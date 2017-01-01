В Италии в новогоднюю ночь от разрыва петард пострадали более 180 человек

РИМ, 1 янв — РИА Новости, Наталия Шмакова. Более 180 человек пострадали в Италии в новогоднюю ночь во время традиционного запуска петард и фейерверков, сообщает телеканал RaiNews24 со ссылкой данные департамента общественной безопасности.

Из 184 пострадавших 44 человека были госпитализированы в больницы, из них 12 находятся в тяжелом состоянии. При этом ранения разной степени тяжести получили 22 ребенка младше 12 лет и 26 подростков в возрасте от 13 до 17 лет.

Больше всего обращений в скорую помощь зарегистрировано в Неаполе и его окрестностях, где за помощью обратились 46 человек, в том числе восемь несовершеннолетних.

Ежегодно в Италии в новогоднюю ночь регистрируются сотни пострадавших от разрыва петард, однако, как отмечает департамент общественной защиты, с каждым годом это число немного уменьшается, а погибших при запуске петард и фейерверков не было уже в течение последних трех лет.