В Москве заработали елочные базары

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Более 230 елочных базаров открылись по всей Москве 20 декабря, сообщил журналистам глава столичного департамента торговли Алексей Немерюк в среду.

"Сегодня, 20 декабря, по всей Москве начинается продажа живых елей на наших елочных базарах — всего по городу их более 230. Елки в Москву приезжают из разных регионов — есть елки из Перми, Саратова, есть зарубежные", — сказал он.

Цена на отечественные елки, по словам чиновника, начинаются от 800 рублей за метр.

Точки продажи хвойных будут работать с 20 по 31 декабря, при этом Немерюк посоветовал горожанам покупать деревья заранее, пока есть выбор, и не оставлять покупку на последний день, когда елок на некоторых точках может не остаться.

"Если говорить о нелегальных точках продажи, они иногда возникают, пресекаются сотрудниками полиции. Штраф на физических лиц достигает 10 тысяч рублей, на юридических — 200 тысяч рублей, в случае повторного выявления такой штраф будет составлять до полумиллиона рублей", — сказал он.