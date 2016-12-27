Российская экономика в 2017 году выйдет из стресса, считают эксперты

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости/Прайм. Стрессовый сценарий, который власти РФ в 2016 году были вынуждены использовать в качестве базового, в начале года реализовался в полной мере – цена нефти опускалась ниже 30 долларов, а правительству пришлось снова резать бюджет. К концу года экономика показала первые признаки жизни, а наступающий год должен продемонстрировать, как она из этого стресса будет выходить.

Выходим в рост



Причем оснований для оптимизма у экспертов достаточно: инфляция максимально приблизилась к целевому уровню в 4%, рубль, похоже, нашел равновесное значение, цены на нефть уже не являются главным риском.

То, что экономика России в 2017 году выйдет на рост уже не сомневаются ни в правительстве, ни в экспертном сообществе – интрига остается относительно темпов роста ВВП. В базовом прогнозе с ценой на нефть в 40 долларов за баррель Минэкономразвития ожидает рост экономики в 0,6%, а в варианте "базовый плюс" — 1,1% при среднегодовой цене на нефть в 48 долларов.

Сторонник консервативных прогнозов министр финансов Антон Силуанов, который еще летом настоял, чтобы в бюджет-2017 была заложена цена на нефть в 40 долларов, что предполагает более скромный рост ВВП, в декабре уже признал, что динамика может быть более уверенной: рост может ускориться до 1,5%.

Предпосылки для оптимизма действительно есть: Минэкономразвития улучшило свои ожидания по спаду ВВП на 2016 год – до 0,5% с 0,6%, а в ноябре экономика неожиданно вернулась в положительную плоскость впервые с конца 2014 года, "подскочив" сразу на 0,5% в годовом выражении на фоне роста цена на нефть. Насколько поступательным будет этот тренд, пока говорить преждевременно, оценки аналитиков по росту ВВП в 2017 году разнятся от 0,4% до 2%.

Санкции отменят?



Россия за три года жизни в условиях санкций научилась воспринимать их как неизбежное зло. И хотя санкции не сделали невозможным ни успешное размещение евробондов РФ, ни приватизацию, крупнейшие российские компании все это время остаются отрезанными от долгосрочного внешнего финансирования – а значит, без источников для развития.

Правительство РФ во всех официальных прогнозах по-прежнему исходит из того, что санкционный режим продлится еще долго. Однако "разброд" мнений в Европе по продлению антироссийских мер, а также победа Дональда Трампа на выборах президента США, дают повод аналитикам надеяться на скорое снятие экономической блокады с РФ. Опрос, проведенный в декабре агентством Блумберг показал, что более 55% экономистов рассчитывают на смягчение санкций США в течение следующих 12 месяцев.

Колосс на глиняных ногах



Чтобы сделать первый шаг к прекращению санкционной войны новому президенту США вообще не нужно будет ничего предпринимать: если он не подпишет документ о продлении или модификации ограничений, то они прекратятся, поскольку истечет срок их действия. Тогда мяч будет уже на стороне ЕС и России.

Главным риском для всей мировой экономики в новом году является замедление роста ВВП Китая – об этом еще год назад предупреждал бывший замминистра финансов, а теперь глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин. До сих пор властям Поднебесной удавалось избежать неприятностей, но накопленные в экономике дисбалансы до сих пор не устранены: отток капитала из страны не ослабевает, а на рынке недвижимости может схлопнуться гигантский "пузырь".

Китайский колосс в случае падения погребет под своими обломками все остальные экономики мира. Причем Россия в данном случае может оказаться наименее пострадавшей стороной – поскольку за последние годы частично потеряла чувствительность к внешним невзгодам.

Эти риски не делают китайский рынок менее интересным для российских партнеров, и не отменяют разворота на Восток. В следующем году Россия даже планирует тестовый заем в юанях: государственные бумаги будут размещены на Московской бирже для китайских инвесторов. Минфин планирует минимальный объем – всего 1 миллиард долларов, но этот выпуск станет маркером для последующих подобных размещений корпораций.

Резервы на исходе



Минфин РФ в 2017 году полностью исчерпает Резервный фонд, а для покрытия дефицита бюджета властям придется обратиться к средствам Фонда национального благосостояния.

Оба фонда были созданы в 2008 году, причем если про Резервный фонд можно сказать, что он полностью выполнил свое предназначение — он создавался как "заначка" на случай резкого падения цен нефти и недостатка бюджетных средств, то с ФНБ все сложнее.

Главной целью создания ФНБ было софинансирование пенсионных накопления граждан и выполнение обязательств перед будущими поколениями пенсионеров, и только в последнюю очередь деньги могли пойти на финансирование бюджетных расходов. Однако заморозка накопительной части пенсии свела эту задачу на нет.

Бац-бац и в таргет



Не все средства ФНБ можно быстро пустить в расход: из 4,7 триллиона рублей в ФНБ свободны около 3 триллионов, остальные вложены в долгосрочные проекты, такие как "Ямал СПГ", реконструкция БАМа, Транссиба и ЦКАД. Предполагается, что всё это — самоокупаемые проекты, то есть вложенные деньги будут возвращаться с ростом, правда, в течение долгих лет.

В наступающем году термин "таргет по инфляции" может обрести реальные черты. ЦБ еще в конце 2013 года поставил цель по снижению инфляции в РФ до 4% в 2017 году. Три года назад мало кто верил в достижимость этого результата.

