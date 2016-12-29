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Итоги и ожидания

Наступающий год для Донбасса: перспективы и ожидания

Тема:
Главное за 29 декабря 2016 года (13)
12:1429.12.2016
(обновлено: 18:06 29.12.2016)
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Ополченцы ДНР в Донецкой области. Архивное фото
© РИА Новости. Дэн Леви
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ДОНЕЦК, 29 дек — РИА Новости. Уходящий год не принес существенных изменений в ситуацию на востоке Украины — обстрелы продолжаются, а перспектива проведения местных выборов и снятия экономической и транспортной блокады пока туманна. Власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР, эксперты и жители Донбасса не ожидают существенного прорыва в урегулировании ситуации и от следующего года.

Быть ли миру?

Донецкий аэропорт. Архивное фото
© РИА Новости. Игорь Маслов
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Итоги года для Донбасса: "Минск-2" так и остался на бумаге
Очередное прекращение огня в Донбассе было объявлено с 24 декабря, готовность его соблюдать выразили и в Киеве и в самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Однако уже в первые сутки перемирия стороны обвинили друг друга в его нарушении: в ЛНР насчитали со стороны украинских силовиков 12 случаев нарушения режима тишины, в ДНР сообщили о более чем 200 обстрелах, а Киев обвинил ополченцев в 39 обстрелах своих позиций.

Стороны конфликта возлагают ответственность за дальнейшее продолжение боевых действий друг на друга. Между тем, переговоры по урегулированию ситуации в "минском формате" перенесены на следующий год, ранее в пресс-службе полпреда ДНР в Минске Дениса Пушилина заявляли, что первая в 2017 году встреча контактной группы запланирована на 16 января.

© РИА Новости
Жители ЛНР спели "Спят курганы темные" на линии соприкосновения в Донбассе

Представители Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Донбассе. Архивное фото
© РИА Новости. Сергей Аверин
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Мониторинг ОБСЕ раскрыл схемы доставки боеприпасов в Донбасс
В силовых ведомствах самопровозглашенной ДНР не берутся делать прогнозы на следующий год. "Мы никогда не ждем активных боевых действий, мы предполагаем, что они могут быть, и пытаемся сорвать эти планы. Даже заявления, которые я делаю ежедневно на сводке. Мы знаем об их (украинских силовиков — ред.) планах и, говоря о них, пытаемся их сорвать, предупреждаем врага, что знаем его замыслы. После этого они могут не начать то, что они планировали", — заявил РИА Новости заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Рядовые ополченцы с трудом верят в возможность соблюдения перемирия. "Знаете, чем хорош "Минск" (минские соглашения — ред.)? Тем, что мы научились копать глубокие окопы. При "Минске" — это единственное, что остается. Наступать нельзя — "Минск". Отступать нельзя — дом. Вот и роем, как кроты, окопы", — говорит ополченец с позывным "Дикун".

© Ruptly
Семиметровый профиль ребенка на руинах аэропорта Донецка. Съемка с дрона
Брошенный блок-пост на дороге Донецк - Горловка. Архивное фото
© РИА Новости. Валерий Мельников
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В ДНР заявили о прибытии в Донбасс снайперов из США

По мнению ополченцев, рассчитывать на быстрое завершение конфликта не стоит, но благодаря минским соглашениям интенсивность обстрелов жилых кварталов по сравнению с 2014 годом снизилась в разы.

"Минск" нужен для фиксации нарушений, нужен для надежды, что это все когда-то решится, что настанет мир. И это надежда для мирного населения. Надеюсь еще через "Минск" договорятся об обмене (пленных — ред.). А война еще долго будет. Три года пролетели одним махом. Это в начале долго казалось, а сейчас — одним махом", — делится ополченец "Джон".

