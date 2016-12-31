Путин и Медведев встретят Новый год дома

МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев будут встречать Новый год дома в кругу родных и близких.
По словам председателя российского правительства, Новый год для него уже много лет исключительно семейный праздник.
"Дома буду отмечать. Ничего, так сказать, выдающегося. Та пора, когда я на новый год старался куда-то, что называется, уехать, или компанию какую-то созвать, она уже давно завершилась. Новый год – семейный праздник", — рассказал Медведев журналистам.
В новогодние каникулы Медведев в свободное время будет кататься на лыжах в Сочи, где 5 января у него уже запланировано рабочее совещание по олимпийскому наследию.
"Несколько дней будет точно. Если получится, на лыжах покатаюсь, как обычно. Там погода хорошая. Место хорошее тоже", — сказал он.
Ранее пресс-секретарь главы государства рассказал журналистам, что Владимир Путин свое новогоднее поздравление будет смотреть дома по телевизору, а новогодний стол президента, согласно его предпочтениям, будет довольно скромным.
"Я не знаю, что будет на новогоднем столе у президента в новогоднюю ночь. Вы знаете, что президент весьма скромен в плане пищевых предпочтений, более чем скромен. Предпочитает абсолютно скромную здоровую еду. Но что будет конкретно, я вам не могу сказать, все-таки, наверное, это его личная жизнь, и вряд ли стоит туда вмешиваться", — заявил Песков журналистам.
Он напомнил, что у Путина не бывает полноценных выходных, и в дни новогодних каникул у него будут телефонные звонки, доклады силовиков, спецслужб и других ведомств.
"У него же практически не бывает полноценных выходных. Так или иначе, идут телефонные звонки, так или иначе, по каким-то оперативным вопросам по многу раз в день он общается и с членами кабинета, он получает доклады по линии силовых ведомств, по линии специальных служб — это ежедневные доклады. Он получает аналитические материалы", — рассказал Песков.
По словам пресс-секретаря главы государства, Путин также воспользуется свободным временем для занятий любимыми видами спорта. "Он и в хоккей играет, вы знаете, и плавает. И делает это, когда возможность представляется, на ежедневной основе", — добавил Песков.
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко встретит Новый год в родном Санкт-Петербурге и проведет новогодние праздники в России.
"У меня в этом смысле традиция празднования Нового года не меняется: я буду также в родном моем Петербурге, со своей семьей, с друзьями", — сказала спикер. Сенатор отметила, что такой же "новогодний план" был у нее и в прошлом году.
Не будет изменять своим традициям и спикер Госдумы Вячеслав Володин. В беседе с журналистами он признался, что встретит праздник в кругу родных.
Для Кремля была выбрана тридцатиметровая ель старше 100 лет с диаметром ствола 70 сантиметров и размахом ветвей в 15 метров. Второй год подряд почетное место на Соборной площади занимает елка из Истринского района Московской области.
Критериями выбора главной новогодней ели страны являются ее размеры и визуальная привлекательность: правильная форма кроны и равномерная окраска хвои. Высота дерева должна быть не менее 30 метров, диаметр ствола — не менее 0,6 метра.
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