Однако ЦБ не отступил от идеологической цели, в результате – по итогам 2016 года инфляция составит около 5,5% после скачка в 12,9% в 2015 году. К рискам достижения таргета по инфляции в следующем году в Банке России причисляют бюджетную политику, геополитические шоки и высокие инфляционные ожидания бизнеса и населения.

В том, что регулятор сумеет достичь поставленной цели, теперь никто не сомневается – у Банка России для этого достаточно инструментов. При этом председатель Центробанка Эльвира Набиуллина в интервью Forbes в ноябре заявила, что в ближайшие годы Россия останется страной с очень высокой инфляцией: даже после достижения целевого уровня в 4% она будет занимать лишь 126 место среди 189 государств.

Нефтяное воздержание



Даже самые убежденные пессимисты среди опрошенных РИА Новости аналитиков полагают, что внешние условия в 2017 году будут складываться для России лучше официальных прогнозов.

По экспертным оценкам, цена нефти марки Brent будет на уровне 60 долларов за баррель при текущей среднегодовой цене в 45,81 доллара. Основное влияние на цены в следующем году окажет соглашение нефтяных держав по сокращению добычи. Сокращение рассчитано на полгода с возможностью пролонгации.

Самый обаятельный и привлекательный



Кроме того, в 2017 году рынок будет следить за способностью США восстановить добычу сланцевой нефти после ожидаемого роста цен, что в конечном итоге может нивелировать эффект от этих ограничений. При этом аналитики несколько расходятся в прогнозах относительно уровня цен, при котором сланцевая добыча начнет представлять реальную опасность для рынка сырья: одни полагают, что комфортными для сланцевых пластов могут быть текущие котировки, другие считают, что для активного роста добычи сланцевым нефтяникам необходим уровень выше 65 долларов за баррель.

Курс рубля в 2017 году не готовит никаких сюрпризов – по мнению большинства аналитиков, российская валюта не отойдет существенно от текущих уровней и останется в диапазоне 62-65 рублей против доллара на фоне благоприятной конъюнктуры рынка нефти.

Реальные ставки сохранятся положительными. Ключевая ставка ЦБ будет выше инфляции на 3,5-4 процентных пункта и к концу года составит 8% годовых (при ожидаемой инфляции в 4%). Это сохранит привлекательность российских рублевых инструментов, и соответственно – его курс, полагают эксперты.

Российский рубль будет самым привлекательным среди валют развивающихся рынков на фоне ожидаемого ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США и соответственно роста валютных ставок. Закрытие рынков для России лишило ее рисков оттока капитала и проблем с внешним долгом, тогда как "коллеги по цеху" могут столкнуться с такими проблемами, рассуждают эксперты.

Это сладкое слово — Египет



Стабильность курса вернет интерес россиян к зарубежным поездкам, а самое ожидаемое событие 2017 года для любителей погреть бока на заморском песчаном пляже – конечно же, открытие авиасообщения с Египтом. Приостановленное с осени 2015 года из-за теракта на борту Airbus A321 "Когалымавиа", оно, несмотря на чаяния россиян, так и не было восстановлено в уходящем году.

Российская сторона сформулировала свои требования к безопасности египетских аэропортов еще к началу 2016 года и новых не предъявляла. Среди них — установка в аэропортах автоматической системы биометрического доступа сотрудников, совершенствование видеонаблюдения по периметру территории аэропорта и аэровокзальных комплексов, организация специальных зон доступа предполетного досмотра пассажиров.

Встретимся в суде



Делегация российского Минтранса в 2016 году посещала Египет и заявила о прогрессе, но ограничения так и не были сняты. Минтранс РФ заявил, что требуется еще минимум один визит специалистов. Авиакомпании, по данным Росавиации, ждут положительного решения: целый ряд перевозчиков уж подал заявки на полеты в Египет.

Внимание финансистов всего мира с начала 2017 года будет приковано к процессу в Высоком суде Лондона по иску России о взыскании с Украины долга на 3 миллиарда долларов и невыплаченных процентов еще на 75 миллионов долларов. Первое рассмотрение дела назначено на 17-20 января.

Заем был предоставлен Киеву через выкуп Россией в 2013 году выпуска суверенных евробондов Украины. До конца прошлого года Киев исправно обслуживал долг, однако затем допустил дефолт по этим облигациям.

Решение по этому делу станет прецедентом в мировом праве — долговые споры между странами до сих пор решались на уровне межгосударственных переговоров и еще не выносились на рассмотрение суда.

Налоговые страсти



В течение 2017 года Минфину предстоит нарисовать очертания новой налоговой системы РФ, которые будут актуальны с 2019 года в течение следующих шести лет. Глава Минфина Антон Силуанов уже описал суть готовящихся изменений в общих чертах: налогообложение труда должно быть снижено, а потребления – вырасти. В первом случае имеются в виду страховые взносы, которые сейчас в целом составляют 30% от фонда оплаты труда (22 п.п. — в ПФР, 5,1 п.п. – в ФОМС и 2,9 п.п. — в ФСС). Во втором – НДС, основная ставка которого в настоящее время 18%.

Однако конкретных параметров возможного изменения ставок министерство пока не объявляло. Нет ясности и с источниками финансирования внебюджетных фондов, которые сейчас формируются за счет страховых взносов.

При этом Минфин обещает сохранить неизменным "фундамент" российской налоговой системы – плоскую шкалу НДФЛ в 13%, несмотря на соответствующие намеки со стороны социального блока правительства.