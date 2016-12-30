Росатом в 2016 году: к стратегическим целям с новым руководством

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Российская атомная отрасль завершает 2016 год весьма успешно. На Нововоронежской АЭС пущен первый в мире, самый современный атомный энергоблок поколения "3+", сдан в промышленную эксплуатацию четвертый блок Белоярской АЭС с уникальным реактором БН-800. За рубежом пущен блок №2 индийской АЭС "Куданкулам", стартовал проект строительства второй очереди иранской АЭС "Бушер".

Начат выход Росатома на мировой рынок топлива для реакторов АЭС зарубежного дизайна. Спущен на воду корпус нового атомного ледокола "Арктика".

По доброй традиции, полностью выполнен государственный оборонный заказ, тем самым обеспечена дальнейшая модернизация российских стратегических ядерных сил.

Ядерные технологии входят в число направлений, где Россия является мировым лидером, отметил президент страны Владимир Путин.

"Росатом – одна из ведущих мировых компаний, ее современные технологии постфукусимского периода признаны и МАГАТЭ, и международными экспертами как самые безопасные в мире. Это абсолютно очевидная вещь", — сказал Путин в декабре в ходе ежегодной пресс-конференции.

Эпоха Сергея Кириенко

Решать новые задачи Росатом будет под новым руководством. 5 октября в соответствии с президентским указом генеральный директор госкорпорации Сергей Кириенко был назначен первым заместителем руководителя администрации Кремля. Росатом возглавил Алексей Лихачев, работавший до этого первым заместителем министра экономического развития.

"Главная задача, которая сейчас передо мной стоит, — сделать так, чтобы тот высочайший темп развития, который отрасль набрала за последние годы, ни в коем случае не снижался, чтобы проекты в связи со сменой гендиректора не тормозились, чтобы укреплялась культура безопасности", — сразу после назначения отметил Лихачев в интервью корпоративному изданию "Страна Росатом".

Но Кириенко не ушел из атомной сферы – 27 декабря указом президента он был назначен председателем наблюдательного совета Росатома, тем самым став куратором госкорпорации от государства. Эксперты поддержали это решение, отметив, что оно обеспечит преемственность развития отрасли.

Для времени, в течение которого Кириенко возглавлял Росатом, наиболее уместно слово "эпоха".

Кириенко руководил отечественной атомной отраслью почти 11 лет, с 2005 года — сначала в качестве руководителя Федерального агентства по атомной энергии — Росатома, а с декабря 2007 года — в качестве генерального директора одноименной госкорпорации.

Он дольше всех возглавлял отрасль в современной истории России. Более того, Кириенко стал вторым в истории ее руководителем по времени пребывания на этом посту — после прославленного Ефима Славского, бывшего в 1957–1986 годах министром среднего машиностроения СССР, или Минсредмаша – "штаба" советского атомпрома. По мнению специалистов, созданный при Кириенко Росатом во многом схож с Минсредмашем (конечно, с поправкой на рыночные задачи, которые решает госкорпорация).

Прошедшие годы доказали правильность назначения в свое время Кириенко главой отрасли. Эксперты – не только отечественные, но и иностранные, сходятся во мнении, что при нем российский атом совершил подлинный ренессанс. Не случайно за рубежом Росатом все чаще называют "ядерным гигантом", очень эффективно способствующим усилению влияния России в мире.

А Росатом стал примером для других компаний – в том числе, в части своей "прозрачности", создании эффективной собственной системы закупок, практике охраны интеллектуальной продукции. Опыт Росатома используется при создании новой госкорпорации "Роскосмос".

© РИА Новости. Алексей Куденко Перейти в фотобанк Генеральный директор компании "Росатом" Сергей Кириенко на XIX Петербургском экономическом форуме

Переход к развитию

Кириенко при поддержке руководства страны решил принципиально важные задачи, благодаря чему атомная отрасль перешла от стагнации к уверенному развитию.

Во-первых, состоялась консолидация производственных активов отрасли, работавших довольно разрозненно и даже бывших за пределами Росатома – так, из частных рук перешел обратно генподрядчик строительства АЭС за рубежом "Атомстройэкспорт". В отрасль снова вернулись предприятия атомного машиностроения – в том числе, фактически возродился волгодонский завод "Атоммаш", без которого невозможно выполнять современные проекты атомных электростанций.

