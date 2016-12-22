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Страховой рынок в России в 2016 году: рост сборов и сокращение игроков

Тема:
Главное за 22 декабря 2016 года (13)
11:1522.12.2016
(обновлено: 18:35 22.12.2016)
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Сотрудник страховой компании демонстрирует страховой полис ОСАГО
© РИА Новости. Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости/Прайм. Российские страховщики, подводя итоги года, жалуются на кризис, который заставил их потуже затянуть пояса. Действительно, за год с рынка ушла почти четверть участников, и даже сегмент ОСАГО — основная "дойная корова" страховщиков — показал четырехкратный рост числа убыточных регионов.

Страховой полис. Архивное фото
© РИА Новости. Сергей Киркач
Страховщики прогнозируют рост страхового рынка на 15% по итогам 2016 года
С другой стороны, общий финансовый результат на страховом рынке оказался хорошим по сравнению с другими участниками финансового сектора, а на фоне общего спада в экономике ожидаемый рост сборов в 15% даже впечатляет. Причем основным драйвером остается все то же "убыточное" обязательное автострахование.

"По сравнению с другими финансовыми рынками РФ страховой рынок показывает в 2016 году хорошие результаты. Он уже несколько кварталов подряд показывает рост, в отличие от других отраслей фининдустрии. Получается, что страховой рынок растет быстрее экономики в целом, в силу чего отношение страховой премии к ВВП выросло до 1,4% против 1,2% годом ранее (по итогам первого полугодия)", — заявил президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс.

Дорожно-транспортное происшествие
© Fotolia/ Monkey Business
Как автовладельцы пытаются обмануть страховые компании
По данным Банка России, сбор премий российских страховщиков в январе-сентябре 2015 года вырос на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года (до 768,63 миллиарда рублей), тогда как общая сумма взносов, полученных страховщиками за девять месяцев 2016 года, увеличилась уже на 15%, превысив 885 миллиардов рублей. По прогнозам ВСС, по итогам текущего года рост сборов также может составить порядка 15%.

Хотя, по словам гендиректора СПАО "Ингосстрах" Михаила Волкова, 2016 год выдался для рынка достаточно сложным и напряженным. "Влияние кризиса проявилось в полной мере, заставив страховые компании затянуть пояса и максимально повысить эффективность своей работы в условиях общей стагнации, а также проседания многих направлений бизнеса", — сказал Волков, добавив, что уровень инфляции не позволяет говорить о реальных темпах увеличения объемов рынка.

Реформа ОСАГО

Работа центра кузовного ремонта
© РИА Новости. Алексей Филиппов
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Ремонт вместо денег: как изменятся компенсации по ОСАГО
Уходящий год преподнес рынку долгожданный подарок: в Госдуме появился законопроект, который в будущем поможет страховщикам победить их злейшего врага — недобросовестных автоюристов.

Число российских регионов, где наблюдаются проблемы с доступностью полисов ОСАГО, с начала года увеличилось более чем в четыре раза, с 6 до 26. Страховщики, не желая продавать полисы в регионах с высокой убыточностью, сокращают количество договоров в продаже.

Страдают, прежде всего, обычные автовладельцы, которые не могут приобрести полис. По данным ВСС, во многих регионах убыточность по ОСАГО превышает 100%, а в ряде из них – 300%.

Причиной высокой убыточности и, как следствие, проблем с доступностью полисов в ряде регионов является чрезмерная активность недобросовестных автоюристов. Они отслеживают и выезжают на места ДТП, скупают у их участников требования, выплачивая им небольшие деньги прямо на месте, а затем через суд взыскивают со страховщиков значительные суммы. По оценкам ЦБ, переплаты страховых компаний, связанные с так называемым страховым мошенничеством, составляют 17 миллиардов рублей в год.

Покупка автомобиля в автосалоне
© Fotolia/ Nejron Photo
Как сэкономить при покупке нового автомобиля
Страховые компании уже несколько лет пытаются решить эту проблему, в частности, предлагали запретить переуступку прав требований по ОСАГО, однако предложение не было поддержано правительством. В текущем году и страховщики, и автовладельцы наконец увидели свет в конце тоннеля: президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с ЦБ разработать законопроект о преимущественном использовании ремонта автомобиля перед денежным возмещением по ОСАГО.

Законопроект прошел только первое чтение в Госдуме. Комитет ГД по финрынку обратил внимание, что проект, внесенный одним из депутатов, пока в большей степени ориентирован на соблюдение интересов страховщиков, что "представляется несправедливым и необоснованным". Поэтому при подготовке документа ко второму чтению должна будет выработана максимально сбалансированная редакция, учитывающая, в первую очередь, интересы автовладельцев.

