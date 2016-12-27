Российский туризм укрепляется внутренними направлениями

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости/Прайм, Ирина Нехорошкина. Уходящий 2016 год с его экономическими проблемами и геополитической нестабильностью стал для российской туристической отрасли очередным "испытательным периодом", однако отрасль прошла его достаточно успешно. При этом структура туристического спроса заметно поменялась: впервые за много лет внутренние направления в высокий сезон стали популярнее зарубежных.

Постепенное укрепление рубля дало гражданам РФ ощущение того, что ситуация стабилизируется, и можно вновь начать строить планы на будущее, в том числе на грядущий отпуск.

Наиболее ощутимым минусом для отечественных туристов в уходящем году стало отсутствие в потребительской корзине таких популярных направлений, как Турция и Египет. С другой стороны, именно это заставило операторов активно искать и разрабатывать новые направления, дав мощный импульс импортозамещению в туристической отрасли России.

Открытие Турции

Заметное оживление на российском туристическом рынке произошло уже под занавес летнего сезона. Власти РФ 28 августа сняли ограничения на авиасообщение между Россией и Турцией и действовавший девять месяцев запрет на продажу турецкого направления.

Продажа путевок в Турцию возобновилась после письма главы Турции Тайипа Эрдогана российскому президенту Владимиру Путину, в котором содержались извинения за сбитый самолет.

Ряд экспертов опасались, что спрос будет невысоким, поскольку "открытие" Турции пришлось на конец летнего сезона. Параллельно скептики, напротив, предрекали, что российские курорты опустеют, т.к. туристы хлынут в Турцию. Но по итогам первых недель полноценной работы туроператоры опровергли и те и другие прогнозы.

Первые же чартерные рейсы не только из Москвы, но и из регионов полетели в Турцию при полной загрузке. Ряд ведущих туроператоров, обслуживающих турецкое направление, даже перенесли окончание чартерного сезона с конца октября на ноябрь. При этом спрос на российские пляжные направления в бархатный сезон остался неизменным.

Количество россиян, посетивших Турцию, в период с января по октябрь 2016 года сократилось на 78,3%. Но уже в октябре Россия вышла на второе место среди стран с наибольшим турпотоком в Турцию. За один месяц страну посетили около 223 тысяч россиян — всего на 2,8% меньше, чем в октябре 2015 года, до введения ограничений.

© РИА Новости. Ирина Нехорошкина Отель AMARA DOLCE VITA в турецком Кемере

Пляжные альтернативы

В отсутствие Турции и Египта россияне стали открывать для себя другие пляжные направления.

Эксперты турбизнеса сообщают, что более 37% всех туров было оформлено по внутренним направлениям. Следом шли Тунис и Греция: доля каждой из этих стран составила около 11%. Также в пятерку лидеров вошли Кипр и Болгария: доля продаж туров составила 6,8% и 6,3% соответственно.

Интересно, что изменения туристических приоритетов происходили не только между направлениями, но и между вариантами отдыха. На рынке внутреннего туризма на массовых направлениях было очевидно перетекание из самостоятельного сегмента отдыха в организованный. Это связано с тем, что в текущем сезоне у туроператоров цены зачастую были ниже, чем при самостоятельном бронировании.

Безопасность прежде всего

Если в 2015 году волны беженцев из Азии и Африки отпугивали туристов от стран южной Европы, то в 2016 году криминальные инциденты, связанные с мигрантами, серьезно подпортили привлекательность и таких европейских туристических лидеров, как Германия, Бельгия и Франция.

Однако больше всего туристов напугали теракты, которые произошли во Франции, Бельгии, Турции, Индонезии, Египте, Израиле и других странах.

Таким образом, если раньше главными факторами при выборе тура были целесообразность путешествия и его стоимость, то теперь к ним прибавилась еще и безопасность.

Внутренний туризм растет

На этом фоне российские туроператоры обратились к внутренним резервам. Появление разнообразных предложений в сфере пляжного, событийного, познавательного, санаторно-курортного отдыха привело к тому, что внутренние направления в высокий сезон 2016 года впервые за много лет стали самыми продаваемыми в стране.

