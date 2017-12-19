Новый год на ТВ: хиты на фоне праздника, "русские хакеры" и ретро-марафон

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Российские телеканалы предлагают зрителям встретить Новогоднюю ночь в компании Полины Гагариной, Егора Крида, Ани Лорак и других звёздных исполнителей, прокатиться вместе с любимыми телеведущими по праздничной Москве, потанцевать под ретро-хиты и от души посмеяться над "российским вмешательством" в дела Соединенных Штатов Америки.

Без "Иронии", но с хитами на фоне праздничной Москвы



В преддверии новогодних праздников стало известно, что советская новогодняя кинокомедия "Ирония судьбы, или С легким паром" 31 декабря будет показана не на Первом канале, а на "России 1", что связано с ротацией прав на "золотой фонд" Мосфильма. Тем не менее, любители жанра комедии положений смогут посмотреть картину "Ирония судьбы. Продолжение" с участием Сергея Безрукова, Елизаветы Боярской, Константина Хабенского, Андрея Мягкова, Юрия Яковлева, Барбары Брыльска и других знакомых миллионам россиян актеров. Фильм начнется 31 декабря в 10:15.

В 12:30 на Первом канале начнется Главный новогодний концерт, в котором примут участие Валерия и Юрий Антонов, Варвара и "Бурановские бабушки", "Иванушки Int." и "Фабрика", Олег Газманов и Александр Буйнов, Егор Крид, Полина Гагарина и DJ Smash, "А-студио" и Александр Панайотов, Светлана Лобода и Вахтанг, Владимир Пресняков и Александр Иванов, Александр Ревва, Глюкоза и Нюша, Ани Лорак и МОТ, Елена Ваенга и Roberto Kel Torres, Сосо Павлиашвили и Леонид Агутин, "Ума Турман" и Лариса Долина, Тамара Гвердцители и Глеб Матвейчук, Диана Арбенина, Сергей Лазарев и многие другие.

"Большинство звезд специально объединятся в дуэты и трио, чтобы хиты в их исполнении зазвучали по-новому. Ведущие праздника — Валдис Пельш, Анастасия Макеева, Дмитрий Хрусталев и Яна Кошкина", — отмечается в сообщении.

"Новогодняя ночь на Первом" стартует 31 декабря в 23:00. Как сообщила дирекция общественных связей Первого канала, в этом году в Новогодней ночи примут участие артисты, ставшие лидерами голосования, организованного минувшей осенью совместно Первым каналом и социальной сетью "Одноклассники". В голосовании приняли участие около 1,5 миллиона человек из России и из-за рубежа, выбиравшие своих любимых исполнителей.

"В результате к 30 лидерам онлайн-голосования мы добавим еще столько же не менее достойных, и именно этот боевой состав подарит стране праздничное настроение в ночь с 31 декабря 2017 на 1 января 2018 года!" — говорит главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта.

Еще одно новшество на Первом – отказ от традиционных студий, в которых из года в год записывались подобные эфиры. В этот раз артисты выберутся на морозный воздух, чтобы исполнить свои хиты в самых сказочных декорациях, какие только можно придумать – на фоне самых знаменитых мест новогодней Москвы. Всего в новогоднем эфире Первого канала появятся 30 самых популярных туристических объектов российской столицы, начиная от древнего Кремля и заканчивая недавно открытым парком "Зарядье".

Так, Полина Гагарина исполнит хит "Драмы больше нет" напротив украшенной праздничной подсветкой гостиницы "Украина", Ани Лорак выступит возле ЦУМа, а Юрий Шатунов – на Патриарших. "Уматурман", Светлана Лобода и Burito прокатятся на теплоходе по Москве-реке, на катке в парке Горького зажгут Нюша и "Руки вверх!", а Натали и IOVA отметят Новый год на Московском центральном кольце. Дима Билан прогуляется по набережной Москвы-реки, Artik & Asti встретятся у Чистых прудов.

"Ведущие праздничного вечера на Первом – Иван Ургант, Дмитрий Нагиев и Алла Михеева получат в полное распоряжение двухэтажный туристический автобус, а в шоферы позовут Гарика Сукачева. Веселая компания будет колесить по Москве и отпаивать замерзших шампанским и горячим чаем", — отметили на телеканале.

