Страховой рынок в России в 2016 году: рост сборов и сокращение игроков

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости/Прайм. Российские страховщики, подводя итоги года, жалуются на кризис, который заставил их потуже затянуть пояса. Действительно, за год с рынка ушла почти четверть участников, и даже сегмент ОСАГО — основная "дойная корова" страховщиков — показал четырехкратный рост числа убыточных регионов.
"По сравнению с другими финансовыми рынками РФ страховой рынок показывает в 2016 году хорошие результаты. Он уже несколько кварталов подряд показывает рост, в отличие от других отраслей фининдустрии. Получается, что страховой рынок растет быстрее экономики в целом, в силу чего отношение страховой премии к ВВП выросло до 1,4% против 1,2% годом ранее (по итогам первого полугодия)", — заявил президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс.
Хотя, по словам гендиректора СПАО "Ингосстрах" Михаила Волкова, 2016 год выдался для рынка достаточно сложным и напряженным. "Влияние кризиса проявилось в полной мере, заставив страховые компании затянуть пояса и максимально повысить эффективность своей работы в условиях общей стагнации, а также проседания многих направлений бизнеса", — сказал Волков, добавив, что уровень инфляции не позволяет говорить о реальных темпах увеличения объемов рынка.
Реформа ОСАГО
Число российских регионов, где наблюдаются проблемы с доступностью полисов ОСАГО, с начала года увеличилось более чем в четыре раза, с 6 до 26. Страховщики, не желая продавать полисы в регионах с высокой убыточностью, сокращают количество договоров в продаже.
Страдают, прежде всего, обычные автовладельцы, которые не могут приобрести полис. По данным ВСС, во многих регионах убыточность по ОСАГО превышает 100%, а в ряде из них – 300%.
Причиной высокой убыточности и, как следствие, проблем с доступностью полисов в ряде регионов является чрезмерная активность недобросовестных автоюристов. Они отслеживают и выезжают на места ДТП, скупают у их участников требования, выплачивая им небольшие деньги прямо на месте, а затем через суд взыскивают со страховщиков значительные суммы. По оценкам ЦБ, переплаты страховых компаний, связанные с так называемым страховым мошенничеством, составляют 17 миллиардов рублей в год.
Законопроект прошел только первое чтение в Госдуме. Комитет ГД по финрынку обратил внимание, что проект, внесенный одним из депутатов, пока в большей степени ориентирован на соблюдение интересов страховщиков, что "представляется несправедливым и необоснованным". Поэтому при подготовке документа ко второму чтению должна будет выработана максимально сбалансированная редакция, учитывающая, в первую очередь, интересы автовладельцев.
Единый агент
К основным изменениям в сегменте автострахования можно также отнести создание "единого агента" в регионах с высоким и чрезмерно высоким уровнем убыточности, сейчас таких субъектов в общей сложности 16 по всей стране. "Единый агент" представляет собой соглашение, разработанное РСА, в соответствии с которым страховщики, имеющие филиалы в регионах, где наблюдается проблема доступности полисов ОСАГО, осуществляют продажи этих полисов в качестве агентов от имени всех остальных страховщиков – членов РСА.
"Таким образом, удалось решить проблему дефицита полисов, повысить доступность ОСАГО для потребителей и соблюсти их интересы, а также в целом повысить устойчивость системы обязательного автострахования. Дальнейшая работа по снижению убыточности этого сектора будет связана с решением проблемы мошенничества", — отметил Волков.
Кроме того, в течение нескольких месяцев ЦБ готовился к введению с 1 января 2017 года обязательной продажи электронных полисов ОСАГО – определял требования к работе сайтов страховщиков, утверждал необходимые для запуска проекта нормативные акты и прочее. Сам проект "электронный полис" функционирует с 1 июля 2015 года.
Проблемный драйвер роста
По последним данным ЦБ, поступления по ОСАГО выросли за январь-сентябрь 2016 года почти на 12%, до 173 миллиардов рублей. При этом в третьем квартале годовые темпы прироста премий по этому виду страхования стремительно сократились и впервые за полтора года премии даже снизились. Это связано с тем, что уже во втором квартале текущего года положительное влияние от повышения тарифов было исчерпано.
