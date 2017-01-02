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Новости

Выходные в Москве: вечеринки на катке и "вкусные" мастер-классы

13:2502.01.2017
(обновлено: 13:28 02.01.2017)
04840
Предновогодняя Москва
© РИА Новости. Александр Вильф
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Масштабная программа развлечений подготовлена для жителей и гостей Москвы на новогодние каникулы. На протяжении всех праздничных выходных главные площадки и каждый парк города будут радовать своих посетителей утренниками и ёлками, мастер-классами и вечеринками на катке, ярмарками и другими увлекательными мероприятиями.

В Москве уже с 24 декабря проводятся "Кремлевская ёлка" и "Ёлка мэра" и проходит фестиваль "Путешествие в рождество".

Танцы и игры на льду

Платная парковка внутри Садового кольца. Архивное фото
© РИА Новости. Максим Блинов
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В Москве парковка будет бесплатной в новогодние праздники
Танцы, игры, уроки хореографии и даже зарядки будут проходить на Главном катке на ВДНХ не только в течение каникул, но и на протяжении всего января.

В дни новогодних праздников гости ВДНХ смогут не только прокатиться на самом большом катке страны, но и познакомиться с его новыми достопримечательностями — живыми арт-объектами. Персонажи в причудливых костюмах будут развлекать гостей и веселиться сами — организовывать множество мини-конкурсов, смешных игр и соревнований.

Каждый пятничный вечер с 6 января каток будет превращаться в огромную ледовую танцевальную площадку, где команда профессиональных тренеров будет проводить уроки танцев на льду. А каждое утро в выходные дни профессиональные тренеры будут проводить зарядки — покажут, как начинать свое утро бодро, приводить себя в тонус даже самым ленивым утром. Для самых маленьких гостей на детском катке ВДНХ любимые герои из детских мультфильмов помогут сделать свои первые шаги на льду, развлекут их веселыми конкурсами и играми.

На катке Парка Горького по средам будет проводиться серия вечеринок "Маленькая пятница". Как отмечают организаторы, "среда – маленькая пятница", так что можно всё поставить на паузу и отдохнуть. Вечеринки подарят повод встретиться с друзьями, покататься под отличную музыку, а также научиться паре элементов фигурного катания и проехать самым длинным паровозиком по центральной аллее катка.

Каток в исторических декорациях Кремля с видом на Спасскую башню, Собор Василия Блаженного на Красной площади работает уже 11-й сезон. Кроме катания на коньках, дети и взрослые смогут прокатиться на резных лошадках двухъярусной карусели и других аттракционах. По выходным чемпион мира по хоккею Алексей Яшин будет проводить здесь бесплатные мастер-классы — спортсмен поделится своими профессиональными секретами и научит коронным приемам.

© Ruptly
Салюты, новогодние купания и праздничные шоу – как в мире встретили 2017 год

Hand-made и уроки для гурманов

Большой театр. Архивное фото
© РИА Новости. Илья Питалев
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Премьеры января: "Амфитрион" у Фоменко и "Амстердам" в "Современнике"
Интерактивные программы для детей и 8 тысяч мастер классов пройдут на площадках самого масштабного фестиваля "Путешествие в Рождество".

Так, юные жители города освоят профессию новогоднего репортера на Манежной площади — запишут звуковые поздравления, смастерят своими руками елочные украшения и даже создадут свои авторские мультфильмы. А на Кузнецком мосту (у ЦУМа) откроются актерская студия и театральный кружок.

Под руководством опытных наставников ребята освоят более 150 профессий в детском интерактивном проекте "Мастерславль", расположенного в деловом квартале "Москва-Сити" в торговой галерее. Начинающие "мастера" будут не только осваивать профессии, но смогут испечь рождественское печенье в Кондитерском цехе "Мастерславля", украсить новогоднюю елку самодельными игрушками, поставить новогодний спектакль в Театре, научиться правилам праздничной сервировки стола и многое другое.

Любителям вкусных блюд и горячих напитков непременно стоит посетить Арбат. Во время увлекательных кулинарных мастер-классов здесь можно будет приготовить французские блинчики, сладкую ёлку, безалкогольный глинтвейн и имбирное печенье в глазури. А в Камергерском переулке раскроют рецепт именинного пирога Карлсона с вишней и кремом, малинового варенья из мультфильма "Ёжик в тумане", пирожков и киселя из сказки "Гуси-лебеди", а также секрет бутерброда от кота Матроскина.

