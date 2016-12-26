Итоги от ВЦИОМа: чем россиянам запомнился прошедший год

МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в понедельник представил данные итогового опроса о том, каким россиянам запомнился 2016 год и чего они ждут от 2017 года, как планируют отмечать Новый год, что дарить и сколько потратить на праздник.

Главные события 2016

Опрос был проведен 17-18 декабря в 130 населенных пунктах 46 регионов. Объем выборки составил 1,6 тысячи человек. Величина погрешности с вероятностью 95% не превышает 3,5%. Метод опроса — личные формализованные интервью по месту жительства респондента.

Главным мировым событием 2016 года, как следует из результатов опроса, 33% россиян считают войну в Сирии (в 2015 году эта тема также была на первом месте – ее называли 43%). На второй строчке рейтинга – президентские выборы в США (31%), на третьей – спортивные события (13%).

При этом отмечается, что самыми резонансными событиями в масштабах страны для граждан РФ, прежде всего, стали парламентские выборы (10%), истории с применением допинга российскими спортсменами (7%), борьба с коррупцией (4%) и военная помощь Сирии (4%).

"По данным компании "Медиалогия", полученным в ходе анализа российских СМИ, в топ-3 мировых событий по заметности вошли победа Дональда Трампа на выборах президента США (12 620,75 пунктов медиаиндекса), попытка военного переворота в Турции (11 338,27) и Brexit (9 392,08)", — приводятся данные в исследовании.

Что касается рейтинга российских событий, но на первом месте оказался допинговый скандал в российском спорте (13 894,66 пунктов), выступление сборной РФ на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро (6 242,97), выборы в Госдуму (6 001,37).

Лидеры среди политиков, деятелей искусства и тв-проекты

Главным политиком уходящего года, согласно данным ВЦИОМ, для россиян остается президент страны Владимир Путин, за которого свой голос отдали 65% респондентов. На втором месте – министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (18%), на третьем – лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский (8%). Первые пять пунктов завершают такие политики, как министр обороны РФ Сергей Шойгу (8%) и председатель правительства Дмитрий Медведев (7%).

В своем исследовании социологи также назвали рейтинги спортсменов, музыкантов, писателей и других деятелей культуры.

"Лидером рейтинга спортсменов стала Елена Исинбаева (8%). Антон Шипулин, возглавлявший список в прошлом году, в этом опустился на второе место (5%). Первое место в рейтинге актеров года делят Данила Козловский (5%) и Сергей Безруков (5%). Музыкантом года уже несколько лет подряд чаще называют Филиппа Киркорова (7%), далее в рейтинге расположились Григорий Лепс (4%), Николай Басков (4%), Сергей Лазарев (4%), Алла Пугачева (4%)", — сообщается в итогах опроса.

При этом сложнее всего, со слов исследователей, россиянам было определиться с выбором писателя года: все предложенные кандидатуры не набирали более 3%. Россияне назвали Дарью Донцову (3%) и Татьяну Устинову (2%), больше никто не набрал хотя бы 2% голосов.

"Самыми популярными телепередачами вновь стали проекты Первого канала: ток-шоу "Пусть говорят" (11%), "Голос" (8%), "Новости" (6%). В рейтинге сериалов лидирует "Мажор" (8%), реже называли "Тайны следствия" (4%), "След" (4%), "Универ" (4%) и др. Лучшими фильмом 2016 года 5% россиян считают киноработу "28 панфиловцев", 4% — "Экипаж", — сообщили социологи ВЦИОМ, подчеркнув, что респонденты не смогли определить явных фаворитов среди звезд спорта и шоу-бизнеса, теле- и кинопремьер, так как "ни один из представленных в народном рейтинге "герой", сериал или фильм не смог набрать более 10% голосов".

Провожают 2016 позитивно

Социологи сообщают, что 2016 год в РФ провожают с несколько более позитивным настроем, чем 2015: соответствующий показатель в исследователи поднялся на 3 пункта, по сравнению с прошлым годом.

"С оптимизмом провожают уходящий год 45% россиян, тогда как пессимистично настроены только 12%, еще 42% не испытывают ни подъема, ни негативных эмоций. В канун 2017-го 50% опрошенных чувствуют радость и ожидание перемен к лучшему (этот показатель растет с 2012 года – с 35%), 25% — спокойствие и уверенность. Волнения за последние два года стало заметно меньше (с 21% в 2014 году до 7% в 2016 году)", — сообщают специалисты ВЦИОМ.

При этом, согласно опросу, на 2017 год россияне возлагают гораздо большие надежды, ожидания перемен к лучшему, чем год назад на 2016-й: так, около четверти опрошенных полагают, что 2017-й будет удачным (27% — для них лично, 24% — для страны в целом).

Как встретить 2017

По-прежнему самым популярным местом встречи Нового года для россиян остается дом (такой ответ выбрали 76% респондентов).

"Каждый десятый (11%) пойдет в гости, 4% отправятся на дачу, 2% — в ресторан или клуб, по 1% набрали варианты ответов "загородный пансионат" и "поездка за рубеж". Лишь 3% участников опроса не намерены как-либо отмечать встречу 2017-го", — сообщают социологи.

При этом средняя сума расходов россиян на этот праздник составляет около 12 тысяч рублей (что на 4% больше того, что было в прошлом году). "По предположениям 77% респондентов, на подарки придется потратить 4,338 рублей; по оценкам 79%, на новогодний стол – 4,164 рублей; по ответам 47%, на походы в театр, ресторан, детскую елку – 3,895 рублей", — отмечается в результатах опроса.

Исследователи отметили, что желания и возможности россиян по подбору подарков из года в год заметно расходятся: "презентовать чаще всего собираются сувениры (30%) – тогда как получить их в подарок хотели бы только 8%, конфеты/алкоголь (26% – против 6%), игрушки (24% — против 1%), парфюмерию, косметику (19% — против 9%)".

Деньги остаются самым желанным подарком, причем количество тех, кто хотел бы их получить, и тех, кто планирует их вручать, очень близки (15% и 13% соответственно). При этом только 14% не планируют дарить подарки, а отказались бы от того, чтобы получить подарки около 19%.