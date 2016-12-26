Итоги года на Украине: борьба за власть и провалы во внешней политике

КИЕВ, 26 дек — РИА Новости. Уходящий 2016 год ознаменовался для Украины длительным политическим кризисом на фоне смены правительства и рядом громких коррупционных скандалов. Однако властям удалось предотвратить массовые протесты, а также избежать досрочных парламентских выборов.

Этот год стал своего рода экватором деятельности президента Петра Порошенко и парламента. Оценка их работы в обществе более чем красноречива: согласно данным соцопросов, почти 70% украинцев считают, что Порошенко ведет страну в неправильном направлении.

Внешняя политика Украины также была скорее провальной: Киеву не удалось до конца года получить безвизовый режим с Евросоюзом, нерешенным остается вопрос урегулирования конфликта в Донбассе, в отношениях с Москвой также не наметилось потепления.

Внутренний кризис удалось преодолеть

Очередной политический кризис разразился в феврале, когда Верховная рада провалила голосование по отставке правительства Арсения Яценюка. После этого три из пяти фракций коалиции перешли в оппозицию. Депутаты фактически бойкотировали работу правительства, отказываясь рассматривать предлагаемые им законопроекты.

Почти два месяца политики пытались договориться о дальнейшей работе. В итоге Яценюк написал заявление об отставке, а в середине апреля Рада назначила бывшего спикера парламента Владимира Гройсмана новым премьером.

Таким образом, президент Порошенко избежал перевыборов в Раду и получил контроль над исполнительной ветвью власти, назначив на пост премьера лояльного к себе человека.

Гройсман в отличие своего предшественника не демонстрирует желания вести самостоятельную политическую игру и не делает громких заявлений. Одним их первых решений правительства, вызвавшим шквал критики, стало повышение тарифов на газ для населения почти в два раза, как того требовал Международный валютный фонд (МВФ).

На фоне этих решений осенью на Украине прошли акции протеста — так называемый "тарифный майдан", однако они не были многочисленными. В разжигании подобных настроений власти обвинили оппозицию.

В проведении досрочных парламентских выборов сейчас больше всего заинтересована лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. Для нее перевыборы в Раду стали бы отличным шансом перейти из оппозиции во власть на условиях равноправного партнера. Не стоит списывать со счетов и президентские амбиции Тимошенко — опросы показывают, что на досрочных выборах главы государства она имеет реальные шансы обойти Порошенко и в первом, и во втором туре.

В перезагрузке власти также заинтересована партия "Оппозиционный блок". В команде Порошенко уже несколько месяцев говорят о вполне конкретных договоренностях Тимошенко и сопредседателя фракции Сергея Левочкина "по расшатыванию ситуации", что может привести к перевыборам.

По данным соцопросов, в случае досрочных парламентских выборов "Батькивщина" может получить около 15% голосов. Для сравнения — по результатам парламентских выборов 2014 года партия Тимошенко набрала 5,68%, получив наименьшую фракцию в парламенте — 19 депутатов. За "Оппозиционный блок" сейчас готовы проголосовать 13% украинцев, тогда как в 2014 году политсила получила 9,5% голосов избирателей.

В перевыборах Рады также заинтересован бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, который ушел в отставку, обвинив власти страны в нежелании бороться с коррупцией. По его словам, последней каплей стали обнародованные электронные декларации топ-чиновников.

Доходы политиков также вызвали широкий резонанс в украинском обществе: больше всего украинцы удивились озвученным многомиллионным суммам наличных средств. На руках у чиновников "бедной воюющей страны", которая уже несколько лет живет за счет кредитов Запада, оказались миллиарды долларов. В социальных сетях даже шутили, что, ознакомившись с электронными декларациями, глава МВФ Кристин Лагард должна сама попросить кредит у Украины.

После этой истории Саакашвили заявил о создании на Украине своей политической силы и намерении добиваться досрочных выборов в Раду.

Перевыборов Рады до весны не ждут

По мнению экспертов, экономическая стабилизация, выделение адресных субсидий на услуги ЖКХ и повышение минимальной зарплаты в два раза пока позволили компенсировать негатив от непопулярных решений правительства. Таким образом, вопрос о досрочных выборах откладывается как минимум до весны.

Кроме того, у правительства Гройсмана до апреля 2017 года действует "иммунитет", поэтому в Раде нет юридической возможности инициировать его отставку.

