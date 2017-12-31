МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Крупнейшие российские сотовые операторы подготовили свои сети к традиционным пиковым нагрузкам в новогодние праздники, рассказали РИА Новости в компаниях.

Ежегодно в новогодние праздники абоненты испытывают сети операторов связи на прочность – объемы трафика возрастают в разы, когда люди наперебой начинают поздравлять друг друга.

"Ежегодно в новогоднюю ночь нагрузка на все без исключения элементы инфраструктуры сети операторов возрастает в разы", — сказали в МТС.

В "Мегафоне" отметили, что с каждым годом растет объем потребляемого абонентами интернет-трафика. Например, в новогоднюю ночь 2017 года трафик данных в сетях LTE компании вырос вдвое, а в сетях 2G и 3G – на 22%. А говорили в эту ночь абоненты на 20% больше, чем в ночь с 2015-2016. Популярность sms упала на 13,6% по сравнению с ночью 2016-го года. Значительный рост показывают мессенджеры в качестве сервисов не только для сообщений, но и для голосовых звонков — эту функцию активно используют жители Москвы и Подмосковья, рассказали в компании.

Операторы каждый год готовятся к этой ситуации заранее, они заверяют, что готовы к пиковым нагрузкам на свои сети.

Как рассказали в МТС, сеть компании обладает достаточной емкостью и надежностью, и готова к многократному росту трафика в новогодние праздники.

"В преддверии праздников инженеры МТС проводят работы по расширению радиоподсистемы сети, ресурсов коммутационного оборудования и транспортной сети для пропуска увеличенных объемов "голоса" и интернет-трафика. Кроме того, оптимизировано существующее оборудование, как за счет увеличения его производительности, так и программными методами, что также позволяет увеличить пропускную способность инфраструктуры. Для того, чтобы в новогоднюю ночь абоненты МТС могли беспрепятственно общаться не только внутри сети, оператор увеличил количество каналов соединения с сетями других операторов, как мобильной, так и фиксированной связи", — сказали в компании.

Кроме того, в канун Нового года МТС провела ряд дополнительных мероприятий, направленных на улучшение качества услуг в местах массового скопления абонентов — установила дополнительные приемопередатчики в торговых центрах, ресторанах, площадях и традиционных местах массовых гуляний, в пешеходных зонах, расширила емкость сети на востребованных направлениях. "В новогоднюю ночь обеспечивать качественную связь для абонентов МТС будет повышенное число технических специалистов", — отметили в компании.

"Мегафон" начал готовится к Новому году заблаговременно, в течение года анализируя нагрузки на сети, причины возникновения пиковых ситуаций и многое другое, рассказали в компании. К ноябрю компания получает план, состоящий из сотен задач для улучшения сети или устранения проблем, и в соответствии с ним с ноября начинает подготовку.

В частности, компания проверяет достаточность емкости сетей и обеспечивает дополнительные емкости и покрытие с помощью мобильных базовых станций в местах массовых гуляний и мероприятий. Компанией организованы выделенные дежурные и аварийные бригады с источниками бесперебойного питания, минимизированы риски на случай природных и техногенных форс-мажорных обстоятельств

"На сегодняшний день наша сеть полностью готова к нагрузкам в первую ночь 2018 года", — заверили в "Мегафоне".

В "Вымпелкоме" (торговая марка "Билайн") с октября стартовал процесс подготовки сети к новогодним праздникам. По словам представителя компании, накануне новогодних праздников технические специалисты "Билайна" увеличивают емкость базовых станций, выводят в эфир дополнительные базовые станции, вводят дополнительные транспортные потоки между коммутаторами мобильной сети, расширяют каналы связи на междугородние и международные направления, а также каналы, соединяющие сеть компании с другими операторами сотовой связи.

Непосредственно перед Новым годом "Вымпелком" оптимизирует конфигурацию sms-центров для увеличения пропускной способности. "Традиционно в дни новогодних праздников будут круглосуточно работать оперативные бригады технических специалистов для предупреждения и устранения внештатных ситуаций", — сказали в "Вымпелкоме".

Накануне новогодних праздников в "Вымпелкоме" будут проведены тренировки по запуску дизель-генераторов на коммутационных площадках, а также по возможной перезагрузке программного обеспечения.

Также на период с 25 декабря по 8 января вводится запрет на крупные изменения на сети "Билайн": замену программного обеспечения и проведение реконфигурации элементов сети и систем управления. С 30 декабря по 2 января вводится полный запрет на внесение изменений на сети, кроме работ, связанных с устранением или предотвращением аварий.