"Повышение тарифов не привело к понижению убыточности ОСАГО. Уже по результатам второго квартала можно было судить о том, что эффект повышения тарифов можно считать отыгранным, поскольку без учета сезонного спада произошел дальнейший ее рост в сравнении с 2013, 2014, 2015 годами, если учитывать судебные выплаты", — пояснил Юргенс.
Однако глава "Ингосстраха" к числу основных драйверов роста 2016 года, помимо ОСАГО, отнес страхование имущества физлиц, а также юрлиц по крупным госконтрактам и инвестиционное страхование жизни.
Что еще, кроме ОСАГО
Что касается других видов страхования, то в 2016 году, по данным ЦБ, опережающими темпами развивалось страхование жизни: поступления по нему за январь-сентябрь увеличились почти на 67% и составили 147,5 миллиарда рублей.
Оценивая рынок каско, Маркелов отметил, что, несмотря на его оживление во второй половине 2016 года, по итогам девяти месяцев сборы по этому виду страхования все равно снизились на 8,5% в сравнении с аналогичным периодом в 2015 году и на 20% в сравнении с 2014 годом. "Причин снижения сборов по каско две: повышение тарифов большинством страховщиков в 2015 году и введение обязательной франшизы на ряд сегментов (неопытные водители, б/у автомобили), а также влияние сложной экономической ситуации", — пояснил Маркелов.
А Волков отметил популярность в 2016 году программ страхования от несчастного случая, коробочных полисов страхования имущества и гражданской ответственности физлиц. "Если говорить об электронном канале продаж, то здесь самыми популярными остаются полисы ВЗР, которые оформляют туристы перед поездкой за границу", — добавил он.
"В немоторном страховании, которое является наиболее рентабельным по сравнению с автострахованием, страховщики, как и в 2015 году, акцентировали внимание на страховании имущества юрлиц и имущества физлиц, такого как дачи и квартиры. Страхование дач и квартир традиционно осуществляется через агентский канал, наличие которого позволяет достигать ощутимых сборов и сохранять приемлемый баланс в структуре портфеля между моторными и немоторными видами страхования", — сказал Маркелов.
Новый игрок
Значимым событием 2016 года на страховом рынке стало создание Национальной перестраховочной компании (НПК), которая 12 октября получила лицензию на осуществление перестрахования. НПК является 100%-ной дочерней структурой Банка России. Предусмотренная законом обязанность российских перестрахователей (страховщиков) передавать 10%-ную часть рисков в НПК возникает с 1 января 2017 года. До этого момента риски принимаются на добровольной основе.
"Отсутствие новых емкостей для размещения рисков всегда сдерживало развитие перестрахования внутри страны, и создание нового участника рынка поможет решить эту проблему", — отметил Маркелов.
Кроме того, проблема демпинга при страховании имущества юридических лиц, по его словам может быть отчасти решена как раз благодаря созданию НПК. "При обязательстве передавать в НПК часть рисков, по установленным тарифам, страховщики будут меньше демпинговать", — заключил Маркелов.
НПК не будет делать жесткого запрета на принятие рисков во входящее перестрахование, однако под наиболее проблемные для рынка сегменты компания будет весьма сдержанно предоставлять емкость — это ответственность застройщиков, страхование АЧС (африканская чума свиней), урожаев и дебиторской задолженности. И у компании не будет исходящего перестрахования.
В новом статусесоюз стал единой СРО на страховом рынке.
До начала лета следующего года все страховые компании должны войти в состав СРО и следование его стандартам становится обязательным для всех членов объединения.
Основными задачами СРО являются отстаивание интересов страхового сообщества, разработка стандартов деятельности, осуществление контрольных функций.
Дошли не все
На начало года, по информации ЦБ, страховых компаний на российском рынке было порядка 330, 130 из которых (примерно 40%) находились в так называемой "красной зоне" — зоне высокого риска невыполнения требований по состоянию активов и обязательств.
На конец октября, по данным регулятора, страховщиков было уже менее 270, включая ОМС-компании, а в зоне риска находилось порядка 20%.
К третьей декаде декабря страховых компаний на российском рынке осталось уже менее 260.