"До апреля снять это правительство можно только при помощи улицы. Но если текущие тенденции оживления экономического развития будут продолжаться и будет достаточно стабильная социальная ситуация, тогда у правительства будет больше шансов продолжить свою работу и в следующем году", — считает украинский политолог Владимир Фесенко.

Это мнение разделяет заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий.

"Мы пока не знаем, какой будет зима, если будут какие-то проблемы с отоплением, с газом — это, конечно же, будет серьезным фоном для критики со стороны оппозиции. Если этого не произойдет, то до апреля серьезных проблем у Гройсмана не будет", — сказал Голобуцкий.

Судьба досрочных выборов, кроме всего прочего, зависит от дееспособности коалиции, которая сформирована на базе двух партий — "Блок Петра Порошенко" и "Народный фронт". Несмотря на заверения о способности принимать необходимые решения, депутаты большинства часто проваливают голосования даже по самым важным законам. Иногда коалиции приходится прибегать к помощи "непримиримых оппонентов" из "Оппозиционного блока", за что их часто критикуют депутаты из так называемых "проевропейских партий".

Несмотря на то, что де-факто коалиция уже давно не существует, провластные партии пока не намерены юридически "оформлять развод". В случае досрочных выборов партия Порошенко в новой Раде получит гораздо меньше мандатов, а "Народный фронт" Яценюка вообще рискует не преодолеть проходной барьер.

Собеседники РИА Новости в обеих партиях утверждают, что перевыборы Рады станут дополнительным фактором по дестабилизации ситуации в стране, поэтому этот вопрос пока снят с повестки.

Курс на переизбрание президента



Тем временем украинские политики уже потихоньку начали готовиться к президентским выборам, которые по плану пройдут в 2019 году. Однако не исключено, что при определенных обстоятельствах выборы главы государства могут пройти досрочно.

Соратники президента заявляют, что после фактического провала массовых протестов внутри Украины, некоторые политические силы начали "атаковать власть" публикациями в СМИ о коррумпированности Порошенко.

В начале декабря беглый депутат от группы "Воля народа" Александр Онищенко заявил, что у него есть записи разговоров с президентом Украины, на которых глава государства дает указание о "покупке" голосов депутатов Рады для принятия необходимых решений. Онищенко утверждает, что передал записи спецслужбам США.

У Порошенко назвали озвученную информацию спланированной акцией, направленной на дестабилизацию ситуации в стране. Служба безопасности Украины завела уголовное дело против Онищенко о госизмене. В СБУ заявили, что депутат якобы получил паспорт гражданина РФ и готовит "информационную атаку на Украину".

По мнению экспертов, скандал с "записями Онищенко" сейчас не будет иметь моментального эффекта. Озвученного компромата не достаточно для отставки Порошенко, да и украинское общество "перекормлено негативом". Однако в перспективе это может подорвать позиции Порошенко в случае его намерения баллотироваться на второй строк.

"Есть обвинения в политической коррупции. Это что, сенсация для страны? Все об этом знают. После шока с электронными декларациями госчиновников откровения Онищенко шоком не станут. Скорее, такая будет реакция: ну вот, опять, мы и так догадывались-знали… Кто-то занесет для себя очередной "минус" в адрес конкретного политика и на том остановится", — считает украинский политолог Владимир Фесенко.

Схожее мнение выразил руководитель Аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

"Как при Януковиче, так и до него — при Ющенко и при Кучме ходили деньги в Раде, так они и ходят. В коррупции "замазаны" и те, кто при власти, и те, кто выступает против власти. Эти моменты говорят о том, что вряд ли стоит ожидать сейчас и сегодня политического землетрясения на Украине. У общества выработалось восприятие, оно перекормлено негативом. Даже панамский кейс (скандал с офшорами Порошенко — ред.) прошел для президента без последствий", — сказал Золотарев.

Эксперты также сходятся во мнении, что проведение досрочных президентских выборов будет означать наличие тотального кризиса, "который разнесет всю страну". Кроме того, основные геополитические игроки сейчас не заинтересованы в смене власти на Украине, поэтому не будут раскручивать скандал с "записями Онищенко".

Провальная внешняя политика



В 2016 году тема Украины в мире отошла на второй план в связи с миграционным кризисом в Европе, войной в Сирии и предстоящей сменой руководства в ряде западных государств.

