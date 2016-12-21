Итоги года в экономике России: укрощение инфляции и большая приватизация

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости/Прайм. Итоги уходящего года в экономике России можно охарактеризовать словом "стабилизация": спад ВВП замедлился, цены на нефть на фоне договоренностей нефтяных держав устремились вверх, курс рубля в течение года не нервировал нас резкими колебаниями, а к концу года даже несколько укрепился. Инфляция оправдала казавшиеся невероятными прогнозы и достигла минимума в современной истории страны.
Вместе с тем, дефицит бюджета РФ в 2016 году вырос по сравнению с 2015 годом, несмотря на сокращение расходов незащищенных статей. Чтобы покрыть дефицит, Минфину пришлось нарастить заимствования, а правительство осуществило долгожданную большую приватизацию – в этом году были проданы сразу три крупных актива, которые принесли бюджету свыше 1 триллиона рублей.
На этом позитивно-нейтральном фоне шоком в конце года стали арест и незамедлительная отставка главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева. Экс-рулевой российской экономики подозревается в получении взятки в 2 миллиона долларов за положительное заключение, позволившее нефтяной компании "Роснефть" приобрести госпакет "Башнефти".
В новый год с новым министромАлексей Улюкаев руководил Минэкономразвития чуть больше трех лет, он был сторонником снижения госдоли в экономике и активно выступал за проведение приватизации. Однако продажа крупных ликвидных активов постоянно откладывалась – сначала из-за неблагоприятной ситуации на рынке, затем из-за санкций и других причин.
Но уже с самого начала 2016 года в Кремле и правительстве заговорили о неизбежности продажи госпакетов ряда крупных компаний, в том числе "Роснефти" и "Башнефти". Среди девяти претендентов на 50% акций "Башнефти" была и "Роснефть", причем большая часть экономических чиновников, в том числе и Улюкаев, изначально выступали против участия "Роснефти" в приватизации башкирской нефтяной компании.
Но глава "Роснефти" Игорь Сечин не отказывался от своих планов, и в итоге "Роснефть" 10 октября получила контроль над "Башнефтью". А 14 ноября министр был задержан, как заявляет следствие, с поличным при получении взятки. Причем дело в отношении Улюкаева, который до 15 января останется под домашним арестом, не ставит под сомнение саму сделку по приватизации. Приватизация самой "Роснефти" состоялась в декабре уже без участия Улюкаева.
В СМИ также назывались различные кандидаты на эту должность, но имени замминистра финансов Максима Орешкина, который в итоге возглавил МЭР, среди них не было.
34-летний минфиновец Орешкин стал самым молодым министром в правительстве. "Орешкин — экономист новой формации, не зашорен какими-либо старыми экономическими знаниями, школами и выступает с жесткими позициями — что не все госрасходы безусловно ведут к повышению темпов и качества экономического роста", — сравнил нового министра первый вице-премьер Игорь Шувалов с его предшественником либералом гайдаровской школы Улюкаевым.
Своей задачей на 2017 год Орешкин уже назвал ускорение роста российской экономики.
Большая приватизация
В результате приватизации доля РФ в алмазодобытчике снизилась до 33%, еще 25% плюс одна акция принадлежит республике Саха (Якутия), 8% — восьми улусам (районам) этой республики. В перспективе не исключается возможность приватизации дополнительно 8% акций "Алросы" уже в 2017 году, однако этот вопрос еще открыт и будет обсуждаться в правительстве.
Приватизация двух крупнейших нефтяных активов – "Роснефти" и "Башнефти" — сопровождалась спорами, интригами и закончилась в итоге расследованием в отношении Алексея Улюкаева.
Если в случае с продажей госпакета в 50% акций "Башнефти" финал был более или менее предсказуемым — "Роснефть", которая приобрела этот актив, считалась одним из главных претендентов на него, то итог приватизации 19,5% акций самой "Роснефти" оказался неожиданным для большинства наблюдателей. В числе претендентов назывались китайские, японские и индийские компании, и даже сама "Роснефть". В итоге покупателем стал консорциум Glencore и Катарского суверенного фонда, который среди кандидатов ни разу не звучал.