"Трамп", "Макрон", "Меркель" И Киркоров с детьми



Телеканал "Россия 1" будет создавать праздничное настроение своим зрителям с самого утра 31 декабря — в 08:25 канал покажет праздничный концерт из Государственного Кремлёвского дворца, его ведущими будут Андрей Малахов и Наталья Медведева. В гала-концерте принимают участие Валерий Меладзе, Валерия, Николай Басков, Елена Ваенга, Ани Лорак, победитель конкурса "Новая волна" Пьер Ноэль, Глюкоза, Анжелика Варум, Лолита, Надежда Кадышева, Нюша, Тамара Гвердцители, Лариса Долина, Кристина Орбакайте, Олег Газманов, Ирина Аллегрова и многие другие. Любителей посмеяться приглашает в 12.20 юмористическая телепрограмма "Короли смеха".

В 21:55 начнется "Новогодний парад звезд", ведущими развлекательного шоу станут артисты Николай Басков и Филипп Киркоров. В преддверии боя курантов участники шоу с юмором вспомнят всё самое интересное, что произошло с нами в уходящем году. Так, главные герои самой большой телеинтриги года — Андрей Малахов и Максим Галкин — встретятся на "Параде звезд" лицом к лицу. Не обойдется и без шуток на политические темы. Президент США Дональд Трамп (Юрий Стоянов) побеседует с российским президентом, а премьер-министр Великобритании Тереза Мэй (Игорь Верник), президент Франции Эммануэль Макрон (Юрий Аскаров) и канцлер ФРГ Ангела Меркель (Юрий Стоянов) поздравят всех россиян с Новым годом. Сергей Агапкин и Нонна Гришаева споют о том, как лучше и безопаснее для здоровья провести надвигающийся праздник, а любимые герои программы "Спокойной ночи, малыши!" подведут итоги прошлого года.

В полночь начнется новогодний "Голубой огонек-2018". Как сообщила пресс-служба телеканала, создатели шоу и авторы сценария подготовили зрителям немало сюрпризов. В этом году выбор участников "Голубого огонька" определяли сами зрители путем интернет-голосования. Среди гостей будут только самые любимые артисты россиян: Григорий Лепс, Ани Лорак, Aleseev, Егор Крид, Стас Михайлов, Ирина Аллегрова, Елена Ваенга, Стас Пьеха, София Ротару, Светлана Лобода и многие другие.

Самые яркие звезды российской эстрады предстанут перед телезрителями в необычных образах и выступят неожиданными дуэтами. Так, вместе споют Лев Лещенко и Диана Ди, Полина Гагарина и Валерия.

"Новый год – семейный праздник. Поэтому Филипп Киркоров сегодня выступает в компании своих детей – они споют песенку о веселых бабушках, которые не только сидят на лавочке, но и любят танцевать. А Лариса Долина пришла на праздник со своей внучкой – вместе они споют песню про домового", — говорится в сообщении.

Кстати, в этом году у елки соберутся не только известные артисты и исполнители, но и настоящие герои страны – люди, которые отличились в этом году – спортсмены, врачи, космонавты, военные. Всего в этом году в "Голубом огоньке" будет более 80 номеров, что, по словам представителей телеканала "Россия 1", является абсолютным рекордом за последние годы. Завершится шоу-программа традиционной "Песней про пять минут".

Главный волшебник страны и супер-дети



Праздничный эфир НТВ 31 декабря получил название "Супер Новый Год". Канал обещает зрителям "живые эмоции, новые лица и актуальный плейлист".

"Чтобы праздник был по-домашнему уютным и теплым, НТВ построил для детей из проектов "Ты супер!" и "Ты супер! Танцы" уютный, добрый дом. Потому что именно в таком доме дети мечтали встретить Новый год. Около 100 участников популярных шоу станут полноправными хозяевами волшебного дома НТВ в новогоднюю ночь. И конечно, они будут ждать в гости взрослых звёзд", — сообщили РИА Новости в пресс-службе телеканала.