Единый агент

К основным изменениям в сегменте автострахования можно также отнести создание "единого агента" в регионах с высоким и чрезмерно высоким уровнем убыточности, сейчас таких субъектов в общей сложности 16 по всей стране. "Единый агент" представляет собой соглашение, разработанное РСА, в соответствии с которым страховщики, имеющие филиалы в регионах, где наблюдается проблема доступности полисов ОСАГО, осуществляют продажи этих полисов в качестве агентов от имени всех остальных страховщиков – членов РСА.

"Таким образом, удалось решить проблему дефицита полисов, повысить доступность ОСАГО для потребителей и соблюсти их интересы, а также в целом повысить устойчивость системы обязательного автострахования. Дальнейшая работа по снижению убыточности этого сектора будет связана с решением проблемы мошенничества", — отметил Волков.

Кроме того, в течение нескольких месяцев ЦБ готовился к введению с 1 января 2017 года обязательной продажи электронных полисов ОСАГО – определял требования к работе сайтов страховщиков, утверждал необходимые для запуска проекта нормативные акты и прочее. Сам проект "электронный полис" функционирует с 1 июля 2015 года.

Проблемный драйвер роста

Передвижной пункт автомобильного страхования на одной из улиц Москвы. Архивное фото
© РИА Новости. Артем Житенев
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За сегмент ОСАГО серьезно взялись еще в 2014 году. Тогда осенью Банк России впервые повысил базовые тарифы по ОСАГО на 30%. Также был увеличен лимит выплат за имущественный ущерб — со 120 тысяч до 400 тысяч рублей, по жизни и здоровью — со 160 тысяч до 500 тысяч рублей. Весной 2015 года регулятор снова повысил тариф, на этот раз на 40%, и расширил тарифный коридор.

По последним данным ЦБ, поступления по ОСАГО выросли за январь-сентябрь 2016 года почти на 12%, до 173 миллиардов рублей. При этом в третьем квартале годовые темпы прироста премий по этому виду страхования стремительно сократились и впервые за полтора года премии даже снизились. Это связано с тем, что уже во втором квартале текущего года положительное влияние от повышения тарифов было исчерпано.

"Повышение тарифов не привело к понижению убыточности ОСАГО. Уже по результатам второго квартала можно было судить о том, что эффект повышения тарифов можно считать отыгранным, поскольку без учета сезонного спада произошел дальнейший ее рост в сравнении с 2013, 2014, 2015 годами, если учитывать судебные выплаты", — пояснил Юргенс.

В регистратуре районной поликлиники. Архивное фото
© РИА Новости. Игорь Зарембо
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Но, несмотря на завершение положительного влияния от повышения тарифов, ОСАГО пока еще остается одним из основных драйверов роста страхового рынка РФ. "Российский страховой рынок в 2016 году продолжал следовать трендам, установившимся в 2015 году: по-прежнему основным драйвером роста розничного страхования остается ОСАГО. Приходится констатировать факт, что на сегодня других реальных драйверов нет", — заявил начальник управления методики актуарных расчетов СК "МАКС" Максим Маркелов.

Однако глава "Ингосстраха" к числу основных драйверов роста 2016 года, помимо ОСАГО, отнес страхование имущества физлиц, а также юрлиц по крупным госконтрактам и инвестиционное страхование жизни.

Что еще, кроме ОСАГО

Что касается других видов страхования, то в 2016 году, по данным ЦБ, опережающими темпами развивалось страхование жизни: поступления по нему за январь-сентябрь увеличились почти на 67% и составили 147,5 миллиарда рублей.

Флаг на здании Центрального банка России. Архивное фото
© РИА Новости. Наталья Селиверстова
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Страховой рынок России вновь обсуждает необходимость введения омбудсмена
Гендиректор ООО "Зетта Страхование" Игорь Фатьянов особо отметил оживление банкострахования. "Примерно на треть стало больше продаваться продуктов страхования от несчастных случаев. А увеличение спроса на ипотечные кредиты и общая активность банков-партнеров способствовали росту рынка страхования имущества физических лиц в целом (+16%)", — уточнил он.

Оценивая рынок каско, Маркелов отметил, что, несмотря на его оживление во второй половине 2016 года, по итогам девяти месяцев сборы по этому виду страхования все равно снизились на 8,5% в сравнении с аналогичным периодом в 2015 году и на 20% в сравнении с 2014 годом. "Причин снижения сборов по каско две: повышение тарифов большинством страховщиков в 2015 году и введение обязательной франшизы на ряд сегментов (неопытные водители, б/у автомобили), а также влияние сложной экономической ситуации", — пояснил Маркелов.

Оформление полиса страхования. Архивное фото
© РИА Новости. Антон Круглов
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В России лишь 4% граждан имеют полис страхования жизни
При этом он отметил, что после повышения тарифов и развития продаж продуктов с франшизой каско в 2016 году стало становиться рентабельным. "Во второй половине 2016 года некоторые страховщики, зафиксировав у себя положительный результат по каско, начали немного снижать тарифы для обеспечения наращивания объемов сборов", — заключил он.