© Ruptly
Как выглядит аэропорт Донецка спустя два года после начала боевых действий в ДНР

Местный выборы и особый статус для Донбасса

Президент России Владимир Путин на саммите G20
© REUTERS/ Aly Song
Путин назвал единственный вариант решения проблемы Донбасса
Вопросы предоставления особого статуса Донбассу и проведения местных выборов также остались нерешенными в 2016 году, и переговоры по этим вопросам затягиваются. В итоге власти самопровозглашенных республик трижды переносили дату выборов, хотя не раз заявляли, что готовы организовать голосование в кратчайшие сроки.

"Проведение выборов — это финальный этап реализации политического пакета Комплекса мер. Целый ряд вопросов должен быть решен до начала избирательного процесса — порядок вступления в силу закона об особом статусе наших территорий, амнистия, конституционная реформа, определение особенностей проведения местных выборов на законодательном уровне", — отметила и.о. главы МИД ДНР, представитель республики в политической подгруппе Наталья Никонорова.

© Ruptly
Тактические военные учения под Донецком. Съемка с воздуха

Украинские военнослужащие во время учений
© РИА Новости. Стрингер
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На что британский министр обороны вдохновляет ВСУ в Донбассе
По ее мнению, решить все эти вопросы и провести местные выборы возможно в следующем году, необходима лишь политическая воля Киева.

"Есть прецедент, когда 5 сентября 2014 года в Минске был подписан протокол Трехсторонней контактной группы и через 10 дней был принят закон об особом статусе. Верховной раде понадобилось всего лишь 10 дней, чтобы разработать, зарегистрировать и принять в двух чтениях, а потом и направить на подпись президенту и подписать закон об особом статусе. При наличии таких условий, такой политической воли, все это может произойти буквально в считанные дни", — заявила Никонорова.

Митинг против ввода в Донбасс вооруженной миссии ОБСЕ
Участники митинга в Луганске против иностранной вооруженной миссии на Донбассе
© РИА Новости. Сергей Аверин
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Митинг состоялся в понедельник на центральной площади Луганска. Жители ЛНР держали плакаты против ввода вооруженной миссии ОБСЕ.
Митинг в Луганске против вооруженной миссии ОБСЕ
© Фото: Николай Сидоров
"По предварительным оценкам, в митинге приняли участие более 17 тысяч жителей", — сообщили в МВД республики.
Митинг против введения вооруженной миссии ОБСЕ в Луганске
© РИА Новости. Олеся Потапова
Председатель общественного Совета при главе ЛНР Николай Запорожцев считает, что в случае ввода в Донбасс вооруженной миссии ОБСЕ Киев может организовать провокацию, в которой впоследствии обвинят ополченцев ЛНР.
Участники митинга в Луганске против иностранной вооруженной миссии на Донбассе
© РИА Новости. Сергей Аверин
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По мнению председателя общественного Совета при главе ЛНР Николая Запорожцева, "прошедшее в октябре общественное предварительное голосование по выборам кандидатов в органы местного самоуправления доказали политическую зрелость ЛНР и продемонстрировало всему миру, что здесь безопасно и можно проводить выборы".
Духовой оркестр на митинге в Луганске против иностранной вооруженной миссии на Донбассе
© РИА Новости. Сергей Аверин
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Напомним, пресс-служба президента Украины ранее заявляла, что участники телефонных переговоров "нормандского формата" (Россия, Германия, Франция, Украина) на высшем уровне "выразили поддержку развертыванию полицейской миссии ОБСЕ в Донбассе и началу консультаций по этому вопросу".
На фото: духовой оркестр на митинге в Луганске против иностранной вооруженной миссии на Донбассе.
Участница митинга в Луганске против иностранной вооруженной миссии на Донбассе
© РИА Новости. Сергей Аверин
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что лидеры "нормандской четверки" обсуждают вопрос вооружения мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе, а не создание полицейской. По его словам, речь идет о линии разграничения, и, кроме того, важно согласие представителей Донбасса.
На фото: участница митинга в Луганске против иностранной вооруженной миссии на Донбассе.
Участники митинга в Луганске против иностранной вооруженной миссии на Донбассе
© РИА Новости. Сергей Аверин
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Участники митинга в Луганске против иностранной вооруженной миссии на Донбассе.
Школьники на митинге в Луганске против иностранной вооруженной миссии на Донбассе
© РИА Новости. Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Школьники на митинге в Луганске против иностранной вооруженной миссии на Донбассе.
Участники митинга в Луганске против иностранной вооруженной миссии на Донбассе
© РИА Новости. Сергей Аверин
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Участники митинга в Луганске против иностранной вооруженной миссии на Донбассе.
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Украинский военный устанавливает флаг Украины в Марьинке недалеко от Донецка. Архивное фото
© AP Photo/ Evgeniy Maloletka
Соратник Порошенко заявил, что Киев мог недооценить риски по Донбассу
По мнению представителя ЛНР в политической подгруппе Родиона Мирошника, на ход переговорного процесса по Донбассу будут влиять изменения как на международной арене, так и внутри самой Украины.