Во-вторых, была развернута программа возведения новых атомных энергоблоков в России. В-третьих, началась настоящая российская экспансия на мировых атомных рынках, прежде всего на рынке строительства АЭС. Уникальность конкурентного преимущества Росатома состоит в комплексном предложении, которое госкорпорация делает своим партнерам.

Эксперты подчеркивают, что Росатом – единственная в мире атомная компания, обладающая компетенциями по всем направлениям использования атомной энергии, на всех этапах жизненного цикла атомных объектов. Росатом готов создавать в отдельных странах целые атомные отрасли, реализуя не только проекты по строительству и обслуживанию исследовательских реакторов и энергоблоков АЭС, но и совместные научно-исследовательские проекты, помогать готовить национальные кадры для атомной энергетики, содействовать в области ядерной и радиационной безопасности, помогать создавать необходимую нормативно-правовую базу.

Кроме того, при Кириенко стартовали крупные проекты по созданию новых коммерческих технологий, необходимых для развития атомной энергетики. Прежде всего, речь идет о технологиях замыкания ядерного топливного цикла, которые, как считается, помогут решить основные ресурсные и экологические проблемы атомной энергетики. В итоге Росатом превратился в одного из глобальных технологических лидеров.

Также Росатом начал системно решать экологические задачи по ликвидации так называемого ядерного наследия, оставшегося с советских времен, когда в стране накопилось большое количество отработавшего ядерного топлива и радиоактивных отходов. А новые большие атомные проекты проходят обязательное общественное обсуждение.

Нельзя не отметить и то, что была создана великолепная (а по мнению экспертов – лучшая в России) отраслевая информационная система, сопровождающая работу атомщиков. Речь, в том числе, идет и об информационных центрах атомной госкорпорации как в России, так и за рубежом, и чья работа направлена на повышение приемлемости атомной тематики среди населения. И не случайно зарубежные компании интересуются, как Росатому удается завоевывать доверие общества к своим проектам.

Одной из главных особенностей атомной отрасли при Кириенко стало то, что в ней ставились не просто серьезные, а очень амбициозные, иногда казавшиеся недостижимыми цели, требовавшие концентрации сил и воли. Спрос за результаты был жестким, без скидок. Впрочем, по-иному вряд ли можно было вывести отрасль на путь развития.

Конечно, не всего из поначалу запланированного удалось полностью достичь, но на то были объективные причины. Это и экономический кризис, из-за которого российское правительство вынуждено было пересмотреть в сторону снижения планы по вводу новых атомных генерирующих мощностей. Это и негативное влияние на мировую атомную энергетику аварии на японской АЭС "Фукусима-1". Но знаковых побед и потому поводов для гордости у Росатома было гораздо больше.

Росатом, который "может все"

Если сравнивать "то, что стало" с "тем, что было", за точку отсчета уместно взять 2003 год. Тогда наши атомщики проиграли тендер на строительство нового блока АЭС "Олкилуото" в Финляндии. Победителем стала французская Areva с проектом самого мощного и современного реактора поколения "3+" EPR. Примерно тогда же Россия стала уступать американской Westinghouse Electric позиции на рынках ядерного топлива для АЭС Восточной Европы.

Стало ясно, что без реформы атомной отрасли не обойтись.

В то время Россия уже выполняла первые в своей новейшей истории контракты на строительство в других странах атомных энергоблоков — первого блока АЭС "Бушер" в Иране, первых и вторых блоков индийской АЭС "Куданкулам" и Тяньваньской АЭС в Китае.

Если "Куданкулам" и "Тяньвань" можно было назвать обычными по атомным меркам стройками, то история бушерской станции стала совершенно особой. Ничего подобного никогда не было и не будет – Россия взялась достроить в тяжелых условиях станцию, ране брошенную строителями из Германии, вписав отечественное оборудование в строительную часть, выполненную по немецкому проекту. На российских атомщиков Запад оказывал политическое давление, заставляя прекратить строительство первого блока "Бушера".

Но, несмотря ни на что, Россия проявила политическую волю к отстаиванию своих интересов и выполнению обязательств перед партнерами. Блок №1 АЭС "Бушер" был достроен и в 2011 году пущен. Благодаря этому Росатом заработал за рубежом блестящую репутацию компании, которая "может все".

Кстати, в Америке косвенно признали достижения Росатома: бушерский проект и строительство первого блока АЭС "Куданкулам" были названы проектами 2014 года по версии старейшего энергетического журнала США Power Engineering в номинации "Атомная энергетика".

