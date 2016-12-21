Итоги года в экономике России: укрощение инфляции и большая приватизация

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости/Прайм. Итоги уходящего года в экономике России можно охарактеризовать словом "стабилизация": спад ВВП замедлился, цены на нефть на фоне договоренностей нефтяных держав устремились вверх, курс рубля в течение года не нервировал нас резкими колебаниями, а к концу года даже несколько укрепился. Инфляция оправдала казавшиеся невероятными прогнозы и достигла минимума в современной истории страны.

Вместе с тем, дефицит бюджета РФ в 2016 году вырос по сравнению с 2015 годом, несмотря на сокращение расходов незащищенных статей. Чтобы покрыть дефицит, Минфину пришлось нарастить заимствования, а правительство осуществило долгожданную большую приватизацию – в этом году были проданы сразу три крупных актива, которые принесли бюджету свыше 1 триллиона рублей.

На этом позитивно-нейтральном фоне шоком в конце года стали арест и незамедлительная отставка главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева. Экс-рулевой российской экономики подозревается в получении взятки в 2 миллиона долларов за положительное заключение, позволившее нефтяной компании "Роснефть" приобрести госпакет "Башнефти".

В новый год с новым министром

Алексей Улюкаев руководил Минэкономразвития чуть больше трех лет, он был сторонником снижения госдоли в экономике и активно выступал за проведение приватизации. Однако продажа крупных ликвидных активов постоянно откладывалась – сначала из-за неблагоприятной ситуации на рынке, затем из-за санкций и других причин.

Но уже с самого начала 2016 года в Кремле и правительстве заговорили о неизбежности продажи госпакетов ряда крупных компаний, в том числе "Роснефти" и "Башнефти". Среди девяти претендентов на 50% акций "Башнефти" была и "Роснефть", причем большая часть экономических чиновников, в том числе и Улюкаев, изначально выступали против участия "Роснефти" в приватизации башкирской нефтяной компании.

Но глава "Роснефти" Игорь Сечин не отказывался от своих планов, и в итоге "Роснефть" 10 октября получила контроль над "Башнефтью". А 14 ноября министр был задержан, как заявляет следствие, с поличным при получении взятки. Причем дело в отношении Улюкаева, который до 15 января останется под домашним арестом, не ставит под сомнение саму сделку по приватизации. Приватизация самой "Роснефти" состоялась в декабре уже без участия Улюкаева.

Кресло министра экономического развития оставалось вакантным две недели, что породило очередную волну слухов о слиянии Минэкономразвития с Минфином.

В СМИ также назывались различные кандидаты на эту должность, но имени замминистра финансов Максима Орешкина, который в итоге возглавил МЭР, среди них не было.

34-летний минфиновец Орешкин стал самым молодым министром в правительстве. "Орешкин — экономист новой формации, не зашорен какими-либо старыми экономическими знаниями, школами и выступает с жесткими позициями — что не все госрасходы безусловно ведут к повышению темпов и качества экономического роста", — сравнил нового министра первый вице-премьер Игорь Шувалов с его предшественником либералом гайдаровской школы Улюкаевым.

Своей задачей на 2017 год Орешкин уже назвал ускорение роста российской экономики.

Большая приватизация

Размещение на Московской бирже 10,9% акций "Алросы" в рамках приватизации было в авангарде приватизации-2016. Оно состоялось в начале июля, и эта продажа принесла бюджету 52 миллиарда рублей. Сделка вызвала значительный интерес и привлекала широкий круг инвесторов, в том числе иностранных.

В результате приватизации доля РФ в алмазодобытчике снизилась до 33%, еще 25% плюс одна акция принадлежит республике Саха (Якутия), 8% — восьми улусам (районам) этой республики. В перспективе не исключается возможность приватизации дополнительно 8% акций "Алросы" уже в 2017 году, однако этот вопрос еще открыт и будет обсуждаться в правительстве.

Приватизация двух крупнейших нефтяных активов – "Роснефти" и "Башнефти" — сопровождалась спорами, интригами и закончилась в итоге расследованием в отношении Алексея Улюкаева.

Если в случае с продажей госпакета в 50% акций "Башнефти" финал был более или менее предсказуемым — "Роснефть", которая приобрела этот актив, считалась одним из главных претендентов на него, то итог приватизации 19,5% акций самой "Роснефти" оказался неожиданным для большинства наблюдателей. В числе претендентов назывались китайские, японские и индийские компании, и даже сама "Роснефть". В итоге покупателем стал консорциум Glencore и Катарского суверенного фонда, который среди кандидатов ни разу не звучал.

Подготовка к приватизации "Башнефти" активизировалась в середине лета, компания EY оценила госпакет в 297-315 миллиардов рублей.

