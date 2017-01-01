Facebook восстановил аккаунт Санта Клауса

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Facebook восстановил аккаунт жителя городка Норт-Поул (Северный полюс) на Аляске, который был заблокирован, поскольку менеджеры соцсети не поверили, что его обладатель действительно живет в таком населенном пункте и носит имя Санта Клаус, пишет местная газета Fairbanks Daily News-Miner.
Чтобы восстановить свою страничку, Клаус предоставил различные документы, подтверждающие его личность, в том числе водительские права и приказ о назначении в городской совет Норт-Поула.
Представитель Facebook извинилась за блокировку аккаунта и сообщила, что это произошло по ошибке.