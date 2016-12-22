США
23.1223 декабря05:38МСК
USD60.86-0.25
EUR63.56-0.05
Проекты
 
США
Сменить фон
Новый год 2017
Итоги и ожидания

Запреты в культуре: на Украине не хотят видеть книги и кино из России

Тема:
Главное за 22 декабря 2016 года (13)
10:3822.12.2016
(обновлено: 18:32 22.12.2016)
38582
Киноафиша в центре Киева. Архивное фото
© AFP 2016/ Yuriy Dyachyshyn

КИЕВ, 22 дек — РИА Новости. Уходящий год на Украине ознаменовался введением новых ограничительных мер в отношении российских актеров и культуры в целом. За год в стране была запрещена демонстрация более 100 фильмов и телесериалов из России, а число деятелей культуры, находящихся в "черном списке" из-за якобы "антиукраинской позиции", достигло почти 140 человек.

Вид на Москву и здание МИД РФ. Архивное фото
© Fotolia/ Nikolai Sorokin
МИД РФ назвал запрет российского кино на Украине "войной с культурой"
Кроме того, в этом году власти Украины запретили ввозить в страну книги российского производства и ввели квоты на украинский контент в радиоэфире.

Опрошенные РИА Новости эксперты считают, что искусственно созданные ограничительные меры в отношении деятелей искусства хотя и привели к увеличению украинского продукта в эфире, однако в значительной степени сузили рынок и не способствуют развитию украинской культуры. По их мнению, украинский рынок не в состоянии восполнить запрещенный российский контент.

"Запретное" кино

По данным Госкино Украины, в 2016 году запрещен показ 109 российских сериалов и фильмов. Таким образом, всего с 2014 года под запрет на Украине попали 579 произведений российской киноиндустрии. Ряд украинских телеканалов обжаловали эти решения в судах.

Помехи на телевидении. Архивное фото
© Fotolia/ danr13
Украина с 2014 года запретила к показу 579 российских сериалов и фильмов
Запрет российских фильмов в обществе воспринимается неоднозначно. Так, в партии "Оппозиционный блок" считают это навязыванием определенной идеологии жителям страны. Политическая сила требует отменить запреты на фильмы и сериалы. По мнению членов партии, пользуясь аргументом "защиты от информационной агрессии", власти запретили целый пласт украинской культуры, которая неразрывно связана с Россией.

В 2015 году на Украине вступил в силу закон, который позволяет запретить показ фильмов, сериалов и трансляцию песен, "пропагандирующих" силовые структуры России. Вице-премьер по гуманитарным вопросам, министр культуры Украины Вячеслав Кириленко заявлял, что запрет касается всех "милитаристских" фильмов и сериалов, выпущенных после 1991 года, а также всей российской теле- и кинопродукции, созданной после 2014 года.

© РИА Новости. Виталий Подвицкий
Закрытый просмотр

"Черные списки" расширились

Заседание Верховной Рады Украины. Архивное фото
© РИА Новости. Стрингер
Перейти в фотобанк
Рада разрешила гастроли россиян, не осудивших "агрессию" против Украины
В уходящем году Киев расширил список российских артистов, которым запрещен въезд на Украину. К концу 2016 года этот список состоит примерно из 140 человек. В частности, въезд запрещен актерам Николаю Добрынину, Людмиле Артемьевой и Дмитрию Певцову. Также посещение Украины запрещено родившейся в Киеве певице Наталье Королевой. Артистка намерена обжаловать это решение в украинском суде.

Кроме того, Служба безопасности Украины возбудила дело против актера Ивана Охлобыстина по статье "создание террористической группы" после того, как он получил паспорт самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Интервью Ивана Охлобыстина
© РИА Новости. Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Политик о деле СБУ против Охлобыстина: Киев в русофобии дошел до абсурда
Практика запрета выступлений российских деятелей культуры распространилась и на местный уровень. Так, власти Запорожья запретили выступления артистов, считающих Крым частью России и не признающих самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики террористическими организациями. В свою очередь власти города Тернополь на западе Украине запретили трансляцию в общественных местах русского "шансона" и песен российских исполнителей из "черного списка". Во Львове суд принял решение выселить Русский культурный центр из занимаемого им помещения.

Власти Украины также не обошли своим "вниманием" российские телеканалы. Из-за якобы нарушения украинского законодательства запрещена трансляция таких телеканалов как Соmedy TV, "Наш футбол", "Карусель" и других. Всего Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию с 2014 по 2016 год запретил вещание в стране более 70 российских телеканалов.

Также остается открытым вопрос участия российских исполнителей из "черного списка" в намеченном на май в Киеве песенном конкурсе "Евровидение — 2017".

Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
© AFP 2016/ Genya Savilov
Порошенко обновил список санкций в отношении российских СМИ
В мае президент Украины Петр Порошенко расширил санкции против целого ряда руководителей российских СМИ, а также отменил запрет въезда на территорию Украины для 29 иностранных журналистов, в том числе шести российских.

Санкции, в частности, действуют в отношении главного редактора телеканала RT и международного информационного агентства "Россия сегодня" Маргариты Симоньян, гендиректора ВГТРК Олега Добродеева, генерального директора телекомпании "Первый канал" Константина Эрнста, бывшего главного редактора телеканала LifeNews и газеты "Известия" Александра Потапова, генерального директора информагентства ТАСС Сергея Михайлова. Запрет на въезд для журналистов, согласно указу, действует до 31 декабря 2017 года.

Заместитель министра связи массовых коммуникаций РФ Алексей Волин заявлял, что санкции против журналистов свидетельствуют о возрождении "дикой" цензуры. По его мнению, политика украинских властей в отношении российских СМИ носит "пещерный характер с полным непониманием того, как сегодня устроена и работает журналистика".

