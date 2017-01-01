В Италии в новогоднюю ночь от разрыва петард пострадали более 180 человек

РИМ, 1 янв — РИА Новости, Наталия Шмакова. Более 180 человек пострадали в Италии в новогоднюю ночь во время традиционного запуска петард и фейерверков, сообщает телеканал RaiNews24 со ссылкой данные департамента общественной безопасности.
Больше всего обращений в скорую помощь зарегистрировано в Неаполе и его окрестностях, где за помощью обратились 46 человек, в том числе восемь несовершеннолетних.
Ежегодно в Италии в новогоднюю ночь регистрируются сотни пострадавших от разрыва петард, однако, как отмечает департамент общественной защиты, с каждым годом это число немного уменьшается, а погибших при запуске петард и фейерверков не было уже в течение последних трех лет.