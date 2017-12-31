В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно питаться на Новый год

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Роспотребнадзор подготовил для россиян ряд советов, которые могут пригодиться в новогодние праздники, среди них есть рекомендация не проводить всю новогоднюю ночь за столом, а придумать для себя и своих гостей активные развлечения, сообщается на сайте ведомства.
Также среди советов — призыв соблюдать очередность блюд и не пропускать 31 декабря приемы пищи утром и днем. Рекомендации коснулись и подготовки праздничного стола.
Роспотребнадзор призывает не забывать обращать внимание на срок годности товара при покупке продуктов и покупать их только в санкционированных местах, а не с рук, что особенно важно при покупке консервов, рыбы, сушеных грибов.
Ведомство констатирует рост риска пищевых отравлений и кишечных инфекций во время праздников, поскольку многокомпонентные блюда, например, салаты, являются хорошей средой для размножения вирусов и бактерий.