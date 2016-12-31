За порядком в Москве в праздники будут следить почти 15 тысяч силовиков

МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Около 15 тысяч сотрудников полиции, Росгвардии и народных дружинников обеспечат общественный порядок на праздничных новогодних и рождественских мероприятиях в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.

"Во время проведения праздничных мероприятий для обеспечения общественного порядка будут задействованы около 15 тысяч человек, в том числе почти 5 тысяч сотрудников столичной полиции, 8 тысяч военнослужащих Росгвардии, а также 2 тысячи представителей народных дружин", — говорится в сообщении.

На случай осложнения оперативной обстановки в столице сформирован резерв в количестве 600 сотрудников. Кроме того, будут усилены следственно-оперативные группы, увеличено количество патрульно-постовых нарядов.

Всего в столице пройдёт свыше 1,5 тысячи праздничных мероприятий, в которых примут участие до 11 миллионов человек.

По соображениям безопасности сотрудники полиции будут блокировать грузовиками подъезды к местам проведения массовых гуляний. На подъездах к Москве будут осуществляться выборочные досмотры транспортных средств на предмет наличия оружия и других запрещенных предметов.