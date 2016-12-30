Российский страховой рынок в 2017 году продолжит рост

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости/Прайм. Страховые компании в уходящем году продолжали жаловаться на кризис, который заставил их потуже затянуть пояса, несмотря на то что на фоне падающей российской экономики рынок страхования заметно вырос. В наступающем году, по мнению экспертов ведущих российских страховщиков, отрасль снова будет в плюсе, хотя ОСАГО потеряет статус главного страхового драйвера, требования регулятора к компаниям будут ужесточаться, а появления новых быстрорастущих направлений на рынке пока не ожидается.
Во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС) рассказали, что их ожидания на 2017 год исходят из консервативных предпосылок. "Продолжение стагнации в экономике, умеренные инфляционные и девальвационные риски, сохранение давления судебной практики и мошенничества на убыточность. Прирост рынка по объемам в 2017 году, по нашим оценкам, не превысит 15%", — сообщил президент ВСС
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По данным Банка России, объем страховых премий в 2015 году вырос на 3,3%, превысив один триллион рублей, а сбор премий российских страховщиков в январе-сентябре 2016 года вырос уже на 15%, превысив 885 миллиардов рублей. По прогнозам ВСС, по итогам 2016 года рост сборов может составить порядка 15-16%.
Что с ОСАГО?
Страховщики, не желая продавать полисы в регионах с высокой убыточностью, сокращают количество договоров в продаже. Причиной высокой убыточности и, как следствие, проблем с доступностью является чрезмерная активность недобросовестных автоюристов. Они отслеживают и выезжают на места ДТП, скупают у их участников требования, выплачивая им небольшие деньги прямо на месте, а затем через суд взыскивают со страховщиков значительные суммы.
"Положение дел в ОСАГО напрямую зависит от того, насколько эффективно будут решаться те вопросы, которые сегодня являются наиболее острыми. Это мошенничество, деятельность автоюристов, проблемы введения обязательного е-ОСАГО (обязательная продажа электронных полисов ОСАГО с 1 января 2017 года – ред.). Отсутствие эффективных мер в данных направлениях может спровоцировать новую волну роста убыточности в этом виде страхования. Однако стоит надеяться, что этого не произойдет", — сказал Волков из "Ингосстарха".
В Госдуме ранее появился законопроект, который в будущем поможет страховщикам победить недобросовестных автоюристов. Он прошел пока только первое чтение. А комитет ГД по финрынку обратил внимание, что проект, внесенный одним из депутатов, в большей степени ориентирован на соблюдение интересов страховщиков, что "представляется несправедливым и необоснованным".
Лидеры рынка
Лидерами российского рынка страхования в 2017 году, по прогнозам ВСС, станут страхование жизни и имущества физлиц, при этом ОСАГО, автокаско и страхование имущества юрлиц будут стагнировать. Хотя, в "Зетта Страхование" предполагают, что рынок каско все же сможет рассчитывать на небольшой прирост.
"Основными драйверами роста в розничном страховании станет страхование от несчастных случаев (НС – ред.) и имущественное страхование физических лиц. Основными каналами продаж станут банковский и нестраховые сети, которые обладают огромнейшим клиентским потенциалом", — отметил Фатьянов.
"Снижение розничного кредитования с одной стороны привело к снижению продаж страховок по НС, с другой стороны банки стали заниматься замещением банковских продуктов на некредитные, стали активно сотрудничать со страховщиками и предлагать своим клиентам все больше страховых продуктов по разным видам (НС, страхование дач, квартир, Gap-страхование)", — пояснил Маркелов.
Тренды
Говоря о трендах, страховщики отмечают развитие IT-составляющей страхового бизнеса.
"С каждым годом все больше клиентов и агентов пользуется мобильными приложениями страховщиков, сервисами личных кабинетов на сайте, настраивают уведомления и переводят коммуникацию со страховой компанией в онлайн. Это чрезвычайно перспективный канал, который будет активно развиваться на отрезке ближайших 5-7 лет и потребует от страховщиков вложений в создание IT-инфраструктуры и расширение сервисов", — рассказал Волков.
А Фатьянов из "Зетта Страхования" назвал позитивным трендом усиление роли саморегулируемых организаций (СРО). Напомним, что в конце 2016 года ВСС стал единой СРО на страховом рынке, основными задачами которой теперь будут отстаивание интересов страхового сообщества, разработка стандартов деятельности, осуществление контрольных функций.
"Если сравнивать нынешний аппарат ВСС с предыдущим, то он очень заметно усилен. Благодаря такой уверенной и энергичной позиции, есть шанс, что вопросы будут решаться действительно более эффективно и системно. Да и страховое сообщество в президиуме союза сейчас не столь однополярно, как было раньше, оно гораздо более сбалансировано", — заметил Фатьянов.
"Сегодня ЦБ планирует поделиться полномочиями – остается только сообществу самоорганизоваться. Регулятор сейчас очень четко дает понять, что у страховщиков нет шанса ошибиться. Фактически нам говорят: не сделаете сами, сделаем мы, но претензии не принимаем", — заключил Фатьянов.
Число игроков продолжит сокращаться
"В 2015 году на рынке присутствовало 334 страховые организации. Оценочно, по итогам 2017 года на рынке может остаться около 200 компаний", — уточнил Волков. По данным ЦБ, сейчас на рынке порядка 250-260 страховщиков.
Глава "Ингосстраха" отметил, что рынку придется продолжать работу над решением проблем, связанных с мошенничеством в автостраховании, развитием онлайн-страхования и другими. "В таких условиях с рынка в целом или из конкретных направлений бизнеса будут продолжать уходить компании. В итоге останутся только самые устойчивые и сильные игроки, которые смогут выжить за счет использования внутреннего потенциала и максимально эффективного управления рисками и убыточностью", — подчеркнул он.
Кроме того, для повышения финансовой устойчивости страхового сектора с 1 января 2018 года планируется увеличить требования к минимальному размеру уставного капитала страховщиков со 120 миллионов рублей до 300 миллионов рублей, а для компаний, имеющих лицензию на перестрахование – с 480 миллионов рублей до 600 миллионов рублей. А с 1 января 2017 года повышаются требования к минимальному уставному капиталу страховщиков, которые осуществляют только медицинское страхование, с 60 до 120 миллионов рублей.