В августе правительство неожиданно объявило о переносе продажи "Башнефти", решив продать сначала "Роснефть". Но и это решение было пересмотрено. Первый вице-премьер Игорь Шувалов объявил 30 сентября о возобновлении процедуры приватизации "Башнефти". Тогда же было подано и юридически обязывающее предложение по сделке от "Роснефти". Компании потребовалось меньше двух недель на приобретение башкирского актива за 329,7 миллиарда рублей‎.

Не откладывая в долгий ящик, правительство определилось и с приватизацией самой "Роснефти" и 7 ноября установило срок и ценовые ориентиры сделки: 710,8 миллиарда рублей не позднее 5 декабря (срок завершения расчетов с покупателем был установлен до 15 декабря).

Глава "Роснефти" Игорь Сечин 7 декабря доложил президенту РФ Владимиру Путину о завершении подготовки приватизации компании, а 10 декабря участники сделки сообщили о подписании соглашения.

Швейцарский трейдер Glencore и Катарский суверенный фонд приобрели 19,5% "Роснефти" за 692 миллиарда рублей, или 10,2 миллиарда евро. Но бюджет в результате были перечислены запланированные 710,8 миллиарда рублей (включая промежуточные дивиденды от "Роснефтегаза" на 18 миллиардов рублей), или 10,5 миллиарда евро.

Проведение сделки и предшествующее этому размещение облигаций "Роснефти" на 600 миллиардов рублей вызывало опасения относительно скачка курса рубля, однако этого не случилось и повторения ситуации "черного" декабря 2014 года удалось избежать.

Инфляция снижается, экономика пока не растет

Главным достижением в макроэкономике в 2016 году можно назвать укрощение инфляции. В начале года прогноз по инфляции в 6-7% после скачка цен на 12,9% в 2015 году казался излишне оптимистичным, если не сказать безосновательным. Но с каждым месяцем он становился все реалистичнее, а в декабре в правительстве и ЦБ уже смело заговорили о том, что инфляция по итогам 2016 года остановится на отметке около 5,5%.

На предстоящие три года власти закладывают в свои расчеты инфляцию в 4%, и ЦБ намерен добиться этого таргета. Для подтверждения своей решимости регулятор в этом году проводил достаточно жесткую денежно-кредитную политику, не снижая ключевую ставку незамедлительно вслед за инфляцией. При текущей годовой инфляции в 5,6% ставка ЦБ по-прежнему держится на отметке 10%. Банк России также дал четкий сигнал, что ждать очередного снижения ставки раньше первого полугодия 2017 года не стоит.

Что касается ситуации в экономике в целом, то и чиновники, и аналитики характеризовали ее режимом standby – вроде бы худшее позади, и она готова к "включению", но почему-то на кнопку "пульта" пока нажать некому. Во второй половине года экономика стала демонстрировать первые признаки оживления, но к устойчивому росту около 1% она перейдет не раньше следующего года, ожидают в Минэкономразвития.

Пока же экономике мешают низкий потребительский спрос россиян на фоне снижения реальных доходов, продолжающийся спад инвестиций, структурные проблемы и сохраняющиеся геополитические риски, в том числе санкции и колебания цен на нефть. Поэтому, по прогнозу правительства, в этом году спад ВВП составит 0,6%.

Курс рубля в завершающемся году продемонстрировал ощутимый прирост к основным резервным валютам, поднявшись в декабре к максимумам более чем за год – 60,47 против доллара и менее 64 против евро. Рост российской валюты к доллару составил около 22%, а к евро — более 25%.

Основным фактором укрепления стала нефть, но рубль в 2016 году проявлял высокую сдержанность, не реагируя незамедлительно на изменения нефтяных котировок.

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Нефтяное перемирие

Прожив с низкими ценами на нефть более двух лет, добывающие страны в полной мере ощутили необходимость скоординированных действий на рынке, которые могли бы приблизить его стабилизацию. На этом фоне с начала года начались консультации мировых нефтедобытчиков относительно возможных мер.

Процесс согласования был непрост. Однако, преодолев внутренние противоречия, которые стали причиной неудачи встречи нефтедобывающих стран в апреле в Дохе, ОПЕК в итоге осенью приняла решение с января 2017 года на полгода снизить добычу на 1,2 миллиона баррелей в день – до 32,5 миллиона баррелей.

В начале декабря свое участие в соглашении подтвердили и 11 не входящих в ОПЕК стран, которые готовы сократить добычу на 558 тысяч баррелей в день. На долю РФ придется сокращение на 300 тысяч баррелей в день.