Далее Росатом только наращивал объем зарубежных заказов, выиграв все тендеры на строительство АЭС, в которых участвовал. При этом Росатом успешнее других преодолел негативное влияние на рынок последствий аварии на "Фукусиме" в 2011 году, предложив атомные энергоблоки с новыми системами безопасности, исключающими то, что произошло на японской станции.

Цифры говорят сами за себя: к Росатому выстроилась самая длинная, чем к кому-либо, очередь из заказчиков — в портфеле госкорпорации на сегодняшний день атомных 36 энергоблоков АЭС в Европе, на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии, в Африке. По примерно такому же числу блоков идут переговоры. Росатом также сейчас строит больше всего атомных блоков за рубежом. К началу 2016 года десятилетний портфель зарубежных заказов Росатома превышал 110 миллиардов долларов.

Или такой пример – летом нынешнего года Росатом принял на крупнейшем форуме "Атомэкспо" в Москве рекордное число гостей, а экономический потенциал договоренностей, достигнутых на нем компаниями Росатома, составил около 10 миллиардов долларов.

© РИА Новости. Сергей Мамонтов Перейти в фотобанк Генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Сергей Кириенко

Фиаско конкурентов

А что же главные западные конкуренты? Areva, которая, как когда-то казалось, станет мировым атомным лидером, угодила в глубокий кризис. Проект того самого энергоблока EPR в Финляндии до сих пор не реализован, и когда он будет выполнен, совершенно неясно, особенно с учетом того, что его стоимость сильно выросла. Более того, начиная с 2003 года, Areva не смогла выиграть ни одного тендера на строительство новых АЭС.

В итоге французская группа вынуждена была в 2015 году начать свою реформу. Именно тогда министр экономики Франции Эммануэль Макрон во всеуслышание объявил, что Areva надо брать пример с Росатома как с глобальной интегрированной компании, успешно завоевывающей мировые атомные рынки.

Доказательством успешности стратегии Росатома можно считать и то, что называется недобросовестной конкуренцией со стороны Запада, когда при невозможности выигрывать по-честному в ход идут политические методы. Здесь эксперты говорят о Westinghouse, пользовавшейся, как оказалось, поддержкой со стороны экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон.

"Бороться в Европе с русскими трудно. Что касается новых контрактов, то они выигрывают по очкам. Вашингтон же подрабатывает в качестве торгового представителя — во имя энергетической безопасности", — написал весной нынешнего года журнал Forbes.

Например, в 2012 году власти Болгарии отказались от, как указывали специалисты, очень выгодного для страны проекта по сооружению АЭС "Белене" с участием Росатома — в пользу строительства седьмого блока АЭС "Козлодуй" по технологии Westinghouse. При этом выбор Westinghouse как поставщика реактора прошел без необходимых тендерных процедур. Тогда отмечалось, что премьер Болгарии Бойко Борисов принял решение остановить проект "Белене" после визита Клинтон в Софию.

Эксперты неоднократно предсказывали, что, отказавшись от сотрудничества с Росатомом по АЭС "Белене", Болгария попадет в очень сложную ситуацию. Так и произошло: у проекта Westinghouse по строительству "Козлодуя-7" возникли серьезные финансовые проблемы. Оказалось, что базовая стоимость этого блока составит 7,7 миллиарда долларов (для сравнения, Росатом предлагал построить оба блока АЭС "Белене" за существенно меньшую сумму). У Софии таких денег не нашлось.

Вдобавок Болгария по решению международного арбитража в Женеве в нынешнем году выплатила российскому "Атомстройэкспорту" более 600 миллионов евро за свой отказ от проекта "Белене".

А Westinghouse испытывает большие проблемы. Сообщалось, что в 2012-2014 годах совокупные убытки от основной деятельности компании достигли без малого полутора миллиарда долларов. Свой проект атомного блока АР-1000 поколения "3+" Westinghouse никак не может довести до конца, также столкнувшись с резким ростом его стоимости из-за сдвига сроков пуска.

Forbes напомнил, что Росатом за последние 10 лет выиграл все тендеры на поставки ядерного топлива для АЭС, и отметил, что Westinghouse борется за долю рынка топливных услуг Восточной Европы, потому что это единственный способ предотвратить надвигающееся банкротство компании. Но борьба эта, как показывает ситуация с топливом Westinghouse для АЭС Украины, и о чем говорят эксперты, мягко говоря, далека от нормальной рыночной конкуренции и правил ядерной безопасности.

