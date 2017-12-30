В Москве усилят меры безопасности в новогодние праздники

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Безопасность в Москве в новогодние праздники будет обеспечиваться в усиленном режиме, но это традиционные меры, заявил РИА Новости глава департамента региональной безопасности Москвы Владимир Черников.

"В любом случае мы работаем в усиленном режиме в праздники, это очевидно. Мы обеспечиваем проведение массовых в большом количестве мероприятий в городе, и понятно, что будем работать в праздничные дни", — сказал Черников.

В период праздников, по словам главы департамента, будет работать оперативный штаб.

"Мы будем работать в режиме массовых мероприятий, которых в течение всего периода времени будет огромное количество в городе, поэтому мы будем работать в усиленном режиме", — сказал он.