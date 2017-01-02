Выходные в Москве: вечеринки на катке и "вкусные" мастер-классы

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Масштабная программа развлечений подготовлена для жителей и гостей Москвы на новогодние каникулы. На протяжении всех праздничных выходных главные площадки и каждый парк города будут радовать своих посетителей утренниками и ёлками, мастер-классами и вечеринками на катке, ярмарками и другими увлекательными мероприятиями.

В Москве уже с 24 декабря проводятся "Кремлевская ёлка" и "Ёлка мэра" и проходит фестиваль "Путешествие в рождество".

Танцы и игры на льду

Танцы, игры, уроки хореографии и даже зарядки будут проходить на Главном катке на ВДНХ не только в течение каникул, но и на протяжении всего января.

В дни новогодних праздников гости ВДНХ смогут не только прокатиться на самом большом катке страны, но и познакомиться с его новыми достопримечательностями — живыми арт-объектами. Персонажи в причудливых костюмах будут развлекать гостей и веселиться сами — организовывать множество мини-конкурсов, смешных игр и соревнований.

Каждый пятничный вечер с 6 января каток будет превращаться в огромную ледовую танцевальную площадку, где команда профессиональных тренеров будет проводить уроки танцев на льду. А каждое утро в выходные дни профессиональные тренеры будут проводить зарядки — покажут, как начинать свое утро бодро, приводить себя в тонус даже самым ленивым утром. Для самых маленьких гостей на детском катке ВДНХ любимые герои из детских мультфильмов помогут сделать свои первые шаги на льду, развлекут их веселыми конкурсами и играми.

На катке Парка Горького по средам будет проводиться серия вечеринок "Маленькая пятница". Как отмечают организаторы, "среда – маленькая пятница", так что можно всё поставить на паузу и отдохнуть. Вечеринки подарят повод встретиться с друзьями, покататься под отличную музыку, а также научиться паре элементов фигурного катания и проехать самым длинным паровозиком по центральной аллее катка.

Каток в исторических декорациях Кремля с видом на Спасскую башню, Собор Василия Блаженного на Красной площади работает уже 11-й сезон. Кроме катания на коньках, дети и взрослые смогут прокатиться на резных лошадках двухъярусной карусели и других аттракционах. По выходным чемпион мира по хоккею Алексей Яшин будет проводить здесь бесплатные мастер-классы — спортсмен поделится своими профессиональными секретами и научит коронным приемам.

Hand-made и уроки для гурманов



Интерактивные программы для детей и 8 тысяч мастер классов пройдут на площадках самого масштабного фестиваля "Путешествие в Рождество".

Так, юные жители города освоят профессию новогоднего репортера на Манежной площади — запишут звуковые поздравления, смастерят своими руками елочные украшения и даже создадут свои авторские мультфильмы. А на Кузнецком мосту (у ЦУМа) откроются актерская студия и театральный кружок.

Под руководством опытных наставников ребята освоят более 150 профессий в детском интерактивном проекте "Мастерславль", расположенного в деловом квартале "Москва-Сити" в торговой галерее. Начинающие "мастера" будут не только осваивать профессии, но смогут испечь рождественское печенье в Кондитерском цехе "Мастерславля", украсить новогоднюю елку самодельными игрушками, поставить новогодний спектакль в Театре, научиться правилам праздничной сервировки стола и многое другое.

Любителям вкусных блюд и горячих напитков непременно стоит посетить Арбат. Во время увлекательных кулинарных мастер-классов здесь можно будет приготовить французские блинчики, сладкую ёлку, безалкогольный глинтвейн и имбирное печенье в глазури. А в Камергерском переулке раскроют рецепт именинного пирога Карлсона с вишней и кремом, малинового варенья из мультфильма "Ёжик в тумане", пирожков и киселя из сказки "Гуси-лебеди", а также секрет бутерброда от кота Матроскина.

Чтения под согревающие напитки



В рамках фестиваля "Путешествие в Рождество" на Новом Арбате также пройдет книжная ярмарка, на которой можно будет приобрести эксклюзивные издания, редкие серии книг и произведения, выпущенные ограниченным тиражом.

В библиотеке на Новом Арбате в течение новогодних каникул будут проходить встречи с писателями, книжными критиками и переводчиками, для посетителей устроят курсы писательского мастерства и сеансы медленного чтения. При читальнях будут работать кафе, в которых желающие смогут угоститься согревающими напитками и перекусить.

У дома №19 на Новом Арбате москвичи смогут сыграть в настольные игры, купить подарки в новогодних шале.

Джиббинг для активных москвичей



Сразу несколько склонов разной сложности и высотой от 2,5 до 6 метров и более 20 фигур оборудовали для активных горожан прямо в центре столице на Пушкинской набережной для занятия джиббингом. При этом в течение всего сезона конфигурация горок будет меняться, чтобы посетители смогли ощутить обновленное пространство для активного отдыха.

В Парке Горького профессиональные тренеры научат маленьких москвичей кататься на сноуборде. Для них откроют спецплощадку с искусственным покрытием, чтобы занятия могли проходить вне зависимости от выпавшего снега на улице.

Занятия будут проходить бесплатно со 2 по 8 января с 10.00 до 15.00 по предварительной регистрации. Каждый участник по итогу обучения получит сертификат.

В Сокольниках желающие смогут покататься на всепогодной лыжной трассе протяженностью около двух километров. Благодаря утолщенной подушке из натурального и искусственного снега кататься можно будет даже при резких перепадах температуры. Кроме этого, в парке оборудуют две трассы для лазерного биатлона.

Океан в московском зоопарке



В течение каникул для любителей морской фауны в столичном зоопарке будет работать интерактивная выставка "Акуловы недели". Специально для экспозиции Дарвиновский музей предоставит уникальные зубы, позвонки и челюсти ископаемых водных хищников.

В пресс-службе зоопарка рассказали, что на арт-площадке имитируют океан, где посетители увидят морские звезды и гигантские макеты акулы-молот и белой акулы.

На лекциях о символах восточного календаря гостям зоопарка продемонстрируют животных, а для детей на старой территории устроят "Хоровод животных с Дедом Морозом" и специальный квест "Книга белой тропы".