© AP Photo/ Valentina Petrova Стройплощадка АЭС "Белене" в Болгарии

Контракт года

Как раз в топливном направлении в нынешнем году был совершен по-настоящему исторический для российской атомной отрасли прорыв – был заключен первый коммерческий контракт на поставки отечественного топлива "ТВС-Квадрат", созданного с целью выхода на рынок топлива для реакторов типа PWR, работающих на АЭС зарубежных проектов. Российская разработка называется "ТВС-Квадрат" потому, что эти топливные сборки имеют квадратное сечение — так же, как и сборки, применяемые в реакторах PWR.

Долгое время на рынке топлива для АЭС существовало четкое разделение: западные компании поставляли топливо для реакторов западного образца, российские — для реакторов советского и российского проектов. Но, понимая, что рынок ядерного топлива обладает большим потенциалом, атомные игроки начали работы по созданию своих образцов топлива для реакторов конкурентов.

С 2014 года на энергоблоке №3 АЭС "Рингхальс" (Швеция) успешно идут испытания топлива "ТВС-Квадрат". Как сообщалось, никаких отклонений от нормы не выявлено. А потому было логичным ожидать выхода на полноценный коммерческий контракт со шведской стороной.

И вот в конце ноября топливная компания Росатома ТВЭЛ и шведская Vattenfall Nuclear Fuel AB подписали такой документ. Поставки "ТВС-Квадрат" на АЭС "Рингхальс" будут идти с 2021 года.

А ранее, в мае нынешнего года, ТВЭЛ заключил соглашение с американской Global Nuclear Fuel-Americas (GNF-A, дочерняя компания General Electric, Hitachi и Toshiba) о совместной работе по выводу "ТВС-Квадрат" на рынок топлива для американских АЭС. Росатом намерен занять 10% этого рынка.

По условиям соглашения, ТВЭЛ и GNF-A сформируют стратегический альянс. GNF-A обеспечит управление проектом на территории США, будет заниматься вопросами лицензирования и обеспечения качества топлива, а также оказывать инжиниринговые услуги, в то время как ТВЭЛ окажет техническую поддержку и выпустит первые партии топливных сборок для опытно-промышленной эксплуатации на своих мощностях в России. Последующие сборки для коммерческих поставок "ТВС-Квадрат" в США будут совместно производиться на американском заводе GNF-A в Уилмингтоне (штат Северная Каролина, США).

В июле ТВЭЛ подписал с одной из компаний-операторов АЭС в США и первый контракт на опытно-промышленную эксплуатацию "ТВС-Квадрат", название которой пока не раскрывается. Ожидается, что эти испытания начнутся в 2018 году.

Эксперты подчеркивают принципиальную особенность выхода Росатома на рынок с "ТВС-Квадрат", а именно тщательное соблюдение процедур, необходимых для лицензирования нового топлива рубежом. Росатом проходит все необходимые этапы испытаний, сертификации и лицензирования нового топлива, чтобы оно не вызывало никаких нареканий с технологической точки зрения. Хотя это более долгая, но зато и более эффективная стратегия с точки зрения завоевания профессиональной репутации на рынке.

По мнению специалистов, если с контрактами в Швеции и США все пойдет хорошо, то ТВЭЛ и далее сможет заключать новые долгосрочные контракты с компаниями из стран ЕС и США, чтобы расширять свое присутствие на зарубежном топливном рынке. При этом вполне реальной выглядит возможность создания новых крупных альянсов с участием Росатома.

Блоки для будущего

Большим успехом Росатома стал и пуск в этом году шестого энергоблока Нововоронежской АЭС с реакторной установкой ВВЭР-1200 — первого в мире атомного блока поколения "3+", имеющего улучшенные показатели по экономике и безопасности, и притом самого мощного в российской атомной энергетике. Примечательно, что это и первый атомный блок, полностью разработанный уже в новейшей истории России. Тем самым Росатом обогнал и Areva, и Westinghouse.

Коль скоро пилотный (как говорят атомщики – референтный) энергоблок поколения "3+" пущен в России, то это дает серьезные преимущества Росатому с точки зрения получения новых заказов на такие блоки за границей. Зарубежные атомщики все чаще просят показать им нововоронежский блок – на его площадку началось, по существу, паломничество.