Двери просторной гостиной откроются перед Светланой Лободой, Леонидом Агутиным, группой "Градусы", Сергеем Лазаревым, Елкой, Юлианой Карауловой, Нюшей, Егором Кридом, Бурито, Мбэнд, Ани Лорак и многими другими звёздными исполнителями.

Главным гостем новогодней ночи будет настоящий Дед Мороз: "Супер Новый Год" станет кульминацией "Путешествия Деда Мороза", которое НТВ устраивает второй год подряд. В этом году главный волшебник страны посетил 29 городов России. В каждом пункте грандиозного путешествия он исполнял мечты тех, кому особенно была важна эта встреча: детей с особенностями развития и здоровья, а также ребят, оставшихся без попечения родителей.

"Ведущими "Супер Нового Года" станут Вадим Такменёв и Александр Олешко. Они тоже готовы творить чудеса. В этом году НТВ продолжит новогоднюю традицию исполнения желаний. В эфире "Супер Нового Года" прозвучат личные истории людей, которыми гордится вся страна. Благодаря НТВ, в этот праздник они смогут увидеть родных", — отмечают на телеканале.

"Русские хакеры" и музыкальный караоке-баттл



Праздничный новогодний эфир 31 декабря на телеканале ТНТ стартует уже в шесть вечера: на это время запланирован показ супервыпуска шоу "Где логика?"

"Тридцать первого декабря вас ждет логический бой века — боги юмора против повелительниц Инстаграма! Гарик Мартиросян и Семен Слепаков против Ольги Бузовой, Ксении Бородиной и 20 миллионов их подписчиков! Внимание спойлер! Будет очень смешно! Просто истерика! Детей, слабонервных и беременных просим удалиться из всех соцсетей на время эфира!" — предупреждает пресс-служба ТНТ.

В 19.00 начнется новогодний выпуск Comedy Woman, участники которого подготовили немало сюрпризов. Телеканал обещает экстравагантные танцы, исполнения самых смелых желаний, нетрадиционные и традиционные новогодние "забавы", огромный бокал с шампанским, в который участницы должны будут нырять, и "прямую линию" с президентом. Шоу "Импровизация" в 20.00 соберет таких звезд, как L'ONE, Сергей Лазарев, Нюша и Тимур Родригез. В новогоднем выпуске шоу "Студия СОЮЗ", которое начнется в 21.00, участвуют самые музыкальные звезды ТНТ: Гарик Харламов, Тимур Батрутдинов, Иван Абрамов, Юлия Ахмедова, Антон Шастун, Арсений Попов, Антон Беляев, MOLLY, Сергей Жуков, Стас Костюшкин.

Зрителей шоу "Однажды в России" (22.00) ждут остроумные шутки на внешнеполитические темы: так, "русские хакеры" продолжат "уничтожать американскую инфраструктуру" и "вслед за избирательной системой США" взломают "американское Рождество", обещают на телеканале.

Главным событием новогодней ночи на ТНТ станет большой музыкальный новогодний баттл Comedy Club Karaoke Star 2018. Он стартует ровно за час до наступления Нового года. В новом вокальном баттле сойдутся команды Comedy Club, "Дома-2", "Импровизации", Comedy Woman, "Студии СОЮЗ", Stand Up, "Однажды в России" и "Универа". Поддержат участников баттла Мигель, Семен Слепаков, Кристина Асмус, Яна Троянова, Вячеслав Дусмухаметов, Алсу, MOLLY, IOWA и Настя Каменских, а судьями в этом ожесточенном поединке выступят Тимати, Сергей Светлаков и Михаил Галустян.

Секс-символ в пижаме и праздничные "пельмени"



Новогоднюю ночь зрители СТС встретят в компании популярных артистов – Валерия Меладзе, Ольги Бузовой, Валерии, Глюк'oZы, Сергея Шнурова, Ёлки, Александра Реввы, Нюши, Сосо Павлиашвили, Ирины Дубцовой, Сергея Жукова, Стаса Костюшкина и членов их семей. В праздничном эфире появятся и звезды шоу "Успех", "Уральские пельмени", актеры сериалов "Воронины", "Психологини", "Молодёжка. Взрослая жизнь" и ведущий модной передачи СТС "Успеть за 24 часа" Александр Рогов.

