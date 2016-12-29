Наступающий год для Донбасса: перспективы и ожидания

ДОНЕЦК, 29 дек — РИА Новости. Уходящий год не принес существенных изменений в ситуацию на востоке Украины — обстрелы продолжаются, а перспектива проведения местных выборов и снятия экономической и транспортной блокады пока туманна. Власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР, эксперты и жители Донбасса не ожидают существенного прорыва в урегулировании ситуации и от следующего года.
Очередное прекращение огня в Донбассе было объявлено с 24 декабря, готовность его соблюдать выразили и в Киеве и в самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Однако уже в первые сутки перемирия стороны обвинили друг друга в его нарушении: в ЛНР насчитали со стороны украинских силовиков 12 случаев нарушения режима тишины, в ДНР сообщили о более чем 200 обстрелах, а Киев обвинил ополченцев в 39 обстрелах своих позиций.
Стороны конфликта возлагают ответственность за дальнейшее продолжение боевых действий друг на друга. Между тем, переговоры по урегулированию ситуации в "минском формате" перенесены на следующий год, ранее в пресс-службе полпреда ДНР в Минске Дениса Пушилина заявляли, что первая в 2017 году встреча контактной группы запланирована на 16 января.
В силовых ведомствах самопровозглашенной ДНР не берутся делать прогнозы на следующий год. "Мы никогда не ждем активных боевых действий, мы предполагаем, что они могут быть, и пытаемся сорвать эти планы. Даже заявления, которые я делаю ежедневно на сводке. Мы знаем об их (украинских силовиков — ред.) планах и, говоря о них, пытаемся их сорвать, предупреждаем врага, что знаем его замыслы. После этого они могут не начать то, что они планировали", — заявил РИА Новости заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.
Рядовые ополченцы с трудом верят в возможность соблюдения перемирия. "Знаете, чем хорош "Минск" (минские соглашения — ред.)? Тем, что мы научились копать глубокие окопы. При "Минске" — это единственное, что остается. Наступать нельзя — "Минск". Отступать нельзя — дом. Вот и роем, как кроты, окопы", — говорит ополченец с позывным "Дикун".
По мнению ополченцев, рассчитывать на быстрое завершение конфликта не стоит, но благодаря минским соглашениям интенсивность обстрелов жилых кварталов по сравнению с 2014 годом снизилась в разы.
"Минск" нужен для фиксации нарушений, нужен для надежды, что это все когда-то решится, что настанет мир. И это надежда для мирного населения. Надеюсь еще через "Минск" договорятся об обмене (пленных — ред.). А война еще долго будет. Три года пролетели одним махом. Это в начале долго казалось, а сейчас — одним махом", — делится ополченец "Джон".
Вопросы предоставления особого статуса Донбассу и проведения местных выборов также остались нерешенными в 2016 году, и переговоры по этим вопросам затягиваются. В итоге власти самопровозглашенных республик трижды переносили дату выборов, хотя не раз заявляли, что готовы организовать голосование в кратчайшие сроки.
"Проведение выборов — это финальный этап реализации политического пакета Комплекса мер. Целый ряд вопросов должен быть решен до начала избирательного процесса — порядок вступления в силу закона об особом статусе наших территорий, амнистия, конституционная реформа, определение особенностей проведения местных выборов на законодательном уровне", — отметила и.о. главы МИД ДНР, представитель республики в политической подгруппе Наталья Никонорова.
По ее мнению, решить все эти вопросы и провести местные выборы возможно в следующем году, необходима лишь политическая воля Киева.
"Есть прецедент, когда 5 сентября 2014 года в Минске был подписан протокол Трехсторонней контактной группы и через 10 дней был принят закон об особом статусе. Верховной раде понадобилось всего лишь 10 дней, чтобы разработать, зарегистрировать и принять в двух чтениях, а потом и направить на подпись президенту и подписать закон об особом статусе. При наличии таких условий, такой политической воли, все это может произойти буквально в считанные дни", — заявила Никонорова.