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Ничего не изменится 13257

При этом, как отметил министр энергетики РФ Александр Новак, для российских компаний, которые уже поддержали принятое решение, участие в сокращении носит добровольный характер. Никаких наказаний за его невыполнение не предусмотрено, как и компенсаций за участие, но российские нефтяные компании уже заявили о готовности к этому шагу.

Что касается цен, то можно сказать, что усилия нефтедобытчиков были оправданы. Начав год на самом низком уровне по сравнению с началом предыдущих двух лет — около 30 долларов за баррель нефти марки Brent, нефтяные котировки поднялись до 50-55 долларов к середине декабря.

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Подрезка бюджета

Мировой рынок нефти устроил настоящий стресс-тест российской финансовой системе в начале 2016 года: стоимость барреля в отдельные дни опускалась ниже 30 долларов, а среднемесячный показатель в январе и феврале был чуть выше 30 долларов. Это заставило макроэкономистов поверить в реальность самых пессимистичных прогнозов, а Минфин решил резать бюджет – причем сделано это было быстро, без внесения поправок в сам документ: министерства и ведомства просто получили "урезанные" лимиты и должны были выкручиваться сами.

Глава Минфина Антон Силуанов заявил тогда, что проведенное 10-процентное урезание расходов – это максимум, на что можно было пойти, большее сокращение повлекло бы серьезное изменение структуры бюджета. А внесение поправок в главный финансовый документ страны было решено оставить до осени, когда общая картина в экономике станет более-менее ясной.

Решение было верным: поправки, подписанные президентом Владимиром Путиным в декабре, скорректировали среднегодовую цену нефти в параметрах бюджета-2016 с первоначальных 50 долларов до 41 доллара за баррель, а не до 30 – как предлагалось весной. При этом дефицит бюджета с учетом проведенного сокращения расходов мог бы остаться на прежнем уровне – 3,5% ВВП, но правительство решило поддержать оборонные предприятия и закрыть большую часть их кредитов за счет госгарантий на 800 миллиардов рублей. В итоге дефицит увеличился до 3,7% ВВП, а расходование Резервного фонда также осталось на первоначально запланированном уровне — 2,1 триллиона рублей.

Главный урок, который власти вынесли из этой истории, – необходимость четкого плана действий на случай подобных скачков цен. В результате в основных направлениях бюджетной политики появилось так называемое бюджетное правило, к которому Минфин намерен подготовить российскую финансовую систему в ближайшие три года.

Амнистия капитала

Механизм правила еще обсуждается, но Минфин предлагает его применять исходя из базовой цены нефти в 40 долларов за баррель: если нефтегазовые доходы бюджета окажутся выше тех, которые прогнозировались при такой цене, то Минфин будет "стерилизовать" их в Резервном фонде, а если они окажутся меньше – правило предусматривает расходование резервов. Но прежде, чем правило заработает, правительство должно снизить дефицит бюджета до 1% ВВП.

В 2016 году произошло еще одно знаменательное событие, реальные последствия которого мы сможем оценить только через год: в мае Россия присоединилась к многостороннему соглашению об автоматическом обмене финансовой информацией по налоговым делам (МСАА). Это позволит российской налоговой службе получать данные о финансовых счетах налогоплательщиков от более чем 80 юрисдикций, в том числе так называемых офшоров, и спрятать информацию о своих сбережениях состоятельным гражданам будет практически невозможно.

Правда, полноценно Россия подключится к системе только с 2018 года, когда ФНС получит полную картину о налоговых делах российских налоговых резидентов за рубежом за 2017 год. Налоговики обещают, что информация, полученная в рамках такого обмена, может послужить поводом для проведения множества проверок.

Избавиться от возможных в будущем налоговых претензий можно было, воспользовавшись так называемой амнистией капитала. Она действовала с 1 июля 2015 года до 30 июня 2016 года и давала право российским налогоплательщикам добровольно задекларировать свои активы и счета, находящиеся в иностранных юрисдикциях. В обмен декларант освобождается от уголовной или административной ответственности, а также от уплаты налогов за прошлые периоды.

Глава ФНС Михаил Мишустин ранее отказался раскрывать какую-либо информацию об итогах амнистии, сославшись на налоговую тайну. Налоговики держат в секрете даже общее количество участников амнистии и общую стоимость задекларированного имущества и капитала – хотя Мишустин ранее называл кампанию успешной, а в последние дни действия амнистии ФНС жаловалась на настоящий ажиотаж со стороны декларантов.

Триумфальное возвращение на рынок

Россия в 2016 году после трехлетнего перерыва вернулась на международный рынок в качестве заемщика. В начале года Минфин направил ряду иностранных и российских банков предложения принять участие в организации выпуска евробондов, заложенного в бюджете в размере 3 миллиардов долларов. Однако американские и европейские банки решили воздержаться от участия в размещении, получив предостережение от своих властей, что это якобы может подорвать режим санкций против РФ.

