В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно питаться на Новый год

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Роспотребнадзор подготовил для россиян ряд советов, которые могут пригодиться в новогодние праздники, среди них есть рекомендация не проводить всю новогоднюю ночь за столом, а придумать для себя и своих гостей активные развлечения, сообщается на сайте ведомства.

"Не стоит всю ночь проводить за столом, смотря телевизор и поглощая пищу. Устройте для себя и своих гостей конкурсы, потанцуйте или погуляйте на свежем воздухе", — говорится в сообщении.

Также среди советов — призыв соблюдать очередность блюд и не пропускать 31 декабря приемы пищи утром и днем. Рекомендации коснулись и подготовки праздничного стола.

Роспотребнадзор призывает не забывать обращать внимание на срок годности товара при покупке продуктов и покупать их только в санкционированных местах, а не с рук, что особенно важно при покупке консервов, рыбы, сушеных грибов.

Ведомство констатирует рост риска пищевых отравлений и кишечных инфекций во время праздников, поскольку многокомпонентные блюда, например, салаты, являются хорошей средой для размножения вирусов и бактерий.

Рекомендуется тщательно промывать зелень, овощи и фрукты, салаты, изделия из рубленого мяса, студень готовить в небольшом количестве, чтобы не хранить остатки блюд более суток, не смешивать свежую пищу с остатками от предыдущего дня, пирожные, торты нужно хранить в холодильнике, не хранить скоропортящиеся продукты и готовые салаты при комнатной температуре более двух часов, не ставить мясо на разморозку на верхнюю полку, если на нижней полке открытый салат или торт, а также не заниматься подготовкой праздничного стола, если вы чувствуете себя нездоровым.