Митинг против ввода в Донбасс вооруженной миссии ОБСЕ
Председатель общественного Совета при главе ЛНР Николай Запорожцев считает, что в случае ввода в Донбасс вооруженной миссии ОБСЕ Киев может организовать провокацию, в которой впоследствии обвинят ополченцев ЛНР.
По мнению председателя общественного Совета при главе ЛНР Николая Запорожцева, "прошедшее в октябре общественное предварительное голосование по выборам кандидатов в органы местного самоуправления доказали политическую зрелость ЛНР и продемонстрировало всему миру, что здесь безопасно и можно проводить выборы".
Напомним, пресс-служба президента Украины ранее заявляла, что участники телефонных переговоров "нормандского формата" (Россия, Германия, Франция, Украина) на высшем уровне "выразили поддержку развертыванию полицейской миссии ОБСЕ в Донбассе и началу консультаций по этому вопросу". На фото: духовой оркестр на митинге в Луганске против иностранной вооруженной миссии на Донбассе.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что лидеры "нормандской четверки" обсуждают вопрос вооружения мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе, а не создание полицейской. По его словам, речь идет о линии разграничения, и, кроме того, важно согласие представителей Донбасса. На фото: участница митинга в Луганске против иностранной вооруженной миссии на Донбассе.
По мнению представителя ЛНР в политической подгруппе Родиона Мирошника, на ход переговорного процесса по Донбассу будут влиять изменения как на международной арене, так и внутри самой Украины.
"Это все будет активизировать процесс переговоров в Минске, но в целом он будет носить долгосрочный характер, и стратегия может измениться. Возможно, что обсуждать придется не реинтеграцию, а возможности сосуществования отдельных образований", — заявил РИА Новости Мирошник.
В ДНР и ЛНР лишь надеются, что предстоящий год все же принесет положительные сдвиги в урегулировании конфликта в Донбассе.
Памятный митинг "Они не услышат последний звонок" в Донецке
Заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин выступает на памятном мероприятии "Они не услышат последний звонок" в Донецке, посвященном детям Донбасса, погибшим в результате войны.
"Учитывая главные итоги уходящего года – "нормандский формат" подчеркнул важность и безальтернативность Минских соглашений — 2017 год должен стать годом перемен, годом положительных перемен", — считает представитель ДНР в политической подгруппе.
Ожидания
"Я на 2017 год смотрю без особых надежд, что Киев поменяет свою отношение к минским соглашениям… Здесь у меня больше каких-то надежд на то, что поменяется власть в США, и это окажет давление на Киев, но давайте смотреть правде в глаза: если Киев выполнит соглашения, то Украины не будет в том виде, в каком ее хотели видеть радикалы и все те, кто участвовал в государственном перевороте", — заявлял Пушилин.
20 июня 2014 года, пограничный пункт "Изварино", Луганская область. Ребенок в салоне автобуса, стоящего в очереди к границе. В этот день в районе "Изварино" скопилось много транспорта. Люди пытались покинуть Украину. Вечером здесь начнется бой.
26 августа 2014 года. Президент России Владимир Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Украины Петр Порошенко и верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Кэтрин Эштон во время церемонии совместного фотографирования перед началом встречи глав государств Таможенного союза с президентом Украины и представителями Европейской комиссии.
Боец батальона "Викинги" 1-ой Славянской бригады Донецкой народной республики на позиции у линии соприкосновения с вооруженными силами Украины у села Белокаменка в Старобешевском районе Донецкой области.
Бойцы ополчения Луганской народной республики и родственники во время прощания с командиром 4-го батальона территориальной обороны Народной милиции ЛНР Алексеем Мозговым и его сослуживцами, погибшими 23 мая 2015 года в результате покушения.
В том, что 2017 год принесет прогресс в процесс урегулирования, сомневается и донецкий политолог Кирилл Черкашин. По его мнению, проведение конституционной реформы и предоставление особого статуса Донбассу для Киева будет означать потерю власти.