Несмотря на это, абсолютно неожиданно для большинства участников рынка в конце мая Россия без предварительного road show и привлечения международных посредников разместила десятилетние суверенные евробонды на 1,75 миллиарда долларов под 4,75% годовых.

Организатором бондов выступила компания "ВТБ Капитал". Эксперты высказывали предположения, что раз размещение проводится силами исключительно национальных участников, то и спрос на бумаги будет большей частью от локальных инвесторов.

Но, как говорил по итогам размещения глава Минфина Антон Силуанов, министерство ориентировалось именно на иностранных инвесторов, на которых в итоге пришлось более 70% размещения, а общий объем книги заявок составил около 7 миллиардов долларов.

В сентябре Минфин доразместил среди иностранных покупателей оставшиеся из лимита бумаги на 1,25 миллиарда долларов под 3,9% годовых при спросе в 7,5 миллиарда.

Выход на международный рынок заимствований Минфина приоткрыл окно возможностей для российских корпоративных заемщиков, в том числе и для новых имен, что позволило им в несколько раз увеличить совокупный объем размещений на внешних рынках долгового капитала по сравнению с предыдущим годом.

Турция перестает быть персоной нон-грата

В середине завершающегося года произошел положительный перелом в отношениях России с Турцией, которые переживали кризис с ноября 2015 года, после того, как турецкий истребитель сбил в Сирии российский бомбардировщик Су-24. Летом 2016 года президент Турции Тайип Эрдоган направил президенту РФ Владимиру Путину письмо, в котором содержались извинения за сбитый самолет.

Именно извинения были обязательным условием для возобновления диалога между Москвой и Анкарой, после чего началось постепенное потепление отношений, которое вылилось в ряд конкретных решений в торгово-экономической сфере.

Первым решением на пути нормализации отношений стало возобновление в сентябре чартерных авиаперевозок между РФ и Турцией. В октябре президент РФ Владимир Путин посетил Стамбул.

Знаковым событием этого визита стало подписание межправительственного соглашения по строительству газопровода "Турецкий поток", согласования которого ждали с декабря 2014 года. К 2019 году должны быть построены две нитки магистрального газопровода по дну Черного моря мощностью 15,75 миллиарда кубометров газа каждая.

"Газпром" уже готовится к началу строительства первой нитки газопровода: компания получила все разрешения на изыскания по "Турецкому потоку", работы начнутся во втором полугодии 2017 года.

Осенью Россия также объявила о частичной отмене запрета на поставки из Турции некоторых фруктов, но до конца текущего года полного снятия продэмбарго в отношении турецких сельхозтоваров ждать не стоит, говорил министр сельского хозяйства Александр Ткачев.

Вечером 19 декабря произошло трагическое событие — в Анкаре был застрелен посол РФ Андрей Карлов, российский МИД квалифицирует произошедшее как теракт. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на встрече с министром иностранных дел Сергеем Лавровым уже заявил, что РФ и Турция не позволят организаторам убийства посла навредить диалогу стран.

Лидер по экспорту зерна

Россия по итогам текущего 2016-2017 сельскохозяйственного года второй год подряд может сохранить мировое лидерство по экспорту пшеницы.

В минувшем сельхозгоду, который завершился 30 июня, Россия обошла таких крупных игроков, как США и Европа, экспортировав 24,6 миллиона тонн пшеницы. Всего экспорт зерна из РФ за этот период составил 33,9 миллиона тонн.

В 2016-2017 сельхозгоду, по прогнозам Минсельхоза, из РФ будет экспортировано 28 миллионов тонн пшеницы из общего объема 35-40 миллионов тонн зерна. Это станет возможным благодаря очередному рекордному урожаю зерна в стране, который достигнет 117, а возможно и больше, миллионов тонн зерна.

Глава Минсельхоза Александр Ткачев заявлял, что торговля РФ зерновыми охватывает весь мир — за последние семь лет российский экспорт зерна расширил свою географию с 60 до 100 стран.

По его словам, помимо традиционных покупателей в Северной Африке и на Ближнем Востоке, отечественные производители наращивают поставки в другие регионы. Среди крупных покупателей российского зерна есть страны Европы: это Греция и Италия, которая даже использует его для изготовления спагетти. В Латинской Америке зерно из РФ закупают Мексика и Перу, в Африке – Нигерия и ЮАР, в Азии — Южная Корея и Бангладеш.

Россия на сегодня имеет большой потенциал в увеличении экспорта в Азиатско-Тихоокеанский регион, страны которого в 2015 году импортировали 23 миллиона тонн зерна.