В августе правительство неожиданно объявило о переносе продажи "Башнефти", решив продать сначала "Роснефть". Но и это решение было пересмотрено. Первый вице-премьер Игорь Шувалов объявил 30 сентября о возобновлении процедуры приватизации "Башнефти". Тогда же было подано и юридически обязывающее предложение по сделке от "Роснефти". Компании потребовалось меньше двух недель на приобретение башкирского актива за 329,7 миллиарда рублей.
Не откладывая в долгий ящик, правительство определилось и с приватизацией самой "Роснефти" и 7 ноября установило срок и ценовые ориентиры сделки: 710,8 миллиарда рублей не позднее 5 декабря (срок завершения расчетов с покупателем был установлен до 15 декабря).
Швейцарский трейдер Glencore и Катарский суверенный фонд приобрели 19,5% "Роснефти" за 692 миллиарда рублей, или 10,2 миллиарда евро. Но бюджет в результате были перечислены запланированные 710,8 миллиарда рублей (включая промежуточные дивиденды от "Роснефтегаза" на 18 миллиардов рублей), или 10,5 миллиарда евро.
Проведение сделки и предшествующее этому размещение облигаций "Роснефти" на 600 миллиардов рублей вызывало опасения относительно скачка курса рубля, однако этого не случилось и повторения ситуации "черного" декабря 2014 года удалось избежать.
Инфляция снижается, экономика пока не растет
На предстоящие три года власти закладывают в свои расчеты инфляцию в 4%, и ЦБ намерен добиться этого таргета. Для подтверждения своей решимости регулятор в этом году проводил достаточно жесткую денежно-кредитную политику, не снижая ключевую ставку незамедлительно вслед за инфляцией. При текущей годовой инфляции в 5,6% ставка ЦБ по-прежнему держится на отметке 10%. Банк России также дал четкий сигнал, что ждать очередного снижения ставки раньше первого полугодия 2017 года не стоит.
Пока же экономике мешают низкий потребительский спрос россиян на фоне снижения реальных доходов, продолжающийся спад инвестиций, структурные проблемы и сохраняющиеся геополитические риски, в том числе санкции и колебания цен на нефть. Поэтому, по прогнозу правительства, в этом году спад ВВП составит 0,6%.Курс рубля в завершающемся году продемонстрировал ощутимый прирост к основным резервным валютам, поднявшись в декабре к максимумам более чем за год – 60,47 против доллара и менее 64 против евро. Рост российской валюты к доллару составил около 22%, а к евро — более 25%.
Основным фактором укрепления стала нефть, но рубль в 2016 году проявлял высокую сдержанность, не реагируя незамедлительно на изменения нефтяных котировок.
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Нефтяное перемирие
Процесс согласования был непрост. Однако, преодолев внутренние противоречия, которые стали причиной неудачи встречи нефтедобывающих стран в апреле в Дохе, ОПЕК в итоге осенью приняла решение с января 2017 года на полгода снизить добычу на 1,2 миллиона баррелей в день – до 32,5 миллиона баррелей.
В начале декабря свое участие в соглашении подтвердили и 11 не входящих в ОПЕК стран, которые готовы сократить добычу на 558 тысяч баррелей в день. На долю РФ придется сокращение на 300 тысяч баррелей в день.
Что касается цен, то можно сказать, что усилия нефтедобытчиков были оправданы. Начав год на самом низком уровне по сравнению с началом предыдущих двух лет — около 30 долларов за баррель нефти марки Brent, нефтяные котировки поднялись до 50-55 долларов к середине декабря.
Подробнее о ценах на нефть читайте на сайте РИА Новости >>
Подрезка бюджета
Глава Минфина Антон Силуанов заявил тогда, что проведенное 10-процентное урезание расходов – это максимум, на что можно было пойти, большее сокращение повлекло бы серьезное изменение структуры бюджета. А внесение поправок в главный финансовый документ страны было решено оставить до осени, когда общая картина в экономике станет более-менее ясной.