"Это все будет активизировать процесс переговоров в Минске, но в целом он будет носить долгосрочный характер, и стратегия может измениться. Возможно, что обсуждать придется не реинтеграцию, а возможности сосуществования отдельных образований", — заявил РИА Новости Мирошник.

В ДНР и ЛНР лишь надеются, что предстоящий год все же принесет положительные сдвиги в урегулировании конфликта в Донбассе.

Памятный митинг "Они не услышат последний звонок" в Донецке
Женщина на памятном мероприятии Они не услышат последний звонок в Донецке
© РИА Новости. Сергей Аверин
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Жители города пришли почтить память детей из Донецкой народной республики, погибших в ходе конфликта.
Участники памятного мероприятия Они не услышат последний звонок в Донецке
© РИА Новости. Сергей Аверин
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Люди несли к специально установленному баннеру с фотографиями погибших детей цветы, свечи, мягкие игрушки и сделанные из бумаги фигурки ангелов.
Девочка выступает на памятном мероприятии Они не услышат последний звонок в Донецке
© РИА Новости. Сергей Аверин
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Девочка выступает на памятном мероприятии "Они не услышат последний звонок" в Донецке, посвященном детям Донбасса, погибшим в результате войны.
Участники памятного мероприятия Они не услышат последний звонок в Донецке
© РИА Новости. Сергей Аверин
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Митинг "Они не услышат последний звонок" состоялся на центральной площади города.
Участники памятного мероприятия Они не услышат последний звонок в Донецке
© РИА Новости. Сергей Аверин
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Участники памятного мероприятия "Они не услышат последний звонок" в Донецке, посвященном детям Донбасса, погибшим в результате войны.
Заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин выступает на памятном мероприятии Они не услышат последний звонок в Донецке
© РИА Новости. Сергей Аверин
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Заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин выступает на памятном мероприятии "Они не услышат последний звонок" в Донецке, посвященном детям Донбасса, погибшим в результате войны.
Участники памятного мероприятия Они не услышат последний звонок в Донецке
© РИА Новости. Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Участники памятного мероприятия "Они не услышат последний звонок" в Донецке, посвященном детям Донбасса, погибшим в результате войны.
Портреты погибших в результате войны детей Донбасса на памятном мероприятии Они не услышат последний звонок в Донецке
© РИА Новости. Сергей Аверин
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Портреты погибших в результате войны детей Донбасса на памятном мероприятии "Они не услышат последний звонок" в Донецке.
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Сгоревшие автомобили в поселке Лозовое города Донецка, в результате обстрела украинскими силовиками. Архив
© РИА Новости. Валерий Мельников
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Мария Решетникова: помощь детям Донбасса объединила людей
"Учитывая главные итоги уходящего года – "нормандский формат" подчеркнул важность и безальтернативность Минских соглашений — 2017 год должен стать годом перемен, годом положительных перемен", — считает представитель ДНР в политической подгруппе.