Квоты на украинские песни

Концерт группы Бумбокс на Дне радио в Томске. Архивное фото
© РИА Новости. Яков Андреев
Украинские артисты просят депутатов не заставлять их петь на "мове"
В ноябре вступил в силу закон, которым установлена обязательная квота в 35% для украинских песен в радиоэфире. Документ, по мнению его авторов, будет способствовать развитию национальной музыки. В то же время более 50 украинских певцов и музыкальных групп выступили против введения квот. Они считают это решение Рады популистским шагом, который может разделить украинцев по языковому принципу и работает против единства в обществе.

Теперь закон обязывает радиостанции транслировать на государственном языке не менее 35% от общего объема песен в течение суток, в том числе не менее 35% от объема песен в каждом промежутке времени с 07.00 до 14.00 и с 18.00 до 22.00. При этом если в лицензии радиовещателя указано обязательство транслировать песни на официальных языках Евросоюза в размере не менее 60% эфира в течение суток, то такие радиостанции обязаны обеспечивать долю песен на украинском языке в размере 25%.

Выступление группы Океан Эльзы. Архивное фото
© РИА Новости. Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
В Нацсовете Украины считают "идиотизмом" квотирование украинских песен
После введения квот для украинских песен на радио депутаты решили заняться регулированием телевизионного рынка. По инициативе фракции "Народный фронт" в Верховной раде зарегистрирован законопроект об обязательной доле телевизионных программ, в том числе новостей, на украинском языке.

В частности, предлагается установить для телерадиоорганизаций общенациональной категории вещания долю передач и/или фильмов на украинском языке в 75% в течение суток в каждом из промежутков времени с 07.00 до 18.00 и с 18.00 до 22.00. Для региональных организаций предлагается установить обязательную квоту в 50%.

Скриншот страницы Анастасии Топольской в ФБ
© РИА Новости. РИА Новости
Леся Украинка в стиле техно. Украина запуталась в песнях и словах
Документом предлагается также установить обязательную долю новостей на государственном языке, а именно не менее 75% от общей продолжительности всех передач в каждом из промежутков времени с 07.00 до 18.00 и с 18.00 до 22.00. При этом допускается использование без дублирования и озвучивания репортажей с мест событий, трансляций выступлений приглашенных участников передачи, а также музыкальных произведений.

Неугодные книги

Рукопись
© Fotolia/ felix
Запрещайте уже все! Украинские чиновники добрались до российских книг
В декабре Рада ограничила ввоз на Украину книг из РФ, которые носят "антигосударственный характер". По оценке вице-премьера, 60% книг из РФ не попадут на Украину.

При Госкомитете по вопросам теле- и радиовещания намерены создать общественный экспертный совет, который будет по заявке импортеров проверять всю российскую продукцию. Совет в течение 10 дней должен будет принять решение о предоставлении или отказе в разрешении.

В связи с очередной инициативой Киева по запрету российской продукции председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии и поддержке соотечественников за рубежом Елена Сутормина обратилась к верховному комиссару ООН по правам человека с просьбой дать публичную оценку законопроекту о запрете на ввоз российских книг на Украину.

© РИА Новости. Виталий Подвицкий
Не приходя в сознание

Запреты сузили рынок

Никита Михалков на выставке SPIEF Investment & Business Expo на XX Петербургском международном экономическом форуме
© РИА Новости. Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Михалков: независимое художественное братство России и Украины разрушено
Директор украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник считает, что принимаемые властями Украины ограничительные меры в отношении российских артистов были выгодны украинским продюсерам и музыкантам, однако фактически сузили рынок в стране.

"Конечно, количество украиноязычного контента украинских исполнителей выросло и в медиа, и на эстраде, но это с точки зрения украинских продюсеров, групп. С их точки зрения – это был выгодный год. С точки зрения зрителя, конечно, зрители много в чем потеряли. Я знаю многих людей, которые ездят по сопредельным странам для того, чтобы увидеть какие-то концерты, сходить в театр. Конечно, с точки зрения потребителя, культурного развития, наверное, все-таки общество и государство в какой-то мере обеднели и оскудели", — заявил Бортник РИА Новости.

По его мнению, власти выбрали неправильный подход для поддержки украинских артистов и музыкантов.

"Надо не просто запрещать, а нужно стимулировать деньгами или налоговыми льготами украинскую индустрию, вместо того чтобы что-то запрещать. Это все привело к сужению украинского рынка, его обеднению. По большому счету, рынок оказался в положении, которое напоминает ранние годы независимости страны – пару лет после распада Советского Союза. В это время было ограниченное предложение", — подчеркнул Бортник.

Представитель МИД России Мария Захарова, архивное фото
© Фото: предоставлено пресс-службой МИД России
Захарова ответила на запрет Киевом книг из РФ строкой из "Горе от ума"
Он отметил, что подобные ограничения не встречаются в европейских странах.

Украинский политический эксперт Михаил Павлив также считает, что ограничительные меры нисколько не будут способствовать развитию культуры в стране.

"Любые искусственные ограничения ведут к прямо противоположному результату. Убежден, что украинской культуре, литературе, творчеству, кинематографу эти меры никак не помогут. В представлении большинства населения украинская культура наоборот "профанизируется", приобретает гротескные, упрощенные черты, потому что эфир забивается ширпотребом и низкокачественным продуктом, потому что другого, собственно, и нет в достаточном количестве", – сказал Павлив РИА Новости.

Комментировать
+
Итоги и ожидания
Обсуждение
3 пользователя оставили 3 комментария
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
Показать новые комментарии (0)
Комментировать
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2016 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.