Новогодняя сказка, подарки и детский смех. Общероссийская елка в Кремле
Родители с детьми окончания новогоднего представления в Государственном Кремлевском дворце в Москве
© РИА Новости. Евгения Новоженина
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В Государственном Кремлевском дворце проходит Общероссийская детская елка.
Дед Мороз во время новогоднего представления в Государственном Кремлевском дворце в Москве
© РИА Новости. Евгения Новоженина
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Артисты подготовили для детей яркий музыкальный спектакль.
Дети после окончания новогоднего представления в Государственном Кремлевском дворце в Москве
© РИА Новости. Евгения Новоженина
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На Общероссийскую детскую елку приглашены воспитанники детских домов, дети из социально незащищенных семей, дети, чьи родители погибли в "горячих" точках, отличники учебы, победители и призеры олимпиад и конкурсов.
Артисты во время новогоднего представления в Государственном Кремлевском дворце в Москве
© РИА Новости. Евгения Новоженина
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Помимо новогоднего представления, ребят ждут праздничные конкурсы, игровые программы и аттракционы.
Артисты во время новогоднего представления в Государственном Кремлевском дворце в Москве
© РИА Новости. Евгения Новоженина
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Артисты во время новогоднего представления в Государственном Кремлевском дворце.
Артисты во время новогоднего представления в Государственном Кремлевском дворце в Москве
© РИА Новости. Евгения Новоженина
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Праздник проводится в трех залах Государственного Кремлевского дворца.
Артисты во время новогоднего представления в Государственном Кремлевском дворце в Москве
© РИА Новости. Евгения Новоженина
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Артисты во время новогоднего представления в Государственном Кремлевском дворце.
Родители с детьми в очереди на новогоднее представление в Государственном Кремлевском дворце в Москве
© РИА Новости. Евгения Новоженина
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Родители с детьми в очереди на новогоднее представление в Государственном Кремлевском дворце.
Артист во время новогоднего представления в Государственном Кремлевском дворце в Москве
© РИА Новости. Евгения Новоженина
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Артист во время новогоднего представления в Государственном Кремлевском дворце.
Дети получают подарки после окончания новогоднего представления в Государственном Кремлевском дворце в Москве
© РИА Новости. Евгения Новоженина
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Дети получают подарки после новогоднего представления в Государственном Кремлевском дворце.
Подарки для детей, пришедших на новогоднее представление на Главной сцене в Государственном Кремлевском дворце в Москве
© РИА Новости. Евгения Новоженина
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Подарки для детей, пришедших на новогоднее представление на Главной сцене в Государственном Кремлевском дворце.
Дед Мороз и Снегурочка во время новогоднего представления в Государственном Кремлевском дворце в Москве
© РИА Новости. Евгения Новоженина
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Дед Мороз и Снегурочка – обязательные участники представления новогодней елки в Кремле.
Артисты во время новогоднего представления в Государственном Кремлевском дворце в Москве
© РИА Новости. Евгения Новоженина
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Артисты во время новогоднего представления в Государственном Кремлевском дворце.
Артисты во время новогоднего представления в Государственном Кремлевском дворце в Москве
© РИА Новости. Евгения Новоженина
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Артисты во время новогоднего представления в Государственном Кремлевском дворце.
Артисты во время новогоднего представления в Государственном Кремлевском дворце в Москве
© РИА Новости. Евгения Новоженина
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Артисты во время новогоднего представления в Государственном Кремлевском дворце.
Дети играют с артистами во время новогоднего представления в Государственном Кремлевском дворце в Москве
© РИА Новости. Евгения Новоженина
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Дети играют с артистами во время новогоднего представления в Государственном Кремлевском дворце.
Мальчик в костюме Бэтмэна во время новогоднего представления в Государственном Кремлевском дворце в Москве
© РИА Новости. Евгения Новоженина
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Мальчик в костюме Бэтмэна во время новогоднего представления в Государственном Кремлевском дворце.
Артисты во время новогоднего представления в Государственном Кремлевском дворце в Москве
© РИА Новости. Евгения Новоженина
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Артисты во время новогоднего представления в Государственном Кремлевском дворце.
Артисты во время новогоднего представления в Государственном Кремлевском дворце в Москве
© РИА Новости. Евгения Новоженина
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Впервые новогодняя елка в Кремле прошла в 1954 году. Тогда музыкальный спектакль для детей показывали в Большом зале Кремлевского дворца.
Дети во время новогоднего представления в Государственном Кремлевском дворце в Москве
© РИА Новости. Евгения Новоженина
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Дети играют с артистами во время новогоднего представления в Государственном Кремлевском дворце.
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Чтения под согревающие напитки

