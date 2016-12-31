Путин в новогоднем обращении поделился секретом, как стать волшебником

ВЛАДИВОСТОК, 31 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в новогоднем обращении рассказал, как можно стать волшебником, и пожелал мира и процветания россиянам.

Первыми новогоднее обращение увидели жители Дальнего Востока, где в эти минуты наступает Новый год.

"Сейчас мы с волнением ждём боя курантов Московского Кремля и как никогда отчётливо слышим ход времени, чувствуем, как приближается будущее. Такое бывает только в эти минуты, в этот чудесный, всеми любимый праздник. А у него есть и свои секреты. Например, каждый из нас в новогоднюю ночь может стать немного волшебником", — сказал Путин.

Он пояснил, что для этого "просто нужно с любовью и благодарностью относиться к родителям, окружать вниманием и заботой своих детей, свою семью, уважать коллег по работе, беречь дружбу, защищать правду и справедливость, быть милосердными, помогать тем, кто ждёт поддержки".

"Вот и весь секрет", — признался президент.

Он пожелал россиянам исполнения желаний. "Пусть сбудутся все наши мечты, чистые помыслы и добрые намерения. Пусть в каждом доме царят радость и любовь. Пусть становятся краше и привлекательнее дорогие нашему сердцу улицы, города и посёлки. Мира и процветания нашей общей, великой Родине – России. Счастья вам и здоровья, благополучия. С праздником! С Новым, 2017 годом!" — заключил глава государства.