Ожидания

"Я на 2017 год смотрю без особых надежд, что Киев поменяет свою отношение к минским соглашениям… Здесь у меня больше каких-то надежд на то, что поменяется власть в США, и это окажет давление на Киев, но давайте смотреть правде в глаза: если Киев выполнит соглашения, то Украины не будет в том виде, в каком ее хотели видеть радикалы и все те, кто участвовал в государственном перевороте", — заявлял Пушилин.

Два года силовой операции на востоке Украины
Местные жители спасаются от пожара, возникшего в результате авиационного удара вооруженных сил Украины по станице Луганская, 2 июля 2014
© РИА Новости. Валерий Мельников
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Местные жители спасаются от пожара, возникшего в результате авиационного удара вооруженных сил Украины по станице Луганская, 2 июля 2014 года.
Президент Украины Петр Порошенко на внеочередном заседании Верховной Рады
© РИА Новости. Евгений Котенко
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Президент Украины Петр Порошенко на внеочередном заседании Верховной Рады.
Местный житель, погибший во время артиллерийского обстрела Луганска, 6 июля 2014
© РИА Новости. Валерий Мельников
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Местный житель, погибший во время артиллерийского обстрела Луганска, 6 июля 2014 года.
Ополченец ЛНР во время отвода вооружений калибра менее 100 миллиметров от линии соприкосновения в самопровозглашенной Луганской народной республике
© РИА Новости. Валерий Мельников
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Ополченец ЛНР во время отвода вооружений калибра менее 100 миллиметров от линии соприкосновения в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР).
Ребенок в салоне автобуса, стоящего в очереди к границе. 20 июня 2014, пограничный пункт Изварино, Луганская область
© РИА Новости. Валерий Мельников
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20 июня 2014 года, пограничный пункт "Изварино", Луганская область. Ребенок в салоне автобуса, стоящего в очереди к границе. В этот день в районе "Изварино" скопилось много транспорта. Люди пытались покинуть Украину. Вечером здесь начнется бой.
Президент России Владимир Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Украины Петр Порошенко и верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Кэтрин Эштон, 26 августа 2014
© РИА Новости. Алексей Дружинин
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26 августа 2014 года. Президент России Владимир Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Украины Петр Порошенко и верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Кэтрин Эштон во время церемонии совместного фотографирования перед началом встречи глав государств Таможенного союза с президентом Украины и представителями Европейской комиссии.
Украинский военный с белым флагом во время передачи убитых на нейтральной территории вблизи поселка Диброво возле российско-украинской границы в Донецкой области, 29 июля 2014
© РИА Новости. Андрей Стенин
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Украинский военный с белым флагом во время передачи убитых на нейтральной территории вблизи поселка Диброво возле российско-украинской границы в Донецкой области, 29 июля 2014 года.
Беженцы из Славянска, размещенные в одном из общежитий города Иловайск Донецкой области
© РИА Новости. Максим Блинов
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Беженцы из Славянска, размещенные в одном из общежитий города Иловайск Донецкой области.
Боец батальона Викинги 1-ой Славянской бригады Донецкой народной республики у села Белокаменка
© РИА Новости. Геннадий Дубовой
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Боец батальона "Викинги" 1-ой Славянской бригады Донецкой народной республики на позиции у линии соприкосновения с вооруженными силами Украины у села Белокаменка в Старобешевском районе Донецкой области.