А осенью в промышленную эксплуатацию был сдан четвертый энергоблок Белоярской АЭС с уникальным реактором на быстрых нейтронах БН-800, на котором будут отрабатываться технологии для атомной энергетики будущего.

США сняли шляпу перед БН-800 — старейший американский журнал по энергетике POWER, одно из наиболее влиятельных и авторитетных международных профессиональных изданий в этой области, присудил свою премию Power Awards за 2016 год четвертому блоку Белоярской станции в номинации "лучшие АЭС".

Еще одно признание БН-800 пришло со стороны Международного агентства по атомной энергии. В 2017 году в Екатеринбурге под эгидой МАГАТЭ состоится крупнейшая в истории конференция FR17 по ядерным реакторам на быстрых нейтронах и их топливным циклам. Как отмечалось, одной из главных причин выбора места проведения FR17 стало то, что только в России действуют "быстрые" энергетические реакторы промышленного уровня мощности.

Примечательным событием года стало и то, что эксперты назвали началом выхода Росатома на серийное сооружение АЭС, которое позволит сократить издержки, что, в свою очередь, принципиально важно для обеспечения конкурентоспособности Росатома на рынках атомных строек.

Речь идет об установленном рекорде на строящемся четвертом энергоблоке Ростовской АЭС – один из его ключевых элементов, главный циркуляционный трубопровод, был смонтирован менее чем за 100 суток. Специалисты образно сравнили это с тем, как спортсмен-легкоатлет "выходит" из десяти секунд при забеге на стометровку. Позже этот рекорд был улучшен на строящемся седьмом блоке Нововоронежской станции.

Плавучий атом

Уникальные конкурентные преимущества России будут реализованы и с помощью атомного ледокольного флота. 16 июня на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге состоялся спуск на воду корпуса головного универсального атомного ледокола нового поколения "Арктика" проекта 22220.

Место "Арктики" на стапелях занял серийный корабль этого же проекта "Сибирь". А в июле на предприятии был заложен еще один такой серийный атомоход "Урал". Для "Арктики" уже готова и первая партия ядерного топлива — его летом изготовил "Машиностроительный завод" в подмосковной Электростали.

Но отечественные атомные ледоколы ждет пополнение более мощным кораблем – было объявлено, что Центральное конструкторское бюро "Айсберг" в конце ноября начало техническое проектирование атомного ледокола-лидера. Предполагается, что разработка проекта займет два года.

По соседству с ледоколами на Балтзаводе летом начались швартовные испытания систем и оборудования первого в мире энергоблока плавучей атомной теплоэлектростанции "Академик Ломоносов", предназначенной для работы на Чукотке. Ожидается, что испытания продлятся до осени 2017 года. А на месте работы будущей плавучей станции, в Певеке, в октябре началось строительство береговой инфраструктуры для нее.

© Фото: предоставлено концерном "Росэнергоатом" Плавучий энергоблок атомной теплоэлектростанции "Академик Ломоносов"

Новая история "Бушера"

В уходящем году пуском энергоблока №2 АЭС "Куданкулам" в Индии фактически завершился первый и потому самый важный этап продвижения российских технологий строительства АЭС за рубежом. Этот этап включал в себя достройку блока №1 АЭС "Бушер" в Иране и возведение первых очередей (по два блока) Тяньваньской АЭС в Китае и АЭС "Куданкулам".

Блоки №№1 и 2 Тяньваньской АЭС были сданы в эксплуатацию в 2007 году, первый блок на "Бушере" — в 2013 году (в апреле нынешнего года он был окончательно передан в эксплуатацию Ирану), первый "Куданкулама" — в 2014 году (летом его тоже передали заказчику). Второй блок АЭС "Куданкулам" начал выработку электроэнергии 29 августа. На 2017 год намечено начало его коммерческой эксплуатации.

Кроме того, в октябре в присутствии президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди прошла торжественная церемония закладки второй очереди АЭС "Куданкулам", фактический старт ее строительства (заливка первого бетона) намечен на первый квартал 2017 года.

А 10 сентября началась новая история АЭС "Бушер", когда состоялась закладка первого камня в основание ее второй очереди (проект "Бушер-2"). В 2017 году ожидается начало возведения строительно-монтажной базы и старт основных земляных работ на месте будущих энергоблоков.

Восточные перспективы

Достижения России в строительстве АЭС, развитии других атомных направлений закономерно привели к новым международным договоренностям Росатома.

