Выходные в Москве: вечеринки на катке и "вкусные" мастер-классы

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Масштабная программа развлечений подготовлена для жителей и гостей Москвы на новогодние каникулы. На протяжении всех праздничных выходных главные площадки и каждый парк города будут радовать своих посетителей утренниками и ёлками, мастер-классами и вечеринками на катке, ярмарками и другими увлекательными мероприятиями.
В Москве уже с 24 декабря проводятся "Кремлевская ёлка" и "Ёлка мэра" и проходит фестиваль "Путешествие в рождество".
Танцы, игры, уроки хореографии и даже зарядки будут проходить на Главном катке на ВДНХ не только в течение каникул, но и на протяжении всего января.
В дни новогодних праздников гости ВДНХ смогут не только прокатиться на самом большом катке страны, но и познакомиться с его новыми достопримечательностями — живыми арт-объектами. Персонажи в причудливых костюмах будут развлекать гостей и веселиться сами — организовывать множество мини-конкурсов, смешных игр и соревнований.
Каждый пятничный вечер с 6 января каток будет превращаться в огромную ледовую танцевальную площадку, где команда профессиональных тренеров будет проводить уроки танцев на льду. А каждое утро в выходные дни профессиональные тренеры будут проводить зарядки — покажут, как начинать свое утро бодро, приводить себя в тонус даже самым ленивым утром. Для самых маленьких гостей на детском катке ВДНХ любимые герои из детских мультфильмов помогут сделать свои первые шаги на льду, развлекут их веселыми конкурсами и играми.
На катке Парка Горького по средам будет проводиться серия вечеринок "Маленькая пятница". Как отмечают организаторы, "среда – маленькая пятница", так что можно всё поставить на паузу и отдохнуть. Вечеринки подарят повод встретиться с друзьями, покататься под отличную музыку, а также научиться паре элементов фигурного катания и проехать самым длинным паровозиком по центральной аллее катка.
Каток в исторических декорациях Кремля с видом на Спасскую башню, Собор Василия Блаженного на Красной площади работает уже 11-й сезон. Кроме катания на коньках, дети и взрослые смогут прокатиться на резных лошадках двухъярусной карусели и других аттракционах. По выходным чемпион мира по хоккею Алексей Яшин будет проводить здесь бесплатные мастер-классы — спортсмен поделится своими профессиональными секретами и научит коронным приемам.
Интерактивные программы для детей и 8 тысяч мастер классов пройдут на площадках самого масштабного фестиваля "Путешествие в Рождество".
Так, юные жители города освоят профессию новогоднего репортера на Манежной площади — запишут звуковые поздравления, смастерят своими руками елочные украшения и даже создадут свои авторские мультфильмы. А на Кузнецком мосту (у ЦУМа) откроются актерская студия и театральный кружок.
Под руководством опытных наставников ребята освоят более 150 профессий в детском интерактивном проекте "Мастерславль", расположенного в деловом квартале "Москва-Сити" в торговой галерее. Начинающие "мастера" будут не только осваивать профессии, но смогут испечь рождественское печенье в Кондитерском цехе "Мастерславля", украсить новогоднюю елку самодельными игрушками, поставить новогодний спектакль в Театре, научиться правилам праздничной сервировки стола и многое другое.
Любителям вкусных блюд и горячих напитков непременно стоит посетить Арбат. Во время увлекательных кулинарных мастер-классов здесь можно будет приготовить французские блинчики, сладкую ёлку, безалкогольный глинтвейн и имбирное печенье в глазури. А в Камергерском переулке раскроют рецепт именинного пирога Карлсона с вишней и кремом, малинового варенья из мультфильма "Ёжик в тумане", пирожков и киселя из сказки "Гуси-лебеди", а также секрет бутерброда от кота Матроскина.
Новогодняя сказка, подарки и детский смех. Общероссийская елка в Кремле
На Общероссийскую детскую елку приглашены воспитанники детских домов, дети из социально незащищенных семей, дети, чьи родители погибли в "горячих" точках, отличники учебы, победители и призеры олимпиад и конкурсов.
