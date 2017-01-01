В Европе устроили традиционный новогодний заплыв

БРЮССЕЛЬ, 1 янв — РИА Новости, Александр Шишло. Около трех тысяч бельгийцев приняли участие в традиционном новогоднем массовом купании в водах Северного моря в пляжной зоне бельгийского города Остенде, сообщило агентство Belga.

По данным агентства, за "полярными медведями", как их называют в Бельгии, с берега наблюдали несколько тысяч зрителей. Чтобы согреться после заплыва, купальщики прямо на пляже устроили импровизированную дискотеку, после чего в сопровождении близких и друзей разошлись по кафе и ресторанам, чтобы отметить это событие.

Температура воздуха в зоне купания достигала минус 8 градусов по Цельсию, воды — плюс 4.

Традиционные новогодние купания прошли во многих странах Европы.

© REUTERS/ Fabrizio Bensch Новогодние купания в Германии

Ледяная вода не испугала приверженцев зимнего купания во Франции, в Германии и Великобритании.

© REUTERS/ Pascal Rossignol Новогодние купания во Франции