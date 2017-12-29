Космонавты на МКС смогут встретить Новый год пятнадцать раз

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Космонавты Роскосмоса, астронавты NASA и JAXA, несущие вахту на борту Международной космической станции (МКС), в первый из 15 раз встретят Новый 2018 год над Тихим океаном между Австралией и Новой Зеландией, говорится в сообщении Центра управления полетами (ЦУП).

"По расчётам службы баллистико-навигационного обеспечения российского Центра управления полётами (ЦУП) ЦНИИмаш встреча Нового года на борту МКС первый раз произойдет 31 декабря в 16.26 мск. Совершая космический полёт, станция 15 раз пересечёт часовые пояса, где уже наступил праздник", — отмечается в сообщении.

Во второй раз космонавтам и астронавтам представится возможность поздравить друг друга в 18.00 мск над территорией Австралии (00 час. 00 мин. в Токио), далее – 1 января 2018 года в 00.00 мск над Южной частью Атлантического океана между Африкой и Южной Америкой, в 8.00 мск над Бразилией (Новый год в Вашингтоне), в 9.00 мск над Австралией (00.00 минут в Хьюстоне).

Заключительный раз экипаж сможет встретить Новый год в 14.02 мск 1 января 2018 года над акваторией Тихого океана (восточнее Новой Зеландии).

По Гринвичу 1 января 2018 года (03.00 мск) на станции наступит, когда трасса полёта Международной космической станции пройдёт над Мысом Горн.

В настоящее время на борту МКС работает 54-я основная международная экспедиция в составе космонавтов Роскосмоса Александра Мисуркина и Антона Шкаплерова, астронавтов NASA Джозефа Акаба, Марка Ванде Хай, Скотта Тингла и астронавта JAXA Норишиге Канаи.