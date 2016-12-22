Запреты в культуре: на Украине не хотят видеть книги и кино из России

КИЕВ, 22 дек — РИА Новости. Уходящий год на Украине ознаменовался введением новых ограничительных мер в отношении российских актеров и культуры в целом. За год в стране была запрещена демонстрация более 100 фильмов и телесериалов из России, а число деятелей культуры, находящихся в "черном списке" из-за якобы "антиукраинской позиции", достигло почти 140 человек.

Кроме того, в этом году власти Украины запретили ввозить в страну книги российского производства и ввели квоты на украинский контент в радиоэфире.

Опрошенные РИА Новости эксперты считают, что искусственно созданные ограничительные меры в отношении деятелей искусства хотя и привели к увеличению украинского продукта в эфире, однако в значительной степени сузили рынок и не способствуют развитию украинской культуры. По их мнению, украинский рынок не в состоянии восполнить запрещенный российский контент.

"Запретное" кино

По данным Госкино Украины, в 2016 году запрещен показ 109 российских сериалов и фильмов. Таким образом, всего с 2014 года под запрет на Украине попали 579 произведений российской киноиндустрии. Ряд украинских телеканалов обжаловали эти решения в судах.

Запрет российских фильмов в обществе воспринимается неоднозначно. Так, в партии "Оппозиционный блок" считают это навязыванием определенной идеологии жителям страны. Политическая сила требует отменить запреты на фильмы и сериалы. По мнению членов партии, пользуясь аргументом "защиты от информационной агрессии", власти запретили целый пласт украинской культуры, которая неразрывно связана с Россией.

В 2015 году на Украине вступил в силу закон, который позволяет запретить показ фильмов, сериалов и трансляцию песен, "пропагандирующих" силовые структуры России. Вице-премьер по гуманитарным вопросам, министр культуры Украины Вячеслав Кириленко заявлял, что запрет касается всех "милитаристских" фильмов и сериалов, выпущенных после 1991 года, а также всей российской теле- и кинопродукции, созданной после 2014 года.

"Черные списки" расширились

В уходящем году Киев расширил список российских артистов, которым запрещен въезд на Украину. К концу 2016 года этот список состоит примерно из 140 человек. В частности, въезд запрещен актерам Николаю Добрынину, Людмиле Артемьевой и Дмитрию Певцову. Также посещение Украины запрещено родившейся в Киеве певице Наталье Королевой. Артистка намерена обжаловать это решение в украинском суде.

Кроме того, Служба безопасности Украины возбудила дело против актера Ивана Охлобыстина по статье "создание террористической группы" после того, как он получил паспорт самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Практика запрета выступлений российских деятелей культуры распространилась и на местный уровень. Так, власти Запорожья запретили выступления артистов, считающих Крым частью России и не признающих самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики террористическими организациями. В свою очередь власти города Тернополь на западе Украине запретили трансляцию в общественных местах русского "шансона" и песен российских исполнителей из "черного списка". Во Львове суд принял решение выселить Русский культурный центр из занимаемого им помещения.

Власти Украины также не обошли своим "вниманием" российские телеканалы. Из-за якобы нарушения украинского законодательства запрещена трансляция таких телеканалов как Соmedy TV, "Наш футбол", "Карусель" и других. Всего Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию с 2014 по 2016 год запретил вещание в стране более 70 российских телеканалов.

Также остается открытым вопрос участия российских исполнителей из "черного списка" в намеченном на май в Киеве песенном конкурсе "Евровидение — 2017".

В мае президент Украины Петр Порошенко расширил санкции против целого ряда руководителей российских СМИ, а также отменил запрет въезда на территорию Украины для 29 иностранных журналистов, в том числе шести российских.

Санкции, в частности, действуют в отношении главного редактора телеканала RT и международного информационного агентства "Россия сегодня" Маргариты Симоньян, гендиректора ВГТРК Олега Добродеева, генерального директора телекомпании "Первый канал" Константина Эрнста, бывшего главного редактора телеканала LifeNews и газеты "Известия" Александра Потапова, генерального директора информагентства ТАСС Сергея Михайлова. Запрет на въезд для журналистов, согласно указу, действует до 31 декабря 2017 года.

Заместитель министра связи массовых коммуникаций РФ Алексей Волин заявлял, что санкции против журналистов свидетельствуют о возрождении "дикой" цензуры. По его мнению, политика украинских властей в отношении российских СМИ носит "пещерный характер с полным непониманием того, как сегодня устроена и работает журналистика".