В рамках фестиваля "Путешествие в Рождество" на Новом Арбате также пройдет книжная ярмарка, на которой можно будет приобрести эксклюзивные издания, редкие серии книг и произведения, выпущенные ограниченным тиражом.
В библиотеке на Новом Арбате в течение новогодних каникул будут проходить встречи с писателями, книжными критиками и переводчиками, для посетителей устроят курсы писательского мастерства и сеансы медленного чтения. При читальнях будут работать кафе, в которых желающие смогут угоститься согревающими напитками и перекусить.
У дома №19 на Новом Арбате москвичи смогут сыграть в настольные игры, купить подарки в новогодних шале.
Сразу несколько склонов разной сложности и высотой от 2,5 до 6 метров и более 20 фигур оборудовали для активных горожан прямо в центре столице на Пушкинской набережной для занятия джиббингом. При этом в течение всего сезона конфигурация горок будет меняться, чтобы посетители смогли ощутить обновленное пространство для активного отдыха.
В Парке Горького профессиональные тренеры научат маленьких москвичей кататься на сноуборде. Для них откроют спецплощадку с искусственным покрытием, чтобы занятия могли проходить вне зависимости от выпавшего снега на улице.
Занятия будут проходить бесплатно со 2 по 8 января с 10.00 до 15.00 по предварительной регистрации. Каждый участник по итогу обучения получит сертификат.
В Сокольниках желающие смогут покататься на всепогодной лыжной трассе протяженностью около двух километров. Благодаря утолщенной подушке из натурального и искусственного снега кататься можно будет даже при резких перепадах температуры. Кроме этого, в парке оборудуют две трассы для лазерного биатлона.
В Новый год Москва превратилась в большую праздничную площадку. На Тверской площади праздник отмечали в традициях Европы - раздавали виноград (как в Испании), гадали на яблоках (как в Австрии) и просто веселились на всю катушку, как это делают в России.
В Чечне установили елку федерального масштаба. По словам представителя мэрии, елка на территории комплекса высоток "Грозный-Сити" - самая высокая и тяжелая в России. Новогоднее дерево устремляется в небо на 53 метра.
"Артек" праздновал наступление Нового года всю ночь, без традиционного для лагеря раннего отбоя, но и без салата оливье в его классическом виде. Команда Андрея Семенова, отвечающая за питание лагеря, придумала для детей оливье без вредного майонеза.
"Мечтай! Загадывай! Желай!" — такой девиз был у праздничной программы, которая прошла на центральной площади Владивостока. На доске для мечт, загадок и пожеланий приморцы оставляли интересные записи: кто-то желал соотечественникам "мирного неба и вкусного хлеба", другой оставил лаконичное "всем бабла", а некто пожелал и вовсе найти в 2017 году "смысл вселенной".
В течение каникул для любителей морской фауны в столичном зоопарке будет работать интерактивная выставка "Акуловы недели". Специально для экспозиции Дарвиновский музей предоставит уникальные зубы, позвонки и челюсти ископаемых водных хищников.
В пресс-службе зоопарка рассказали, что на арт-площадке имитируют океан, где посетители увидят морские звезды и гигантские макеты акулы-молот и белой акулы.
На лекциях о символах восточного календаря гостям зоопарка продемонстрируют животных, а для детей на старой территории устроят "Хоровод животных с Дедом Морозом" и специальный квест "Книга белой тропы".
Для Кремля была выбрана тридцатиметровая ель старше 100 лет с диаметром ствола 70 сантиметров и размахом ветвей в 15 метров. Второй год подряд почетное место на Соборной площади занимает елка из Истринского района Московской области.
Критериями выбора главной новогодней ели страны являются ее размеры и визуальная привлекательность: правильная форма кроны и равномерная окраска хвои. Высота дерева должна быть не менее 30 метров, диаметр ствола — не менее 0,6 метра.
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