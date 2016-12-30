Синоптики рассказали о погоде в Москве в новогодние выходные

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. В выходные, в том числе и в новогоднюю ночь, столицу ожидает оттепель, возможен мокрый снег, сообщили РИА Новости в погодном центре "Фобос".

Сотрудник центра рассказал, что в последний рабочий день уходящего года через столичный регион пройдет теплый атмосферный фронт с северо-запада, облака будут постепенно уплотняться. Во второй половине дня начнется мокрый снег. Столбики термометров вечером приблизятся к нулевой отметке. Ветер ожидается юго-западный 5-10 метров в секунду.

Последний день года и новогодняя ночь будут пасмурными и сырыми.

"Такая оттепельная погода с температурой 0… +2 градуса продержится в Москве как минимум первые два новогодних дня, время от времени будет идти мокрый снег с дождем. Похолодание в столичном регионе до —5… —8 градусов с небольшими снегопадами мы ожидаем не ранее 3 января", — объяснили метеорологи.