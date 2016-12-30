Синоптики рассказали о погоде в Москве в новогодние выходные

11:3130.12.2016
(обновлено: 11:52 30.12.2016)
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. В выходные, в том числе и в новогоднюю ночь, столицу ожидает оттепель, возможен мокрый снег, сообщили РИА Новости в погодном центре "Фобос".
Сотрудник центра рассказал, что в последний рабочий день уходящего года через столичный регион пройдет теплый атмосферный фронт с северо-запада, облака будут постепенно уплотняться. Во второй половине дня начнется мокрый снег. Столбики термометров вечером приблизятся к нулевой отметке. Ветер ожидается юго-западный 5-10 метров в секунду.
Последний день года и новогодняя ночь будут пасмурными и сырыми.
"Такая оттепельная погода с температурой 0… +2 градуса продержится в Москве как минимум первые два новогодних дня, время от времени будет идти мокрый снег с дождем. Похолодание в столичном регионе до —5… —8 градусов с небольшими снегопадами мы ожидаем не ранее 3 января", — объяснили метеорологи.
Новогодняя иллюминация Москвы: "домашние" елки, шампанское и много света
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На каждой улице столицы использованы свои особенные элементы освещения.
Новогодняя иллюминация на Тверской улице.
Новогодняя иллюминация на Тверском бульваре.
В парке на Тверском бульваре.
Новогодняя иллюминация на Тверском бульваре.
Новогодняя иллюминация на Тверском бульваре.
Новогодняя иллюминация в виде бокалов шампанского на Тверской улице.
Новогодняя иллюминация на Тверском бульваре.
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Новогодние елки в столице в этом году сделали "домашними", словно шагнувшими из квартир на улицы города.
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Новогодняя ель возле здания мэрии на Тверской улице.
Продажа леденцов на Тверском бульваре.
Витрина одного из кафе на Тверской улице.
Новогодняя иллюминация в виде бокалов шампанского на Тверской улице.
Новогодняя иллюминация на Тверском бульваре.
Логотип Московского метрополитена на Тверской улице.
Рождественский базар на улице Петровка.
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Продажа блинов на Тверском бульваре.
Рождественский базар на улице Петровка.
В парке на Тверском бульваре.
Новогодняя иллюминация на Тверском бульваре.
В парке на Тверском бульваре.
Новогодняя иллюминация на фасаде здания Центрального универсального магазина.