Мэрайя Кэри не попала в фонограмму на главном новогоднем шоу в Нью-Йорке

МОСКВА, 1 янв – РИА Новости. Новогодний концерт телеканала ABC на Таймс-сквер в Нью-Йорке обернулся скандалом для американской певицы Мэрайи Кэри.

Кэри должна была исполнить песню Emotions, но с самого начала не смогла попасть в фонограмму. Она не стала петь, безуспешно попыталась найти на одежде микрофон и пожала плечами.

"Ну что ж, с Новым годом. Мы не проверяли эту песню. Но она стала первым номером (в музыкальных чартах – ред.), этого не отнимешь", — попыталась оправдаться она и предложила зрителям спеть самим.

Следующая песня оказалась не намного удачнее — Кэри в неподходящие моменты опускала микрофон. В итоге она признала, что "лучше не стало", и ушла со сцены явно расстроенная.

Потом певица извинилась перед поклонниками в соцсетях, отметив, что в жизни случаются неприятности.

Ein von Mariah Carey (@mariahcarey) gepostetes Video am 31. Dez 2016 um 23:10 Uhr

Но интернет уже наполнился шутками о том, что Кэри стала "последней жертвой" 2016 года.

"За 15 минут до окончания 2016 год забрал последнюю жертву – карьеру Мэрайи Кэри", — написал один из пользователей Twitter.

With 15 minutes remaining, 2016 claimed its final victim: Mariah Carey's career — Cabot Phillips (@cabot_phillips) January 1, 2017

​"Выступление Мэрайи Кэри взломали российские хакеры", — пошутил другой.