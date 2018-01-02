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Новый год 2018
Новогодний досуг

Врачи рассказали, как провести новогодние каникулы без вреда для здоровья

13:3002.01.2018
(обновлено: 13:32 02.01.2018)
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© Fotolia / BlueOrange StudioНовогодний стол. Архивное фотоНовогодний стол. Архивное фото
© Fotolia / BlueOrange Studio

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Умеренность за новогодним столом, разумное количество алкоголя, внимательное отношение к своему здоровью и дозированная физическая нагрузка позволит провести новогодние праздники без вреда для сердечно-сосудистой системы, рассказали опрошенные РИА Новости кардиологи.

В этом году новогодние каникулы в России продлятся до 8 января 2018 года.

За праздничным столом

Переедание - вредная привычка
© РИА Новости / Алина Полянина
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"В первую очередь, нужно избегать переедания, потому что оно всегда пагубно, и не только для органов желудочно-кишечного тракта, которые повреждаются при сильном переедании. Они губят другие органы и систем, в том числе и сердце, и сосуды… По статистике в новогодние каникулы количество обращений к врачам скорой помощи и в травмпункты по некоторым региона страны возрастает в 3-5 раз", — отметил кардиолог Владимир Хорошев.

По его словам, ни в коем случае нельзя садиться за праздничный стол с чувством сильного голода, вообще лучше не нагуливать аппетит специально.

"Если вы будете сильно хотеть есть, с учетом того, что еще выпьете, контроль над собой утрачивается. Пища, принятая в состоянии такого голода, как правило, недостаточно пережевана, и быстро проглатывается. В таком случае с пищей в пищеварительный тракт проникает воздух… и газовый пузырь в желудке увеличивается, начинает подпирать диафрагму и давить на лежащее на ней сердце, сдавливать сосуды, которые его снабжают. Поэтому в таком состоянии часто возникают сердечные приступы", — отметил он.

Новогодний стол. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Кардиолог Евгений Осипов, в свою очередь, отмечает, что особо внимательными в этот период должны быть люди, страдающие от каких-либо хронических заболеваний. Страдающим от артериальной гипертонии стоит принимать во внимание, что многие препараты от этого заболевания не сочетаются с алкоголем. Их совместное употребление может резко снизить или повысить давление. Людям с атеросклерозом и ишемической болезнью сердца нужно остерегаться продуктов с большим количеством жиров и соли. "Употребление таких блюда может спровоцировать ухудшение состояния. Соленые блюда провоцируют ухудшение состояния у гипертоников", — сказал врач.

Великий оливье: Эволюция знаменитого салата
© Инфографика
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Употребление алкоголя

Празднование Нового года. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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"Режим для того, чтобы как можно меньше навредить сердцу и сосудам в праздники, должен быть сбалансированным. Конечно, нежелательно все 10 дней выходных проводить лежа на кровати, и уж тем более все эти 10 дней злоупотреблять алкогольными напитками", — отметил Евгений Осипов.

По его словам, врачи допускают употребление лишь небольшого количества красного вина. Крепкие напитки в больших дозах всегда негативно влияют на сердечно-сосудистую систему.

Схожее мнение высказывает и Владимир Хорошев. Он отмечает, что лучше продумать заранее, что именно пить во время празднования.

"Если наметите, что хотите выпить шампанского, то нужно пить его. Если человек потом решил "догнаться" виски, водкой, вином, это неправильно, потому что наличие газа в газированном напитке – в шампанском – ускоряет проникновение молекул алкоголя в мозг", — сказал Хорошев.

Недетские желания
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Недетские желания

Ночные прогулки и спорт

Зимний отдых детей. Архивное фото
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"Есть люди, которые предпочитают в Новый год выходить из теплой квартиры на холод. У тех, кто страдает ишемической болезнью сердца, то есть стенокардией, может возникнуть спазм сосудов, и это может привести к тому, что может произойти сердечный приступ. Может даже понадобиться вызвать скорую, поэтому лучше ограничивать такие перепады температуры", — отметил Осипов

По его словам, не стоит на время длинных выходных планировать слишком большие физические нагрузки.

"В данном случае человек должен придерживаться примерно таких же показателей физической активности, которые для него характерны… Не стоит совершенно отказываться от физической активности, но и не стоит принимать каких-то незаурядных, совершенно нехарактерных для человека физических подвигов", — добавил врач.

Здоровый новогодний стол: что подать и как правильно употребить
© РИА Новости, Инфографика
Здоровый новогодний стол: что подать и как правильно употребить
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Новогодний досуг
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