"Пока на 100% предсказать сложно, многое будет зависеть от политики (нового президента США Дональда) Трампа по Украине. Если сохранится нынешняя тенденция, то, что сейчас наблюдается, то и будет. С одной стороны — вялотекущий конфликт, с другой — постепенное ухудшение ситуации на Украине, в первую очередь", — считает Черкашин.
Ополченцы самопровозглашенной Донецкой народной республики не планируют возвращать отведенное вооружение к линии соприкосновения в Донбассе, несмотря на возросшее количество обстрелов со стороны украинских силовиков, заявил РИА Новости 5 февраля представитель Минобороны ДНР.
Контактная группа с сентября 2014 года приняла в Минске уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта, в том числе о перемирии. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Контактная группа по Украине продолжает в Минске обсуждение ключевых аспектов мирного урегулирования, однако сторонам вновь не удалось прийти к соглашению. Более того, 27 января представитель ОБСЕ на минских переговорах Мартин Сайдик в очередной раз вынужден был с сожалением констатировать продолжающиеся нарушения режима полного прекращения огня в зоне конфликта.
Проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности, в "нормандском формате" (РФ, Франция, ФРГ, Украина). Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске, в ходе встреч контактной группы при посредничестве РФ и ОБСЕ. Сейчас постоянной площадкой для встреч контактной группы Украина-Россия-ОБСЕ с представителями Донецкой и Луганской народных республик является Минск.
По мнению российского политолога, руководителя Центра политической конъюнктуры Алексея Чеснакова, Киев уже прорабатывает варианты жизни без Донбасса, поэтому "наиболее вероятный вариант — замораживание конфликта".
"Недавно министр энергетики Украины господин (Игорь) Насалик признал, что они рассматривают перспективы работы с энергетическим балансом страны без Донбасса в 2017–2019 годах. То есть, Украина сама уже прорабатывает вопросы своего существования без Донбасса в долгосрочной перспективе", — отметил в ходе круглого стола Чеснаков.
Как же хочется, чтоб и на Донбассе наконец установился мир и процветание, чтоб прыгуны майданутые ответили перед судом, чтоб ребятишки Новороссии смотрели смело в завтрашний день, чтоб солнышко грело и война проклятая ушла навсегда! Ребята, терпения вам и конечно ПОБЕДЫ!!!
Пора заканчивать эти издевательства над Донбасом. Как признали Абхазию и Ю.Осетию, так и ДНР и ЛНР надо признавать. Какая разница, что за Крым, что за ДНР и ЛНР, хоть с ними, хоть без - против нас будут вводить санкции. Тогда почему мы, должны смотреть, как люди годами живут под бомбежками ? Россия выдержит все эти санкции. Надо действовать. Вот и давайте тогда делать то, что считаем нужным, а не то как мир видит Запад и США. У нас взгляды разные. И нужно друзей не терять, а приобретать. Силен не тот кто сильней, а у кого много друзей.
Как же хочется, чтоб и на Донбассе наконец установился мир и процветание, чтоб прыгуны майданутые ответили перед судом, чтоб ребятишки Новороссии смотрели смело в завтрашний день, чтоб солнышко грело и война проклятая ушла навсегда! Ребята, терпения вам и конечно ПОБЕДЫ!!!
вот тебе и «минские соглашения»! … … не всякий способен разгадать хитрый Путинский план-способ подвески ситуации, что называется, в «ни туда-ни сюда» - с помощью угрозы присоединить в любой момент Кацапию (Новоросию) к России!
Druzba USSR, а вы не хотите чо б Гиркин перед судом ответил??? он один из зачинщиков...а живет в РФ...красиво живет...с себя начните...ну а донбассу удачно допилит на металлолом оставшиеся предприятия и вместе с россией в светлое аграрное будущее
санкции были есть и будут независимо от ситуации на Донбасе (уже приплетают сирию, кибератаки и т.д. и т.п.) поэтому давно пора сделать луганскую и донецкую обл. в полном составе, регионами РФ. а то будет препятствовать, тому в рыло.
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