Многие страны были вынуждены сконцентрироваться на решении внутренних проблем, что, в частности, помешало Киеву в этом году завершить ратификацию соглашения об ассоциации и получить безвизовый режим с ЕС.

Процесс ратификации соглашения затянулся из-за позиции Нидерландов. Граждане королевства на прошедшем в апреле референдуме большинством голосов высказались против документа.

После длительных переговоров, лидерам ЕС в середине декабря удалось согласовать документ, разъясняющий некоторые недопонимания, связанные с соглашением об ассоциации ЕС — Украина, но не меняющий текста.

В Евросоюзе указали, что ассоциация Украина — ЕС не предполагает предоставления статуса кандидата в члены ЕС и не является обязательством дать такой статус в будущем. Не идет речь о вступлении в союз и о предоставлении Украине со стороны ЕС гарантий безопасности и дополнительного финансирования. Кроме того, не предполагается свободного передвижения, в том числе для работы, граждан Украины в ЕС. После этого решения премьер королевства Марк Рютте пообещал, что правительство Нидерландов в январе внесет соглашение на ратификацию.

Вопреки обещаниям властей, как минимум до весны 2017 года откладывается предоставление Киеву безвизового режима с ЕС. Задержка с отменой виз со стороны Евросоюза объяснялась необходимостью согласовать механизм приостановки безвизового режима с третьими странами на случай миграционного всплеска. Европейский парламент в декабре одобрил этот механизм, однако так и не принял решения о рассмотрении визового вопроса по Украине.

По данным украинских СМИ, ЕС хочет использовать процедурные рычаги, чтобы перенести запуск безвизового режима на период после президентских выборов во Франции, которые состоятся весной 2017 года.

Многие украинские политики и эксперты не скрывали разочарования и откровенной обиды по этому поводу.

"Действия ЕС, Европарламента и других институтов, которые безосновательно затягивают с безвизовым режимом, вызывают разочарование и возмущение. При этом ЕС учит Украину быть ответственным партнером. Все, что происходит сейчас в Брюсселе и других европейских столицах, — это большая историческая ошибка. Украинцы и грузины этого не заслужили", — заявила первый вице-спикер Верховной рады, представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ирина Геращенко.

Украинский дипломат, председатель правления Международного центра перспективных исследований Василий Филипчук назвал "неуважением и плевком" решение ЕС отложить визовый вопрос.

"Тут же не вопрос одного или двух месяцев, тут вопрос достоинства, чести, сохранения лица в диалоге с Украиной. Тот факт, что вопрос отложили до апреля, однозначно является большим поражением украинской дипломатии, это является свидетельством пренебрежения к Украине как к партнеру", — считает он.

При положительном стечении обстоятельств и принятии окончательного решения, украинцы смогут ездить в ЕС без виз в начале лета следующего года.

Украина уходит с повестки дня



Тенденция утраты интереса к Украине, скорее всего, продолжится и в будущем году.

По данным аналитиков Национального банка страны, внешнеполитические факторы, в частности, Brexit, победа Дональда Трампа на выборах президента США и негативные результаты конституционного референдума в Италии создают риски потери Украиной поддержки международных партнеров.

"Если выборы в ряде европейских стран в 2017 году пройдут в таком же ключе, то глобальные политические угрозы со временем могут превратиться в экономические, а внешние риски для Украины значительно вырастут", — говорится в отчете о финансовой стабильности, обнародованном на сайте регулятора.

Политологи также указывают на возможные трудности для Украины во внешней политике.

"Украина теряет сейчас своего единственного покровителя – Соединенные Штаты. Непонятно, каким образом будет развиваться ситуация в отношениях в треугольнике Москва-Вашингтон-Брюссель. Очевидно, что поменяется руководство во Франции и Германии, и я думаю, что на внешнеполитической арене Украине ничего хорошего ожидать не приходится", — считает политический эксперт Кость Бондаренко.

Отношения с РФ: враждебная тональность сохраняется



Отношения Украины и РФ за прошедший год также не улучшились: между Киевом и Москвой по-прежнему нет прямых контактов, при этом украинская сторона все свои неудачи во внешней и внутренней политике списывает на Кремль.

