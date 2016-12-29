Наступающий год для Донбасса: перспективы и ожидания

ДОНЕЦК, 29 дек — РИА Новости. Уходящий год не принес существенных изменений в ситуацию на востоке Украины — обстрелы продолжаются, а перспектива проведения местных выборов и снятия экономической и транспортной блокады пока туманна. Власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР, эксперты и жители Донбасса не ожидают существенного прорыва в урегулировании ситуации и от следующего года.

Быть ли миру?



Очередное прекращение огня в Донбассе было объявлено с 24 декабря, готовность его соблюдать выразили и в Киеве и в самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Однако уже в первые сутки перемирия стороны обвинили друг друга в его нарушении: в ЛНР насчитали со стороны украинских силовиков 12 случаев нарушения режима тишины, в ДНР сообщили о более чем 200 обстрелах, а Киев обвинил ополченцев в 39 обстрелах своих позиций.

Стороны конфликта возлагают ответственность за дальнейшее продолжение боевых действий друг на друга. Между тем, переговоры по урегулированию ситуации в "минском формате" перенесены на следующий год, ранее в пресс-службе полпреда ДНР в Минске Дениса Пушилина заявляли, что первая в 2017 году встреча контактной группы запланирована на 16 января.

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В силовых ведомствах самопровозглашенной ДНР не берутся делать прогнозы на следующий год. "Мы никогда не ждем активных боевых действий, мы предполагаем, что они могут быть, и пытаемся сорвать эти планы. Даже заявления, которые я делаю ежедневно на сводке. Мы знаем об их (украинских силовиков — ред.) планах и, говоря о них, пытаемся их сорвать, предупреждаем врага, что знаем его замыслы. После этого они могут не начать то, что они планировали", — заявил РИА Новости заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Рядовые ополченцы с трудом верят в возможность соблюдения перемирия. "Знаете, чем хорош "Минск" (минские соглашения — ред.)? Тем, что мы научились копать глубокие окопы. При "Минске" — это единственное, что остается. Наступать нельзя — "Минск". Отступать нельзя — дом. Вот и роем, как кроты, окопы", — говорит ополченец с позывным "Дикун".

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По мнению ополченцев, рассчитывать на быстрое завершение конфликта не стоит, но благодаря минским соглашениям интенсивность обстрелов жилых кварталов по сравнению с 2014 годом снизилась в разы.

"Минск" нужен для фиксации нарушений, нужен для надежды, что это все когда-то решится, что настанет мир. И это надежда для мирного населения. Надеюсь еще через "Минск" договорятся об обмене (пленных — ред.). А война еще долго будет. Три года пролетели одним махом. Это в начале долго казалось, а сейчас — одним махом", — делится ополченец "Джон".

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Местный выборы и особый статус для Донбасса



Вопросы предоставления особого статуса Донбассу и проведения местных выборов также остались нерешенными в 2016 году, и переговоры по этим вопросам затягиваются. В итоге власти самопровозглашенных республик трижды переносили дату выборов, хотя не раз заявляли, что готовы организовать голосование в кратчайшие сроки.

"Проведение выборов — это финальный этап реализации политического пакета Комплекса мер. Целый ряд вопросов должен быть решен до начала избирательного процесса — порядок вступления в силу закона об особом статусе наших территорий, амнистия, конституционная реформа, определение особенностей проведения местных выборов на законодательном уровне", — отметила и.о. главы МИД ДНР, представитель республики в политической подгруппе Наталья Никонорова.

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По ее мнению, решить все эти вопросы и провести местные выборы возможно в следующем году, необходима лишь политическая воля Киева.

"Есть прецедент, когда 5 сентября 2014 года в Минске был подписан протокол Трехсторонней контактной группы и через 10 дней был принят закон об особом статусе. Верховной раде понадобилось всего лишь 10 дней, чтобы разработать, зарегистрировать и принять в двух чтениях, а потом и направить на подпись президенту и подписать закон об особом статусе. При наличии таких условий, такой политической воли, все это может произойти буквально в считанные дни", — заявила Никонорова.

По мнению представителя ЛНР в политической подгруппе Родиона Мирошника, на ход переговорного процесса по Донбассу будут влиять изменения как на международной арене, так и внутри самой Украины.

"Это все будет активизировать процесс переговоров в Минске, но в целом он будет носить долгосрочный характер, и стратегия может измениться. Возможно, что обсуждать придется не реинтеграцию, а возможности сосуществования отдельных образований", — заявил РИА Новости Мирошник.

В ДНР и ЛНР лишь надеются, что предстоящий год все же принесет положительные сдвиги в урегулировании конфликта в Донбассе.

Ожидания



"Учитывая главные итоги уходящего года – "нормандский формат" подчеркнул важность и безальтернативность Минских соглашений — 2017 год должен стать годом перемен, годом положительных перемен", — считает представитель ДНР в политической подгруппе.

"Я на 2017 год смотрю без особых надежд, что Киев поменяет свою отношение к минским соглашениям… Здесь у меня больше каких-то надежд на то, что поменяется власть в США, и это окажет давление на Киев, но давайте смотреть правде в глаза: если Киев выполнит соглашения, то Украины не будет в том виде, в каком ее хотели видеть радикалы и все те, кто участвовал в государственном перевороте", — заявлял Пушилин.

В том, что 2017 год принесет прогресс в процесс урегулирования, сомневается и донецкий политолог Кирилл Черкашин. По его мнению, проведение конституционной реформы и предоставление особого статуса Донбассу для Киева будет означать потерю власти.

"Пока на 100% предсказать сложно, многое будет зависеть от политики (нового президента США Дональда) Трампа по Украине. Если сохранится нынешняя тенденция, то, что сейчас наблюдается, то и будет. С одной стороны — вялотекущий конфликт, с другой — постепенное ухудшение ситуации на Украине, в первую очередь", — считает Черкашин.

По мнению российского политолога, руководителя Центра политической конъюнктуры Алексея Чеснакова, Киев уже прорабатывает варианты жизни без Донбасса, поэтому "наиболее вероятный вариант — замораживание конфликта".

"Недавно министр энергетики Украины господин (Игорь) Насалик признал, что они рассматривают перспективы работы с энергетическим балансом страны без Донбасса в 2017–2019 годах. То есть, Украина сама уже прорабатывает вопросы своего существования без Донбасса в долгосрочной перспективе", — отметил в ходе круглого стола Чеснаков.

Пока же политики строят прогнозы и ищут пути мирного урегулирования конфликта, в ДНР и ЛНР восстанавливают поврежденное обстрелами жилье, открывают новые и возобновляют работу старых предприятий.

"Независимо от "Минска", процесс государственного строительства в республиках продолжается и затягивание переговоров Киевом этому только содействует", — убежден Мирошник.