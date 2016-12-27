Российская экономика в 2017 году выйдет из стресса, считают эксперты

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости/Прайм. Стрессовый сценарий, который власти РФ в 2016 году были вынуждены использовать в качестве базового, в начале года реализовался в полной мере – цена нефти опускалась ниже 30 долларов, а правительству пришлось снова резать бюджет. К концу года экономика показала первые признаки жизни, а наступающий год должен продемонстрировать, как она из этого стресса будет выходить.
Выходим в рост
То, что экономика России в 2017 году выйдет на рост уже не сомневаются ни в правительстве, ни в экспертном сообществе – интрига остается относительно темпов роста ВВП. В базовом прогнозе с ценой на нефть в 40 долларов за баррель Минэкономразвития ожидает рост экономики в 0,6%, а в варианте "базовый плюс" — 1,1% при среднегодовой цене на нефть в 48 долларов.
Предпосылки для оптимизма действительно есть: Минэкономразвития улучшило свои ожидания по спаду ВВП на 2016 год – до 0,5% с 0,6%, а в ноябре экономика неожиданно вернулась в положительную плоскость впервые с конца 2014 года, "подскочив" сразу на 0,5% в годовом выражении на фоне роста цена на нефть. Насколько поступательным будет этот тренд, пока говорить преждевременно, оценки аналитиков по росту ВВП в 2017 году разнятся от 0,4% до 2%.
Санкции отменят?
Правительство РФ во всех официальных прогнозах по-прежнему исходит из того, что санкционный режим продлится еще долго. Однако "разброд" мнений в Европе по продлению антироссийских мер, а также победа Дональда Трампа на выборах президента США, дают повод аналитикам надеяться на скорое снятие экономической блокады с РФ. Опрос, проведенный в декабре агентством Блумберг показал, что более 55% экономистов рассчитывают на смягчение санкций США в течение следующих 12 месяцев.
Колосс на глиняных ногах
Главным риском для всей мировой экономики в новом году является замедление роста ВВП Китая – об этом еще год назад предупреждал бывший замминистра финансов, а теперь глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин. До сих пор властям Поднебесной удавалось избежать неприятностей, но накопленные в экономике дисбалансы до сих пор не устранены: отток капитала из страны не ослабевает, а на рынке недвижимости может схлопнуться гигантский "пузырь".
Эти риски не делают китайский рынок менее интересным для российских партнеров, и не отменяют разворота на Восток. В следующем году Россия даже планирует тестовый заем в юанях: государственные бумаги будут размещены на Московской бирже для китайских инвесторов. Минфин планирует минимальный объем – всего 1 миллиард долларов, но этот выпуск станет маркером для последующих подобных размещений корпораций.
Резервы на исходе
Оба фонда были созданы в 2008 году, причем если про Резервный фонд можно сказать, что он полностью выполнил свое предназначение — он создавался как "заначка" на случай резкого падения цен нефти и недостатка бюджетных средств, то с ФНБ все сложнее.
Главной целью создания ФНБ было софинансирование пенсионных накопления граждан и выполнение обязательств перед будущими поколениями пенсионеров, и только в последнюю очередь деньги могли пойти на финансирование бюджетных расходов. Однако заморозка накопительной части пенсии свела эту задачу на нет.
Бац-бац и в таргет
В наступающем году термин "таргет по инфляции" может обрести реальные черты. ЦБ еще в конце 2013 года поставил цель по снижению инфляции в РФ до 4% в 2017 году. Три года назад мало кто верил в достижимость этого результата.
В том, что регулятор сумеет достичь поставленной цели, теперь никто не сомневается – у Банка России для этого достаточно инструментов. При этом председатель Центробанка Эльвира Набиуллина в интервью Forbes в ноябре заявила, что в ближайшие годы Россия останется страной с очень высокой инфляцией: даже после достижения целевого уровня в 4% она будет занимать лишь 126 место среди 189 государств.
Нефтяное воздержание
По экспертным оценкам, цена нефти марки Brent будет на уровне 60 долларов за баррель при текущей среднегодовой цене в 45,81 доллара. Основное влияние на цены в следующем году окажет соглашение нефтяных держав по сокращению добычи. Сокращение рассчитано на полгода с возможностью пролонгации.
Самый обаятельный и привлекательный
Курс рубля в 2017 году не готовит никаких сюрпризов – по мнению большинства аналитиков, российская валюта не отойдет существенно от текущих уровней и останется в диапазоне 62-65 рублей против доллара на фоне благоприятной конъюнктуры рынка нефти.
Российский рубль будет самым привлекательным среди валют развивающихся рынков на фоне ожидаемого ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США и соответственно роста валютных ставок. Закрытие рынков для России лишило ее рисков оттока капитала и проблем с внешним долгом, тогда как "коллеги по цеху" могут столкнуться с такими проблемами, рассуждают эксперты.
Это сладкое слово — Египет
Российская сторона сформулировала свои требования к безопасности египетских аэропортов еще к началу 2016 года и новых не предъявляла. Среди них — установка в аэропортах автоматической системы биометрического доступа сотрудников, совершенствование видеонаблюдения по периметру территории аэропорта и аэровокзальных комплексов, организация специальных зон доступа предполетного досмотра пассажиров.
Встретимся в суде
Внимание финансистов всего мира с начала 2017 года будет приковано к процессу в Высоком суде Лондона по иску России о взыскании с Украины долга на 3 миллиарда долларов и невыплаченных процентов еще на 75 миллионов долларов. Первое рассмотрение дела назначено на 17-20 января.
Решение по этому делу станет прецедентом в мировом праве — долговые споры между странами до сих пор решались на уровне межгосударственных переговоров и еще не выносились на рассмотрение суда.
Налоговые страсти
Однако конкретных параметров возможного изменения ставок министерство пока не объявляло. Нет ясности и с источниками финансирования внебюджетных фондов, которые сейчас формируются за счет страховых взносов.
При этом Минфин обещает сохранить неизменным "фундамент" российской налоговой системы – плоскую шкалу НДФЛ в 13%, несмотря на соответствующие намеки со стороны социального блока правительства.