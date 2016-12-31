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Путин и Медведев встретят Новый год дома

Тема:
Главное за 31 декабря 2016 года (13)
15:5031.12.2016
(обновлено: 20:10 31.12.2016)
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Президент Владимир Путин и председатель правительства Дмитрий Медведев. Архивное фото
© РИА Новости. Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев будут встречать Новый год дома в кругу родных и близких.

По словам председателя российского правительства, Новый год для него уже много лет исключительно семейный праздник.

"Дома буду отмечать. Ничего, так сказать, выдающегося. Та пора, когда я на новый год старался куда-то, что называется, уехать, или компанию какую-то созвать, она уже давно завершилась. Новый год – семейный праздник", — рассказал Медведев журналистам.

В новогодние каникулы Медведев в свободное время будет кататься на лыжах в Сочи, где 5 января у него уже запланировано рабочее совещание по олимпийскому наследию.

"Несколько дней будет точно. Если получится, на лыжах покатаюсь, как обычно. Там погода хорошая. Место хорошее тоже", — сказал он.

Президентские каникулы

Поздравление премьер-министра РФ Д. Медведева с Новым годом
© РИА Новости. Дмитрий Астахов
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Ранее пресс-секретарь главы государства рассказал журналистам, что Владимир Путин свое новогоднее поздравление будет смотреть дома по телевизору, а новогодний стол президента, согласно его предпочтениям, будет довольно скромным.

"Я не знаю, что будет на новогоднем столе у президента в новогоднюю ночь. Вы знаете, что президент весьма скромен в плане пищевых предпочтений, более чем скромен. Предпочитает абсолютно скромную здоровую еду. Но что будет конкретно, я вам не могу сказать, все-таки, наверное, это его личная жизнь, и вряд ли стоит туда вмешиваться", — заявил Песков журналистам.

Он напомнил, что у Путина не бывает полноценных выходных, и в дни новогодних каникул у него будут телефонные звонки, доклады силовиков, спецслужб и других ведомств.

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости. Михаил Климентьев
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"У него же практически не бывает полноценных выходных. Так или иначе, идут телефонные звонки, так или иначе, по каким-то оперативным вопросам по многу раз в день он общается и с членами кабинета, он получает доклады по линии силовых ведомств, по линии специальных служб — это ежедневные доклады. Он получает аналитические материалы", — рассказал Песков.

По словам пресс-секретаря главы государства, Путин также воспользуется свободным временем для занятий любимыми видами спорта. "Он и в хоккей играет, вы знаете, и плавает. И делает это, когда возможность представляется, на ежедневной основе", — добавил Песков.

© РИА Новости
Путин осмотрел главную новогоднюю ель и археологические шурфы в Кремле

Традиции Матвиенко и Володина

Где вы будете встречать Новый год?
Результаты
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко встретит Новый год в родном Санкт-Петербурге и проведет новогодние праздники в России.

"У меня в этом смысле традиция празднования Нового года не меняется: я буду также в родном моем Петербурге, со своей семьей, с друзьями", — сказала спикер. Сенатор отметила, что такой же "новогодний план" был у нее и в прошлом году.

Не будет изменять своим традициям и спикер Госдумы Вячеслав Володин. В беседе с журналистами он признался, что встретит праздник в кругу родных.

Главная новогодняя елка России в ретростиле
Рабочие украшают Новогоднюю ёлку на Соборной площади Кремля в Москве
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
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Традиционная церемония украшения главной новогодней елки России прошла в Кремле в пятницу.
Автомобиль с главной новогодней ёлкой, которую установят на Соборной площади в Московском Кремле
© РИА Новости. Антон Денисов
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Елку доставили из Подмосковья 18 декабря на специальном автопоезде.
Участники праздничных мероприятий в Истринском районе Московской области, приуроченных к доставке главной новогодней ели в Московский Кремль
© РИА Новости. Антон Денисов
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Участники праздничных мероприятий в Истринском районе Московской области, приуроченных к доставке главной новогодней ели в московский Кремль.
Дед Мороз за рулем автомобиля с главной новогодней ёлкой, которую установят на Соборной площади в Московском Кремле
© РИА Новости. Антон Денисов
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Водитель автопоезда, доставившего главную елку страны, был одет в костюм Деда Мороза.
Специальный автопоезд с главной Новогодней елкой России въезжает на Красную площадь в Москве
© РИА Новости. Максим Блинов
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Автопоезд, который привез главную елку страны, заехал на территорию Кремля через Спасские ворота.
Сотрудник правоохранительных органов демонстрирует подорожную грамоту для проезда специального автопоезда с главной Новогодней елкой России на территорию московского Кремля
© РИА Новости. Илья Питалев
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Сотрудник правоохранительных органов демонстрирует подорожную грамоту для проезда специального автопоезда с главной новогодней елкой России на территорию московского Кремля.
Дед Мороз возле специального автопоезда с главной Новогодней елкой России перед въездом на территорию московского Кремля
© РИА Новости. Илья Питалев
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Дед Мороз возле специального автопоезда с главной новогодней елкой России перед въездом на территорию московского Кремля.
Дети у Новогодней ёлки на Соборной площади Кремля в Москве
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
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Верхушку, гирлянды и крупные игрушки, расположенные высоко над землей, на елке обычно размещают рабочие, а небольшие украшения на нижние ветки вешают дети. Часть игрушек они делают своими руками.
Украшение Новогодней елки на Соборной площади Кремля
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
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Для Кремля была выбрана тридцатиметровая ель старше 100 лет с диаметром ствола 70 сантиметров и размахом ветвей в 15 метров. Второй год подряд почетное место на Соборной площади занимает елка из Истринского района Московской области.
Украшение Новогодней елки на Соборной площади Кремля
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
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В прошлом году праздничное дерево было оформлено в советском стиле. В этот раз новогоднюю елку также нарядили в ретростиле.
Новогодняя ёлка и на Соборной площади Кремля в Москве
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
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Критериями выбора главной новогодней ели страны являются ее размеры и визуальная привлекательность: правильная форма кроны и равномерная окраска хвои. Высота дерева должна быть не менее 30 метров, диаметр ствола — не менее 0,6 метра.
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