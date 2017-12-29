Космонавты на МКС смогут встретить Новый год пятнадцать раз

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Космонавты Роскосмоса, астронавты NASA и JAXA, несущие вахту на борту Международной космической станции (МКС), в первый из 15 раз встретят Новый 2018 год над Тихим океаном между Австралией и Новой Зеландией, говорится в сообщении Центра управления полетами (ЦУП).
"По расчётам службы баллистико-навигационного обеспечения российского Центра управления полётами (ЦУП) ЦНИИмаш встреча Нового года на борту МКС первый раз произойдет 31 декабря в 16.26 мск. Совершая космический полёт, станция 15 раз пересечёт часовые пояса, где уже наступил праздник", — отмечается в сообщении.
Во второй раз космонавтам и астронавтам представится возможность поздравить друг друга в 18.00 мск над территорией Австралии (00 час. 00 мин. в Токио), далее – 1 января 2018 года в 00.00 мск над Южной частью Атлантического океана между Африкой и Южной Америкой, в 8.00 мск над Бразилией (Новый год в Вашингтоне), в 9.00 мск над Австралией (00.00 минут в Хьюстоне).
Заключительный раз экипаж сможет встретить Новый год в 14.02 мск 1 января 2018 года над акваторией Тихого океана (восточнее Новой Зеландии).
По Гринвичу 1 января 2018 года (03.00 мск) на станции наступит, когда трасса полёта Международной космической станции пройдёт над Мысом Горн.
В настоящее время на борту МКС работает 54-я основная международная экспедиция в составе космонавтов Роскосмоса Александра Мисуркина и Антона Шкаплерова, астронавтов NASA Джозефа Акаба, Марка Ванде Хай, Скотта Тингла и астронавта JAXA Норишиге Канаи.
Орбитальная обсерватория "Хаббл" в этом году получила самые детальные фотографии туманности Ориона — одной из самых крупных "звездных яслей" в Галактике. Туманность расположена в 1,5 тысячи световых лет от Земли. Десятки крупных звезд постоянно подсвечивают клубы газа и пыли в ее центральной части, что позволило ученым при помощи инструментов "Хаббла" впервые проследить за тем, как рождаются звезды и протопланетные диски.
Зонд "Кассини" 15 сентября передал последние фотографии на Землю. К тому моменту, когда они были приняты учеными, зонд уже сгорел в атмосфере Сатурна, превратившись в "металлический метеор". "Кассини" передал на Землю фото Сатурна, его лун и колец и получил снимки той точки, куда он затем и упал.
В этом году данные, предоставленные зондом Juno, позволили ученым узнать, что магнитное поле Юпитера оказалось примерно в 10 раз мощнее, чем магнитный щит Земли, а также раскрыли необычные торнадо размером с Луну и Землю на полюсах планеты-гиганта.
В середине мая камера высокого разрешения Imaging Science Experience (HiRISE) сделала снимки снежных дюн Марса, расположенных в северном полушарии Красной планеты. Вершины покрыты двуокисью углерода — сухим льдом.
Телескопы НАСА и ЕКА получили снимки знаменитой Крабовидной туманности — первой известной человечеству сверхновой, которая вспыхнула на небе Северного полушария в 1054 году. Уникальность снимков заключается в том, что они были сделаны фактически в одно и то же время во всех диапазонах электромагнитного излучения, что впервые позволило астрономам увидеть полный "портрет" туманности.
В сентябре сайт НАСА опубликовал первую официальную карту Плутона с названиями различных топографических объектов. Первыми на карту попали первооткрыватель Плутона Клайд Томбо, чьим именем был назван регион, включающий в себя "сердце" планеты и ряд гор, а также советский "Спутник", американские "Вояджеры" и японская "Хаябуса" - так назвали крупнейшие равнины и низменности в северном и южном полушариях.
В августе этого года российские космонавты Федор Юрчихин и Сергей Рязанский (на фото) проводили плановые работы в открытом космосе. Их выход продолжался 7 часов 34 минуты. За это время космонавты запустили на орбиту пять наноспутников, подготовили к дальнейшей работе малый исследовательский модуль "Поиск" и провели ряд экспериментов. Этот выход в открытый космос стал первым для российских космонавтов за последние полтора года.
Научная команда "Кассини" опубликовала фотографии колец Сатурна, на которых можно увидеть его тень, постепенно сокращающуюся в длину по мере приближения к сатурнианскому дню летнего солнцестояния. На планете-гиганте есть свои лето, зима, осень и весна, продолжающиеся по несколько земных лет. Через два года тень станет максимально длинной, покрыв все кольца планеты-гиганта.
Зонд "Кассини" в августе передал снимки одного из спутников Сатурна. Радар зонда, инфракрасный спектрометр и тепловизоры смогли проникнуть сквозь дымчатую завесу углеводородов (слева) и рассмотреть всю поверхность Титана.
Гравитационный детектор LIGO зафиксировал следы слияния необычной пары черных дыр большой массы, у которых не совпадали оси вращения. Это значит, что эти черные дыры зародились не вместе и образовали пару через достаточно большое время после формирования. Это открытие подтвердило теорию относительности Эйнштейна.
Широкоугольный телескоп VLT получил снимки туманностей Кошачья Лапа (NGC 6334, вверху справа) и Лобстер (NGC 6357, внизу слева). Эти объекты являются областями активного звездообразования: в них зарождаются горячие звезды, свет от которых делает красным окружающий их водород. В густо заполненном деталями поле заметны и темные пылевые облака.