Кадр из сериала Игра престолов
© Bighead Littlehead (2011 – ...)
Что смотреть в праздники? Сериалы!
В рамках фестиваля "Путешествие в Рождество" на Новом Арбате также пройдет книжная ярмарка, на которой можно будет приобрести эксклюзивные издания, редкие серии книг и произведения, выпущенные ограниченным тиражом.

В библиотеке на Новом Арбате в течение новогодних каникул будут проходить встречи с писателями, книжными критиками и переводчиками, для посетителей устроят курсы писательского мастерства и сеансы медленного чтения. При читальнях будут работать кафе, в которых желающие смогут угоститься согревающими напитками и перекусить.

У дома №19 на Новом Арбате москвичи смогут сыграть в настольные игры, купить подарки в новогодних шале.

© Ruptly
Кремль, "Ласточкино гнездо" и другие композиции фестиваля "Ледовая Москва"

Джиббинг для активных москвичей

Сноуборд. Архивное фото
© РИА Новости. Нина Зотина
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В Москве откроют сноуборд-парк с тремя склонами
Сразу несколько склонов разной сложности и высотой от 2,5 до 6 метров и более 20 фигур оборудовали для активных горожан прямо в центре столице на Пушкинской набережной для занятия джиббингом. При этом в течение всего сезона конфигурация горок будет меняться, чтобы посетители смогли ощутить обновленное пространство для активного отдыха.

В Парке Горького профессиональные тренеры научат маленьких москвичей кататься на сноуборде. Для них откроют спецплощадку с искусственным покрытием, чтобы занятия могли проходить вне зависимости от выпавшего снега на улице.

Занятия будут проходить бесплатно со 2 по 8 января с 10.00 до 15.00 по предварительной регистрации. Каждый участник по итогу обучения получит сертификат.

В Сокольниках желающие смогут покататься на всепогодной лыжной трассе протяженностью около двух километров. Благодаря утолщенной подушке из натурального и искусственного снега кататься можно будет даже при резких перепадах температуры. Кроме этого, в парке оборудуют две трассы для лазерного биатлона.