Квоты на украинские песни

В ноябре вступил в силу закон, которым установлена обязательная квота в 35% для украинских песен в радиоэфире. Документ, по мнению его авторов, будет способствовать развитию национальной музыки. В то же время более 50 украинских певцов и музыкальных групп выступили против введения квот. Они считают это решение Рады популистским шагом, который может разделить украинцев по языковому принципу и работает против единства в обществе.

Теперь закон обязывает радиостанции транслировать на государственном языке не менее 35% от общего объема песен в течение суток, в том числе не менее 35% от объема песен в каждом промежутке времени с 07.00 до 14.00 и с 18.00 до 22.00. При этом если в лицензии радиовещателя указано обязательство транслировать песни на официальных языках Евросоюза в размере не менее 60% эфира в течение суток, то такие радиостанции обязаны обеспечивать долю песен на украинском языке в размере 25%.

После введения квот для украинских песен на радио депутаты решили заняться регулированием телевизионного рынка. По инициативе фракции "Народный фронт" в Верховной раде зарегистрирован законопроект об обязательной доле телевизионных программ, в том числе новостей, на украинском языке.

В частности, предлагается установить для телерадиоорганизаций общенациональной категории вещания долю передач и/или фильмов на украинском языке в 75% в течение суток в каждом из промежутков времени с 07.00 до 18.00 и с 18.00 до 22.00. Для региональных организаций предлагается установить обязательную квоту в 50%.

Неугодные книги

Документом предлагается также установить обязательную долю новостей на государственном языке, а именно не менее 75% от общей продолжительности всех передач в каждом из промежутков времени с 07.00 до 18.00 и с 18.00 до 22.00. При этом допускается использование без дублирования и озвучивания репортажей с мест событий, трансляций выступлений приглашенных участников передачи, а также музыкальных произведений.

В декабре Рада ограничила ввоз на Украину книг из РФ, которые носят "антигосударственный характер". По оценке вице-премьера, 60% книг из РФ не попадут на Украину.

При Госкомитете по вопросам теле- и радиовещания намерены создать общественный экспертный совет, который будет по заявке импортеров проверять всю российскую продукцию. Совет в течение 10 дней должен будет принять решение о предоставлении или отказе в разрешении.

В связи с очередной инициативой Киева по запрету российской продукции председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии и поддержке соотечественников за рубежом Елена Сутормина обратилась к верховному комиссару ООН по правам человека с просьбой дать публичную оценку законопроекту о запрете на ввоз российских книг на Украину.

Запреты сузили рынок

Директор украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник считает, что принимаемые властями Украины ограничительные меры в отношении российских артистов были выгодны украинским продюсерам и музыкантам, однако фактически сузили рынок в стране.

"Конечно, количество украиноязычного контента украинских исполнителей выросло и в медиа, и на эстраде, но это с точки зрения украинских продюсеров, групп. С их точки зрения – это был выгодный год. С точки зрения зрителя, конечно, зрители много в чем потеряли. Я знаю многих людей, которые ездят по сопредельным странам для того, чтобы увидеть какие-то концерты, сходить в театр. Конечно, с точки зрения потребителя, культурного развития, наверное, все-таки общество и государство в какой-то мере обеднели и оскудели", — заявил Бортник РИА Новости.

По его мнению, власти выбрали неправильный подход для поддержки украинских артистов и музыкантов.

"Надо не просто запрещать, а нужно стимулировать деньгами или налоговыми льготами украинскую индустрию, вместо того чтобы что-то запрещать. Это все привело к сужению украинского рынка, его обеднению. По большому счету, рынок оказался в положении, которое напоминает ранние годы независимости страны – пару лет после распада Советского Союза. В это время было ограниченное предложение", — подчеркнул Бортник.

Он отметил, что подобные ограничения не встречаются в европейских странах.

Украинский политический эксперт Михаил Павлив также считает, что ограничительные меры нисколько не будут способствовать развитию культуры в стране.

"Любые искусственные ограничения ведут к прямо противоположному результату. Убежден, что украинской культуре, литературе, творчеству, кинематографу эти меры никак не помогут. В представлении большинства населения украинская культура наоборот "профанизируется", приобретает гротескные, упрощенные черты, потому что эфир забивается ширпотребом и низкокачественным продуктом, потому что другого, собственно, и нет в достаточном количестве", – сказал Павлив РИА Новости.