Снимки, сделанные зондом Dawn 29 апреля, когда космический аппарат находился между Солнцем и Церерой, позволяют рассмотреть мельчайшие детали на поверхности карликовой планеты, в том числе ее "потухшие" криовулканы, запасы льда и белые пятна водных паров.
Метеозонд GOES-16, выведенный на земную орбиту в конце ноября 2016 года, передал в январе первые высококачественные фотографии. В будущем подобные снимки помогут ученым следить за извержениями вулканов и пожарами по всей Земле практически в режиме реального времени.
Ученые с помощью телескопа "Хаббл" сумели сфотографировать смерть звезды. Запечатленная на фотографии туманность Тухлое Яйцо (OH 231.8+04.2) — пример того, как красный гигант превращается в планетарную туманность. При этом внешние слои звезды, состоящие из газов и пыли, выбрасываются в окружающее пространство. Это вещество движется со скоростью приблизительно миллион километров в час.
Автоматическая станция Juno получила необычно детальные фотографии Юпитера, на которых можно увидеть гигантский ураган размером с четверть Земли, недавно возникший в северном полушарии планеты-гиганта. Его "габариты" — примерно 3250 на 3000 километров.
CC BY 3.0 / ESA/DLR/FU / North to southЕвропейское космическое агентство 14 декабря опубликовало уникальный снимок Марса, на котором планета показана "в полный рост". Фотография сделана с помощью зонда Mars Express, пролетавшего над Красной планетой с севера на юг. На фото видны участок с ледяным покровом, красный ландшафт экватора, а также разломы, каньоны и вулканы Марса, в том числе огромный Альба-Монс.
Европейское космическое агентство 14 декабря опубликовало уникальный снимок Марса, на котором планета показана "в полный рост". Фотография сделана с помощью зонда Mars Express, пролетавшего над Красной планетой с севера на юг. На фото видны участок с ледяным покровом, красный ландшафт экватора, а также разломы, каньоны и вулканы Марса, в том числе огромный Альба-Монс.
Космонавт Сергей Рязанский с борта МКС сделал снимки архипелага, находящегося в западной части Тихого океана. "Каролинские острова получились на фотографии очень эмоциональными 😱", — написал он в комментарии к фото.
Астрономам удалось впервые увидеть столкновение двух новорожденных звезд в созвездии Ориона. Взрыв породил мощный космический "фейерверк", энергии которого хватило бы для того, чтобы Солнце сияло на протяжении 10 миллионов лет. При этом газ бывшей туманности движется со скоростью 150 километров в секунду в стороны от эпицентра взрыва, что примерно равно скорости, с которой Солнце вращается вокруг центра Галактики. Звезды пережили это столкновение и сейчас разлетаются со скоростью примерно в 13 и 29 километров в секунду.
Астрономы в минувшем году случайно обнаружили в созвездии Девы необычную черную дыру, которая поглощает рекордные количества материи уже более 11 лет. Ее "аппетиты" стабильно выше так называемого предела Эддингтона — количества материи, которую может поглотить черная дыра, прежде чем начнет "выплевывать" звездную "пищу".
В этом году происходили сильнейшие за последние 12 лет всплески солнечной активности, которые сопровождались выбросами корональной массы. На поверхности звезды возникали чрезвычайно яркие вспышки, которые вызывали геомагнитные бури на Земле.
Пилотируемый корабль "Союз МС-05", на борту которого находились российский космонавт Сергей Рязанский, американский астронавт Рэндольф Брезник и итальянский астронавт Паоло Несполи, 29 июля пристыковался к Международной космической станции.
Благодаря камере JunoCam и зонду Juno, в августе удалось получить детальные снимки одного из южных регионов Юпитера, в том числе самого большого атмосферного вихря в Солнечной системе — Большого красного пятна. В момент съемки аппарат находился на высоте почти 16,5 километра от верхних облаков планеты.
Орбитальная обсерватория "Хаббл" получила детальные фотографии карликовой спиральной галактики NGC 5949, чья темная материя распределена не так, как предсказывают современные космологические теории: она "растеклась" по ним практически равномерно, а не концентрируется в окрестностях ядра "звездных семей".
На коллаже из кадров, полученных аппаратом "Кассини", — северное полушарие Сатурна, снятое через разные спектральные фильтры. В этот момент зонд находился на расстоянии около 640 тысяч километров от планеты.
Космонавт Сергей Рязанский с борта МКС сделал снимок необычного геологического образования Ришат. Диаметр "Глаза Сахары" составляет около 50 километров. Единой версии происхождения этого природного феномена, возникшего около 600 миллионов лет назад, до сих пор нет. Согласно одной из гипотез, это место падения крупного метеорита. "Знаменитую структуру Ришат действительно отлично видно из космоса", — отметил Рязанский.
Обсерватория ALMA в этом году получила самые четкие на сегодняшний день фотографии "Глаза Саурона" — звезды Фомальгаут, окруженной "горящим" кольцом из пыли и газа, возникшим в результате столкновения комет и астероидов. Звезда удалена от нас на 25 световых лет, по своим размерам она примерно в два раза больше и в 18 раз ярче Солнца и горячее его на три тысячи градусов Кельвина. Кольцо из газа и пыли расположено на расстоянии примерно в 20 миллиардов километров от Фомальгаута, что в два раза больше, чем дистанция между Солнцем и Плутоном. Его ширина — около двух миллиардов километров, что в 13 раз больше, чем у главного пояса астероидов между орбитами Марса и Юпитера.
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