Жители Луганской области голосуют на досрочных выборах главы ЛНР и депутатов Народного Совета ЛНР в поселке Володарск
© РИА Новости. Валерий Мельников
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Жители Луганской области голосуют на досрочных выборах главы ЛНР и депутатов Народного Совета ЛНР в поселке Володарск.
Жительница пострадавшего во время обстрела поселка Старомихайловка Донецкой области Любовь Агольцева
© РИА Новости. Валерий Мельников
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Жительница пострадавшего во время обстрела поселка Старомихайловка Донецкой области Любовь Агольцева (76 лет).
Тело местной жительницы в станице Луганская, подвергшейся авиационному удару вооруженных сил Украины, 2 июля 2014
© РИА Новости. Валерий Мельников
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Тело жительницы станицы Луганская, подвергшейся авиационному удару вооруженных сил Украины, 2 июля 2014 года.
Похороны командира батальона Призрак Алексея Мозгового и его сослуживцев
© РИА Новости. Сергей Аверин
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Бойцы ополчения Луганской народной республики и родственники во время прощания с командиром 4-го батальона территориальной обороны Народной милиции ЛНР Алексеем Мозговым и его сослуживцами, погибшими 23 мая 2015 года в результате покушения.
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) на Востоке Украины 17 июля 2014 года на военной базе Гилзе-Рейен в Нидерландах
© РИА Новости. Максим Блинов
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Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) на Востоке Украины 17 июля 2014 года на военной базе Гилзе-Рейен в Нидерландах.
Танк ополченцев Донецкой народной республики (ДНР) в районе аэропорта города Донецка
© РИА Новости. Геннадий Дубовой
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Танк ополченцев Донецкой народной республики в районе аэропорта Донецка.
Отвод вооружений калибра менее 100 миллиметров от линии соприкосновения в самопровозглашенной Луганской народной республике
© РИА Новости. Валерий Мельников
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Отвод вооружений калибра менее 100 миллиметров от линии соприкосновения в самопровозглашенной Луганской народной республике.
В обгоревшем здании Мариупольского городского совета. 19 мая 2014
© РИА Новости. Наталья Селиверстова
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В обгоревшем здании Мариупольского городского совета, 19 мая 2014 года.
Украинский десантник, взятый в плен в ходе боя за город Шахтерск, 31 июля 2014
© РИА Новости. Андрей Стенин
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Украинский десантник, взятый в плен в ходе боя за город Шахтерск, 31 июля 2014 года.
Местные жители в станице Луганская, подвергшейся авиационному удару вооруженных сил Украины, 2 июля 2014
© РИА Новости. Валерий Мельников
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Местные жители в станице Луганская, подвергшейся авиационному удару вооруженных сил Украины, 2 июля 2014 года.
Ополченец Донецкой народной республики на территории Донецкого аэропорта
© РИА Новости. Сергей Аверин
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Ополченец Донецкой народной республики на территории Донецкого аэропорта.
Выставка Эхо войны на блок-посту ополченцев в Макеевке
© РИА Новости. Маша Росс
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На импровизированной выставке "Эхо войны", организованной бойцами макеевского подразделения "Меч" на блок-посту недалеко от Макеевки.
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Депутат Верховной Рады Украины Ирина Геращенко. Архивное фото
© Фото: Hulsta Pack
В Киеве поставили условия для установления перемирия в Донбассе
В том, что 2017 год принесет прогресс в процесс урегулирования, сомневается и донецкий политолог Кирилл Черкашин. По его мнению, проведение конституционной реформы и предоставление особого статуса Донбассу для Киева будет означать потерю власти.