А Волков отметил популярность в 2016 году программ страхования от несчастного случая, коробочных полисов страхования имущества и гражданской ответственности физлиц. "Если говорить об электронном канале продаж, то здесь самыми популярными остаются полисы ВЗР, которые оформляют туристы перед поездкой за границу", — добавил он.

"В немоторном страховании, которое является наиболее рентабельным по сравнению с автострахованием, страховщики, как и в 2015 году, акцентировали внимание на страховании имущества юрлиц и имущества физлиц, такого как дачи и квартиры. Страхование дач и квартир традиционно осуществляется через агентский канал, наличие которого позволяет достигать ощутимых сборов и сохранять приемлемый баланс в структуре портфеля между моторными и немоторными видами страхования", — сказал Маркелов.

ЖК Арт в городе Красногорск в Подмосковье. Архивное фото
© РИА Новости. Максим Блинов
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В России застраховано менее 10% жилья
Вместе с тем он подчеркнул, что в страховании имущества юрлиц по-прежнему самой значимой проблемой остается демпинг, который вызван конкурентной борьбой между страховщиками. "Кроме того, существенная часть залогов юрлиц обслуживается вполне определенными крупными банками, которые активно продавливают страховщиков на снижение тарифов и увеличение комиссии самому банку напрямую либо через аффилированных посредников. Это усугубляет проблему демпинга в сегменте", — сказал эксперт.

Новый игрок

Значимым событием 2016 года на страховом рынке стало создание Национальной перестраховочной компании (НПК), которая 12 октября получила лицензию на осуществление перестрахования. НПК является 100%-ной дочерней структурой Банка России. Предусмотренная законом обязанность российских перестрахователей (страховщиков) передавать 10%-ную часть рисков в НПК возникает с 1 января 2017 года. До этого момента риски принимаются на добровольной основе.

Банк России. Архивное фото
© РИА Новости. Евгений Биятов
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ЦБ учредил национального перестраховщика
Создание НПК должно позволить значительно увеличить емкость российского перестраховочного рынка и обеспечить страховой защитой предприятия, которые ее лишились из-за санкций и невозможности перестрахования рисков за рубежом.

"Отсутствие новых емкостей для размещения рисков всегда сдерживало развитие перестрахования внутри страны, и создание нового участника рынка поможет решить эту проблему", — отметил Маркелов.

Кроме того, проблема демпинга при страховании имущества юридических лиц, по его словам может быть отчасти решена как раз благодаря созданию НПК. "При обязательстве передавать в НПК часть рисков, по установленным тарифам, страховщики будут меньше демпинговать", — заключил Маркелов.

Сотрудница страховой компании. Архивное фото
© РИА Новости. Игорь Зарембо
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НПК планирует к концу года собрать 200 млн рублей перестраховочной премии
Как уточнил президент НПК Николай Галушин, компания намерена принимать в перестрахование широкий круг рисков, в том числе связанных с выполнением госзаказа, страхованием жилья и другие. Целевыми сегментами для компании являются промышленные объекты, коммерческая недвижимость, строительно-монтажные риски, грузы, суда в постройке и воздушные суда (за исключением вертолетов). "Сдержанный интерес" у НПК — к водному транспорту, финансовым, предпринимательским и складским рискам.

НПК не будет делать жесткого запрета на принятие рисков во входящее перестрахование, однако под наиболее проблемные для рынка сегменты компания будет весьма сдержанно предоставлять емкость — это ответственность застройщиков, страхование АЧС (африканская чума свиней), урожаев и дебиторской задолженности. И у компании не будет исходящего перестрахования.

В новом статусе

Работа с графиками. Архивное фото
© Fotolia/ ty
ВСС выступает за усиление контроля за страховыми агентами в России
К важным для российского рынка страхования событиям 2016 года можно также отнести включение ВСС Банком России в единый реестр саморегулируемых организаций (СРО) в сфере финансового рынка, в результате чего союз стал единой СРО на страховом рынке.

До начала лета следующего года все страховые компании должны войти в состав СРО и следование его стандартам становится обязательным для всех членов объединения.

Основными задачами СРО являются отстаивание интересов страхового сообщества, разработка стандартов деятельности, осуществление контрольных функций.

Дошли не все

На начало года, по информации ЦБ, страховых компаний на российском рынке было порядка 330, 130 из которых (примерно 40%) находились в так называемой "красной зоне" — зоне высокого риска невыполнения требований по состоянию активов и обязательств.

На конец октября, по данным регулятора, страховщиков было уже менее 270, включая ОМС-компании, а в зоне риска находилось порядка 20%.

К третьей декаде декабря страховых компаний на российском рынке осталось уже менее 260.

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