Празднование Нового года в России
Праздничный салют во время празднования Нового года в Москве
© РИА Новости. Максим Блинов
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Праздничные салюты в столице запускались с тридцати площадок. Главный салют прогремел в полночь на центральной площадке в районе Красной площади.
Горожане во время новогодних гуляний в Москве
© РИА Новости. Максим Блинов
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В Новый год Москва превратилась в большую праздничную площадку. На Тверской площади праздник отмечали в традициях Европы - раздавали виноград (как в Испании), гадали на яблоках (как в Австрии) и просто веселились на всю катушку, как это делают в России.
Местные жители катаются с горки во время встречи Нового 2017 года на центральной площади в Томске
© РИА Новости. Станислав Савельев
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На Пушкинской площади музыкальные подарки раздавали "Джазовые Дедушки-морозы", а в Сокольниках гуляющие предавались ностальгии под хиты 90-х ди-джея Грува (DJ Groove), групп "Пропаганда" и Total.
Горожане во время новогодних гуляний в Грозном
© РИА Новости. Саид Царнаев
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В Чечне установили елку федерального масштаба. По словам представителя мэрии, елка на территории комплекса высоток "Грозный-Сити" - самая высокая и тяжелая в России. Новогоднее дерево устремляется в небо на 53 метра.
Встреча Нового года на площади имени В.И. Ленина в центре Петропавловска-Камчатского
© РИА Новости. Александр Пирагис
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На время праздников в Томске возвели как минимум восемь ледовых городков. Особой популярностью у отдыхающих пользовалась ледяная горка на центральной площади.
Дети катаются на аттракционе в Грозном
© РИА Новости. Саид Царнаев
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Дети катаются на аттракционе в Грозном.
Праздничный фейерверк в честь наступления 2017 года во время встречи Нового года в центре Петропавловска-Камчатского
© РИА Новости. Александр Пирагис
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Раньше всех в России новый год встречают жители Чукотки и Камчатки. По традиции, первым праздник приходит к сотрудникам гидрографической службы ТОФ на чукотском маяке мыса Русская кошка.
Местные жители во время встречи Нового 2017 года на Театральной площади в Краснодаре
© РИА Новости. Георгий Зимарев
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Новый год - начало новой жизни. Иногда в буквальном смысле. В мэрии Краснодара сообщили, что в новогоднюю ночь в кубанской столице на свет появились 16 новорожденных - 11 девочек и 5 мальчиков.
Праздничный фейерверк в честь наступления 2017 года на центральной площади в Томске
© РИА Новости. Станислав Савельев
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Праздничный фейерверк в честь наступления 2017 года на центральной площади в Томске.
Девушка фотографируется на центральной площади в Томске во время встречи Нового 2017 года
© РИА Новости. Станислав Савельев
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В Instagram опубликовано более восьми миллионов фотографий, обозначенных тегом #новыйгод.
Дед Мороз и Снегурочка во время встречи Нового года на площади имени В.И. Ленина в центре Петропавловска-Камчатского
© РИА Новости. Александр Пирагис
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Дед Мороз и Снегурочка во время встречи Нового года на площади имени В.И. Ленина в центре Петропавловска-Камчатского.
Горожане во время новогодних гуляний в Москве
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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Охраной отдыхающих в Москве занимались более 15 тысяч силовиков - почти пять тысяч сотрудников столичной полиции, 8 тысяч военнослужащих Росгвардии, а также две тысячи народных дружинников.
Артист во время новогодних гуляний в Москве
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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Артист во время новогодних гуляний в Москве.
Горожане во время новогодних гуляний в Грозном
© РИА Новости. Саид Царнаев
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Горожане во время новогодних гуляний в Грозном.
Новогодний концерт мастеров искусств чеченской эстрады в Грозном
© РИА Новости. Саид Царнаев
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В канун праздника глава Чечни Рамзан Кадыров пригласил россиян отметить Новый год в Грозном. По словам Кадырова, лучшего места для встречи Нового года нельзя и представить.
Мужчина во время встречи Нового 2017 года на Театральной площади в Краснодаре
© РИА Новости. Георгий Зимарев
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Мужчина во время встречи Нового 2017 года на Театральной площади в Краснодаре.
Празднование Нового 2017 года в Международном детском центре Артек в Крыму
© РИА Новости. Сергей Мальгавко
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"Артек" праздновал наступление Нового года всю ночь, без традиционного для лагеря раннего отбоя, но и без салата оливье в его классическом виде. Команда Андрея Семенова, отвечающая за питание лагеря, придумала для детей оливье без вредного майонеза.
Празднование Нового 2017 года в Международном детском центре Артек в Крыму
© РИА Новости. Сергей Мальгавко
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По оценкам гендиректора МДЦ "Артек", в 2017 году на отдых в детский центр приедет порядка 40 тысяч детей.
Местные жители во время встречи Нового 2017 года на центральной площади в Томске
© РИА Новости. Станислав Савельев
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Местные жители во время встречи Нового 2017 года на центральной площади в Томске.
Горожане во время новогодних гуляний в Москве
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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Горожане во время новогодних гуляний в Москве.
Горожане во время новогодних гуляний в Москве
© РИА Новости. Максим Блинов
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Горожане во время новогодних гуляний в Москве.
Горожане во время новогоднего фейерверка в Грозном
© РИА Новости. Саид Царнаев
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Горожане во время новогоднего фейерверка в Грозном.
Туристы во время встречи Нового 2017 года на центральной площади во Владивостоке
© РИА Новости. Виталий Аньков
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"Мечтай! Загадывай! Желай!" — такой девиз был у праздничной программы, которая прошла на центральной площади Владивостока. На доске для мечт, загадок и пожеланий приморцы оставляли интересные записи: кто-то желал соотечественникам "мирного неба и вкусного хлеба", другой оставил лаконичное "всем бабла", а некто пожелал и вовсе найти в 2017 году "смысл вселенной".
Горожане во время новогодних гуляний в Грозном
© РИА Новости. Саид Царнаев
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Горожане во время новогодних гуляний в Грозном.
Праздничный салют в честь наступления 2017 года во время встречи Нового года на центральной площади во Владивостоке
© РИА Новости. Виталий Аньков
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Праздничный салют в честь наступления 2017 года во время встречи Нового года на центральной площади во Владивостоке.
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Океан в московском зоопарке

