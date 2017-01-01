Facebook восстановил аккаунт Санта Клауса

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Facebook восстановил аккаунт жителя городка Норт-Поул (Северный полюс) на Аляске, который был заблокирован, поскольку менеджеры соцсети не поверили, что его обладатель действительно живет в таком населенном пункте и носит имя Санта Клаус, пишет местная газета Fairbanks Daily News-Miner.

Клаус, который входит в муниципальный совет Норт-Поула, заявил, что ему не предоставляли объяснений по поводу блокировки аккаунта. По его мнению, руководство Facebook не поверило, что речь идет о реальном Санта Клаусе, живущем на Северном полюсе.

Чтобы восстановить свою страничку, Клаус предоставил различные документы, подтверждающие его личность, в том числе водительские права и приказ о назначении в городской совет Норт-Поула.

Представитель Facebook извинилась за блокировку аккаунта и сообщила, что это произошло по ошибке.