крыма) — больше работы зимой. При этом в центральной части полуострова люди больше теряются, а в горах южнобережья они не только теряются, но получают травмы. Заблуждение считать крымские горы и леса "несерьезными". Статистика — ежегодно горы Крыма "забирают" порядка 10 жизней", — сказал Паршенко.

Новый год: алкоголь как фактор риска

Есть особая категория туристов, которые любят встречать Новый год в крымских горах, говорит Паршенко. Обычно это подготовленные, бывалые путешественники, не только из Крыма, но из других регионов России и даже других стран. Однако среди любителей такого вида отдыха бывают и новички, которые черпают информацию из интернета, туристических форумов, а она там не всегда корректна, отмечает представитель МЧС. В этом случае, говорит Паршенко, важно, чтобы рядом с ними оказались опытные люди.

"Сама по себе новогодняя ночь в горах также иногда приносит неприятности. Бывают тяжелые случаи — человек сорвался со скалы, и в новогоднюю ночь спасатели вынуждены оказывать ему помощь. Но чаще люди травмируют себя при иных обстоятельствах — при заготовке дров для костра, к примеру (ушибы, порезы, рубленые раны). Довольно часты обращения из-за отравлений. К сожалению, довольно часто все это сопряжено с активным употреблением алкоголя", — сказал Паршенко.

Отравления, отмечает спасатель, бывают связаны с несоблюдением правил безопасности: недавно оказывалась помощь туристам на плато Бойко (юго-западный Крым), которые зажарили на огне и съели всего один гриб. Как результат — люди даже не смогли идти, их пришлось срочно транспортировать в больницу на вездеходе, одна девушка скончалась от сильнейшего отравления.

Спасатели уже знают те места и достопримечательности полуострова, откуда традиционно приходят просьбы о помощи. Среди них — знаменитый Большой каньон Крыма (под северным склоном плато Ай-Петри). Здесь помощь оказывают любителям зимнего купания в горных реках.

"Люди идут купаться в ванну Молодости (образована протекающей по каньону речкой), поскальзываются на камнях, которые покрыты ледяной коркой, и получают переломы конечностей. Это кажется глупым, но это факт. Опять же ситуацию для многих усугубляет потребление алкоголя. Большой каньон еще сложен тем, что туда невозможно проехать на автомобиле, а связи в каньоне нет. Приходится вызывать спасателей, возвращаясь к его началу, а затем спасателям на себе транспортировать пострадавших. Идет существенная потеря времени, что зимой опасно", — сказал Паршенко.

Некоторые экстремалы уходят вглубь каньона, за ванну Молодости (длина всего каньона около 6 километров), где много труднопроходимых участков, и риск получить травму многократно увеличивается. Тогда спасателям приходится буквально нести туриста на себе, а сложные, покрытые льдом и снегом обрывы преодолевать с помощью специальных "горизонтальных перил", говорит Паршенко.

Еще одно экстремальное место — Холодный кулуар на горе Чатыр-Даг, место, где свою дозу адреналина получают лыжники-экстремалы. Это просека на крутом склоне горы, оборудованной трассы здесь нет. Для неподготовленного лыжника или сноубордиста она опасна для жизни, сказал спасатель.

Опасные зимние забавы



Самыми массовыми местами отдыха в новогодние дни в Крыму традиционно являются массив Чатыр-Даг (горный массив, пик Эклизи-Бурун, 1529 метров) и Ай-Петри (плато над южным берегом Крыма, пик 1234 метров).

"Ежегодно каждые выходные и все новогодние праздники мы работаем в напряженном режиме — люди катаются на лыжах, санках и "ватрушках", влетают в деревья и получают травмы. Пока этот год является исключением — из-за отсутствия снега", — сказал Паршенко.

Спасатель вспоминает о тяжелом случае, произошедшем несколько лет назад в новогодние дни. Тогда травму головы получил ребенок, который вместе с родителями катался на санках на Ангарском перевале (Чатыр-Даг). Спасти его медикам не удалось.

"Всегда надо отдавать отчет, что вы собираетесь делать. Необходимо пользоваться оборудованными трассами, обратить внимание на погоду — если ночью образовалась корка льда — кататься крайне опасно. Не надо идти на поводу у прокатчиков оборудования, предлагающих кататься в необорудованных и неогороженных местах. Всегда необходимо знать, куда обратиться за помощью, иметь устойчивую связь. Если вы хотите обучиться езде на лыжах — необходимо воспользоваться помощью инструктора, не выбирать для отдыха экстремальные участки", — отмечает Паршенко.

Нелюбимые праздники



Новогодние каникулы продолжаются, на природу потянулись путешественники и отдыхающие, при этом зимняя неустойчивая погода в любой момент может преподнести сюрпризы. Владимир Паршенко напоминает всем, кто собирается в горы зимой, о правилах, выполнение которых в сложной ситуации может спасти человеку жизнь.

Прежде всего, необходимо убедиться, что телефон имеет достаточный заряд, напоминает спасатель. На холоде батарея телефона быстро "садится", а именно своевременное обращение за помощью дает возможность ее оказать с меньшими потерями времени и сил.

"Важно не ходить в горы в одиночку, важно идти с опытным человеком, быть в пределах видимости друг друга, не злоупотреблять алкоголем, иметь соответствующую одежду, обувь, заряженный телефон плюс аккумуляторы для подзарядки, навигаторы, фонари, средства, с помощью которых можно разжечь костер. Автомобиль (если кто-то добирается в горы с его помощью) должен иметь средства противоскольжения, правильную резину, быть полноприводным. И главное, если что-либо случается — не тянуть время, а сразу вызывать спасателей", — говорит Паршенко.

Туристические группы должны регистрироваться в спасательном подразделении МЧС и подразделении "Крымспас" (все контакты есть на сайтах ведомств), это дает возможность быстро оказать помощь в экстремальной ситуации, отмечает Паршенко. В случае, если группа не выходит на связь в течение суток — начинаются ее поиски.

Владимир Паршенко работает спасателем более 10 лет. К профессии его привела любовь к природе Крыма — он часто ходил и ходит в горы с друзьями, регулярно ездит на велосипеде по туристическим маршрутам, однако выходы спасателя и его коллег в горы на праздники всегда сопряжены с оказанием помощи людям, попавшим в беду.

"Все ждут новогодних и весенних праздников, а спасатели и я лично праздники не люблю. Потому что в эти дни меня всегда не бывает дома, и в основном спасательные мероприятия приходятся именно на эти дни. Поэтому когда меня спрашивают: в горы ходишь? Я отвечаю, что хожу, да. Когда там холодно и темно, когда ничего не видно", — говорит Паршенко.

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