Проводить старый год зрители СТС смогут с юмористами из "Уральских пельменей". Тридцать первого декабря в 20:15 состоится премьера новогоднего выпуска шоу – "Мандарины, вперёд!". Как сообщает пресс-служба телеканала, в праздничной программе зрителей встретят "криминальные бабули во главе с Джейсоном Стэйтемом, еврейский Дед Мороз и кавказцы с танцорами, приготовившие новогодние баттлы". В гости к "пельменям" заглянут и популярные актёры – Олег Тактаров, Светлана Хоркина, Наталья Медведева, Вячеслав Гришечкин и Андрей Мерзликин. Последнему предстоит разыграть известного биатлониста Антона Шипулина.

По сюжету красочного шоу "Новый год, дети и все-все-все!", которое стартует 31 декабря в 22.00, известный шоумен Дмитрий Нагиев берется организовать праздник по-новому. За свежими идеями он обращается к тем, кого 31 декабря "несправедливо" укладывают спать пораньше, – к детям. Именно они становятся сценаристами, режиссёрами и актёрами самого долгожданного праздника в году.

Дверь в детскую станет порталом, с помощью которого артисты вместе со зрителями окажутся в разных точках праздника. Так, из сказочных новогодних декораций они перенесутся на теплоход, плывущий по Москве-реке, и в пригород Санкт-Петербурга, и даже на горнолыжный курорт. Сторожить волшебную дверь будет Дмитрий Нагиев, который и сам не прочь переместиться в прошлое.

"В новогоднем шоу СТС зрители, наконец-то, увидят секс-символа не только в элегантном костюме, но и домашнем виде – в пижаме с машинками и синих плюшевых тапочках. Именно в таком образе он пытается соблазнить "Мисс Мира-2008" Ксению Сухинову", — рассказали на телеканале. В этот вечер актёру предстоит обаять и очаровательную телеведущую Анфису Чехову. Главным Дедом Морозом новогоднего шоу СТС станет Сосо Павлиашвили.

Ретро-марафон с перерывом на президента



В новогодние праздники РЕН ТВ порадует зрителей любимой музыкой, лучшими отечественными мультфильмами и премьерами документальных проектов.

Новый год РЕН ТВ встретит марафоном "Легенд Ретро FM": 31 декабря звёзды российской и мировой музыкальной сцены 70-х, 80-х и 90-х годов исполнят свои главные хиты. Среди участников – Томас Андерс, Boney M, Тото Кутуньо, Army Of Lovers, Валерий Леонтьев, Юрий Шатунов и многие другие.

"Ретро-марафон продлится более суток и прервётся лишь на традиционное новогоднее обращение Президента России", — сообщает пресс-служба телеканала.

С 1 по 3 января на РЕН ТВ будут показываться все мультипликационные фильмы отечественной студии "Мельница". В их числе – приключения трёх богатырей, трилогия об Иване-Царевиче и Сером Волке, "Карлик-нос", "Крепость: Щитом и мечом", "Урфин Джюс и его деревянные солдаты".

Поклонников документальных проектов РЕН ТВ ждёт сразу три подарка: 4 января с десяти утра и до полуночи телеканал покажет вторую часть "Русских булок с Игорем Прокопенко", 6 января зрители увидят "День загадок человечества с Олегом Шишкиным", а 8 января РЕН ТВ покажет "День засекреченных списков".

Праздничный эфир дополнит классика современного российского кинематографа.

"РЕН ТВ запускает новую кинолинейку под названием "Чёткое кино". В рамках "Чёткого кино" телеканал покажет фильмы "Брат", "Брат-2", "Сёстры", оба "Бумера", фильм и сериал "ДМБ", всю серию "Особенности национальной…" и комедию "Реальный папа", — отметили в пресс-службе телеканала.

Кроме этого, 7 января РЕН ТВ покажет многосерийный боевик "Отцы" – историю спасения старшеклассниц из рук торговцев людьми. Премьера "Отцов" прошла в апреле и стала самой успешной среди фильмов собственного производства телеканала за последние 10 лет. Воскресный показ продолжит концерт Михаила Задорнова "Глупота по-американски".