Лидерами по росту турпотока в этом году стали, прежде всего, пляжные направления. Спрос на крымское направление с января по ноябрь показал рекордный рост в 22,5%, а число отдыхающих в Крыму составило почти 5,3 миллиона человек. Кубань по итогам 2016 года планирует принять на своей территории порядка 15 миллионов туристов, превысив показатели прошлого года на 10%.

Укрепила свои туристические позиции и Калининградская область, где количество отдыхающих увеличилось на 20%. Это балтийское направление напомнило россиянам, что пляжный отдых летом на отечественных курортах доступен не только на Черном море.

Особенностью этого года можно считать и то обстоятельство, что россияне стали обращать внимание не только пляжные направления, но и на познавательный отдых внутри страны. Увеличение турпотоков зафиксировано в Москве, Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, городах Золотого кольца, Алтайском крае и даже в Арктике.

Возвращение санаториев



Участники рынка отмечают, что развитие санаториев становится очень интересным для частных инвесторов, так как подобный вид отдыха пользуется большим спросом. В августе на алтайском курорте Белокуриха прошло заседание президиума Госсовета, посвященное развитию санаторно-курортного комплекса страны.

Этот комплекс насчитывает почти 2 тысячи здравниц. При должной загрузке они могут стать серьезным стимулом экономического роста территорий. Однако почти половина площадей, отведенных для санаторного лечения, в России не используется, еще часть используется неэффективно.

По экспертным оценкам, на восстановление и модернизацию санаториев в России необходимо порядка 37 миллиардов рублей.

Помимо алтайского курорта Белокуриха, успешным образцом государственно-частного партнерства в санаторно-курортной отрасли можно считать объекты в Анапе, Калининградской области, кавказских Минеральных Водах, Оренбургской области и других регионах страны.

Споры вокруг курортного сбора

На том же заседании президиума Госсовета президент РФ Владимир Путин предложил серьезно подумать о введении курортного сбора в ряде регионов РФ. Позже он поручил правительству до 1 марта 2017 года внести в российское законодательство соответствующие изменения. Доходы от курортного сбора могут быть направлены на развитие санаторно-курортного комплекса.

Изначально курортный сбор планировалось ввести с 2017 по 2021 год в городах Георгиевск, Минеральные Воды, Железноводск, Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск, Лермонтов, а также в Минераловодском и Предгорном районах. Но вскоре свое желание присоединиться к эксперименту высказали Крым, Краснодарский и Алтайский края.

До сих пор не определено, будут ли отдыхающие платить курортный сбор за каждый день отдыха, или определенную цену за весь срок. Представители регионов, которые будут участвовать в эксперименте, ратуют за то, чтобы курортный сбор начислялся из расчета 100-150 рублей с человека за каждый день отдыха.

Однако большинство других властных и общественных организаций не разделяют их энтузиазма и опасаются, что "отбор" денег у туристов, как и рост цен на услуги сектора, могут снизить конкурентоспособность России как туристического направления.

Россия стала привлекательнее для иностранцев

Снижение стоимости российского туристического продукта для иностранных граждан, связанное с падением курса рубля, увеличило въездные турпотоки в Россию.

По данным исследовательской компании ForwardKeys, основанным на анализе бронирований более 200 тысяч онлайновых и офлайновых агентств по всему миру, число иностранных туристов, посетивших Россию летом 2016 года, на 19% превысило аналогичный показатель прошлого года.

При этом рост популярности нашей страны происходит на фоне резкого спада туристического интереса к европейским направлениям: Франция (-9,6%), Турция (-26,7%), Германия (-4,1%), Бельгия (-21,4%), Италия (-2,6%), Швейцария (-1,8%), Австрия (-2,6%).

В итоге иностранных туристов в Европе в этом летнем сезоне стало меньше на 0,9%, хотя в предыдущие годы это число росло: на 1,4% в 2015 году и на 6,2% — за последние пять лет. По мнению аналитиков, причиной спада стали уже упомянутые проблемы с безопасностью. Увеличить трафик не помогло даже проведение Евро-2016.

Хотя объективно въездной поток в Россию в 2016 году вырос в значительной мере благодаря туристам из КНР, которые пользуются групповым безвизовым режимом между нашими странами, все больше зарубежных гостей отмечают нашу страну как наиболее безопасное направление для путешествий.