Московский зоопарк. Архивное фото
© РИА Новости. Вячеслав Прокофьев
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Московский зоопарк в новогодние каникулы будет работать без выходных
В течение каникул для любителей морской фауны в столичном зоопарке будет работать интерактивная выставка "Акуловы недели". Специально для экспозиции Дарвиновский музей предоставит уникальные зубы, позвонки и челюсти ископаемых водных хищников.

В пресс-службе зоопарка рассказали, что на арт-площадке имитируют океан, где посетители увидят морские звезды и гигантские макеты акулы-молот и белой акулы.

На лекциях о символах восточного календаря гостям зоопарка продемонстрируют животных, а для детей на старой территории устроят "Хоровод животных с Дедом Морозом" и специальный квест "Книга белой тропы".

Главная новогодняя елка России в ретростиле
Рабочие украшают Новогоднюю ёлку на Соборной площади Кремля в Москве
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
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Традиционная церемония украшения главной новогодней елки России прошла в Кремле в пятницу.
Автомобиль с главной новогодней ёлкой, которую установят на Соборной площади в Московском Кремле
© РИА Новости. Антон Денисов
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Елку доставили из Подмосковья 18 декабря на специальном автопоезде.
Участники праздничных мероприятий в Истринском районе Московской области, приуроченных к доставке главной новогодней ели в Московский Кремль
© РИА Новости. Антон Денисов
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Участники праздничных мероприятий в Истринском районе Московской области, приуроченных к доставке главной новогодней ели в московский Кремль.
Дед Мороз за рулем автомобиля с главной новогодней ёлкой, которую установят на Соборной площади в Московском Кремле
© РИА Новости. Антон Денисов
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Водитель автопоезда, доставившего главную елку страны, был одет в костюм Деда Мороза.
Специальный автопоезд с главной Новогодней елкой России въезжает на Красную площадь в Москве
© РИА Новости. Максим Блинов
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Автопоезд, который привез главную елку страны, заехал на территорию Кремля через Спасские ворота.
Сотрудник правоохранительных органов демонстрирует подорожную грамоту для проезда специального автопоезда с главной Новогодней елкой России на территорию московского Кремля
© РИА Новости. Илья Питалев
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Сотрудник правоохранительных органов демонстрирует подорожную грамоту для проезда специального автопоезда с главной новогодней елкой России на территорию московского Кремля.
Дед Мороз возле специального автопоезда с главной Новогодней елкой России перед въездом на территорию московского Кремля
© РИА Новости. Илья Питалев
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Дед Мороз возле специального автопоезда с главной новогодней елкой России перед въездом на территорию московского Кремля.
Дети у Новогодней ёлки на Соборной площади Кремля в Москве
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
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Верхушку, гирлянды и крупные игрушки, расположенные высоко над землей, на елке обычно размещают рабочие, а небольшие украшения на нижние ветки вешают дети. Часть игрушек они делают своими руками.
Украшение Новогодней елки на Соборной площади Кремля
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
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Для Кремля была выбрана тридцатиметровая ель старше 100 лет с диаметром ствола 70 сантиметров и размахом ветвей в 15 метров. Второй год подряд почетное место на Соборной площади занимает елка из Истринского района Московской области.
Украшение Новогодней елки на Соборной площади Кремля
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
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В прошлом году праздничное дерево было оформлено в советском стиле. В этот раз новогоднюю елку также нарядили в ретростиле.
Новогодняя ёлка и на Соборной площади Кремля в Москве
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
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Критериями выбора главной новогодней ели страны являются ее размеры и визуальная привлекательность: правильная форма кроны и равномерная окраска хвои. Высота дерева должна быть не менее 30 метров, диаметр ствола — не менее 0,6 метра.
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