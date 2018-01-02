МУРМАНСК, 2 янв – РИА Новости. Новый кемпинг, расположенный в 50 километрах от Мурманска и состоящий из шести иглу, в которых установлены прозрачные панорамные стены для наблюдения за северным сиянием, пользуется большой популярностью у туристов из Азии – все домики забронированы до конца зимы, рассказал РИА Новости гендиректор компании "Визит Мурманск" Олег Теребенин.
Идея кемпинга "Aurora Village" состоит в том, чтобы у туристов была возможность наблюдать за северным сиянием в комфортных условиях. "Это прекрасная возможность воссоединиться с природой и прикоснуться к красоте, чтобы наблюдать за волшебным явлением природы", — говорится на сайте кемпинга.
"До конца зимы все места уже забронированы. Это туристы из Азии – из разных стран", — сказал Теребенин.
Создатели новой достопримечательности надеются не разочаровать туристов – по наблюдениям, в прошлом сезоне, примерно каждый третий вечер в 51 км от этого направления была возможность наблюдать и фотографировать северные полярные сияния.