"Пока на 100% предсказать сложно, многое будет зависеть от политики (нового президента США Дональда) Трампа по Украине. Если сохранится нынешняя тенденция, то, что сейчас наблюдается, то и будет. С одной стороны — вялотекущий конфликт, с другой — постепенное ухудшение ситуации на Украине, в первую очередь", — считает Черкашин.

Донбасс, год после подписания минских соглашений
Отвод вооружений калибром менее 100 мм начался в ЛНР
© РИА Новости. Валерий Мельников
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Ополченцы самопровозглашенной Донецкой народной республики не планируют возвращать отведенное вооружение к линии соприкосновения в Донбассе, несмотря на возросшее количество обстрелов со стороны украинских силовиков, заявил РИА Новости 5 февраля представитель Минобороны ДНР.
Военно-патриотический клуб для молодежи Доброволец в Луганске
© РИА Новости. Валерий Мельников
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Напомним, с 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие.
На фото: участники военно-патриотического клуба для молодежи "Доброволец" в Луганске.
Отвод вооружений калибром менее 100 мм начался в ЛНР
© РИА Новости. Валерий Мельников
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Отвод вооружений калибром менее 100 миллиметров и танков от линии соприкосновения завершился 12 ноября 2015 года.
Отвод военной техники завершился в ДНР
© РИА Новости. Сергей Аверин
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Подразделения Донецкой народной республики доставили девять минометов калибром 82 мм к месту будущего хранения в районе Иловайска.
Последствия обстрелов в Донецке
© РИА Новости. Сергей Аверин
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Контактная группа с сентября 2014 года приняла в Минске уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта, в том числе о перемирии. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Отвод колонны тяжелой военной техники ДНР из Донецкой области
© РИА Новости. Михаил Воскресенский
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Отвод колонны САУ "Гвоздика" от поселка Обильное, который состоялся в рамках минских соглашений.
Встреча контактной группы по Украине
© РИА Новости. Виктор Толочко
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Контактная группа по Украине продолжает в Минске обсуждение ключевых аспектов мирного урегулирования, однако сторонам вновь не удалось прийти к соглашению. Более того, 27 января представитель ОБСЕ на минских переговорах Мартин Сайдик в очередной раз вынужден был с сожалением констатировать продолжающиеся нарушения режима полного прекращения огня в зоне конфликта.
Луганский казачий кадетский корпус имени А.Ефимова
© РИА Новости. Валерий Мельников
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Кадет на занятиях по военной подготовке в Луганском казачьем кадетском корпусе имени маршала авиации Александра Ефимова.
Отвод военной техники в ДНР
© РИА Новости. Сергей Аверин
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Военная техника, отведенная от линии соприкосновения в Донецкой области.
Ополчение ДНР отводит минометы из Донецка
© РИА Новости. Сергей Аверин
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Представители миссии ОБСЕ и ополченцы Донецкой народной республики (ДНР) во время разгрузки минометов, выведенных из Донецка, в городе Снежное Донецкой области.
Встреча контактной группы по Украине в Минске
© РИА Новости. Виктор Толочко
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Проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности, в "нормандском формате" (РФ, Франция, ФРГ, Украина). Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске, в ходе встреч контактной группы при посредничестве РФ и ОБСЕ. Сейчас постоянной площадкой для встреч контактной группы Украина-Россия-ОБСЕ с представителями Донецкой и Луганской народных республик является Минск.
Последствия обстрела села Саханка в Донецкой области
© РИА Новости. Игорь Маслов
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Сотрудники ОБСЕ опрашивают жителей села Саханка Донецкой области, которое было обстрелено украинскими силовиками.
Представители ОБСЕ посетили район поселка Пески в Донецкой области
© РИА Новости. Игорь Маслов
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Напомним, власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 9 тысяч человек.
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Набережная в Донецке. Архивное фото
© РИА Новости. Сергей Аверин
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Опрос показал отношение украинцев к Донбассу
По мнению российского политолога, руководителя Центра политической конъюнктуры Алексея Чеснакова, Киев уже прорабатывает варианты жизни без Донбасса, поэтому "наиболее вероятный вариант — замораживание конфликта".

"Недавно министр энергетики Украины господин (Игорь) Насалик признал, что они рассматривают перспективы работы с энергетическим балансом страны без Донбасса в 2017–2019 годах. То есть, Украина сама уже прорабатывает вопросы своего существования без Донбасса в долгосрочной перспективе", — отметил в ходе круглого стола Чеснаков.

Флаги у Киевской городской администрации. Архивное фото
© РИА Новости. Стрингер
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Украинский политолог оценил шансы Донбасса получить особый статус
Пока же политики строят прогнозы и ищут пути мирного урегулирования конфликта, в ДНР и ЛНР восстанавливают поврежденное обстрелами жилье, открывают новые и возобновляют работу старых предприятий.

"Независимо от "Минска", процесс государственного строительства в республиках продолжается и затягивание переговоров Киевом этому только содействует", — убежден Мирошник.

© Инфографика
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Выполнение минских соглашений
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Итоги и ожидания
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