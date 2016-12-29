Врачи рассказали, как победить последствия празднования Нового года

МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Справиться с последствиями активного употребления алкоголя в новогодние праздники помогут обильное питье, мед и простейшие лекарства, которые есть в каждой аптечке. Хотя лучше заранее принять меры, чтобы минимизировать последствия для организма, считают опрошенные РИА Новости врачи-наркологи.

Домашнее задание

К обильному, в том числе и по количеству алкоголя, новогоднему столу лучше готовиться заранее.

"Сначала нужно предупредить последствия. Самым лучшим способом будет до употребления обильного алкоголя выпить немного. Тогда организм становится готов (к празднованию), начинают вырабатываться антитела ко всем токсинам… уже меньше опьянение, меньше интоксикация возникает", — рассказал психиатр, нарколог Юрий Вяльба.

С ним согласен нарколог Александр Дрейзин. Он также советует перед употреблением алкоголя поесть.

"Кроме того, есть второй способ, когда (нужно съесть) сливочное масло, либо какую-то тяжёлую пищу, например, картофель. Это все может смягчить удар по организму, замедлит всасывание. Кстати, надо помнить, что соленый огурец и острая и соленая пища ускоряют всасывание алкоголя", — пояснил он.

Избавление от последствий

По словам Дрейзина, от последствий возлияний хорошо помогают старые испытанные способы, причем у каждого они свои: кто-то может пить кефир, кто-то – рассол.

"Для того, чтобы убрать токсины из организма, лучше в последующий день меньше есть, по крайне мере – молочные продукты или растительная пища. Печень должна эффективно справляться со своими задачами, а именно выводом токсинов из организма, потому нужно снять нагрузку с нее", — отметил Вяльба.

Он также рассказал, что помогает обильное питье – не менее двух литров воды в день, а также мед.

"Если человек не страдает сахарным диабетом, то есть такая методика вывода из запоя или прерывания запоя – методика медовых нагрузок, где человек большие дозы меда потребляет вместе с водой, чаем, но не менее четырех ложек четыре раза в день должно быть, то есть через каждые два часа", — сказал нарколог.

По его словам, можно применять такие препараты, как парацетамол, аспирин, обязательно – после приема пищи.

"Кроме того, конечно, рассольчик было бы неплохо, витамины. С помощью таких подручных средств можно помочь человеку, чтобы он на следующий день чувствовал себя хорошо", — подытожил Вяльба.