В 2016 году были заключены соглашения и меморандумы по мирному атому с Кубой, Тунисом, Парагваем, Замбией, Кенией, Лаосом. С Казахстаном подписан меморандум о расширении сотрудничества по ядерному топливному циклу.

Но особняком выделяются стратегические документы, подписанные с Китаем и Японией, и ставящие своей целью крупные, по существу, прорывные проекты.

В ноябре в Санкт-Петербурге было принято заявление глав правительств РФ и Китая о развитии сотрудничества по мирному атому.

Речь в нем идет о возможности серийного строительства российских энергоблоков АЭС в Китае и сооружения серии из не менее шести плавучих атомных теплоэлектростанций. Кроме того, обозначены перспективы совместных проектов по выводу из эксплуатации атомных станций, строительству мощностей по переработке отработавшего ядерного топлива и обращению с радиоактивными отходами, по ядерной медицине и радиационным технологиям.

Наконец, будет разработана комплексная долгосрочная программа сотрудничества по реакторам на быстрых нейтронах. В ближайшее время намечено провести переговоры по подготовке соглашения о строительстве в Китае такого демонстрационного реактора.

Вывод из эксплуатации атомных станций, в том числе аварийной "Фукусимы-1", обращение с отработавшим ядерным топливом (ОЯТ), "быстрая" реакторная тематика и возможность совместных работ по замкнутому ядерному топливному циклу легли в основу и меморандума о сотрудничестве по мирному атому, который Россия и Япония подписали в декабре.

Росатом неоднократно подтверждал свою готовность помочь Японии в преодолении последствий аварии на "Фукусиме", в 2016 году в России успешно прошли испытания демонстрационной установки по очистке загрязненной радиоактивным тритием воды с аварийной станции.

Как сообщил журналистам Алексей Лихачев, Москва намерена развивать партнерство с Токио и по поставкам обогащенного урана для японских АЭС.

По мнению экспертов, тематика замкнутого ядерного топливного цикла с применением реакторов на быстрых нейтронах очень интересна Японии потому, что у нее в силу географического положения нет своих запасов урана, а замкнутый топливный цикл, как считается, поможет преодолеть ресурсные ограничения атомной энергетики.

Но заграничным партнерам Росатома интересны не только большие "быстрые" энергетические реакторы. Особый интерес проявлен к проекту строящегося в России самого мощного в мире многоцелевого научного реактора на быстрых нейтронах МБИР, с помощью которого можно будет решать задачи в обоснование новых, перспективных ядерных технологий.

На базе МБИР создается международный центр исследований, в который Росатом приглашает своих партнеров. И, как сообщил РИА Новости осенью этого года замглавы госкорпорации Вячеслав Першуков, интерес ко МБИР оказался даже шире, чем предполагали. По словам Першукова, 2016 год фактически стал отправной точкой для создания исследовательского центра, сейчас формируется состав этого консорциума. На следующий год центр намечено начать оформлять в качестве юридического лица.

Нынешний год стал знаковым и для развития проектов Росатома по строительству многофункциональных центров ядерной науки и технологий за рубежом. Такие центры помогут выполнять проекты для энергетики, медицины, промышленности, сельского хозяйства. С Боливией в этом году заключены соглашение и предварительные контракты по сооружению такого центра, готовится генеральный контракт. Соответствующее соглашение подписано с Нигерией. Сообщалось о готовности Росатома строить исследовательские реакторы в Белоруссии, ЮАР, Алжире, Замбии, Танзании.

Инновации и знания

В 2016 году разработки Росатома удостоились еще одной высокой оценки — госкорпорация вошла в первую десятку мировых инновационных лидеров в атомной энергетике по версии крупного международного поставщика аналитической информации для бизнеса компании Thomson Reuters.

Технологические ориентиры Росатома обозначены в принятой летом обновленной программе его инновационного развития. Речь в ней идет и о проектах более эффективных атомных блоков, и о совершенствовании ядерного топлива, и о новых технологиях "обезвреживания" опасных радиоактивных отходов, и о создании роботов для разборки выводимых из эксплуатации АЭС, и о многом другом.

Что касается перспективного ядерного топлива, то в России в 2016 начались испытания РЕМИКС-топлива, которое, как считается, поможет повысить эффективность использования урана в атомной энергетике. Первые сборки с РЕМИКС-топливом в июле были загружены в активную зону реактора ВВЭР-1000 третьего энергоблока Балаковской АЭС, а осенью испытания этого топлива начались и в Научно-исследовательском институте атомных реакторов (НИИАР).

