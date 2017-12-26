Эксперты рассказали, кому россияне собираются дарить новогодние подарки

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Новогодние подарки собирается дарить подавляющее большинство россиян — 87,3%, а больше всего подарков получат дети и супруги, следует из исследования "Хоум Кредит Банка".
"Дарить подарки собираются 87,3% респондентов. Больше всего подарков получат дети — им будут дарить подарки 79,4%. На втором месте — супруги (56,6%), на третьем — бабушки и дедушки (54,3%). Затем следуют родители (45,3%), друзья (22,1%) и коллеги по работе (5,2%)", — сказано в исследовании, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Самым популярным подарком в уходящем году являются игрушки — около 37% респондентов планирует подарить именно этот подарок своим близким. Косметику и парфюмерию подарят 29% опрошенных. Замыкают тройку лидеров самых распространенных новогодних подарков алкоголь, продукты и кондитерские изделия, которые собираются подарить 20,6% опрошенных банком.
Продолжают пользоваться спросом и такие подарки как одежда, обувь и аксессуары, их собираются дарить 14,2% респондентов, а также бытовая техника, которую подарят 9,9% опрошенных. Некоторые респонденты также подарят книги, ювелирные изделия, мобильные телефоны, цифровую и компьютерную технику, туристические путешествия и меховые изделия.
При этом респонденты собираются потратить на подарки в среднем 11,2 тысячи рублей, что на 6,7% выше, чем в прошлом году. "Среди людей намеренных купить подарок 27,3% планируют потратить на него сумму в пределах 5-10 тысяч рублей, 20,2% — в пределах 3-5 тысяч рублей, 18,5% опрошенных планируют дарить подарки стоимостью от 10 до 30 тысяч рублей. Подарки дешевле 3 тысяч рублей собирались купить 16,8%, а дорогие (более 30 тысяч рублей) – 8,6%. Остальные респонденты (8,6%) затруднились ответить на этот вопрос", — отмечается в исследовании.
Праздновать Новый год подавляющее большинство опрошенных — 77,2% — планирует дома, в кругу семьи, сообщает банк. Встретить праздник в гостях планирует 3,2% респондентов, за городом — 2,1%. Праздновать в кафе, ресторане или клубе планируют всего 0,5% опрошенных. Остальные 17,5% пока не определились, где встретят наступающий 2018 год.
Основной темой новогодней иллюминации Москвы в этом году стал театр. На центральных улицах города установлены гигантские светящиеся арки, которые имитируют фасады знаменитых на весь мир столичных театров. Увидеть световые арки можно на Тверской, Пушкинской, Манежной и Театральной площадях, в Газетном и Камергерском переулках. Гирлянды, развешанные на фасадах зданий в центре, имитируют кулисы театральных сцен.
Главную новогоднюю елку страны, которая по традиции стоит на Соборной площади Кремля, украсили более 3,5 тысяч игрушек — шаров, шишек и других символов традиционной русской ярмарки. На елке более тысячи гирлянд, их общая длина - почти километр.
В честь наступающего Года театра 31 декабря, 1 и 2 января Тверская улица станет пешеходной: в этом году на ней разместятся тематические площадки, каждая из которых будет посвящена всемирно известным спектаклям, операм, балетам, от "Садко" до "Щелкунчика".
К Новому году Москва зажглась 20 миллионами светодиодных огней, а на столичных тротуарах и улочках загорелись многокилометровые гирлянды. Например над Никольской улицей растянулась паутина из стокилометровых ярких гирлянд.
Самой огромной фигурой праздничного оформления города является светящийся шар. В прошлом году он был установлен на Манежной площади, а в этом его перенесли на Поклонную гору. Высота шара составляет 17 метров, диаметр — 14 метров.
На Красной площади, которая является традиционным центром новогодних торжеств в столице, уже работают каток и рождественская ярмарка, где можно приобрести праздничные сувениры и попробовать блины с икрой, медовуху и глинтвейн. На площади установлены пять каруселей и все они разные — с воздушными шарами, с чашками, цепочная, с машинками и даже двухэтажная с резными лошадками.
С приближением праздников жители города стали активнее покупать как елки, так и украшения к ним. В среднем, за набор пластиковых шаров придется отдать порядка 300 рублей, а за один стеклянный - около ста. Гирлянды с разноцветными лампочками можно купить за 200-300 рублей, а мишуру - в районе 50.
По всей Москве к Новому году и Рождеству установили 266 украшенных елей. Самая высокая из них находится на Лубянской площади: каждая ее ветвь наряжена небольшими и увесистыми шарами, которые меняют свой цвет от тёплого желтого к яркому красному. А высота ели достигает 25 метров.
Начиная с 20 декабря в столице заработали более 200 елочных базаров. Праздничные деревья также можно купить в большинстве крупных сетевых магазинов. Откроются в Москве и пункты утилизации елок, где из засохших деревьев сделают щепу, которая станет основой для нового растительного грунта.
На некоторых улицах Москвы появились светящиеся туннели - самый большой из них находится на Тверском бульваре - его длина 150 метров. В работах по оформлению города участвовали около тысячи человек, инсталляции выполнили российские светохудожники.
Москвичей и тех, кто приедет погостить в столицу на новогодние каникулы, ожидают многочисленные театральные выступления, впечатляющие шоу и залпы тысячи фейерверков. Только на площадках самого масштабного фестиваля "Путешествие в Рождество" пройдут около восьми тысяч культурных и развлекательных мероприятий.
Власти Москвы потратили на праздничное оформление города 930 миллионов рублей, это на 30% меньше, чем в прошлом году. Сократить затраты удалось за счет использования арт-объектов и декоративных элементов, накопленных за прошедшие годы. Кроме того, все гирлянды, использованные в световых конструкциях, энергоэффективны, экономия в этом году составляет порядка мегаватта.
Собственную программу в праздникам подготовили московские парки, на территории которых было также проведено комплексное благоустройство. Там будут проходить многочисленные перфомансы и тематические выступления, концерты и танцы под открытым небом.
В честь праздников на кольцевой линии столичного метро стал курсировать тематический поезд "Путешествие в Рождество". Его вагоны украшены архивными кадрами советских новогодних ярмарок, ледовых катков и кремлевских балов. В поезде можно увидеть снимки мэтров отечественной фотографии из архивов МИА "Россия сегодня".
Всего по городу установлено более тысячи елок, в том числе и те, что расположились на площадках фестиваля "Путешествие в Рождество": около 500 елок — живые, остальные — искусственные. Все они украшены тематическими игрушками — музыкальными инструментами, фигурами балерин, бантами, нотными ключами.