Власти Украины по-прежнему обвиняют РФ в "оккупации" Крыма и части территории Донбасса, поставках оружия и политических преследованиях своих граждан, несмотря на неоднократные заявления Москвы о безосновательности таких обвинений. По-прежнему звучат призывы к разрыву дипломатических отношений и введению визового режима с Россией. Однако дальше громких заявлений дело не доходит.

В первую очередь по политическим мотивам Киев отказывается рассматривать вопрос назначения посла России на Украине, заявляя, что достаточным является сотрудничество на уровне временного поверенного. В конце июля Россия запросила у Украины агреман на назначение послом Михаила Бабича, но официального ответа не последовало.

Руководство Украины продолжает настаивать на необходимости продления действия санкций со стороны западных стран против Российской Федерации.

При этом на фоне внутренних проблем Европейскому союзу все сложнее сохранять единство и продлевать режим антироссийских санкций. Многие европейские страны устали от санкционной войны. Их экономики страдают от разрыва отношений с Россией, а общество все более громко выражает свое недовольство.

По мнению экспертов, в Европе прекрасно понимают, что санкции против России перестали быть действенным инструментом давления.

"На сегодняшний день очень много европейских стран выступают за снятие санкций с России. Вероятнее всего, такую же позицию в марте-апреле займет и Франция. Кроме того, настойчивое желание продолжать в Европе политику президента США Барака Обамы может политически "похоронить" Ангелу Меркель осенью следующего года. Санкции против РФ имели некоторый успех в 2015 году, но с начала 2016 перестали давать тот эффект, которого хотели достичь их инициаторы", — считает Бондаренко.

Директор украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник не исключает, что предложенное в декабре европейскими лидерами продление санкций в отношении РФ, вероятнее всего, будет последним.

"Эти санкции все тяжелее продлевать, несмотря на то, что они в значительной мере потеряли свою эффективность. И бизнес, и власть адаптируются к санкциям. Я думаю, что зимнее продление может оказаться последним. В дальнейшем они могут только быть ослаблены", — сказал он.

Конфликт в Донбассе заморожен



Нет никаких подвижек и в урегулировании конфликта в Донбассе. Разночтение минских соглашений не позволяет Киеву и самопровозглашенным ДНР и ЛНР выполнять взятые на себя обязательства. Киев продолжает настаивать на решении в первую очередь вопросов безопасности и гуманитарных проблем. ДНР и ЛНР требуют от Украины выполнения политической части соглашения, в частности, проведения конституционной реформы, выборов и амнистии.

Промежуточным результатом по Донбассу можно считать разве что договоренности лидеров стран "нормандской четверки" о разработке "дорожной карты" по выполнению минских соглашений, где были бы подробно расписаны действия сторон. Соглашение должны были согласовать до конца ноября, однако дипломаты так и не смогли одобрить документ.

Кроме этого, контактная группа 21 сентября подписала в Минске рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Разведение сил в районе населенного пункта Золотое состоялось 1 октября, 7 октября стороны отвели силы в районе Петровского. Однако разведение в Станице Луганской уже несколько раз срывалось из-за продолжающихся обстрелов.

Несмотря на то, что сторонам конфликта пока не удалось договориться об освобождении пленных в формате "всех на всех", Киев в качестве жеста доброй воли согласился до Нового года освободить 15 человек. Участники контактной группы также призвали стороны конфликта к полному и бессрочному прекращению огня в новогодние праздники.

В Киеве считают, что главным результатом работы контактной группы по урегулированию ситуации на Украине за 2016 год стало сдерживание эскалации в Донбассе, но без решения вопроса безопасности нельзя продвигаться в других пунктах минских соглашений.

По мнению главы МИД Украины Павла Климкина, Россия "намеренно затягивает" переговорный процесс по урегулированию ситуации в Донбассе, ожидая смены руководства в ряде ключевых стран мира и в первую очередь в странах-участниках "нормандского" формата.

В российском МИД неоднократно заявляли, что процесс внутриукраинского урегулирования идет весьма непросто и ответственность за невыполнение минских соглашений лежит на властях Украины, которые откровенно саботируют реализацию всех ранее достигнутых договоренностей. В самопровозглашенных ДНР и ЛНР также надеются на более конструктивную позицию Киева на переговорах в Минске в 2017 году.

Участники переговоров по Донбассу на последнем в уходящем году заседании контактной группы договорились продолжить минский процесс в 2017 году. Следующее заседание контактной группы состоится в Минске 16 января.