Для НИИАРа, крупнейшего не только в России, но и в Европе исследовательского центра по атомной энергетике, уходящий год — особенный: институт, отметивший свое 60-летие, получил статус Международного центра по реализации совместных научных проектов на базе исследовательских реакторов (ICERR) под эгидой МАГАТЭ. Это даст институту возможность увеличить портфель заказов на совместные работы с иностранными партнерами.

Можно уверенно говорить, что объем зарубежных заказов нарастит и другой признанный в мире научный центр Росатома – Физико-энергетический институт имени Лейпунского (ФЭИ, Обнинск Калужской области). В нем в декабре завершилась модернизация уникальной, не имеющей действующих мировых аналогов экспериментальной базы — так называемого комплекса быстрых физических стендов (БФС), с помощью которого можно создавать и изучать полномасштабные модели ядерных реакторов на быстрых нейтронах.

Ввод комплекса БФС в эксплуатацию намечен на начало 2017 года. Тем самым Россия станет монополистом на мировом рынке исследований, которые можно выполнять с помощью таких установок. Уже сейчас на выполнение проектов на БФС у ФЭИ сформирован трехлетний портфель заказов, более 60% из них — это зарубежные контракты с Индией, Китаем, Францией, Южной Кореей.

ФЭИ может гордиться не только обновлением своей экспериментальной базы, но и достижениями в ядерной медицине. В 2016 году институт получил разрешение Росздравнадзора на производство полностью отечественных микроисточников с радиоактивным изотопом йод-125, применяемых при операциях по брахитерапии для лечения онкологических заболеваний. Йод-125 нарабатывается в НИИАР, а микроисточники с ним изготавливаются в Обнинске.

Теперь ФЭИ имеет право поставлять свою продукцию в онкодиспансеры, частные и государственные клиники по цене в несколько раз дешевле, чем импортные аналоги.

Врачи уже высоко оценили эти микроисточники. По мнению специалистов, Росатом создал конкурентный продукт, с которым можно выходить на международный рынок.

Импортозамещающие проекты по ядерной медицине, в том числе по радиофармацевтическим препаратам, планируется выполнять и в новом индустриальном парке, который предполагается создать в Москве на базе научного института Росатома НИИТФА совместно с Национальным исследовательским центром "Курчатовский институт".

С Курчатовским институтом Росатом в этом году подписал соглашения о создании двух межведомственных центров — центра плазменных и термоядерных исследований, а также центра нейтринных исследований.

Также стало известно, что с Курчатовским институтом Росатом подготовит предложения по использованию тория — химического элемента, который рассматривается в качестве перспективного сырья для ядерного топлива.

Отдельная большая совместная работа Росатома и Курчатовского института связана с участием России в проекте строительства международного термоядерного реактора ИТЭР. Осенью в ходе рабочей поездки в Москву генеральный директор организации ИТЭР Бернар Биго заявил журналистам, что Россия образцово, полностью и в срок, выполняет свои обязательства по поставкам оборудования в рамках проекта.

Международное признание получила и созданная Росатомом своя система управления интеллектуальной собственностью (защита ключевых продуктов и технологий отрасли за границей необходима в связи с ростом объемов зарубежных заказов госкорпорации). В 2016 году России была оказана честь возглавить прошедшую в Вене крупнейшую в истории мировую конференцию по управлению ядерными знаниями.

© Фото: ITER Organization Строительство международного термоядерного экспериментального реактора (ИТЭР)

Экологический "Маяк"

Росатому в 2016 году есть что отнести в свой зачет по части экологии и ядерной безопасности.

В декабре в Новоуральске открылся первый в стране приповерхностный пункт финальной изоляции радиоактивных отходов. Его уникальность в том, что он позволяет безопасно изолировать радиоактивные отходы на весь период их потенциальной опасности, в отличие от существующих в России временных хранилищ, где срок содержания отходов не превышает 30 лет. После полной загрузки хранилища на площадке будет реализован принцип "зеленой лужайки". Такие пункты Росатом построит еще в нескольких регионах.

Много новостей приходило в течение года из Челябинской области с "Производственного объединения "Маяк".

Там началась переработка первой партии отработавшего ядерного топлива реакторов ВВЭР-1000 российских АЭС. На "Маяке" радиоактивные отходы от переработки будут остеклованы и размещены на долговременное хранение. Таким образом, объемы ОЯТ ВВЭР-1000 (а его в стране накопилось более 6 тысяч тонн) в специальных хранилищах России будут сокращаться, а безопасность и экологические показатели атомной отрасли выйдут на новый качественный уровень.