Главный урок, который власти вынесли из этой истории, – необходимость четкого плана действий на случай подобных скачков цен. В результате в основных направлениях бюджетной политики появилось так называемое бюджетное правило, к которому Минфин намерен подготовить российскую финансовую систему в ближайшие три года.
Амнистия капитала
Правда, полноценно Россия подключится к системе только с 2018 года, когда ФНС получит полную картину о налоговых делах российских налоговых резидентов за рубежом за 2017 год. Налоговики обещают, что информация, полученная в рамках такого обмена, может послужить поводом для проведения множества проверок.
Глава ФНС Михаил Мишустин ранее отказался раскрывать какую-либо информацию об итогах амнистии, сославшись на налоговую тайну. Налоговики держат в секрете даже общее количество участников амнистии и общую стоимость задекларированного имущества и капитала – хотя Мишустин ранее называл кампанию успешной, а в последние дни действия амнистии ФНС жаловалась на настоящий ажиотаж со стороны декларантов.
Триумфальное возвращение на рынок
Несмотря на это, абсолютно неожиданно для большинства участников рынка в конце мая Россия без предварительного road show и привлечения международных посредников разместила десятилетние суверенные евробонды на 1,75 миллиарда долларов под 4,75% годовых.
Организатором бондов выступила компания "ВТБ Капитал". Эксперты высказывали предположения, что раз размещение проводится силами исключительно национальных участников, то и спрос на бумаги будет большей частью от локальных инвесторов.
В сентябре Минфин доразместил среди иностранных покупателей оставшиеся из лимита бумаги на 1,25 миллиарда долларов под 3,9% годовых при спросе в 7,5 миллиарда.
Выход на международный рынок заимствований Минфина приоткрыл окно возможностей для российских корпоративных заемщиков, в том числе и для новых имен, что позволило им в несколько раз увеличить совокупный объем размещений на внешних рынках долгового капитала по сравнению с предыдущим годом.
Турция перестает быть персоной нон-грата
Именно извинения были обязательным условием для возобновления диалога между Москвой и Анкарой, после чего началось постепенное потепление отношений, которое вылилось в ряд конкретных решений в торгово-экономической сфере.
Знаковым событием этого визита стало подписание межправительственного соглашения по строительству газопровода "Турецкий поток", согласования которого ждали с декабря 2014 года. К 2019 году должны быть построены две нитки магистрального газопровода по дну Черного моря мощностью 15,75 миллиарда кубометров газа каждая.
"Газпром" уже готовится к началу строительства первой нитки газопровода: компания получила все разрешения на изыскания по "Турецкому потоку", работы начнутся во втором полугодии 2017 года.
Вечером 19 декабря произошло трагическое событие — в Анкаре был застрелен посол РФ Андрей Карлов, российский МИД квалифицирует произошедшее как теракт. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на встрече с министром иностранных дел Сергеем Лавровым уже заявил, что РФ и Турция не позволят организаторам убийства посла навредить диалогу стран.
Лидер по экспорту зерна
В минувшем сельхозгоду, который завершился 30 июня, Россия обошла таких крупных игроков, как США и Европа, экспортировав 24,6 миллиона тонн пшеницы. Всего экспорт зерна из РФ за этот период составил 33,9 миллиона тонн.
В 2016-2017 сельхозгоду, по прогнозам Минсельхоза, из РФ будет экспортировано 28 миллионов тонн пшеницы из общего объема 35-40 миллионов тонн зерна. Это станет возможным благодаря очередному рекордному урожаю зерна в стране, который достигнет 117, а возможно и больше, миллионов тонн зерна.
По его словам, помимо традиционных покупателей в Северной Африке и на Ближнем Востоке, отечественные производители наращивают поставки в другие регионы. Среди крупных покупателей российского зерна есть страны Европы: это Греция и Италия, которая даже использует его для изготовления спагетти. В Латинской Америке зерно из РФ закупают Мексика и Перу, в Африке – Нигерия и ЮАР, в Азии — Южная Корея и Бангладеш.
Россия на сегодня имеет большой потенциал в увеличении экспорта в Азиатско-Тихоокеанский регион, страны которого в 2015 году импортировали 23 миллиона тонн зерна.