Врачи рассказали, как провести новогодние каникулы без вреда для здоровья

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Умеренность за новогодним столом, разумное количество алкоголя, внимательное отношение к своему здоровью и дозированная физическая нагрузка позволит провести новогодние праздники без вреда для сердечно-сосудистой системы, рассказали опрошенные РИА Новости кардиологи.
В этом году новогодние каникулы в России продлятся до 8 января 2018 года.
За праздничным столом
По его словам, ни в коем случае нельзя садиться за праздничный стол с чувством сильного голода, вообще лучше не нагуливать аппетит специально.
"Если вы будете сильно хотеть есть, с учетом того, что еще выпьете, контроль над собой утрачивается. Пища, принятая в состоянии такого голода, как правило, недостаточно пережевана, и быстро проглатывается. В таком случае с пищей в пищеварительный тракт проникает воздух… и газовый пузырь в желудке увеличивается, начинает подпирать диафрагму и давить на лежащее на ней сердце, сдавливать сосуды, которые его снабжают. Поэтому в таком состоянии часто возникают сердечные приступы", — отметил он.
Употребление алкоголя
По его словам, врачи допускают употребление лишь небольшого количества красного вина. Крепкие напитки в больших дозах всегда негативно влияют на сердечно-сосудистую систему.
Схожее мнение высказывает и Владимир Хорошев. Он отмечает, что лучше продумать заранее, что именно пить во время празднования.
"Если наметите, что хотите выпить шампанского, то нужно пить его. Если человек потом решил "догнаться" виски, водкой, вином, это неправильно, потому что наличие газа в газированном напитке – в шампанском – ускоряет проникновение молекул алкоголя в мозг", — сказал Хорошев.
Ночные прогулки и спорт
По его словам, не стоит на время длинных выходных планировать слишком большие физические нагрузки.
"В данном случае человек должен придерживаться примерно таких же показателей физической активности, которые для него характерны… Не стоит совершенно отказываться от физической активности, но и не стоит принимать каких-то незаурядных, совершенно нехарактерных для человека физических подвигов", — добавил врач.