Кроме того, на "Маяке" стартовала промышленная переработка ОЯТ отечественных атомных подводных лодок. Также на предприятие доставили для хранения и переработки тестовую кассету, содержащую отработавшее топливо с первой очереди Белоярской АЭС. На лето следующего года планируется начало системного вывоза на "Маяк" этого ОЯТ.

Таким образом, "Маяк" стал еще ближе к тому, чтобы стать единственным в мире предприятием, которое может перерабатывать любые виды отработавшего ядерного топлива.

"Маяк" выполнял и еще один очень важный проект по обращению с источниками ионизирующего излучения, применявшимися в разных областях. Источники, которые ранее были изготовлены на предприятии и отслужили свой срок, возвращаются на "Маяк". Но если прежде они просто утилизировались, то теперь налажена их переработка и вторичное использование изотопов, при этом захоронения радиоактивных веществ не происходит.

"Атомный" ветер

Росатом в 2016 году активно взялся и за нетрадиционное для себя направление — ветроэнергетику. Может показаться, что атомщики тем самым развивают своих конкурентов, действуя вопреки своим интересам, но это не так. Логика в том, чтобы Росатом мог представить заказчикам сочетание разных видов производства электроэнергии, что повышает эффективность генерации. А для госкорпорации это будет одной из неядерных "точек роста".

Росатом не исключает выхода на мировой рынок ветроустановок, но первые ветропарки госкорпорация намерена строить в России. Сообщалось, что ближайшие четыре года Росатом планирует построить 610 МВт ветроэлектростанций в энергодефицитных регионах, в основном на юге России — в Адыгее, Краснодарском крае, Ростовской области, Ставропольском крае и в других. Это около 17% всей мощности ветроэнергетики, планируемой к вводу в России до 2024 года. Местом производства элементов установок для ветроэнергетики определен завод "Атоммаш".

Кроме того, сообщалось, что к проектам Росатома по ветропаркам проявляют интерес и зарубежные компании, готовые стать технологическим партнером госкорпорации.

© РИА Новости. Владимир Сычев Корпус реактора для первого блока Белорусской АЭС на заводе "Атоммаш"

Планы на год вперед

Двадцать восьмого сентября 2017 года исполнится 75 лет со дня начала отечественного атомного проекта.

Можно совершенно безошибочно говорить, что к юбилею у российских атомщиков будет, что представить в качестве новых достижений в самых разных направлениях.

Из числа больших событий, помимо тех, о которых говорилось выше, намечена сдача в промышленную эксплуатацию шестого блока Нововоронежской АЭС. Будет пущен четвертый энергоблок Ростовской станции, который поможет обеспечить полную энергетическую безопасность юга России, включая Крым. Кроме того, состоится пуск реакторов плавучего энергоблока "Академик Ломоносов".

Ожидается подписание комплексного контракта на строительство АЭС в Египте и генерального рамочного соглашения по сооружению третьей очереди АЭС "Куданкулам". Также в графике на 2017 год – начало обсуждения российскими и японскими специалистами технических вопросов, связанных с выводом из эксплуатации АЭС "Фукусима-1".

Росатом совместно с армянскими специалистами выполнит работы по продлению сроков эксплуатации второго блока Армянской АЭС. А в Казахстане с участием российских атомщиков намечено пустить экспериментальную термоядерную установку КТМ.

"Горно-химический комбинат" (ГХК) в Железногорске выпустит первую промышленную партию ядерного МОКС-топлива для реактора БН-800. Также ГХК представит первый опытный образец российской "ядерной батарейки" с "начинкой" из высокообогащенного изотопа никель-63.

На 2017 год намечен ввод в эксплуатацию Источного месторождения урана в Бурятии и начало инженерных изысканий на Добровольном месторождении в Курганской области.

В Мурманской области с Губы Андреева начнется вывоз первых контейнеров с отработавшим ядерным топливом отечественных атомных подлодок.

Росатом продолжит работать над тремя сверхзадачами – увеличением своей доли на мировых атомных рынках, расширением линейки неядерной продукции, снижением себестоимости новых технологий и доведением их до уровня коммерциализации. Цели – привычно амбициозные, но потенциал российских атомщиков позволяет достичь их.