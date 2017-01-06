Москвичи с 9 января смогут отдать елки в утилизацию в пункт приема

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Жители Москвы, которые решили украсить свой дом живыми елками к Новому году, смогут отдать хвойные на утилизацию с 9 до 15 января в специальный пункт приема, сообщил РИА Новости представитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Мероприятие, получившее название "Ёлочный круговорот 2017", пройдет в экоцентре "Битцевский лес" с 9 по 15 января 2017 года.

"Деревья нужно приносить в пункт раздельного сбора отходов экоцентра по адресу Новоясеневский тупик, дом 1/3 (8.00 – 17.00). Далее собранные елочки будут отправлены на перерабатывающее древесные отходы предприятие, где ели превратятся в древесную щепу, почвогрунт", — сказал собеседник агентства.

По его словам, эти удобрения для использования готов принять Тимирязевский питомник. Экоцентр будет принимать ели, сосны и пихты, главное условие — отсутствие на дереве елочных украшений.

В департаменте отметили, что на мусорных полигонах, куда попадают неправильно утилизированные ели, нет условий для их естественного разложения, и органические вещества не вернутся в почву.